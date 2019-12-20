Несвяті священники та лікарі-шахраї: ТОП-10 пригод п'яних водіїв на Волині у 2019-му





Центр журналістських розслідувань



Коли потяги – це покликання



Стаття 130-та Кодексу України про адміністративні правопорушення за перше порушення передбачає для водіїв, що їздять напідпитку, штраф 10 200 гривень та позбавлення водійських прав на один рік. Як не дивно, попри ризик втратити посвідчення значну частину порушників становлять саме ті, хто заробляє водінням на життя.



Серед них і лідер антирейтингу – машиніст Львівської залізниці Олег Сліпчук, який за іронією долі, керуючи своєю автівкою, в’їхав просто у потяг. Водій був п’яним і врізався у пасажирський потяг «Сарни-Ковель», що завдало пошкоджень не лише обом одиницям транспорту, а, вочевидь, і кар’єрі машиніста.



Навряд цей інцидент стане окрасою резюме Сліпчука. До слова, у Ковельському міськрайонному суді чоловікові винесли належне покарання — штраф і рік без водійських прав.



Громадський осуд vs штраф



Загалом у 2019-му році волинські суди винесли 2 521 постанову за статтею про нетверезе водіння КУпАП. З них 115 справ (4,56% від загальної кількості) завершились передачею порушників на поруки їхнім трудовим колективам або громадським організаціям.



Часто саме таке дуже умовне покарання отримують і ті, для кого водіння є способом заробітку. До прикладу, у Горохівському районі за їзду у нетверезому стані судили водія шкільного автобуса місцевої школи Євгена Корнійчука. Правоохоронці зупинила чоловіка, коли той їхав на мотоциклі. Свою провину водій заперечувати не став, але покарання так і не поніс.



Суд отримав клопотання від школи, в якій працює Корнійчук, про передачу матеріалів справи на розгляд трудовому колективу. Як йдеться в постанові голови Горохівського райсуду Галини Адамчук, оскільки «праця водія є основним джерелом його доходу», карати порушника будуть лише громадським осудом, після чого він і далі возитиме дітей до школи.



Духовенство за кермом, або пригоди п’яного семінариста



Вочевидь, забув про своє покликання любитель нічних пригод, який переступив не тільки через закони державні, а й через закони християнські. У Маневичах на їзді у нетверезому стані спіймали учня Монастирського духовно-професійного училища імені Іоана Дамаскіна.



Ним виявився Ілля Міщук. Майбутній священник близько четвертої ранку їздив селищем напідпитку. Водійських прав учень духовного училища ніколи не отримував, відповідно, позбавити його таких і не могли. Тож суддя Маневицького райсуду Олег Невар обмежився штрафом.



Минулого року «Сила правди» вже розповідала про настоятеля одного з монастирів Луцька, який так само сів за кермо нетверезим і уникнув фактичного покарання, адже отця передали на поруки іншому священнику. Чи стане потрапляння духівництва у рейтинг п’яних гореводіїв неприємною традицією, перевіримо наприкінці 2020-го року.



Неповнолітній не означає невинний



Четверту сходинку нашого антирейтингу посідає не ще один п’яний водій, а… його батько. У Любешівському районному суді розглядали справу Сергія Невірця, чий п’ятнадцятирічний син їздив напідпитку. Хлопець їхав без шолому та номерного знаку на мопеді, не мав водійського посвідчення, а тест виявив алкоголь у його організмі.



Батька юного водія судили за неналежне забезпечення умов виховання сина, що, на думку правосуддя, і спричинило таку ситуацію. Чоловіка визнали винним і оштрафували на 850 гривень.



Зазвичай неповнолітніх правопорушників хоч і визнають винними, обмежуються усним зауваженням або попередженням. Проте у 2019-му році на Волині щонайменше двічі оштрафували підлітків.



Зокрема, це зробили судді Ірина Логвинюк у Ковелі та Олег Невар у Маневичах. Один підліток також керував мопедом, а інший — мотоциклом. Обох зобов’язали до стандартного штрафу розміром 10 200 гривень.



Хворе серце і чиста совість волинського податківця



Та навіть повнолітні далеко не завжди платять штрафи. Зокрема, начальника відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного управління ДФС на Волині Олега Смоляра виправдали, адже, за словами посадовця, він вживав не алкоголь, а ліки.



У постанові йдеться, що результати алкотестера показали 0,57 проміле. Сам Смоляр стверджував, що приймав корвалол і настоянку глоду, що й дало такі результати. Нарколог, яка проводила обстеження, перевіряти кров на вміст етанолу відмовилась, адже не бачила потреби у додатковій перевірці. Саме цей факт і став вирішальним – суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Олексюк визнав податківця невинним і просто закрив справу.



Цікаво, що 130-та стаття передбачає покарання і за керування транспортом під дією лікарських препаратів, що знижують увагу. Втім, часто судді приймають це як аргумент для прийняття рішення на користь порушника.



Цілюща сила оковитої



На відміну від вищезгаданого «героя», деякі водії лікуються одразу горілкою. Наприклад, Юрій Соромітько чесно визнав, що перед тим, як сісти за кермо, випив близько 100 грамів горілки, щоб позбутись болю у нозі. Тепер же чоловікові не надокучають не лише біль, а й зайві 10 200 гривень та водійське посвідчення.



Ще одного прихильника алкогольної медицини, який потрапив у ДТП, навпаки виправдали, адже пив чоловік буцімто вже після подій на дорозі.



У селі Поворськ на Ковельщині Олександр Бугрій не впорався з керуванням мопедом і впав на проїжджу частину. Водій отримав травми, але від госпіталізації відмовився, пояснивши це нестачею коштів. Тим не менш одразу після аварії чоловік пішов додому та за короткий проміжок часу випив літр горілки, щоб вгамувати головний біль. І лише після цього до нього приїхали працівники поліції та запропонували пройти тест на вміст алкоголю в організмі.



Нездійсненні місії затриманих «героїв»



На сьомій сходинці знову одразу двоє водіїв. До лікування алкоголем у них не дійшло, та не виключено, що все ще попереду.



Ковельський та луцький водії Віктор Нечипоренко та Юрій Лущ зуміли уникнути покарання через те, що обидва не змогли надати для аналізу необхідну кількість сечі. Здати інший біологічний матеріал, як от слину або кров, водіям чомусь не запропонували. Відповідно, доказів їхньої провини забракло, тож судді Ірина Логвинюк та Андрій Олексюк були змушені просто закрити справи за відсутності складу адмінправопорушення.



Просто сон і нічого більшого



раку доказів стосується і наступна історія. Луцький міськрайонний суд оштрафував і позбавив водійських прав Віктора Богуміла, який відмовився давати свідчення у першій інстанції, проте вирішив відстоювати свою невинуватість у апеляційному суді.



За словами поліціянтів, які складали протокол, автівка Богуміла рухалась їм назустріч, проте загальмувала, як тільки в полі зору водія опинились правоохоронці. Але сам чоловік стверджує, що разом з дружиною просто спав у припаркованому автомобілі. Результат тесту показав вміст алкоголю 2,20 проміле, з чим водій погодився.



Він так і не показав поліціянтам ані водійського посвідчення, ані страхового полісу чи інших документів. Натомість запропонував хабар, після чого інспектори викликали слідчо-оперативну групу.



Від свідчень у судовому засіданні Богуміл відмовився, тож отримав стандартне покарання. Але все ж подав апеляцію і навіть знайшов свідків, які підтвердили, що автівка не рухалась, а стояла на місці. Оскільки у стані алкогольного сп’яніння не можна саме їздити, а не спати, суддя Волинського апеляційного суду Василь Подолюк скасув рішення колеги з першої інстанції.



Невдалий план з підробкою документів



Луцький сімейний лікар Сергій Духновський, чию справу також розглядали у 2019-му році, спробував інший спосіб уникнення відповідальності. А саме підробив документи для відстрочення розгляду справи до того часу, коли вже не можна буде застосовувати адмінстягнення.



Спершу медика двічі за день зупинили, запідозривши, що він нетверезий. Згодом він не з’явився у суд на розгляд справи, а потім подав клопотання про відтермінування засідання у зв’язку зі станом здоров’я. Підтвердив свої слова водій довідкою з медзакладу, в якому працює. Та коли суд надіслав запит до медустанови, виявилося, що в первинній медичній документації та електронній базі такої довідки немає.



У підсумку за керування автівкою у нетверезому стані водія оштрафували і позбавили водійських прав. А матеріали про підробку документів передали до прокуратури для відкриття кримінального провадження.



Агресія, кювет і… жертовність



У червні минулого року Луцьком катався нетверезим ще один лікар — анестезіолог Андрій Басун. Спершу водій «підрізав» іншу автівку, після чого зупинився та зламав дзеркало заднього виду чужої машини. Медик поїхав далі, а постраждалий викликав поліцію і вже менш ніж за 15 хвилин побачив, що автівка Басуна з’їхала у кювет.



Дружина нетверезого водія намагалась взяти провину на себе і стверджувала, що саме вона не впоралася з керуванням, проте версія «розсипалась» завдяки показанням свідків. Проходити тест на вміст алкоголю Басун відмовився, та за керування автівкою напідпитку його все ж оштрафували. Згодом він спробував оскаржити рішення суду і довести, що за кермом була його дружина, але спроба виявилась невдалою — рішення першої інстанції лишили без змін.



Якщо порівнювати статистику, то у 2019-му п’яних водіїв карали частіше, ніж у попередні роки. Однак, багатьом їхні проступки і далі сходять з рук. На Волині отримали покарання у вигляді штрафу та позбавлення водійських прав у 2019 році лише 71,32% затриманих. Вирахувати відсоток дійсно невинних неможливо, проте стежити за тим, як закінчуються такі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вони підробляли медичні довідки, давали хабарі, вмовляли інших взяти провину на себе і до кінця стояли на своїй невинуватості. Саме цим у 2019-му році займались деякі волинські водії, яких затримали за керування напідпитку.Центр журналістських розслідувань «Сила правди» аналізує, як на Волині судять п’яних водіїв. Ми вже показали статистику засуджених й «помилуваних» судами у кожному районі та перевірили, наскільки плідним видався минулий рік в апеляційному суді. Цього разу – про найгарячіші дорожні пригоди з післясмаком алкоголю.Стаття 130-та Кодексу України про адміністративні правопорушення за перше порушення передбачає для водіїв, що їздять напідпитку, штраф 10 200 гривень та позбавлення водійських прав на один рік. Як не дивно, попри ризик втратити посвідчення значну частину порушників становлять саме ті, хто заробляє водінням на життя.Серед них і лідер антирейтингу – машиніст Львівської залізниці, який за іронією долі, керуючи своєю автівкою, в’їхав просто у потяг. Водій був п’яним і врізався у пасажирський потяг «Сарни-Ковель», що завдало пошкоджень не лише обом одиницям транспорту, а, вочевидь, і кар’єрі машиніста.Навряд цей інцидент стане окрасою резюме Сліпчука. До слова, у Ковельському міськрайонному суді чоловікові винесли належне покарання — штраф і рік без водійських прав.Загалом у 2019-му році волинські суди винесли 2 521 постанову за статтею про нетверезе водіння КУпАП. З них 115 справ (4,56% від загальної кількості) завершились передачею порушників на поруки їхнім трудовим колективам або громадським організаціям.Часто саме таке дуже умовне покарання отримують і ті, для кого водіння є способом заробітку. До прикладу, у Горохівському районі за їзду у нетверезому стані судили водія шкільного автобуса місцевої школи. Правоохоронці зупинила чоловіка, коли той їхав на мотоциклі. Свою провину водій заперечувати не став, але покарання так і не поніс.Суд отримав клопотання від школи, в якій працює Корнійчук, про передачу матеріалів справи на розгляд трудовому колективу. Як йдеться в постанові голови Горохівського райсуду, оскільки «праця водія є основним джерелом його доходу», карати порушника будуть лише громадським осудом, після чого він і далі возитиме дітей до школи.Вочевидь, забув про своє покликання любитель нічних пригод, який переступив не тільки через закони державні, а й через закони християнські. У Маневичах на їзді у нетверезому стані спіймали учня Монастирського духовно-професійного училища імені Іоана Дамаскіна.Ним виявився. Майбутній священник близько четвертої ранку їздив селищем напідпитку. Водійських прав учень духовного училища ніколи не отримував, відповідно, позбавити його таких і не могли. Тож суддя Маневицького райсудуобмежився штрафом.Минулого року «Сила правди» вже розповідала про настоятеля одного з монастирів Луцька, який так само сів за кермо нетверезим і уникнув фактичного покарання, адже отця передали на поруки іншому священнику. Чи стане потрапляння духівництва у рейтинг п’яних гореводіїв неприємною традицією, перевіримо наприкінці 2020-го року.Четверту сходинку нашого антирейтингу посідає не ще один п’яний водій, а… його батько. У Любешівському районному суді розглядали справу Сергія Невірця, чий п’ятнадцятирічний син їздив напідпитку. Хлопець їхав без шолому та номерного знаку на мопеді, не мав водійського посвідчення, а тест виявив алкоголь у його організмі.Батька юного водія судили за неналежне забезпечення умов виховання сина, що, на думку правосуддя, і спричинило таку ситуацію. Чоловіка визнали винним і оштрафували на 850 гривень.Зазвичай неповнолітніх правопорушників хоч і визнають винними, обмежуються усним зауваженням або попередженням. Проте у 2019-му році на Волині щонайменше двічі оштрафували підлітків.Зокрема, це зробили суддіу Ковелі тау Маневичах. Один підліток також керував мопедом, а інший — мотоциклом. Обох зобов’язали до стандартного штрафу розміром 10 200 гривень.Та навіть повнолітні далеко не завжди платять штрафи. Зокрема, начальника відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного управління ДФС на Волинівиправдали, адже, за словами посадовця, він вживав не алкоголь, а ліки.У постанові йдеться, що результати алкотестера показали 0,57 проміле. Сам Смоляр стверджував, що приймав корвалол і настоянку глоду, що й дало такі результати. Нарколог, яка проводила обстеження, перевіряти кров на вміст етанолу відмовилась, адже не бачила потреби у додатковій перевірці. Саме цей факт і став вирішальним – суддя Луцького міськрайонного судувизнав податківця невинним і просто закрив справу.Цікаво, що 130-та стаття передбачає покарання і за керування транспортом під дією лікарських препаратів, що знижують увагу. Втім, часто судді приймають це як аргумент для прийняття рішення на користь порушника.На відміну від вищезгаданого «героя», деякі водії лікуються одразу горілкою. Наприклад,чесно визнав, що перед тим, як сісти за кермо, випив близько 100 грамів горілки, щоб позбутись болю у нозі. Тепер же чоловікові не надокучають не лише біль, а й зайві 10 200 гривень та водійське посвідчення.Ще одного прихильника алкогольної медицини, який потрапив у ДТП, навпаки виправдали, адже пив чоловік буцімто вже після подій на дорозі.У селі Поворськ на Ковельщиніне впорався з керуванням мопедом і впав на проїжджу частину. Водій отримав травми, але від госпіталізації відмовився, пояснивши це нестачею коштів. Тим не менш одразу після аварії чоловік пішов додому та за короткий проміжок часу випив літр горілки, щоб вгамувати головний біль. І лише після цього до нього приїхали працівники поліції та запропонували пройти тест на вміст алкоголю в організмі.На сьомій сходинці знову одразу двоє водіїв. До лікування алкоголем у них не дійшло, та не виключено, що все ще попереду.Ковельський та луцький водіїтазуміли уникнути покарання через те, що обидва не змогли надати для аналізу необхідну кількість сечі. Здати інший біологічний матеріал, як от слину або кров, водіям чомусь не запропонували. Відповідно, доказів їхньої провини забракло, тож судді Ірина Логвинюк та Андрій Олексюк були змушені просто закрити справи за відсутності складу адмінправопорушення.раку доказів стосується і наступна історія. Луцький міськрайонний суд оштрафував і позбавив водійських прав, який відмовився давати свідчення у першій інстанції, проте вирішив відстоювати свою невинуватість у апеляційному суді.За словами поліціянтів, які складали протокол, автівка Богуміла рухалась їм назустріч, проте загальмувала, як тільки в полі зору водія опинились правоохоронці. Але сам чоловік стверджує, що разом з дружиною просто спав у припаркованому автомобілі. Результат тесту показав вміст алкоголю 2,20 проміле, з чим водій погодився.Він так і не показав поліціянтам ані водійського посвідчення, ані страхового полісу чи інших документів. Натомість запропонував хабар, після чого інспектори викликали слідчо-оперативну групу.Від свідчень у судовому засіданні Богуміл відмовився, тож отримав стандартне покарання. Але все ж подав апеляцію і навіть знайшов свідків, які підтвердили, що автівка не рухалась, а стояла на місці. Оскільки у стані алкогольного сп’яніння не можна саме їздити, а не спати, суддя Волинського апеляційного судускасув рішення колеги з першої інстанції.Луцький сімейний лікар, чию справу також розглядали у 2019-му році, спробував інший спосіб уникнення відповідальності. А саме підробив документи для відстрочення розгляду справи до того часу, коли вже не можна буде застосовувати адмінстягнення.Спершу медика двічі за день зупинили, запідозривши, що він нетверезий. Згодом він не з’явився у суд на розгляд справи, а потім подав клопотання про відтермінування засідання у зв’язку зі станом здоров’я. Підтвердив свої слова водій довідкою з медзакладу, в якому працює. Та коли суд надіслав запит до медустанови, виявилося, що в первинній медичній документації та електронній базі такої довідки немає.У підсумку за керування автівкою у нетверезому стані водія оштрафували і позбавили водійських прав. А матеріали про підробку документів передали до прокуратури для відкриття кримінального провадження.У червні минулого року Луцьком катався нетверезим ще один лікар — анестезіолог. Спершу водій «підрізав» іншу автівку, після чого зупинився та зламав дзеркало заднього виду чужої машини. Медик поїхав далі, а постраждалий викликав поліцію і вже менш ніж за 15 хвилин побачив, що автівка Басуна з’їхала у кювет.Дружина нетверезого водія намагалась взяти провину на себе і стверджувала, що саме вона не впоралася з керуванням, проте версія «розсипалась» завдяки показанням свідків. Проходити тест на вміст алкоголю Басун відмовився, та за керування автівкою напідпитку його все ж оштрафували. Згодом він спробував оскаржити рішення суду і довести, що за кермом була його дружина, але спроба виявилась невдалою — рішення першої інстанції лишили без змін.Якщо порівнювати статистику, то у 2019-му п’яних водіїв карали частіше, ніж у попередні роки. Однак, багатьом їхні проступки і далі сходять з рук. На Волині отримали покарання у вигляді штрафу та позбавлення водійських прав у 2019 році лише 71,32% затриманих. Вирахувати відсоток дійсно невинних неможливо, проте стежити за тим, як закінчуються такі.

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