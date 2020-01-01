Як у Луцьку недорого і по-чесному купити авто з США*





Виявляється, так!



Директор автоцентру Олександр Дмитрук переконує, що зараз – саме час, аби подумати про оновлення транспорту, адже в період карантину ціни на деякі машини суттєво знизилися. Так, нещодавно всього за 100 доларів можна було обзавестися легковиком Ford Fusion 2017-го року. Погодьтеся, втрачати таку нагоду купити крутий автомобіль у період обвалу цін – не резонно.







Автоцентр «Detroit» займається пригоном авто саме із США. Олександр Дмитрук розповів Інформаційному агентству ВолиньPost про усі тонкощі справи та чому варто обирати машини з Америки, а не спокушатися на привабливі та зовсім неперевірені аукціонні пропозиції із країн Європи.







Чому Америка?



– Перш за все, купуючи авто з Америки, всього за 1–2 долари можна повністю дізнатися історію машини завдяки єдиній базі CARFAX. Це така система, яка зберігає усі дані про обслуговування автомобілів. Ми можемо дізнатися, коли він проходив техогляд, коли змінювали якісь деталі. В Америці це нормальне явище, і обов’язково всі дані про машину потрібно вносити в базу. В Європі такого немає. Там майже нереально прослідкувати усі інциденти та точно визначити, скільки «намотав» транспорт.



– Це єдина перевага?



– Одна з основних. Є низка й інших. До прикладу, той самий пробіг в американських користувачів завжди набагато менший. Чимало людей питає, чому так, Америка ж велика країна, люди повинні їздити багато. Однак мало хто зважає на той факт, що в американців рідко буває лише одне авто. Так, країна – велика, але до своєї роботи вони, як показує практика, не так далеко їздять. Більшість американців живуть в маленьких містечках і дім-робота, робота-дім у них в межах десяти кілометрів. В Європі ситуація із цим трохи інша, там люди їздять на великі відстані, і авто на аукціони потрапляють вже не в тому стані, в якому ми б радили брати їх нашим клієнтам.



Ще одна перевага – комплектація. За ті самі гроші можна знайти авто з Америки з набагато кращою комплектацією, що пропонують в Європі. До того ж, в Америці – 90% автомобілів на автоматі.







– На яких саме аукціонах ви шукаєте автомобілі?



– Зараз ми купуємо авто на двох перевірених аукціонах: Copart та IAA-Insurance Auto Auctions. Вони успішно функціонують у Сполучених Штатах Америки вже майже сорок років.



– Чому потрібно звертатися до вас, хіба не може людина сама придбати авто з аукціону?



– Впринципі, це – реально, але сам лише логістичний процес надзвичайно великий, якщо займатися цим самостійно, то вийде значно дорожче. Справа в тому, що ми маємо зареєстровану американську фірму, яка є дилером США, для неї всі послуги – дешевші. Навіть кожен із цих аукціонних сайтів бере певний збір, для дилерів ця сума в рази менша, приватній особі ставлять вищі ціни.



Припустимо, авто може коштувати 1000 доларів, а аукціонний збір в приватної особи попросять ледь не як пів вартості машини. Як дилери ми можемо зробити це дешевше, до того ж, уся логістика вже налагоджена і перевірена.



Ми допомагаємо людям обрати реально хороший транспорт, адже зацікавлені в тому, аби клієнти були задоволені своїм вибором і радили нас іншим.







БИТИЙ/НЕБИТИЙ?



З аукціонів люди зазвичай беруть саме биті автомобілі, користуючись можливістю придбати транспорт за нижчу ціну, аніж пропонують у нас. Хоча Олександр Дмитрук зазначає, іноді трапляються клієнти, які хочуть виключно цілу машину, щоправда це буває рідко, тож в основному орієнтуються на покупців, які готові залатати сліди від незначних подряпин, ледь підбиті бампери чи скло, тож намагаються брати автомобілі із мінімальними пошкодженнями.



Каже, що на їздові характеристики і процес експлуатації це не впливатиме. Для американців автомобілі, які потрапили у легку ДТП, під град чи мають дефекти, відразу йдуть на списання, їм дешевше отримати відшкодування із страхової і купити новий транспорт, аніж оплачувати ремонт битого, а українцям вигідніше купити цю машину.



– В чому особливість купівлі авто з аукціонів та чи резонно там купувати транспорт без пошкоджень?



– Більшість аутомобілів на аукціоні дійсно – із пошкодженнями, хоча й трапляються абсолютно цілі, однак такі беруть рідше через вищу ціну.



Часом трапляються круті машини із потужною комплектацією, у яких лише мінімальне пошкодження через незначну аварію. Американцям дешевше продати таке авто і отримати відшкодування від страхової компанії, а нам – простіше його тут відновити і насолоджуватися вибором.



– Ремонтуєте також ви чи лише радите клієнтам, до яких майстрів краще звернутися?



– Ми маємо партнерські стосунки із однією з СТО міста, тож направляємо людей туди. Людина може побачити увесь процес: що заміняють, скільки яка деталь коштує, може обрати дорожчі або дешевші запчастини. Також пропонуємо зробити ремонт «під ключ», віддаємо транспорт вмілим майстрам і тоді клієнт вже просто отримує свій автомобіль, так би мовити готовим на руки.







– Яка гарантія того, що людина не купить «кота в мішку» чи можна якось перевірити автомобіль, доки він ще стоїть на аукціоні?



– Перш за все на американських аукціонах усі авто мають документи з історією, додатково також можна замовити інспекцію на місці. Це, звісно, за додаткові кошти. Якщо продавець – страхова компанія, то ситуацію вони описують такою, якою вона є насправді. Великі американські страхові компанії не зацікавлені обманути покупця. До прикладу, забрали машину в якогось американця після ДТП, в нього – дорога страховка, тож він отримає пристойну суму за транспорт, а його машина вже потрапляє на аукціон. Тоді страхові інспектори роблять усі фото, вони зобов’язані передати картину повністю і описати усі пошкодження. Колись були судові позови, які їх навчили, що не варто самим собі створювати зайві проблеми. Тепер таким не займаються, відповідно і ми шукаємо авто, які реалізовують через страхові компанії.







ЩО ПО ЧІМ: ЦІНИ НА «КАРАНТИННІ» АВТО



Ціни на деякі автомобілі стартують із «нуля», тож придбати машину з аукціону реально практично за безцінь, особливо актуальною пропозиція стала за час карантину, коли американський ринок просто втратив основних «гравців» і лоти стали не такими цікавими. Люди заощаджують кошти і відкладають покупку автомобіля, це – нормально, однак такої можливості може більше й не бути, тож Олександр радить не зволікати і таки наважитись на покупку транспорту зараз, бо вже зовсім скоро очікують черговий ріст вартості машин.



Якщо брати старіший автомобіль, то його можна знайти й за 300 доларів, але це буде зовсім невигідно, зважаючи на те що вартість можливого ремонту, витрати на розмитнення і доставку будуть вищими, аніж сам автомобіль. Якщо брати новіше авто (від 2014 року), то його можна купити за 2–3 тисячі доларів на аукціоні. В Україні він обійдеться від 8-ми тисяч доларів.







– Розкажіть про ціни та чи змінилася ситуація на ринку у зв’язку з карантином.



– Через карантин ціни дуже впали. Зараз вони вже на такому «низькому старті», аби знову підніматися, але ще є час знайти автомобіль дуже вигідною ціною. На початку карантину в Америці, а там він стартував трохи раніше, ніж у нас, на аукціоні реально було знайти авто 2017-го року всього за 100 доларів, ви тільки собі уявіть…



– Про яке саме авто йдеться?



– Якщо я добре пам'ятаю, то був Ford Fusion 2017-го року із невеликим заднім ударом. Від того, що мало «гравців» на ринку, тих, які ставлять ставки, а вони стартують з нуля, тому й виходило, що хороші машини продавали майже за безцінь.



Ми так багато автомобілів придбали для себе і наших клієнтів.



– Які аукціонні машини користуються найбільшим попитом в українців чи маєте власний рейтинг найбільш затребуваних?



– Останнім часом дуже зріс у популярності Nissan Rogue, Ford Fusion також частенько трапляється, Volkswagen Passat – це вже класика, також українці почали цікавитися й часто брати Jeep Compass як новіших, так і старіших моделей до 2017-го року.







– За яку суму зараз реально купити авто?



– Nissan Rogue, який зараз на першому місці в нашому рейтингу покупок, можна придбати за 3 тисячі доларів, із розмитненням та доставкою це вийде в районі 9,5 тисяч. Ford Fusion 2018-го року із мінімальними пошкодженнями та пробігом у приблизно до 50 тисяч кілометрів реально знайти за таку ж ціну.



– Авто купуєте лише під замовлення чи обираєте самі, привозите транспорт в Україну, а вже на місці шукаєте клієнта?



– Буває по-різному, але здебільшого під замовлення. Ми з людьми разом підбираємо транспорт, робимо це абсолютно безкоштовно, коли вже зупинилися на конкретному варіанті, беремо завдаток у 10% вартості перед самим аукціоном. Мусимо це робити для власної безпеки, щоб покупець в останній момент не передумав, адже за відмову від лота потрібно буде заплатити такий штраф.



Коли ми купуємо машину, то людина сама оплачує транспорт через банк. Ми ж забираємо автомобіль із майданчика, веземо його в порт, там фотографуємо ще раз, завантажуємо його в корабель і перевозимо.







БЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: СКІЛЬКИ ЧАСУ «ПЛИВЕ» АВТОМОБІЛЬ



– Розкажіть про транспортування авто в Україну.



– Зараз ми привозимо автомобілі через німецький порт Бремерхафен. Автомобілі пливуть через океан, тому що це найшвидший спосіб доставки. Раніше возили через Одесу, але там траплялися дуже неприємні інциденти. Для прикладу, працівники порту могли вкрасти якусь запчастину чи запаску, викрутити якісь деталі або ж злити бензин. В Бремерхафені цього немає.



– Скільки часу від вибору авто на сайті потрібно для того, аби новий власник сів за кермо свого транспорту?



– Це все залежить від місця, де автомобіль перебуває на час аукціону. Якщо ближче до портів Східного побережжя США (Нью-Джерсі, Савана, Маямі), то вся процедура займе максимум 6 тижнів. Якщо Західне побережжя (Каліфорнія, Сіетл чи Нью-Мехіко), то трохи довше, 8–9 тижнів. Якщо обирати транспорт з Техасу, то це щось середнє, потрібно буде чекати тижнів 7.



– Як активно люди зараз купують автомобілі?



– На початку карантину був помітний спад, однак зараз все налагоджується. Багато хто зрозумів, що ціни зараз значно впали і є можливість суттєво зекономити. Також є клієнти, які купують транспорт не для себе, а під реалізацію, аби самим знайти клієнта, зробити націнку і продати вже в Україні. Це, до слова, ще одна перевага і порада для покупців – звертатися за такими послугами лише до перевірених компаній, які не робитимуть зайву націнку.







– Скільки ви берете за свою роботу і що входить у вартість?



– Варто зазначити, що консультація і підбір автомобіля у нас – безкоштовні, такого більше ніхто не робить, ми ж так само витрачаємо час, працюємо з клієнтом, але за консультацію грошей не беремо. Після вибору авто, як я вже казав, просимо 10% завдатку від вартості транспорту. Наші послуги вартують 700 доларів за одне авто. В цю ціну входять абсолютно усі процеси із розмитненням, перевезенням, реєстрацією, віддаємо авто «під ключ».



ЯК РОБИТИ НЕ ВАРТО



– Чи буває таке, що доводиться клієнта відмовляти від покупки того чи іншого транспорту, якщо ви реально бачите, що машина не варта того, аби її брати і покупець згодом розчарується у виборі?



– Буває таке й доволі часто, на жаль. Коли покупець «горить» бажанням купити саме цю машину, а я бачу, що це програшний варіант, то даю пораду, але не переконую, коли ж бачу, що є можливість підібрати щось краще, то, звісно, пропоную задуматися. Йдучи до нас, клієнт зазвичай вже має певну суму, на яку розраховує. Деякі покупці озвучують нам лише основні побажання, здебільшого це «від» і «до» по вартості, а ми вже підбираємо транспорт, тоді можемо точно сказати, що покупець не буде розчарований.







КОНТАКТИ



Знайти автоцентр «Detroit» можна за адресою: м. Луцьк, вулиця Стрілецька, 13.



Години роботи: ПН-ПТ: 10:00-19:00.

СБ: 11:00-18:00



Електронна адреса: [email protected]



У телефонному режимі фахівці працюють 24/7: +38 (095) 14 22 331



Дізнатися детальнішу інформацію про оренду та інші послуги автоцентру можна на сайті: detroit.co.ua





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чимало автолюбителів цікавляться темою купівлі транспорту на аукціонах, адже насправді сьогодні багато компаній-дилерів пропонують вигідні умови та притомну ціну за підбір та пригін автомобілів з Америки, Канади чи Європи, проте виникає низка запитань щодо того, як це зробити правильно, звідки брати краще, як не «програти» з вибором і чи дійсно це вигідно та безпечно, особливо під час карантину.Виявляється, так!Директор автоцентру «Detroit» переконує, що зараз – саме час, аби подумати про оновлення транспорту, адже в період карантину ціни на деякі машини суттєво знизилися. Так, нещодавно всього за 100 доларів можна було обзавестися легковиком Ford Fusion 2017-го року. Погодьтеся, втрачати таку нагоду купити крутий автомобіль у період обвалу цін – не резонно.Автоцентр «Detroit» займається пригоном авто саме із США. Олександр Дмитрук розповівпро усі тонкощі справи та чому варто обирати машини з Америки, а не спокушатися на привабливі та зовсім неперевірені аукціонні пропозиції із країн Європи.– Перш за все, купуючи авто з Америки, всього за 1–2 долари можна повністю дізнатися історію машини завдяки єдиній базі CARFAX. Це така система, яка зберігає усі дані про обслуговування автомобілів. Ми можемо дізнатися, коли він проходив техогляд, коли змінювали якісь деталі. В Америці це нормальне явище, і обов’язково всі дані про машину потрібно вносити в базу. В Європі такого немає. Там майже нереально прослідкувати усі інциденти та точно визначити, скільки «намотав» транспорт.– Одна з основних. Є низка й інших. До прикладу, той самий пробіг в американських користувачів завжди набагато менший. Чимало людей питає, чому так, Америка ж велика країна, люди повинні їздити багато. Однак мало хто зважає на той факт, що в американців рідко буває лише одне авто. Так, країна – велика, але до своєї роботи вони, як показує практика, не так далеко їздять. Більшість американців живуть в маленьких містечках і дім-робота, робота-дім у них в межах десяти кілометрів. В Європі ситуація із цим трохи інша, там люди їздять на великі відстані, і авто на аукціони потрапляють вже не в тому стані, в якому ми б радили брати їх нашим клієнтам.Ще одна перевага – комплектація. За ті самі гроші можна знайти авто з Америки з набагато кращою комплектацією, що пропонують в Європі. До того ж, в Америці – 90% автомобілів на автоматі.– Зараз ми купуємо авто на двох перевірених аукціонах: Copart та IAA-Insurance Auto Auctions. Вони успішно функціонують у Сполучених Штатах Америки вже майже сорок років.– Впринципі, це – реально, але сам лише логістичний процес надзвичайно великий, якщо займатися цим самостійно, то вийде значно дорожче. Справа в тому, що ми маємо зареєстровану американську фірму, яка є дилером США, для неї всі послуги – дешевші. Навіть кожен із цих аукціонних сайтів бере певний збір, для дилерів ця сума в рази менша, приватній особі ставлять вищі ціни.Припустимо, авто може коштувати 1000 доларів, а аукціонний збір в приватної особи попросять ледь не як пів вартості машини. Як дилери ми можемо зробити це дешевше, до того ж, уся логістика вже налагоджена і перевірена.Ми допомагаємо людям обрати реально хороший транспорт, адже зацікавлені в тому, аби клієнти були задоволені своїм вибором і радили нас іншим.– Більшість аутомобілів на аукціоні дійсно – із пошкодженнями, хоча й трапляються абсолютно цілі, однак такі беруть рідше через вищу ціну.Часом трапляються круті машини із потужною комплектацією, у яких лише мінімальне пошкодження через незначну аварію. Американцям дешевше продати таке авто і отримати відшкодування від страхової компанії, а нам – простіше його тут відновити і насолоджуватися вибором.– Ми маємо партнерські стосунки із однією з СТО міста, тож направляємо людей туди. Людина може побачити увесь процес: що заміняють, скільки яка деталь коштує, може обрати дорожчі або дешевші запчастини. Також пропонуємо зробити ремонт «під ключ», віддаємо транспорт вмілим майстрам і тоді клієнт вже просто отримує свій автомобіль, так би мовити готовим на руки.– Перш за все на американських аукціонах усі авто мають документи з історією, додатково також можна замовити інспекцію на місці. Це, звісно, за додаткові кошти. Якщо продавець – страхова компанія, то ситуацію вони описують такою, якою вона є насправді. Великі американські страхові компанії не зацікавлені обманути покупця. До прикладу, забрали машину в якогось американця після ДТП, в нього – дорога страховка, тож він отримає пристойну суму за транспорт, а його машина вже потрапляє на аукціон. Тоді страхові інспектори роблять усі фото, вони зобов’язані передати картину повністю і описати усі пошкодження. Колись були судові позови, які їх навчили, що не варто самим собі створювати зайві проблеми. Тепер таким не займаються, відповідно і ми шукаємо авто, які реалізовують через страхові компанії.– Через карантин ціни дуже впали. Зараз вони вже на такому «низькому старті», аби знову підніматися, але ще є час знайти автомобіль дуже вигідною ціною. На початку карантину в Америці, а там він стартував трохи раніше, ніж у нас, на аукціоні реально було знайти авто 2017-го року всього за 100 доларів, ви тільки собі уявіть…– Якщо я добре пам'ятаю, то був Ford Fusion 2017-го року із невеликим заднім ударом. Від того, що мало «гравців» на ринку, тих, які ставлять ставки, а вони стартують з нуля, тому й виходило, що хороші машини продавали майже за безцінь.Ми так багато автомобілів придбали для себе і наших клієнтів.– Останнім часом дуже зріс у популярності Nissan Rogue, Ford Fusion також частенько трапляється, Volkswagen Passat – це вже класика, також українці почали цікавитися й часто брати Jeep Compass як новіших, так і старіших моделей до 2017-го року.– Nissan Rogue, який зараз на першому місці в нашому рейтингу покупок, можна придбати за 3 тисячі доларів, із розмитненням та доставкою це вийде в районі 9,5 тисяч. Ford Fusion 2018-го року із мінімальними пошкодженнями та пробігом у приблизно до 50 тисяч кілометрів реально знайти за таку ж ціну.– Буває по-різному, але здебільшого під замовлення. Ми з людьми разом підбираємо транспорт, робимо це абсолютно безкоштовно, коли вже зупинилися на конкретному варіанті, беремо завдаток у 10% вартості перед самим аукціоном. Мусимо це робити для власної безпеки, щоб покупець в останній момент не передумав, адже за відмову від лота потрібно буде заплатити такий штраф.Коли ми купуємо машину, то людина сама оплачує транспорт через банк. Ми ж забираємо автомобіль із майданчика, веземо його в порт, там фотографуємо ще раз, завантажуємо його в корабель і перевозимо.– Зараз ми привозимо автомобілі через німецький порт Бремерхафен. Автомобілі пливуть через океан, тому що це найшвидший спосіб доставки. Раніше возили через Одесу, але там траплялися дуже неприємні інциденти. Для прикладу, працівники порту могли вкрасти якусь запчастину чи запаску, викрутити якісь деталі або ж злити бензин. В Бремерхафені цього немає.– Це все залежить від місця, де автомобіль перебуває на час аукціону. Якщо ближче до портів Східного побережжя США (Нью-Джерсі, Савана, Маямі), то вся процедура займе максимум 6 тижнів. Якщо Західне побережжя (Каліфорнія, Сіетл чи Нью-Мехіко), то трохи довше, 8–9 тижнів. Якщо обирати транспорт з Техасу, то це щось середнє, потрібно буде чекати тижнів 7.– На початку карантину був помітний спад, однак зараз все налагоджується. Багато хто зрозумів, що ціни зараз значно впали і є можливість суттєво зекономити. Також є клієнти, які купують транспорт не для себе, а під реалізацію, аби самим знайти клієнта, зробити націнку і продати вже в Україні. Це, до слова, ще одна перевага і порада для покупців – звертатися за такими послугами лише до перевірених компаній, які не робитимуть зайву націнку.– Варто зазначити, що консультація і підбір автомобіля у нас – безкоштовні, такого більше ніхто не робить, ми ж так само витрачаємо час, працюємо з клієнтом, але за консультацію грошей не беремо. Після вибору авто, як я вже казав, просимо 10% завдатку від вартості транспорту. Наші послуги вартують 700 доларів за одне авто. В цю ціну входять абсолютно усі процеси із розмитненням, перевезенням, реєстрацією, віддаємо авто «під ключ».– Буває таке й доволі часто, на жаль. Коли покупець «горить» бажанням купити саме цю машину, а я бачу, що це програшний варіант, то даю пораду, але не переконую, коли ж бачу, що є можливість підібрати щось краще, то, звісно, пропоную задуматися. Йдучи до нас, клієнт зазвичай вже має певну суму, на яку розраховує. Деякі покупці озвучують нам лише основні побажання, здебільшого це «від» і «до» по вартості, а ми вже підбираємо транспорт, тоді можемо точно сказати, що покупець не буде розчарований.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію