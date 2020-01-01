Оренда авто в Луцьку: де, як та за скільки*





«Люди вже телефонують, аби стати в чергу і в потрібний момент взяти машину», – розповідає директор автосервісу Олександр Дмитрук.



Наразі доступними для оренди є сім машини різних класів: зручний компактвен DACIA Lodgy 2014-го року, комфортний седан бізнес класу Chrysler-200, кросовер Subaru XV Crosstrek Hybrid, позашляховик Jeep Compass, зручне міське авто Ford Fiesta і Nissan Sentra. До слова, є ще дев’ятимісний мікроавтобус Opel Vivaro 2017-го року для подорожей великою компанією на довгі маршрути..



Олександр Дмитрук розповів Інформаційному агентству ВолиньPost про кожен з автомобілів та основні правила користування послугою оренди в Луцьку.



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«Ми помітили, що в Луцьку та на Волині взагалі цим ніхто не займається і раптом комусь потрібно буде взяти автомобіль в оренду, то викликати машину треба буде аж зі Львова, а це додаткові і немалі кошти та зайва трата часу на очікування», – розповідає Олександр Дмитрук.







Він запевняє, що це – не просто бізнес та можливість заробляти, а – важливий проект для мешканців міста і області вцілому.



Для багатьох автомобіль – не розкіш, а необхідний засіб пересування чи незмінний інструмент ведення бізнесу, можливість бути максимально мобільним. Послуга оренди – порятунок, для прикладу, під час очікування власного авто з ремонту, поїздок за місто до родичів, коли власного транспорту немає, можливість влаштувати чудовий вікенд, якщо для придбання власного авто немає щоденної потреби, корисна послуга для тих, хто тимчасово приїжджає в Луцьк з-за кордону тощо.



«Спочатку ми думали, що це потрібно буде приїжджим, однак вийшло так, що орендують автомобілі і мешканці Волині та Луцька», – каже директор автоцентру.







У «Detroit» можлива як короткострокова оренда автомобілів (від однієї доби), так і оренда транспорту на більші терміни. Ціна залежить від конкретно обраної марки і моделі, а також від строку, на який ви плануєте взяти машину. Зазначають, що найбільш економічно вигідною для клієнта буде саме довгострокова оренда: за мінімальну ціну можна отримати у користування новенький автомобіль з хорошою комплектацією та у повністю справному технічному стані.







Компанія «Detroit» зручно розташовується у центрі Луцька на вулиці Стрілецькій. Обрати авто можна вже на місці або попередньо переглянути перелік на сайті. Фахові працівники автоцентру на зв’язку – 24/7, тож завжди можуть допомогти підібрати необхідний транспорт саме для ваших потреб та на той бюджет, на який ви розраховуєте.







НА ЧОМУ ПОКАТАТИСЯ



Jeep Compass – компактний п'ятимісний кросовер 2016-го року випуску із кондиціонером та коробкою автомат. Зручний автомобіль для родини і компанії друзів, підходить для подорежей, комфортний на дорозі.



Jeep Compass Jeep Compass



DACIA Lodgy – авто середнього класу, але водночас зручне і універсальне. Підійде як для родинних поїздок, так і для більших компаній. Машина – на механічній коробці передач із економним об’ємом двигуна всього в 1,2 л. Здають його в оренду за ціною від 25-ти євро за добу.



Opel Vivaro Opel Vivaro



Chrysler-200 – автомобіль «Е» класу з автоматичною коробкою передач, стильним шкіряним салоном та усіма «фішками» технічного облаштування, приїхав у Луцьк з американського аукціону. Ціна оренди цього авто за добу – 23 євро.



Subaru XV Crosstrek Hybrid – комфортабельний кросовер на бензиновому та електричному двигунах. Автомобіль – повнопривідний і високий, поєднує в собі можливості прохідного компактного позашляховика та водночас екологічного й економічно-вигідного транспорту. Може бути цікавим для поїздок по бездоріжжю. За добу оренди цього кросовера потрібно буде заплатити також 25 євро.







Олександр Дмитрук каже, що на цьому не зупинятимуться і обіцяє поповнити автопарк ще кількома машинами для того, аби люди могли з впевненістю знати, що не лишаться «без коліс», раптом не встигли забронювати транспорт заздалегідь.



Opel Vivaro



Усі автомобілі, які компанія здає в оренду, застраховані на повне КАСКО, тож із відшкодуванням витрат на ремонт після можливих незначних пошкоджень проблем немає. Єдиний виняток – коли водій був у стані алкогольного сп’яніння за кермом орендованої машини, тоді усі витрати покладаються виключно на особу, що скоїла порушення.



«Раптом трапляється аварія з вини чи не з вини того, хто кермує орендованим автомобілем, то страхова покриває усі витрати на ремонт, окрім «п’яного» водіння, пошкодження шин і скла», – каже Олександр Дмитрук.



Також на усіх автомобілях стоять GPS-навігатори, тож на офісі «Detroit» бачать, куди люди їдуть, усе це – заради безпеки.







ХТО МОЖЕ/НЕ МОЖЕ ОРЕНДУВАТИ АВТО



Орендувати автівки можуть не всі, на цю послугу в Луцьку, як і в інших містах, діють певні обмеження.



– Автомобільний стаж 3+ роки, згідно з водійським посвідченням. Якщо стаж менший, тоді заставу піднімають до 500 доларів.



– Усіх клієнтів перевіряють через базу боржників. Якщо особа, що хоче орендувати транспорт там зазначена, то її вважають невідповідальною і автомобіль не дають.



– Особам до 20-ти років транспорт не дають. «Навіть при великому бажанні», – зазначає Олександр Дмитрук. Більшість орендних компаній світу й взагалі не дають транспорт до 25-ти років, деякі навіть до тридцяти, додає керівник компанії.







Аби взяти авто в оренду, потрібно лише лишити завдаток – заставу, підписати договір оренди та вже за 10 хвилин отримати «на руки» ключі від автівки. Олександр Дмитрук пояснює, що застава потрібна для того, аби водії більш відповідально ставилися до транспорту, при аваріях застава вилучається як франшиза для страхової компанії.



КОНТАКТИ



Ви можете обрати автомобіль безпосередньо у автоцентрі «Detroit» за адресою: м. Луцьк, вулиця Стрілецька, 13 або ж забронювати і оплатити за оренду транспорту online на сайті.



Години роботи: ПН-ПТ: 10:00-19:00.



СБ: 11:00-18:00



Електронна адреса: [email protected]



У телефонному режимі фахівці працюють 24/7: +38 (095) 14 22 331



Дізнатися детальнішу інформацію про оренду та інші послуги автоцентру можна на сайті: https://detroit.co.ua/orenda/



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оренда автомобілів у Луцьку з’явилася не так давно – в кінці листопада 2019-го року, але вже за такий короткий період на орендовані автівки виник неабиякий попит, а транспорт автосервісу «Detroit» , який єдиним на Волині надає цю послугу, заброньований наперед.«Люди вже телефонують, аби стати в чергу і в потрібний момент взяти машину», – розповідає директор автосервісуНаразі доступними для оренди є сім машини різних класів: зручний компактвен DACIA Lodgy 2014-го року, комфортний седан бізнес класу Chrysler-200, кросовер Subaru XV Crosstrek Hybrid, позашляховик Jeep Compass, зручне міське авто Ford Fiesta і Nissan Sentra. До слова, є ще дев’ятимісний мікроавтобус Opel Vivaro 2017-го року для подорожей великою компанією на довгі маршрути..Олександр Дмитрук розповівпро кожен з автомобілів та основні правила користування послугою оренди в Луцьку.«Ми помітили, що в Луцьку та на Волині взагалі цим ніхто не займається і раптом комусь потрібно буде взяти автомобіль в оренду, то викликати машину треба буде аж зі Львова, а це додаткові і немалі кошти та зайва трата часу на очікування», – розповідає Олександр Дмитрук.Він запевняє, що це – не просто бізнес та можливість заробляти, а – важливий проект для мешканців міста і області вцілому.Для багатьох автомобіль – не розкіш, а необхідний засіб пересування чи незмінний інструмент ведення бізнесу, можливість бути максимально мобільним. Послуга оренди – порятунок, для прикладу, під час очікування власного авто з ремонту, поїздок за місто до родичів, коли власного транспорту немає, можливість влаштувати чудовий вікенд, якщо для придбання власного авто немає щоденної потреби, корисна послуга для тих, хто тимчасово приїжджає в Луцьк з-за кордону тощо.«Спочатку ми думали, що це потрібно буде приїжджим, однак вийшло так, що орендують автомобілі і мешканці Волині та Луцька», – каже директор автоцентру.У «Detroit» можлива як короткострокова оренда автомобілів (від однієї доби), так і оренда транспорту на більші терміни. Ціна залежить від конкретно обраної марки і моделі, а також від строку, на який ви плануєте взяти машину. Зазначають, що найбільш економічно вигідною для клієнта буде саме довгострокова оренда: за мінімальну ціну можна отримати у користування новенький автомобіль з хорошою комплектацією та у повністю справному технічному стані.Компанія «Detroit» зручно розташовується у центрі Луцька на вулиці Стрілецькій. Обрати авто можна вже на місці або попередньо переглянути перелік на сайті. Фахові працівники автоцентру на зв’язку – 24/7, тож завжди можуть допомогти підібрати необхідний транспорт саме для ваших потреб та на той бюджет, на який ви розраховуєте.– компактний п'ятимісний кросовер 2016-го року випуску із кондиціонером та коробкою автомат. Зручний автомобіль для родини і компанії друзів, підходить для подорежей, комфортний на дорозі.– авто середнього класу, але водночас зручне і універсальне. Підійде як для родинних поїздок, так і для більших компаній. Машина – на механічній коробці передач із економним об’ємом двигуна всього в 1,2 л. Здають його в оренду за ціною від 25-ти євро за добу.– автомобіль «Е» класу з автоматичною коробкою передач, стильним шкіряним салоном та усіма «фішками» технічного облаштування, приїхав у Луцьк з американського аукціону. Ціна оренди цього авто за добу – 23 євро.– комфортабельний кросовер на бензиновому та електричному двигунах. Автомобіль – повнопривідний і високий, поєднує в собі можливості прохідного компактного позашляховика та водночас екологічного й економічно-вигідного транспорту. Може бути цікавим для поїздок по бездоріжжю. За добу оренди цього кросовера потрібно буде заплатити також 25 євро.Олександр Дмитрук каже, що на цьому не зупинятимуться і обіцяє поповнити автопарк ще кількома машинами для того, аби люди могли з впевненістю знати, що не лишаться «без коліс», раптом не встигли забронювати транспорт заздалегідь.Усі автомобілі, які компанія здає в оренду, застраховані на повне КАСКО, тож із відшкодуванням витрат на ремонт після можливих незначних пошкоджень проблем немає. Єдиний виняток – коли водій був у стані алкогольного сп’яніння за кермом орендованої машини, тоді усі витрати покладаються виключно на особу, що скоїла порушення.«Раптом трапляється аварія з вини чи не з вини того, хто кермує орендованим автомобілем, то страхова покриває усі витрати на ремонт, окрім «п’яного» водіння, пошкодження шин і скла», – каже Олександр Дмитрук.Також на усіх автомобілях стоять GPS-навігатори, тож на офісі «Detroit» бачать, куди люди їдуть, усе це – заради безпеки.Орендувати автівки можуть не всі, на цю послугу в Луцьку, як і в інших містах, діють певні обмеження.– Автомобільний стаж 3+ роки, згідно з водійським посвідченням. Якщо стаж менший, тоді заставу піднімають до 500 доларів.– Усіх клієнтів перевіряють через базу боржників. Якщо особа, що хоче орендувати транспорт там зазначена, то її вважають невідповідальною і автомобіль не дають.– Особам до 20-ти років транспорт не дають. «Навіть при великому бажанні», – зазначає Олександр Дмитрук. Більшість орендних компаній світу й взагалі не дають транспорт до 25-ти років, деякі навіть до тридцяти, додає керівник компанії.Аби взяти авто в оренду, потрібно лише лишити завдаток – заставу, підписати договір оренди та вже за 10 хвилин отримати «на руки» ключі від автівки. Олександр Дмитрук пояснює, що застава потрібна для того, аби водії більш відповідально ставилися до транспорту, при аваріях застава вилучається як франшиза для страхової компанії.

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