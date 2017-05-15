Успішна кар’єра та щасливі дітки: луцькі мами діляться секретами тайм-менеджменту*

Ірина Давидчук на робочому місці

Ірина Давидчук з донькою Олександрою

Ірина Давидчук з сином Данилком

Олександра та Данилко - діти Ірини Давидчук

Олександра та Данилко - діти Ірини Давидчук

Ірина Давидчук на виробництві

Ольга Кукса на робочому місці

Ольга Кукса зі своєю молодшою донечкою Юлею

Ольга Кукса зі своєю старшою донькою Софією

Ольга Кукса зі своїми доньками та чоловіком

Ольга Кукса зі своїми доньками

Іванна Вронська на робочому місці

Іванна Вронська зі своїми дітками Артемом і Олександрою

Іванна Вронська зі своїми дітками Артемом і Олександрою

Іванна Вронська. Підпис до фото Коли Іванка іменинниця

Іванна Вронська зі своїми дітками Артемом і Олександрою

Бути жінкою – мистецтво. Бути люблячою і турботливою мамою, хорошою дружиною, уважною донькою, товариською сестрою і в той же час залишатись собою. Реалізовувати себе, як особистість та нарівні з чоловіком наповнювати сімейний бюджет, у якого, як зазвичай, домашніх клопотів менше. «Все це потребує сталевої стресостійкості, богатирської сили та ангельського терпіння», – скажемо ми. «І цього теж, але, насамперед, це потребує чітко розставлених пріоритетів, ідеального планування та любові до себе», - говорять героїні нашої публікації.Лучанкита– молоді мами, красуні та успішні у своїй кар’єрі жінки, які вдало поєднують сімейне життя і роботу на найбільшому підприємстві регіону. Сьогодні вони діляться з нами своїм рецептом щастя.Як і абсолютна більшість нинішнього керівного складу компанії, Ірина розпочинала тут свою кар’єру із виробничого цеху – працювала на машині у підвідділі порізки проводів. Це було тринадцять років тому, тепер же наша співрозмовниця є начальником цілої дільниці і щасливою мамою двох чудових діток –та- Коли я пішла працювати на завод, Саші було 3 роки. Зараз вона юна 17-річна красуня. У цьому році закінчує школу, готується здавати ЗНО, зайнята вибором ВУЗу та майбутньої професії. Грає на гітарі, займається спортом, пише вірші, закохується – такі у неї зараз клопоти.А 5 років тому я вдруге стала мамою, тоді на світ з'явився наш Данилко. Смішний і дуже жвавий, він приніс багато позитиву і світла в наше життя.На роль супермами я не претендую. Як і кожна дружина, стараюся поєднувати роботу і домашні клопоти. Завжди кудись поспішаю, планую, стараюсь враховувати всі обставини, чомусь надаю більшого значення, а чимось жертвую. Але цей шалений рух і є нашим життям.Робота на заводі навчила мене багатьох корисних речей, які важливі і в побуті. Таймменеджмент, встановлення пріоритетів, розбиття великих завдань на окремі дії та делегування дуже допомагають і вдома.Наприклад, тепер я майстер делегувати обов'язки з прибирання на донечку. Вона моя помічниця у всьому. Домашнє прибирання ми жартома називаємо 5S (улюблені правила роботи нашого підвідділу на заводі): сортування, систематизація, самостійне прибирання, стандартизація, самодисципліна. Чоловік дуже смачно готує. Тому йому іноді можна делегувати кухню. А батьки завжди охоче допомагають з доглядом за меншим. Я вийшла на роботу з декретної відпустки, коли Данилку було трохи більше, як півтора року. Мама чоловіка замінила мене у цій нелегкій роботі. Тому я розвіюю стереотип про недобру свекруху:)) Мені пощастило.Єдине, що, на мою думку, не можна делегувати – це мамину ласку. Не лише одягнути і нагодувати, а дарувати дітям увагу і любов – це обов'язок мами. Ми охоче читаємо книжки з сином, граємо всією сім'єю в настільні ігри, квача, доганялки, класики, м’яча, літачки, машинки, динозаврів…Та найбільше я ціную моменти душевної близькості. Зовсім недавно, якогось із карантинних вечорів, Сашуня зібрала нас всіх на кухні, вимкнула світло і оголосила, що сьогодні день Землі і треба економити електроенергію. А значить – всі хоча б на 1 годину повинні вимкнути гаджети і будь-які електроприлади. Тому ми сиділи разом у темряві при слабкому світлі свічки і розмовляли про все на світі. Згадували смішні історії з минулого, планували, що будемо робити після карантину, вигадували всілякі дурниці та сміялися. Такі моменти роблять нас однією сім'єю. І, щиро кажучи, в мене це викликало ще більше захоплення, як у моїх діток.Чи можу я дати якусь пораду молодим мамам?... Складно сказати. Всі ми прагнемо бути найкращими для своїх діток. Але всі ми іноді сумніваємося – чи все робимо вірно? – Вірте в себе і свої сили, але і не бійтесь попросити про допомогу. Насолоджуйтесь материнством, обнімайте і цілуйте своїх діток, бо вони так швидко стають дорослими. Обійми врятують світ.Я безмежно рада, що на моєму життєвому шляху трапляються лише хороші, щирі люди – дружний колектив на роботі, де завжди підтримують нові ідеї та об’єднують зусилля для досягнення спільної мети. У мене емоційно-стійкий керівник, яка у критичних ситуаціях вміє замінити звинувачення відповідальністю. Робота приносить мені задоволення, а от відчуття справжнього щастя дає сім'я. Щастя бути мамоюКоливлаштувалася на завод, її старшій донечцібуло всього 2 рочки, це був далекий 2005-й. Починала з виробництва, комплектувальницею проводів. Стрімко просуваючись по кар’єрних сходинках, вже через шість років жінка стала керівником проектів VW Caddy та BMW F54.- Було важко відриватись від малечі в такому віці, але життя завжди потребує змін, ми прагнемо кращого заради наших дітей. Звісно, у всьому мені допомагала моя мама, за що я їй буду завжди дякувати.Коли з’явилась моя друга донечка, життя заводу вирувало наповну – стартував новий проект і я багато часу проводила на роботі. Це були постійні збори, обговорення, планування, аудити. Тому і в декреті я майже не була. В цей час мене дуже підтримували мій керівник і колеги.Діти кардинально змінили моє життя. Не стільки у плані розпорядку дня, скільки у плані психологічного сприйняття. Я відчула величезну відповідальність за їх життя і здоров’я. А також за своє життя, чоловіка і мами, бо дітям завжди потрібні батьки і підтримка, в якому віці вони б не були. Тому, моє основне правило – увага один до одного, турбота про здоров’я і безпеку своїх рідних. Не менш важливим є вміння завжди знаходити час для спільного відпочинку, відпустки і підтримання сімейних традицій. Завжди намагаюся розділяти зі своїми дітьми всі важливі події, свої та їхні. Для того, щоб мої діти не нудьгували – вони постійно максимально зайняті, звичайно ж корисними для них справами.Мій день розпочинається, мабуть, так само, як і в більшості матусь. Прокидаюсь першою. Починаю збиратись на роботу, потім збираю своїх діток в садочок і в школу, снідаємо. Після того як завела в садочок свою донечку-квіточку Юлю, біжу на роботу. Там проходить половина мого життя і там також є мої «дітки» і моя друга сім’я. У мене чудові колеги і в яких би ситуаціях ми не були, завжди підтримуємо один одного. Робота мене тонізує і тримає у формі. Завдяки роботі я впевнена у завтрашньому дні, а завдяки своїй сім’ї впевнена в тому, що ніколи не залишусь сама.Не бійтеся ставати мамою, бо це прекрасне відчуття ніжності і любові. Діти це сенс нашого життя. З появою дітей, життя кожної жінки змінюється, воно стає яскравішим і наповненим особливою любов’ю, якої ви раніше не відчували. Дитячий сміх, поцілунки і обійми – це незабутні відчуття і просто словами їх передати не можливо. Це треба відчути, ставши найщасливішою жінкою, мамою, дружиною. Я не знаю як би я жила без своїх дітей, вони моє все, і життя, і повітря, і вода! Я їх просто обожнюю.- На Кромберг енд Шуберт я прийшла 11 років тому, студенткою 4-гокурсу спеціальності «Менеджер організації», для проходження практики. Суть роботи підприємства мені тоді була зовсім не зрозумілою, але дуже сподобались тутешні працівники – приємні, доброзичливі, комунікабельні. І дотепер багато з ким із них гарно товаришуємо.Через рік я знову проходила практику на цьому підприємстві. Пам’ятаю, як технічний директор, під час зустрічі зі студентами, задав нам одне запитання: «Чому ви прийшли саме на це підприємство і чого очікуєте від проходження практики?» Моя відповідь була – працевлаштування і самореалізації. Що ж, наразі все йде за планом.Свою роботу на заводі я розпочинала із посади фахівця з управління проектами, тепер є керівником складу.Пропрацювавши два роки, я пішла у свою першу декретну відпустку. Як зразкова мама, планувала бути в ній всі 3 роки, проте вже через півтора року знову була у робочому строю. Доглядати малечу допомагали батьки, а там трошки часу і садочок. Багато мам говорять, що декретна відпустка – це так тяжко, ті пелюшки, постійне прання, прибирання… Особисто мені складного і втомливого нічого не було. Сумувати, звичайно, не доводилося і бували різні моменти, так як у всіх, проте, якщо старатись шукати в цьому позитив, то все проходить простіше.А щоб не потонути в побуті, потрібно урізноманітнювати своє життя. Так, домашня робота не завжди є цікавою, але, завдяки своїм дітям, я задіяна на всі 100 відсотків і кожен день проживаю інакше.Всі діти потребують уваги, але є ситуації коли потрібно щось зробити без їх участі. Тоді слід знайти заняття, що було б цікавим і не таким, як вчора. Що я тільки не придумувала… Коли дітки були ще меншими – фарбувала харчовою фарбою вермішель і давала їм сортувати за кольорами, купила маленькі вінички із совочками (малеча вчилась прибирати), в кожної мами своя фантазія. Всі діти різні і забавляти їх треба по-різному – хтось малює, хтось будує, хтось танцює. Коли підросли – освоювали більш складні завдання.Для кожної дитини важливо, щоб з нею проводили час. Можна не допомагати, просто посидіти поруч. Вас запитають: «Гарно, мам?», - звичайно ж відповідь має бути: «Дуже гарно, найгарніше в світі, зроби ще раз», - і дитина зайнята на найближчі 10-15 хвилин. А ще ми дуже любимо проводити свій відпочинок активно – прогулянки, ігри в парку, катання на роликах та велосипеді.Діти – це наше все, наше майбутнє, наше відображення. І щоб це відображення було гарним, потрібно показувати такий же приклад. Мама повинна бути гарною і щасливою, тоді і діти будуть щасливими. Мама не може бути постійно втомленою і знервованою, бо цей негатив передається дітям. А щоб мама була на позитиві, свої домашні клопоти потрібно ділити з татом. Більше позитиву, оптимізму, свіжого повітря, а енергію ви візьмете від своїх янголят.Щодо моєї роботи, то вона цікава і різнобічна. Постійне спілкування з людьми, оновлення і оптимізація процесів, впровадження чогось нового, безперервне вдосконалення. Труднощі є у всіх роботах, але немає безвихідних ситуацій. Трапляється різне – інколи потрібно затриматися на роботі, інколи раніше вийти, інколи вийти в нічну зміну, інколи відповісти на дзвінки в дома. Є люди в яких робота закінчується за межами робочого місця, а є люди які думають про неї і в дома, я, мабуть, десь посередині.У моїй роботі кожен день не схожий на попередній – щоразу нові завдання і це, певною мірою, весело. В мене дуже хороший колектив, люди, на яких можна покластися в будь якій ситуації, доручити важливі завдання і не сумніватися у їх виконанні. Це як друга родина, де тобі завжди дадуть корисну пораду та підтримають. Тому я дуже люблю своїх колег.А по-справжньому щасливою мене роблять мої дітки. Саме вони викликають у мене усмішку і радість кожного дня. Мрію, щоб мої діти виросли хорошими Людьми.