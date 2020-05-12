ЗМІ: відкриття ринків може спровокувати новий спалах пандемії коронавірусу*









«Ці цифри та безвідповідальність адміністрації ринків, а також продавців, які працюють, свідомо наражаючи на небезпеку життя та здоров'я покупців, лякають. Адже звіти Держпродспоживслужби — це лише верхівка айсберга, що демонструє тільки виявлені порушення на перевірених об'єктах. А на скількох із них перевірки ще не проводили? Там у духоті й антисанітарних умовах продовжують юрбитися люди всупереч нинішнім суворим обмеженням. Багато ринків відкрилися і працюють, не звертаючи уваги на санітарні та карантинні норми до того часу, поки туди не приїжджають перевіряльники Держпродспоживслужби», —



Раніше продавці та підприємці наполегливо вимагали відкрити ринки, а в деяких регіонах навіть загрожували бунтами. Обіцяли, що будуть дотримуватися необхідних тепер обмежень. Утім, реальність виявилас складнішою. Натомість адміністрація та персонал супермаркетів за два місяці роботи в умовах нинішніх обмежень виробили до автоматизму алгоритм прибирання та дезінфекції, завдяки чому стандарти безпеки щодо роботи торговельних залів і правила обслуговування касирами покупців суворо дотримуються. Організований мережний роздріб увесь час дії національного карантину працює під постійним моніторингом контролюючих органів, доводячи, що тут споживачам гарантовані безпечні покупки.



Ціни на ринках теж дещо шокували покупців.



Тож тепер багато хто із нас замислився: чи варто було так ризикувати під час пандемії та продовження національного карантину?



Варто зазначити, що оператори мережного організованого ритейлу (Billa, «АТБ», «ЕКО маркет» й ін.) для протидії економічним наслідкам національного карантину не тільки знаходять можливість продавати овочі за розумними цінами, але навіть відмовляються від частини свого прибутку — найбільш важливі продукти й овочі супермаркети продають без торговельної націнки. Крім цього, організований мережний роздріб може забезпечити покупцям доступні овочі, а фермерам — цивілізований великий ринок збуту.



Одна тільки найбільша





Текст - Вячеслав МАЗІЙ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компроміс із боку уряду, який зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату. Людей на ринках - обмаль, ціни поки не дуже тішать, а санітарно-гігієнічні умови та порушення протиепідемічних стандартів на ринках можуть сприяти поширенню коронавірусу. Як повідомляють ЗМІ , щодня Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів знаходить порушення на ринках , десятки ринків закрили одразу ж після відкриття, а розпорядження про усунення порушень протиепідемічного режиму обраховується чималими кількостями. У регулювання діяльності ринків змушені втручатися місцева влада та навіть поліція.«Ці цифри та безвідповідальність адміністрації ринків, а також продавців, які працюють, свідомо наражаючи на небезпеку життя та здоров'я покупців, лякають. Адже звіти Держпродспоживслужби — це лише верхівка айсберга, що демонструє тільки виявлені порушення на перевірених об'єктах. А на скількох із них перевірки ще не проводили? Там у духоті й антисанітарних умовах продовжують юрбитися люди всупереч нинішнім суворим обмеженням. Багато ринків відкрилися і працюють, не звертаючи уваги на санітарні та карантинні норми до того часу, поки туди не приїжджають перевіряльники Держпродспоживслужби», — обурюються журналісти Раніше продавці та підприємці наполегливо вимагали відкрити ринки, а в деяких регіонах навіть загрожували бунтами. Обіцяли, що будуть дотримуватися необхідних тепер обмежень. Утім, реальність виявилас складнішою. Натомість адміністрація та персонал супермаркетів за два місяці роботи в умовах нинішніх обмежень виробили до автоматизму алгоритм прибирання та дезінфекції, завдяки чому стандарти безпеки щодо роботи торговельних залів і правила обслуговування касирами покупців суворо дотримуються. Організований мережний роздріб увесь час дії національного карантину працює під постійним моніторингом контролюючих органів, доводячи, що тут споживачам гарантовані безпечні покупки.Ціни на ринках теж дещо шокували покупців.Тож тепер багато хто із нас замислився: чи варто було так ризикувати під час пандемії та продовження національного карантину?Варто зазначити, що оператори мережного організованого ритейлу (Billa, «АТБ», «ЕКО маркет» й ін.) для протидії економічним наслідкам національного карантину не тільки знаходять можливість продавати овочі за розумними цінами, але навіть відмовляються від частини свого прибутку — найбільш важливі продукти й овочі супермаркети продають без торговельної націнки. Крім цього, організований мережний роздріб може забезпечити покупцям доступні овочі, а фермерам — цивілізований великий ринок збуту.Одна тільки найбільша національна мережа «АТБ» , за її інформацією, щодня закуповує у виробників понад 300 тонн сезонних овочів та овочів так званого борщового набору: капуста рання в асортименті — 60–70 т/день; редис — 50–60 т/день; кабачки — 10–15 т/день; теплична продукція, огірки та томати — 100–150 т/день; свіжа зелень — до 8 т/день.

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