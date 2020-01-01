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Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні*

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні*
Пандемія китайського коронавірусу навчила нас цінувати свій час, берегти особистий простір і активно використовувати доступні онлайн-сервіси.

Піклуючись про комфорт і безпеку майже 4 млн своїх клієнтів під час глобальної пандемії, торговельна мережа «АТБ» відкрила напрям онлайн-продажів й адресної доставки продуктів. Так, 28 травня відкрився інтернет-магазин «АТБ». Це перший у країні онлайн-маркет повного циклу (від замовлення до адресної доставки), в якому можна придбати продукти та товари першої необхідності. Поки в тестовому режимі він працює в материнському регіоні компанії — Дніпрі, але в найближчій перспективі проєкт буде поширено на всю територію України.

«Цей масштабний проєкт наша команда реалізувала «з нуля» за неповних два місяці! Проєкт, який сьогодні обчислюється тисячами сеансів відвідуваності сайту і сотнями замовлень щодня. Проєкт, який дозволяє мільйонам українців, кожному нашому покупцеві, не виходячи з дому комфортно і безпечно здійснити необхідні покупки», — написав на своїй сторінці у фейсбуці голова Ради директорів, генеральний директор Корпорації «АТБ» Борис Марков.
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні*

Як зазначено в релізі компанії, виконання онлайн-замовлень здійснюється через партнерів «АТБ» — кур'єрську службу «iPOST». Кур'єри цієї компанії отримують від операторів інтернет-магазину заявки у відповідних магазинах торговельної мережі «АТБ» і доставляють їх замовнику протягом усього однієї години. Найчастіше це відбувається навіть швидше, ніж багато хто з нас зазвичай очікує на піцу.

З огляду на масштаби бізнесу (в 286 населених пунктах 24 областей працюють 1112 дискаунтерів) можна говорити, що це найамбітніший проєкт у сфері українського ритейлу за останні роки.

Проведемо карантин комфортно і безпечно

За більш ніж два місяці національного карантину «АТБ» втілила в життя відразу три сміливі діджитал-проєкти. Було запущено сервіс доставки продуктів і товарів першої необхідності. У співпраці з компаніями ROZETKA та «Нова Пошта» у перші два тижні роботи були охоплені понад 1200 населених пунктів. Для початку клієнтам запропонували на вибір три варіанти проднаборів — за 400, 500 і 700 грн. Якісні продукти та товари ретельно підібрані, щоб повністю задовольнити потреби клієнта під час карантину. Українці оцінили зручність такого способу покупок: кількість замовлень спочатку обчислювалася сотнями, але потім — вже тисячами.

Проєкт унікальний тим, що він став на 100% соціальним. Компанії працювали з нульовим прибутком, покриваючи лише витрати на його реалізацію.
З 7 квітня сервіс доставки онлайн-замовлень з «АТБ» охопив усю територію України. У зазначені варіанти замовлень внесли зміни: мінімальний (400 грн) і максимальний (700 грн) проднабори були замінені продуктовим і непродуктовим (товари першої необхідності). Охоплені близько восьми тисяч міст і селищ.

Обирай та забирай» — легкий спосіб економити

Ще один онлайн-проєкт «АТБ» значно розширив можливості покупця. З'явилася опція попереднього замовлення — «Обирай та забирай».
Відтепер на сайті zakaz.atbmarket.com ми вибираємо продукти (асортимент «АТБ» — понад 3,5 тис. найменувань) і кладемо їх у віртуальний кошик у будь-якому з супермаркетів. Потім приходимо до магазину, оплачуємо й отримуємо вже зібраний спеціально для нас пакет. Це дозволяє не витрачати час на пошуки продуктів у торговому залі. За бажання можна ще більше заощадити час — уже доступна опція оплати онлайн.

Інші інноваційні рішення «АТБ»

Лідер українського ритейлу активно розвивав інноваційні проєкти задовго до початку карантину. Компанія «АТБ» вже реалізувала безліч діджитал-рішень. Серед них інтелектуальний помічник «АТБОТ», що з 2019 року спілкується з мільйонами клієнтів у месенджерах Viber і Telegram. Чат-бот не лише замінив книгу скарг і пропозицій, а й став альтернативою зверненню на «гарячу лінію». За лічені секунди він здатний надати точну інформацію про асортимент, акції, магазини та вакансії в компанії.

Щоб запустити «АТБОТ», потрібно відсканувати камерою смартфона QR-код і перейти за посиланням у додаток Viber або Telegram.

QR-код для Viber
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні*


QR-код для Telegram
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні*


Уже протестовано і найближчим часом можна буде використовувати оновлений мобільний додаток «АТБ», який дозволить клієнтові сканувати штрих-код на товарі й дізнаватися ціну.

Одночасно проходить впровадження технології Scan & Go. Її суть у тому, що покупець сам сканує штрих-коди товарів та оплачує покупку в мобільному додатку, а при виході з супермаркету просто показує консультанту свій електронний чек.

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні*


Текст - Ксенія ПРИХОДЬКО

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Теги: АТБ, Луцьк
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