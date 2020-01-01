Порятунок Волині: як «АТБ» допомагає позбутися коронавірусу та безробіття*

Глобальна пандемія коронавірусу нового типу стала справжнім випробуванням майже для кожної української родини. Сьогодні майже кожен третій громадянин втратив роботу або пішов у неоплачувану відпустку. Лише за офіційними даними вісім з десяти українців змушені економити. Нажаль, стосується це й мешканців нашої Волині. В таких непростих умовах на перший план вийшла роль соціально орієнтованого бізнесу. Для багатьох саме він став справжнім порятунком, повернув надію. Відтак, багаторічний лідер української роздрібної торгівлі – компанія «АТБ» спільно з українцями гідно витримала це тяжке випробування. Забезпечуючи майже чотири мільйони постійних клієнтів, в тому числі й мешканців Луцька, гарантовано якісними й свіжими продуктами харчування та товарами першої необхідності, «АТБ» продовжує працювати з мінімальною фіксованою надбавкою. Пом'якшивши таким чином традиційне сезонне зростання цін на окремі категорії продуктів, а також прийнявши на себе основний удар від вимушеного (стрімке зростання собівартості), але все ж підвищення цін виробниками.Важливо, що компанії вдалося зберегти свій найцінніший скарб – співробітників. Незважаючи на складнощі та обмеження, в найбільшій торговельній мережі країни не було жодних скорочень та звільнень персоналу. Більш того, у міцній родині «АТБ» навіть було поповнення. В «АТБ» сьогодні працюють і отримують гідну зарплатню майже 57 тисяч громадян.Чітко дотримується компанія й своєї стратегії динамічного розвитку, розширюючи географію присутності у регіонах. Вже добре знайомих українському покупцеві супермаркетів побільшало. З початку поточного року в різних куточках країни прийняли перших клієнтів 34 нових магазини. Крім того, протягом цього періоду, після капітальної реконструкції відкрилися ще 11 дискаунтерів.Окрім стабільного забезпечення населення якісними продуктами за доступною ціною, «АТБ» також допомагає в боротьбі з однією з головних проблем української економіки – безробіттям. Завдяки динамічному розширенню географії присутності та розвитку бізнесу компанія підтвердила своє звання одного з найбільших роботодавців країни.Як справжній патріотичний та соціально орієнтований бізнес, «АТБ» не тільки зберігає вже існуючі робочі місця, а й відкриває все більше нових вакансій. Цей процес не припинявся ні в період минулої світової фінансової кризи 2007-2008 років, ні тепер, під час подовженого до 22 червня національного карантину.Лише з початку поточного року роботу тут отримали 7 246 осіб. Навіть у найскладніші в плані працевлаштування часи (протягом загальноукраїнського карантину) робочі місця в «АТБ» отримали 2,4 тис. українців. А це ще тисячі українських родин, які незважаючи на пандемію коронавирусу та інші проблеми й негаразди, отримали стабільне джерело доходу.«Одночасно з розширенням компанії ми продовжуємо системно інвестувати в людей. Крок за кроком оновлюємо систему оплати праці і мотивації персоналу. Для нас важливо, щоб співробітники компанії отримували гідну винагороду та мали бажання працювати з повною віддачею, – розповідає Голова Ради директорів, Генеральний директор Корпорації «АТБ»Нагадаємо, «АТБ» кожного року відкриває близько сотні нових магазинів, створює 5-7 тисяч нових робочих місць. У минулому 2019-му компанія підкорила два нових регіони – відкрилися перші комфортні та сучасні супермаркети «АТБ» в Чернівецькій і Закарпатській областях.Станом на сьогоднішній день в 286 населених пунктах 24-х областей України, включаючи і Волинську, працюють 1112 супермаркетів «АТБ». Загальний асортимент кожного з магазинів в 24-х областях країни перевищує 3,5 тис. найменувань, близько тисячі з яких представлені власними виробниками та імпортерами.Так, в 2020-му ще тисячі мешканців Львівської, Київської, Дніпропетровської, Житомирської, Чернігівської, Рівненської, Одеської, Полтавської, Хмельницької, Волинської та інших областей отримали можливість купувати гарантовано свіжі і якісні продукти за максимально доступними цінами. Нагадаємо, вартість товарів на поличках «АТБ» нижча за середньоринкову на 10-15%. А у випадку з акційними пропозиціями та бонусними програмами економія може скласти й 40%.У наш коронавірусний час це стало справжнім порятунком для мільйонів українців, які через карантин та безробіття були змушені, як то кажуть, затягнути пояси. Як повідомляв прем'єр-міністр України, з початку національного карантину кількість безробітних в країні зросла майже в десять разів. На стільки відповідно й збільшилось число тих, хто потребує допомоги.Аби підтримати найбільш незахищені верстви населення компанія «АТБ» ініціювала і реалізувала спільну з Мінсоцполітики безпрецедентну за масштабами благодійну акцію. Її бюджет склав 100 мільйонів гривень. В рамках проекту жителі 191 населеного пункту країни отримали безкоштовні продуктові набори. Це допомогло майже 580 тисячам українців протриматися у найскладніші часи, як у фінансовому плані, так і в епідеміологічному.Але й цим внесок компанії в боротьбу з коронавірусом не обмежується. «АТБ» відгукнулася на прохання Офісу президента України, закупивши у Франції 12 флагманських систем CFX96 для обласних клінік та лабораторій. На це компанія виділила ще десять мільйонів. Нове обладнання тепер використовується для ПЛР-діагностики та аналізу в режимі реального часу сотень зразків, узятих у пацієнтів з підозрою на Сovid-19, а також інші інфекційні захворювання.