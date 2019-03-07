Працівникам найбільшого підприємства Волині держава виплачує допомогу за період карантину*

Ірина Олейник

Територія виробництва «Кромберг енд Шуберт Україна Лу»

Територія виробництва «Кромберг енд Шуберт Україна Лу»

Як же з таким серйозним викликом впоралися місцеві потужні підприємства?Сьогодні в нас розмова з– адвокатом та керуючим партнером юридичної компанії «Аскольд», яка здійснює юридичний супровід найбільшого в регіоні роботодавця,Ірина Олейник розповіла, як завдяки стратегічно правильним та вчасним рішенням дирекції підприємства, а також плідній співпраці з центром зайнятості вдалося захистити економічні та трудові права працівників заводу в період вимушеного призупинення виробництва.- На початку цього року, у зв’язку з пандемією коронавірусу, весь світ опинився у безпрецедентній ситуації. Оголошення карантину внесло значні корективи в роботу більшості потужних підприємств. Запровадження органами державної влади та місцевого самоврядування таких превентивних карантинних заходів як: обмеження щодо пасажирських перевезень та транспортного сполучення, обмеження щодо перетину кордону та одночасного перебування в одному приміщенні визначеної кількості осіб, заборона на здійснення окремих видів діяльності, унеможливлювало подальшу роботу заводу у звичному режимі.Підприємство зупинило свою діяльність, тривалість робочого часу персоналу було скорочено. Зупинення виробництва та скорочення тривалості робочого часу працівників було вимушеним, мало невідворотній та тимчасовий характер, не залежало від організаційно-виробничих причин, волі та бажання підприємства. Таке рішення було зумовлене швидким поширенням пандемії, введенням в країні карантину та призупиненням роботи заводів клієнтів у Європі. У цій ситуації нам, як юридичному партнеру підприємства, було поставлене завдання максимально захистити економічні та трудові права працівників компанії «Кромберг енд Шуберт Україна Лу».Поняття часткового безробіття не є новелою в українському законодавстві. У разі втрати частини заробітку, внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, у зв’язку із зупиненням виробництва продукції, застрахованим особам надається допомога по частковому безробіттю від держави. Умови та порядок виплати допомоги у зв’язку з частковим безробіттям регламентується. Максимально можлива сума допомоги по частковому безробіттю не може перевищувати прожиткового мінімуму, який нині становить 2102 гривні на місяць.Норма статті 47 Закону розповсюджується виключно на, зупинка виробництва яких має невідворотний та тимчасовий характер.Для звернення по допомогу до державних структур нами було зібрано необхідний пакет документів. Зокрема, ми отримали сертифікат від Волинської Торгово-промислової палати, яким засвідчено форс-мажорні обставини, а саме – карантин, що унеможливлює виконання підприємством обов’язку із забезпечення зайнятості найнятих осіб за нормою тривалості робочого часу. Відтак, підприємство стало першим та єдиним у Волинській області, якому було надано такий сертифікат.Особиста подяка президенту Волинської Торгово-промислової палати –та– юрисконсульту Волинської ТПП за об’єктивність та професійність під час правової експертизи поданого комплекту документів на отримання сертифікату.За зверненням підприємства, Волинським обласним об’єднанням організації роботодавців було надано висновок, що призупинення роботи заводу має невідворотний та тимчасовий характер, не зумовлене сезонністю або організаційно-виробничими причинами і безпосередньо пов’язане з введенням в країні карантину. Окрема подяка за оперативність розгляду та надання за його результатом висновку виконавчому директору об’єднання роботодавців Волині –та голові Волинського обласного об’єднання організації роботодавців – генеральному директору компанії «Модерн-Експо»Таким чином, ми підтвердили право працівників компанії «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» отримувати виплати від держави у зв’язку з частковим безробіттям й отримали позитивне рішення центру зайнятості за результатом розгляду поданого пакету документів.- Альтернативним заходом, який міг бути застосований у цей період є надання працівникам різного виду відпусток, але це був початок року і оплачуваних відпускних днів у людей майже не було, а для оформлення простою не було підстав. У відпустці за власний рахунок працівники не отримували б ніяких коштів, тому таке вирішення питання стало б для працівників підприємства не вигідним.Найсприятливішим варіантом було отримання допомоги від держави згідно статті 47 Закону України «Про зайнятість населення».Найбільша складність полягала в тому, що ця норма закону давня. Зокрема, на Волині її останній раз застосовували ще у 2008 році. Тоді порядок застосування цієї статті був зовсім іншим. У 2013 році було прийнято новий порядок надання такої допомоги, практика застосування якого, станом на березень нинішнього року, у нашому регіоні була відсутньою.Коли ми звернулися до відповідних державних структур, то навіть там не розуміли, яким чином має працювати ця норма закону. До того ж, у квітні цього року Закон про зайнятість було доповнено статтею 47-1, у якій обумовлено захист працівників, у зв’язку з частковим безробіттям. Це спричинило дисонанс, оскільки статті відрізнялися між собою за розміром допомоги та процедурою застосування.Наприклад, стаття 47 має більший період до виплат – 6 місяців (або 180 календарних днів). Водночас, розмір допомоги є меншим і не повинен перевищувати прожитковий мінімум. Стаття 47-1 передбачає більшу виплату (в розмірі мінімальної заробітної плати), але період, за який можуть виплачуватися кошти, є значно меншим – на період карантину, а також протягом 30 календарних днів після його завершення.Всі ці фактори зумовили багато труднощів і перешкод, але завдяки конструктивній співпраці з Волинським обласним центром зайнятості та його Луцькою районною філією ми пройшли цей шлях і досягли поставленої цілі. Окрема подяка директору Луцької районної філії Волинського обласного центру зайнятостіта її заступнику –за досягнутий результат, який є яскравим прикладом конструктивних державно-приватних партнерських взаємовідносин.- Нині працівники підприємства отримали виплати за квітень місяць. Ніяких збоїв немає і все відбувається згідно процедури. «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» поступово відновлює свою роботу, але на 100 відсотків потужності ще не працюють. Тобто, втрата робочого часу в окремих працівників ще є і за це вони надалі отримуватимуть допомогу у зв’язку з частковим безробіттям, аж до повного запуску підприємства, в межах максимального періоду виплат.