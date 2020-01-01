«АТБ» рятує: мешканці постраждалих від повені західних областей отримали безплатні продуктові набори*

«АТБ» оперативно долучилася до підтримки постраждалих від негоди у західних областях. Наразі йдеться про благодійний проєкт з надання адресної допомоги мешканцям регіонів, які цього літа зазнали потужного удару руйнівної повені. За офіційними даними, нинішнє лихо за масштабом значно перевищує аналогічне підтоплення 2008 року: зруйновано мости, дороги, газопроводи та лінії електропередач, затоплено чи потрощено вщент сотні житлових будинків. Попередня сума збитків становить приблизно сім мільярдів гривень. Тисячі українських родин втратили свої оселі та не мають тепер засобів для існування.



Будучи соціально орієнтованим і патріотичним бізнесом, компанія «АТБ» надала допомогу людям у постраждалих населених пунктах. Близько тисячі мешканців регіону в містах і селах вже отримують від «АТБ» безплатні продовольчі набори.



Торговельна мережа «АТБ» відома мешканцям нашої Волині своїм широким асортиментом гарантовано якісних продуктів і товарів першої необхідності – на полицях кожного магазину мережі представлено більше ніж 3,5 тис. найменувань. Корпорація визначила благодійність важливою частиною власної стратегії динамічного розвитку. Для надання системної підтримки тим категоріям громадян, які її потребують, створили Благодійний фонд «АТБ».



Борис Марков, для допомоги мешканцям постраждалої від великої води Івано-Франківської області вже передали 950 продуктових наборів. Кожен із таких пакетів зібраний з урахуванням основних потреб людини. Туди увійшли різні крупи, макаронні вироби, консерви, питна вода. Цей проєкт проводять спільно з представниками районних адміністрацій постраждалих територій, адже саме місцева влада, в тому числі й у нашому Луцьку, має списки людей, які особливо потребують підтримки.



За інформацією «АТБ», допомогу отримають жителі більш як 80 населених пунктів області в Тлумацькому, Галицькому, Тисменицькому й інших постраждалих від стихії районах області, а також в Івано-Франківську. Формуванням продуктових наборів для мешканців Прикарпаття займалися співробітники магазинів і логістичних центрів мережі «АТБ», розташованих на території західних областей.



Слід зазначити, що «АТБ» вже має чималий досвід реалізації гуманітарних проєктів. Раніше мережа вже реалізувала масштабну соціальну ініціативу з надання продуктових наборів під час суворого карантину, який був оголошений наказом уряду від 12 березня 2020 року: мешканцям 191 населеного пункту в 24 областях України передали такі набори з необхідними побутовими товарами на суму 100 мільйонів гривень. Загальна кількість одержувачів цієї допомоги становила приблизно 580 тисяч осіб. Це означає, що більш як пів мільйона українських родин мали змогу добре харчуватися в умовах вимушеної ізоляції.



Ця благодійна акція корпорації «АТБ» стала найбільш масштабним проєктом за всі роки незалежності та наочно продемонструвала, як саме повинна проявлятися корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, в тому числі й того, що працює на території Волинської області.



Аби допомогти українській медицині протидіяти коронавірусу нового типу, корпорація «АТБ» відгукнулася на прохання Офісу Президента і купила у Франції 12 сучасних лабораторних комплексів за 10 мільйонів гривень. Це обладнання здатне в режимі реального часу одночасно проводити сотні тестів, виявляючи COVID-19 і багато інших небезпечних інфекції. Діагностичні комплекси вже передали клінікам і лабораторним центрам Києва, Чернівців, Івано-Франківська, Дніпра, Херсона й інших постраждалих від коронавірусної інфекції міст.



Щодня 1126 супермаркетів «АТБ» у 290 населених пунктах 24 областей країни, включаючи й нашу Волинь, відвідують майже 4 млн клієнтів. У кожному з регіонів такі магазини стали важливими інфраструктурними об'єктами.



Текст - Марія СИНЧАК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компаніяоперативно долучилася до підтримки постраждалих від негоди у західних областях. Наразі йдеться про благодійний проєкт з надання адресної допомоги мешканцям регіонів, які цього літа зазнали потужного удару руйнівної повені. За офіційними даними, нинішнє лихо за масштабом значно перевищує аналогічне підтоплення 2008 року: зруйновано мости, дороги, газопроводи та лінії електропередач, затоплено чи потрощено вщент сотні житлових будинків. Попередня сума збитків становить приблизно сім мільярдів гривень. Тисячі українських родин втратили свої оселі та не мають тепер засобів для існування.Будучи соціально орієнтованим і патріотичним бізнесом, компанія «АТБ» надала допомогу людям у постраждалих населених пунктах. Близько тисячі мешканців регіону в містах і селах вже отримують від «АТБ» безплатні продовольчі набори.Торговельна мережа «АТБ» відома мешканцям нашої Волині своїм широким асортиментом гарантовано якісних продуктів і товарів першої необхідності – на полицях кожного магазину мережі представлено більше ніж 3,5 тис. найменувань. Корпорація визначила благодійність важливою частиною власної стратегії динамічного розвитку. Для надання системної підтримки тим категоріям громадян, які її потребують, створили Благодійний фонд «АТБ». Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ», для допомоги мешканцям постраждалої від великої води Івано-Франківської області вже передали 950 продуктових наборів. Кожен із таких пакетів зібраний з урахуванням основних потреб людини. Туди увійшли різні крупи, макаронні вироби, консерви, питна вода. Цей проєкт проводять спільно з представниками районних адміністрацій постраждалих територій, адже саме місцева влада, в тому числі й у нашому Луцьку, має списки людей, які особливо потребують підтримки.За інформацією «АТБ», допомогу отримають жителі більш як 80 населених пунктів області в Тлумацькому, Галицькому, Тисменицькому й інших постраждалих від стихії районах області, а також в Івано-Франківську. Формуванням продуктових наборів для мешканців Прикарпаття займалися співробітники магазинів і логістичних центрів мережі «АТБ», розташованих на території західних областей.Слід зазначити, що «АТБ» вже має чималий досвід реалізації гуманітарних проєктів. Раніше мережа вже реалізувала масштабну соціальну ініціативу з надання продуктових наборів під час суворого карантину, який був оголошений наказом уряду від 12 березня 2020 року: мешканцям 191 населеного пункту в 24 областях України передали такі набори з необхідними побутовими товарами на суму 100 мільйонів гривень. Загальна кількість одержувачів цієї допомоги становила приблизно 580 тисяч осіб. Це означає, що більш як пів мільйона українських родин мали змогу добре харчуватися в умовах вимушеної ізоляції.Ця благодійна акція корпорації «АТБ» стала найбільш масштабним проєктом за всі роки незалежності та наочно продемонструвала, як саме повинна проявлятися корпоративна соціальна відповідальність бізнесу, в тому числі й того, що працює на території Волинської області.Аби допомогти українській медицині протидіяти коронавірусу нового типу, корпорація «АТБ» відгукнулася на прохання Офісу Президента і купила у Франції 12 сучасних лабораторних комплексів за 10 мільйонів гривень. Це обладнання здатне в режимі реального часу одночасно проводити сотні тестів, виявляючи COVID-19 і багато інших небезпечних інфекції. Діагностичні комплекси вже передали клінікам і лабораторним центрам Києва, Чернівців, Івано-Франківська, Дніпра, Херсона й інших постраждалих від коронавірусної інфекції міст.Щодня 1126 супермаркетів «АТБ» у 290 населених пунктах 24 областей країни, включаючи й нашу Волинь, відвідують майже 4 млн клієнтів. У кожному з регіонів такі магазини стали важливими інфраструктурними об'єктами.Текст - Марія СИНЧАК

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