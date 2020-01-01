Одна заявка – замість тисячі смс брокерам: у Луцьку створили зручний сервіс «WiseWay» для розмитнення авто*

Придбали авто з-за кордону, але досі не знаєте, де, як і за скільки його розмитнити? Сьогодні у мережі є багато різних додатків, де можна прорахувати орієнтовну ціну за цю послугу, однак навіщо користуватися величезною кількістю сайтів та писати десятки смс «перевіреним» брокерам, якщо можна надіслати лише одну заявку та самому чекати на пропозиції від фірм, які візьмуться за роботу на вигідних вам умовах?Саме такий сервіс із назвою «WiseWay», що в перекладі з англійської означає «мудрий шлях» і запустили на Волині, аби максимально спростити життя автовласникам і підтримати брокерські фірми хорошою безкоштовною рекламою. Про творіння програмістів із Piligrimрозповіла директорка компанії «WiseWay»Зазначила, що додаток – «молодий», створили його лише 2 місяці тому, повноцінно працює менше місяця, але навіть за такий короткий період вже має свою потужну базу із понад двадцяти брокерських фірм та більше трьохсот користувачів. Ця кількість щодня стрімко збільшується, а сервіс вже завойовує довіру і має популярність серед прогресивних автовласників і представників бізнесу не лише на Волині, а й у Києві, Харкові та Рівному.Софія Красовська каже, що ідея створити такий продукт з’явилася тоді, коли на ринку утворилася так звана монополія з декількох фірм, що займаються розмитненням автівок. Деякі водії не знають, що на ринку з’являються нові організації і за звичкою замовляють послуги у одних і тих самих брокерів, не зважаючи на той факт, що вже існують кращі варіанти. Цей сервіс – зручний і доступний не лише для автовласників, які хочуть розмитнити транспорт якомога вигідніше, але і для представників брокерських організацій, що мають можливість залучати нових потенційних клієнтів і рекламувати власні послуги безкоштовно.«Мені здається, що набагато краще мати вибір, змогу порівнювати ціни, локації і створювати конкурентоспроможне середовище», – каже директорка.Так, замість того щоб писати десятки смс у різних соцмережах чи звертатися за допомогою до «перевірених» брокерів, можна надіслати лише одну заявку з необхідною інформацію про автомобіль відразу усім фірмам, очікувати відповідь і самому обрати найбільш вигідний для себе варіант.Мобільний додаток передбачений як для системи IOS, так і для Android. Сайт має дві версії для перегляду: сторінка для партнерів та окрема – для клієнтів сервісу. Додаток – безкоштовний, однак вартість однієї заявки для клієнта складає 5 гривень. Директорка пояснила, що ціна – «смішна», але виникла необхідність мінімізувати кількість тих, хто просто «грався» сервісом і для цікавості викладав авто на сайт, без намірів його розмитнювати.Софія Красовська пояснює, що здійснювати розрахунки у профілі – не складно, при створенні сайту робили акцент на мінімалізм та простоту користування. Від вас потрібно лише знати точні характеристики автомобіля, вартість розмитнення якого потрібно обрахувати, і ввести ці дані у «віконця»: тип авто, тип кузова, марка, модель, рік виготовлення, тип палива, об’єм двигуна, потужність, з особистих даних потрібен лише номер телефону, аби брокери могли з вами зв’язатися.Для того, аби стати партнером, потрібно просто зареєструватись у додатку як фірма, тоді заявки від потенційних клієнтів надходитимуть автоматично. Брокери не бачать повідомлення від інших компаній, тож пропонують реальні ціни на послуги, а власники транспортних засобів таким чином мають можливість порівнювати і обирати варіант саме для себе, враховуючи вигіднішу ціну та місце розташування, незабаром обіцяють запустити фільтр за цим положенням, аби ще більше спростити систему пошуку.«Відомо, що у мережі вже є калькулятор розмитнення автомобілів, але усі розуміють, що це лише приблизна ціна, далека від справжньої. Ще ж є ціна за послуги брокерської фірми у процесі розмитнення, у кожної вона своя. Тому, щоб дізнатись ціну за розмитнення однаково потрібно зв’язуватись з брокерами. Ми ж хочемо, щоб усі фірми та клієнти були в одному сервісі. Це ж значно зручніше - відправити одну заявку і отримати відповідь від декількох фірм, аніж писати усім і просити порахувати вартість послуги розмитнення автомобіля», – каже Софія Красовська.Для цікавості систему можна перевірити. Вводимо усі дані про транспорт у «віконця» і оформлюємо заявку. Провести оплат за послугу – також дуже просто, адже сервіс працює через найпопулярніші банківські сервіси країни, для власників операційних систем iOS можна скористатися системою Apple Pay.Обираєте фірму, надсилаєте заявку і чекаєте відповідь від брокера, із яким вже особисто можна обговорити усі моменти.