Як достроково закінчити самоізоляцію на Волині та хто їй підлягає*
Сьогодні, 13:07
Довідка про відсутність інфекції COVID-19 необхідна не тільки тим українцям, які виїжджають за кордон. Такий документ потрібен і тим людям, які прибули в Україну з-за кордону і хочуть якомога швидше вийти з обов'язкового режиму самоізоляції. Також обов'язковій самоізоляції підлягають і деякі інші категорії громадян. А де отримати таку довідку – читайте у матеріалі.
Станом на 23 липня кількість заражених COVID-19 у Волинській області становить 3 401 людину. В актуальному рейтингу поширення коронавірусу Волинь зараз займає сьоме місце, розташувавшись між Київською і Харківською областями. Всього ж в Україні з початку пандемії налічується 61 851 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
Та загалом, на щастя, інфекція в нашій країні поширюється усе одно менш активно, ніж у багатьох інших державах. Один з заходів, що цьому сприяв, – сувора самоізоляція деяких категорій громадян.
Хто зобов'язаний дотримуватися суворої самоізоляції
Найперше, 14-денній самоізоляції підлягають всі люди, які прибувають в Україну з будь-якої країни з високим ризиком зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Крім того, під це правило потрапляють і ті, хто:
• нещодавно був в контакті з людьми, у яких діагностувало захворювання COVID-19;
• має симптоми ГРВІ (гострої респіраторної вірусної інфекції) та ін.
Достроково припинити самоізоляцію мають право тільки ті люди, які були ізольовані в зв'язку з тим, що перетнули український кордон через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду. Всі інші перераховані вище категорії громадян зобов'язані дотримуватися самоізоляції весь визначений термін – 14 днів. За цей період вірус SARS-CoV-2, якщо він є в організмі, має дати про себе знати характерними для нього симптомами.
Як закінчити самоізоляцію достроково
Вийти з режиму обов'язкової самоізоляції раніше закінчення необхідного терміну можна тільки здавши спеціальний тест на коронавірус за методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).
Для дослідження за методом ПЛР беруть біоматеріал - зішкріб з носоглотки або ротоглотки. І, якщо результат лабораторного дослідження підтверджує відсутність коронавірусу – людина, що здала ПЛР-тест, має право вийти із самоізоляції раніше закінчення встановленого терміну.
Чому для цієї мети не підходять інші види тестів
Ними визначається тільки наявність антитіл: IgM (свіже зараження) та IgG (стійкий імунітет від перенесеного раніше COVID-19).
Однак організм людини, зараженої коронавірусом, іноді не виробляє антитіл до нього – це залежить від безлічі індивідуальних чинників. Тому найбільш інформативним і об'єктивним дослідженням у цьому випадку буде ПЛР-діагностика.
Як можна зробити ПЛР-тест на коронавірус в Луцьку
НаразіПЛР-дослідження на коронавірус SARS-CoV-2 проводить багатопрофільна медична лабораторія МедЛаб.
У Луцьку відділення лабораторії – за адресою: пр. Відродження, 7 (телефон для зв'язку – (095) 514-42-10).
Але, щоб пройти ПЛР-тест на коронавірус в Луцьку, зовсім не обов'язково особисто відвідувати відділення лабораторії. Для цього можна просто викликати додому кваліфіковану медсестру з МедЛаба, яка візьме аналіз, строго дотримуючись усіх вимог противірусної безпеки.
Виклик медсестри додому можна зробити в будь-який день тижня, крім неділі. Щоб отримати результат аналізу – теж немає необхідності відвідувати лабораторію особисто. Його можна отримати на електронну пошту або в Особистому кабінеті пацієнта на сайті лабораторії МедЛаб.
УВАГА! Результати ПЛР-тесту на коронавірус видають не тільки українською, але й англійською мовою. Тому цей документ можна використовувати для виїзду за кордон – в ті країни, для відвідування яких потрібне підтвердження відсутності коронавірусної інфекції.
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Станом на 23 липня кількість заражених COVID-19 у Волинській області становить 3 401 людину. В актуальному рейтингу поширення коронавірусу Волинь зараз займає сьоме місце, розташувавшись між Київською і Харківською областями. Всього ж в Україні з початку пандемії налічується 61 851 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
Та загалом, на щастя, інфекція в нашій країні поширюється усе одно менш активно, ніж у багатьох інших державах. Один з заходів, що цьому сприяв, – сувора самоізоляція деяких категорій громадян.
Хто зобов'язаний дотримуватися суворої самоізоляції
Найперше, 14-денній самоізоляції підлягають всі люди, які прибувають в Україну з будь-якої країни з високим ризиком зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Крім того, під це правило потрапляють і ті, хто:
• нещодавно був в контакті з людьми, у яких діагностувало захворювання COVID-19;
• має симптоми ГРВІ (гострої респіраторної вірусної інфекції) та ін.
Достроково припинити самоізоляцію мають право тільки ті люди, які були ізольовані в зв'язку з тим, що перетнули український кордон через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду. Всі інші перераховані вище категорії громадян зобов'язані дотримуватися самоізоляції весь визначений термін – 14 днів. За цей період вірус SARS-CoV-2, якщо він є в організмі, має дати про себе знати характерними для нього симптомами.
Як закінчити самоізоляцію достроково
Вийти з режиму обов'язкової самоізоляції раніше закінчення необхідного терміну можна тільки здавши спеціальний тест на коронавірус за методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).
Для дослідження за методом ПЛР беруть біоматеріал - зішкріб з носоглотки або ротоглотки. І, якщо результат лабораторного дослідження підтверджує відсутність коронавірусу – людина, що здала ПЛР-тест, має право вийти із самоізоляції раніше закінчення встановленого терміну.
Чому для цієї мети не підходять інші види тестів
Ними визначається тільки наявність антитіл: IgM (свіже зараження) та IgG (стійкий імунітет від перенесеного раніше COVID-19).
Однак організм людини, зараженої коронавірусом, іноді не виробляє антитіл до нього – це залежить від безлічі індивідуальних чинників. Тому найбільш інформативним і об'єктивним дослідженням у цьому випадку буде ПЛР-діагностика.
Як можна зробити ПЛР-тест на коронавірус в Луцьку
НаразіПЛР-дослідження на коронавірус SARS-CoV-2 проводить багатопрофільна медична лабораторія МедЛаб.
У Луцьку відділення лабораторії – за адресою: пр. Відродження, 7 (телефон для зв'язку – (095) 514-42-10).
Але, щоб пройти ПЛР-тест на коронавірус в Луцьку, зовсім не обов'язково особисто відвідувати відділення лабораторії. Для цього можна просто викликати додому кваліфіковану медсестру з МедЛаба, яка візьме аналіз, строго дотримуючись усіх вимог противірусної безпеки.
Виклик медсестри додому можна зробити в будь-який день тижня, крім неділі. Щоб отримати результат аналізу – теж немає необхідності відвідувати лабораторію особисто. Його можна отримати на електронну пошту або в Особистому кабінеті пацієнта на сайті лабораторії МедЛаб.
УВАГА! Результати ПЛР-тесту на коронавірус видають не тільки українською, але й англійською мовою. Тому цей документ можна використовувати для виїзду за кордон – в ті країни, для відвідування яких потрібне підтвердження відсутності коронавірусної інфекції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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