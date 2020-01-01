День торгівлі в «АТБ»: мандрівка за лаштунки лідера вітчизняного ритейлу*





Найбільшим представником цієї галузі в країні є компанія «АТБ». Її заснували ще в середині дев'яностих на базі кількох маленьких гастрономів. Зараз компанія є лідером ритейлу за багатьма показниками. Йдеться про товарообіг, обсяг сплачених податків до бюджетів різних рівнів, асортимент (більш як 3,5 тис. найменувань), кількість співробітників (майже 64 тис. осіб) тощо.



Цікаво, що саме торговельна мережа «АТБ» познайомила волинян із форматом магазину самообслуговування, де клієнт сам обирає потрібні товари, а не чекає, доки їх йому передасть продавець. Багато з того, що сьогодні вважають нормою для будь-якого супермаркету країни, було протестовано та впроваджено саме в «АТБ». Компанія дотримується стратегії динамічного розвитку та застосовує інноваційні рішення, які дозволяють підвищувати рівень комфорту в магазинах, оптимізувати багато бізнес-процесів, а також допомагають клієнтам економити чималі кошти.



Сьогодні мережа «АТБ» має вже 1137 торговельних підприємств. Супермаркети відкриті у 293 населених пунктах України. Майже чотири мільйони постійних клієнтів у 24 областях країни щодня мають змогу купувати гарантовано свіжі продукти. Цьому не завадила навіть пандемія коронавірусу. Під час національного карантину компанія прискорила розвиток онлайн-напрямку. В Україні відкрили перший продуктовий



«АТБ» допомагає українцям подолати негаразди. Аби підтримати незахищені верстви населення під час суворого карантину, компанія реалізувала найбільш масштабний благодійний проєкт за всі роки незалежності. Його бюджет перевищив 100 млн грн. Майже шістсот тисяч українських родин отримали безплатні продуктові набори. Пакети з основними продуктами та товарами першої необхідності «АТБ» передала постраждалим від масштабної повені мешканцям наших західних регіонів.



Крім того, корпорація відгукнулася на прохання Офісу Президента та закупила у Франції дороге сучасне діагностичне обладнання для обласних лікарень і лабораторій. Ці комплекси, які придбали за 10 млн грн., вже передали лікарням Чернівців, Івано-Франківська, Києва, Дніпра, Херсона й інших міст.



Торговельна мережа визначила своєю основною метою забезпечення клієнтів, у тому числі й мешканців Волині, якісними продуктами за максимально доступними цінами. В цьому році компанія зуміла максимально пом'якшити не тільки сезонне зростання цін, але й підвищення закупівельної вартості у виробників, пов'язане з карантинними обмеженнями.



Вартість будь-якого товару у дискаунтерах мережі, включаючи й ті, що функціонують у нашому Луцьку, на 10–15% нижча за середньоринкову. Ціни на ексклюзивний асортимент власних торгових марок можуть бути навіть на 40% нижчими. «АТБ» володіє чотирма власними торговими марками, що належать до всіх цінових категорій. Преміальний сегмент представлено ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – «Спецзамовлення «АТБ», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економний варіант – ТМ «Розумний вибір». Кожна з цих марок займає лідерські позиції в своєму сегменті, вирізняється високою технологічністю виробництва, а також відповідає європейським вимогам щодо якості.



Текст - Петро МОРОШКО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно Україна відзначила День торгівлі – свято фахівців, від яких залежить, чим ми харчуємося і як живемо. Напередодні ми поспілкувалися зі співробітниками лідера української роздрібної торгівлі та дізналися, як працює вітчизняний ритейл та що він може запропонувати своїм клієнтам.Найбільшим представником цієї галузі в країні є компанія «АТБ». Її заснували ще в середині дев'яностих на базі кількох маленьких гастрономів. Зараз компанія є лідером ритейлу за багатьма показниками. Йдеться про товарообіг, обсяг сплачених податків до бюджетів різних рівнів, асортимент (більш як 3,5 тис. найменувань), кількість співробітників (майже 64 тис. осіб) тощо.Цікаво, що саме торговельна мережа «АТБ» познайомила волинян із форматом магазину самообслуговування, де клієнт сам обирає потрібні товари, а не чекає, доки їх йому передасть продавець. Багато з того, що сьогодні вважають нормою для будь-якого супермаркету країни, було протестовано та впроваджено саме в «АТБ». Компанія дотримується стратегії динамічного розвитку та застосовує інноваційні рішення, які дозволяють підвищувати рівень комфорту в магазинах, оптимізувати багато бізнес-процесів, а також допомагають клієнтам економити чималі кошти.Сьогодні мережа «АТБ» має вже 1137 торговельних підприємств. Супермаркети відкриті у 293 населених пунктах України. Майже чотири мільйони постійних клієнтів у 24 областях країни щодня мають змогу купувати гарантовано свіжі продукти. Цьому не завадила навіть пандемія коронавірусу. Під час національного карантину компанія прискорила розвиток онлайн-напрямку. В Україні відкрили перший продуктовий онлайн-магазин «АТБ» повного циклу – від формування замовлення до адресної доставки продуктів. Такий вид купівлі товарів набагато швидший і безпечніший за самостійний похід до магазину. Також з'явився зручний сервіс, користуючись яким можна мінімізувати час, який ми зазвичай витрачаємо на пошук товарів у торговому залі. Йдеться про можливість попереднього замовлення «На сайті вибирай – в магазині забирай». Все необхідне можна знайти в режимі онлайн та покласти до віртуального кошика обраного магазину «АТБ», а тоді прийти оплатити та забрати свій продуктовий набір, який вже чекатиме на вас. Це займає мінімум часу.«АТБ» допомагає українцям подолати негаразди. Аби підтримати незахищені верстви населення під час суворого карантину, компанія реалізувала найбільш масштабний благодійний проєкт за всі роки незалежності. Його бюджет перевищив 100 млн грн. Майже шістсот тисяч українських родин отримали безплатні продуктові набори. Пакети з основними продуктами та товарами першої необхідності «АТБ» передала постраждалим від масштабної повені мешканцям наших західних регіонів.Крім того, корпорація відгукнулася на прохання Офісу Президента та закупила у Франції дороге сучасне діагностичне обладнання для обласних лікарень і лабораторій. Ці комплекси, які придбали за 10 млн грн., вже передали лікарням Чернівців, Івано-Франківська, Києва, Дніпра, Херсона й інших міст.Торговельна мережа визначила своєю основною метою забезпечення клієнтів, у тому числі й мешканців Волині, якісними продуктами за максимально доступними цінами. В цьому році компанія зуміла максимально пом'якшити не тільки сезонне зростання цін, але й підвищення закупівельної вартості у виробників, пов'язане з карантинними обмеженнями.Вартість будь-якого товару у дискаунтерах мережі, включаючи й ті, що функціонують у нашому Луцьку, на 10–15% нижча за середньоринкову. Ціни на ексклюзивний асортимент власних торгових марок можуть бути навіть на 40% нижчими. «АТБ» володіє чотирма власними торговими марками, що належать до всіх цінових категорій. Преміальний сегмент представлено ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – «Спецзамовлення «АТБ», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економний варіант – ТМ «Розумний вибір». Кожна з цих марок займає лідерські позиції в своєму сегменті, вирізняється високою технологічністю виробництва, а також відповідає європейським вимогам щодо якості.

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