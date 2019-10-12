Місце, де кожна дитина – особистість: які переваги та особливості луцької приватної школи «Years»*





«Школа інтелекту, свободи і щастя», – описує заклад його засновниця Валентина Галущак, яка переконана, що кожна дитина – особистість, а не «чаша, яку необхідно наповнити», тож і система навчання тут буде відрізнятися від тієї, до якої звикли школярі.



Приватні навчальні заклади – відносно нове явище для освітньої системи обласного центру. Не дивно, що у батьків, які готують дітей до школи, існує чимало питань та острахів. Інформаційне агентство ВолиньPost поспілкувалося із Валентиною Галущак, яка розповіла про усі нюанси роботи «Years» та особливості, що відрізняють цей заклад від звичних державних шкіл.



— Перш за все, чому саме «Years», що в перекладі з англійської — роки? Зважаючи на 12-річну освіту в Україні, не може чергове нагадування про такий тривалий період налякати малюків і відразу налаштувати негативно?



— Насправді, діти, що йдуть до школи вперше, своє уявлення про те, що відбуватиметься в ній, складають зі слів батьків чи інших близьких людей. Так, школа — це частина нашого життя, 12 років — чималий період. Тому наше завдання як педколективу — зробити так, щоб ці роки для наших вихованців були періодом цікавого пізнання, формування життєво необхідних навичок (комунікації, творчого і критичного мислення, співпраці тощо), спілкування з однодумцями і початком визначення свого призначення.



Більше того, YEARS у нашому розумінні розшифровується як:

You are

Empathetic

Active

Resourceful

Socially responsible



Ти є емпатійний, проактивний, винахідливий, соціально відповідальний. Такими ми бачимо наших випускників.



— «Школа інтелекту, свободи і щастя» — ваше гасло. Який зміст вкладаєте у ці слова?



– Наша школа — це місце, де інтелект, свобода і щастя є цінностями, які ми будемо сповідувати і втілювати в життя.



— Як оцінюватимете успішність ваших учнів чи випускників?



– Перш за все, необхідно розуміти, що ми працюватимемо за системою розробки та реалізації індивідуальної траєкторії розвитку дитини. Зусилля дитини, педагогів і батьків спрямовуватимемо на розвиток здібностей кожної дитини. Тому і успіх дитини сьогодні вимірюватиметься її досягненнями у порівнянні із тим, що було вчора.







— У чому полягає особливість системи навчання у школі «Years»?



— Years — це школа повного дня. А це означає, що ми беремо на себе відповідальність і за рівень знань, які будуть в дитини, і за розвиток навичок, які необхідні у житті, і за розвиток творчих здібностей, а також за фізичний стан дитини, забезпечуючи повноцінне здорове харчування і фізичні навантаження. Разом із тим, батьки будуть залучені до процесу організації шкільного дня дитини шляхом систематичної комунікації з командою педагогів, які допомагатимуть визначати індивідуальну освітню траєкторію кожного учня.



— Який формат матиме навчання у школі повного дня замість звичного «від дзвінка до дзвінка»?



— Традиційних дзвінків у школі не буде. Це звична практика багатьох шкіл, де відсутність дзвінків сприяє розвитку практичної навички орієнтації в часі. Звичайно, тривалість уроку буде визначена і відповідатиме фізіологічним нормам дитини.



У першій половині дня діти матимуть переважно академічні заняття, у другій — студійні. У розкладі також є час для прогулянки, що надзвичайно важливо для організму дитини, а також час для харчування — збалансованого і, звісно, корисного.



— Які новації для навчального простору Луцька будуть у школі «Years»?



— Школа «Years» розрахована на 170 учнів. Зважаючи на те, що ми відкрили набір на перший, другий та третій класи, а також на класи підготовки до школи, навчальний простір зараз формується відповідно до потреб саме цих учнів.



В аудиторіях, де відбуватимуться навчальні заняття, будуть як парти, так і килимкові пазли. Навіть 35 хвилин за партою для дитини 6-ти років непросто висидіти, а для того, щоб засвоїти матеріал уроку, дитина, перш за все, повинна добре почуватися. Тому нормальним є зміна місця перебування протягом уроку.



Для занять у студіях є окремі аудиторії з необхідним обладнанням. У школі також є спортзал, простір для самостійної роботи (в приміщенні і на вулиці), бібліотека, їдальня.



— Які вчителі працюватимуть із дітьми? Чи є якісь відмінності у роботі педколективу «Years» та державних шкіл?



— У цій школі викладатимуть педагоги, які відкриті до змін і постійного навчання, розуміють, що дитина — це особистість, а не «чаша, яку необхідно наповнити». Адже завдання педагогів — не наповнювати, а створювати умови для того, щоб здібності кожної дитини змогли проявитися, і допомогти цим здібностям розвиватися.



— Розкажіть про базову підготовку перед першим класом у школі «Years», чи є якісь особливі вимоги до освітнього рівня потенційного учня?



— Особливих вимог до рівня підготовки потенційного учня немає і бути не може, оскільки зараз мова йде про дітей 1-го, 2-го та 3-го класів, яких ми набираємо цього року.



Якщо говорити про майбутніх першокласників, то діти йдуть до школи для того, щоб навчатися там, тому перевіряти, що їх навчили вдома чи в садку ми не будемо. І єдиним нашим бажанням є володіння дитиною навичками самообслуговування, на що багато батьків не звертають увагу.



Другокласники та третьокласники вже мають певний рівень знань і навичок, отриманих у першому та другому класах, тому нам важливо буде їх оцінити і відповідно організувати процес навчання.



— Цілком логічно, що вихованці дитячого садочка «Happy kids club», який ви відкрили у Луцьку більше двох років тому, є потенційними учнями школи «Years». Чи буде їм простіше навчатися із такими базовими знаннями?



— Важко зараз передбачити, як буде. Єдине, що я можу сказати, за результатами діагностики психоемоційної підготовки дітей до школи, різниця між дітьми, які провели у нас два роки і тими, що приєдналися до нас нещодавно, є. І мова не тільки про базові знання, а про відкритість дітей до пізнання, до комунікації, їх власна оцінка себе і вміння визначати свої емоції, що є першим кроком до вміння керувати ними, а ще вміння комунікувати з дітьми, які мають особливості розвитку — це те, у чому ми бачимо різницю.



— Як щодо домашніх завдань? Чимало приватних навчальних закладів відмовилися від традиційних «домашок» на користь виконання усіх робіт у стінах школи. У вас така ж система роботи?



— Діти проводитимуть у школі повний день, тому, звісно, вечір — це час для спілкування з родиною і друзями, для хобі. Це те, що потрібно будь-якій людині для відчуття повноти життя. «Домашні завдання» у початковій школі будуть виконувати у школі.







— Які технічні особливості навчального закладу «Years»?



— Наша школа знаходитиметься в окремому приміщенні, яке реконструйоване у 2020 році, матиме власну бібліотеку, простір для відпочинку і самостійної роботи, їдальню, спортивний зал, спортивний майданчик, ігровий майданчик. Заклад також матиме власну кухню з професійним устаткуванням, що забезпечуватиме збалансоване якісне харчування: 4 рази на день, свіжі овочі та фрукти, чиста вода, мінімум цукру. Меню розробляв дієтолог з врахуванням вікових особливостей організму.



— Хто може потрапити на навчання у школу та як це зробити?



— Це приватна школа, а отже її діяльність фінансується виключно батьками учнів, які хочуть, щоб їх діти отримали іншу якість навчання та можуть це оплатити.



Набір ще триває. Реєстрація у школі відбувається таким чином — спочатку онлайн потрібно заповнити заявку на навчання, після цього ми запрошуємо на співбесіду дітей і батьків, які не є випускниками «Happy kids club». Співбесіда проводитиметься з психологом і вчителем англійської мови. Вона потрібна для того, щоб визначити рівень психоемоційної готовності дитини до школи, а також зрозуміти, чи є у дитини якісь знання з англійської мови, щоб сформувати відповідні групи дітей для ефективної роботи на заняттях з англійської. У класах буде не більше 17 учнів. І, звісно, на частину занять вони ділитимуться на підгрупи.



— Що входить до комплексу навчальних послуг?



До комплексу послуг входять:



— індивідуальний план навчання як ключовий елемент освітньої методики в школі;



— регулярні практики і заняття, спрямовані на розвиток емоційної зрілості, лідерських якостей, концентрацію уваги, самопізнання.



— Різноманітні гуртки і студії:



академічні студії – робототехніка, шахи, Speaking Club.

Творчі студії – хореографія, балет, риторика, арт-студії, студія акторської майстерності, вокал, гра на інструментах.

Гуртки фізичної активності – гімнастика, футбол, настільний теніс, волейбол, баскетбол, карате, бойовий гопак;



— власна економічна гра (валюта школи);



— табори під час канікул при школі;



— подорожі та екскурсії в межах міста;



— сучасне, комфортне приміщення школи зі спеціально обладнаними класами, зонами для відпочинку і гри;



— супровід психолога.







— Чи можна прийти до школи «Years» на «оглядини» та де вона знаходиться?



— У приміщенні школи ще тривають ремонтні роботи, проте ми запрошуємо батьків подивитися на готовність і процес творення простору, який з 1 вересня відчинить двері своїм учням. У батьків буде можливість поспілкуватися з учителям, частково побачити матеріально-технічне забезпечення, відчути особливу атмосферу нашого закладу. Тож запрошуємо батьків наших учнів, а також тих, хто ще вагається і не обрав школу для своєї дитини. Приєднатися до нас можна 8 серпня і поставити усі питання, які вас хвилюють.



Реєстрація на захід за посиланням:

Чекатимемо на вас з 11:00 до 14:00 години. Ми знаходимося за адресою: вул. Стрілецька, 12А.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже 1 вересня цього року для маленьких лучан свої двері відчинить інноваційний освітній простір – приватна школа «Years». Місце, де дітей вчитимуть не лише «зубрити» правила і теореми, а розвиватимуть потенціал і даватимуть реальні життєві та потрібні знання.«Школа інтелекту, свободи і щастя», – описує заклад його засновниця, яка переконана, що кожна дитина – особистість, а не «чаша, яку необхідно наповнити», тож і система навчання тут буде відрізнятися від тієї, до якої звикли школярі.Приватні навчальні заклади – відносно нове явище для освітньої системи обласного центру. Не дивно, що у батьків, які готують дітей до школи, існує чимало питань та острахів.поспілкувалося із Валентиною Галущак, яка розповіла про усі нюанси роботи «Years» та особливості, що відрізняють цей заклад від звичних державних шкіл.— Насправді, діти, що йдуть до школи вперше, своє уявлення про те, що відбуватиметься в ній, складають зі слів батьків чи інших близьких людей. Так, школа — це частина нашого життя, 12 років — чималий період. Тому наше завдання як педколективу — зробити так, щоб ці роки для наших вихованців були періодом цікавого пізнання, формування життєво необхідних навичок (комунікації, творчого і критичного мислення, співпраці тощо), спілкування з однодумцями і початком визначення свого призначення.Більше того, YEARS у нашому розумінні розшифровується як:ou arempatheticctiveesourcefulocially responsibleТи є емпатійний, проактивний, винахідливий, соціально відповідальний. Такими ми бачимо наших випускників.– Наша школа — це місце, де інтелект, свобода і щастя є цінностями, які ми будемо сповідувати і втілювати в життя.– Перш за все, необхідно розуміти, що ми працюватимемо за системою розробки та реалізації індивідуальної траєкторії розвитку дитини. Зусилля дитини, педагогів і батьків спрямовуватимемо на розвиток здібностей кожної дитини. Тому і успіх дитини сьогодні вимірюватиметься її досягненнями у порівнянні із тим, що було вчора.— Years — це школа повного дня. А це означає, що ми беремо на себе відповідальність і за рівень знань, які будуть в дитини, і за розвиток навичок, які необхідні у житті, і за розвиток творчих здібностей, а також за фізичний стан дитини, забезпечуючи повноцінне здорове харчування і фізичні навантаження. Разом із тим, батьки будуть залучені до процесу організації шкільного дня дитини шляхом систематичної комунікації з командою педагогів, які допомагатимуть визначати індивідуальну освітню траєкторію кожного учня.— Традиційних дзвінків у школі не буде. Це звична практика багатьох шкіл, де відсутність дзвінків сприяє розвитку практичної навички орієнтації в часі. Звичайно, тривалість уроку буде визначена і відповідатиме фізіологічним нормам дитини.У першій половині дня діти матимуть переважно академічні заняття, у другій — студійні. У розкладі також є час для прогулянки, що надзвичайно важливо для організму дитини, а також час для харчування — збалансованого і, звісно, корисного.— Школа «Years» розрахована на 170 учнів. Зважаючи на те, що ми відкрили набір на перший, другий та третій класи, а також на класи підготовки до школи, навчальний простір зараз формується відповідно до потреб саме цих учнів.В аудиторіях, де відбуватимуться навчальні заняття, будуть як парти, так і килимкові пазли. Навіть 35 хвилин за партою для дитини 6-ти років непросто висидіти, а для того, щоб засвоїти матеріал уроку, дитина, перш за все, повинна добре почуватися. Тому нормальним є зміна місця перебування протягом уроку.Для занять у студіях є окремі аудиторії з необхідним обладнанням. У школі також є спортзал, простір для самостійної роботи (в приміщенні і на вулиці), бібліотека, їдальня.— У цій школі викладатимуть педагоги, які відкриті до змін і постійного навчання, розуміють, що дитина — це особистість, а не «чаша, яку необхідно наповнити». Адже завдання педагогів — не наповнювати, а створювати умови для того, щоб здібності кожної дитини змогли проявитися, і допомогти цим здібностям розвиватися.— Особливих вимог до рівня підготовки потенційного учня немає і бути не може, оскільки зараз мова йде про дітей 1-го, 2-го та 3-го класів, яких ми набираємо цього року.Якщо говорити про майбутніх першокласників, то діти йдуть до школи для того, щоб навчатися там, тому перевіряти, що їх навчили вдома чи в садку ми не будемо. І єдиним нашим бажанням є володіння дитиною навичками самообслуговування, на що багато батьків не звертають увагу.Другокласники та третьокласники вже мають певний рівень знань і навичок, отриманих у першому та другому класах, тому нам важливо буде їх оцінити і відповідно організувати процес навчання.— Важко зараз передбачити, як буде. Єдине, що я можу сказати, за результатами діагностики психоемоційної підготовки дітей до школи, різниця між дітьми, які провели у нас два роки і тими, що приєдналися до нас нещодавно, є. І мова не тільки про базові знання, а про відкритість дітей до пізнання, до комунікації, їх власна оцінка себе і вміння визначати свої емоції, що є першим кроком до вміння керувати ними, а ще вміння комунікувати з дітьми, які мають особливості розвитку — це те, у чому ми бачимо різницю.— Діти проводитимуть у школі повний день, тому, звісно, вечір — це час для спілкування з родиною і друзями, для хобі. Це те, що потрібно будь-якій людині для відчуття повноти життя. «Домашні завдання» у початковій школі будуть виконувати у школі.— Наша школа знаходитиметься в окремому приміщенні, яке реконструйоване у 2020 році, матиме власну бібліотеку, простір для відпочинку і самостійної роботи, їдальню, спортивний зал, спортивний майданчик, ігровий майданчик. Заклад також матиме власну кухню з професійним устаткуванням, що забезпечуватиме збалансоване якісне харчування: 4 рази на день, свіжі овочі та фрукти, чиста вода, мінімум цукру. Меню розробляв дієтолог з врахуванням вікових особливостей організму.— Це приватна школа, а отже її діяльність фінансується виключно батьками учнів, які хочуть, щоб їх діти отримали іншу якість навчання та можуть це оплатити.Набір ще триває. Реєстрація у школі відбувається таким чином — спочатку онлайн потрібно заповнити заявку на навчання, після цього ми запрошуємо на співбесіду дітей і батьків, які не є випускниками «Happy kids club». Співбесіда проводитиметься з психологом і вчителем англійської мови. Вона потрібна для того, щоб визначити рівень психоемоційної готовності дитини до школи, а також зрозуміти, чи є у дитини якісь знання з англійської мови, щоб сформувати відповідні групи дітей для ефективної роботи на заняттях з англійської. У класах буде не більше 17 учнів. І, звісно, на частину занять вони ділитимуться на підгрупи.До комплексу послуг входять:— індивідуальний план навчання як ключовий елемент освітньої методики в школі;— регулярні практики і заняття, спрямовані на розвиток емоційної зрілості, лідерських якостей, концентрацію уваги, самопізнання.— Різноманітні гуртки і студії:академічні студії – робототехніка, шахи, Speaking Club.Творчі студії – хореографія, балет, риторика, арт-студії, студія акторської майстерності, вокал, гра на інструментах.Гуртки фізичної активності – гімнастика, футбол, настільний теніс, волейбол, баскетбол, карате, бойовий гопак;— власна економічна гра (валюта школи);— табори під час канікул при школі;— подорожі та екскурсії в межах міста;— сучасне, комфортне приміщення школи зі спеціально обладнаними класами, зонами для відпочинку і гри;— супровід психолога.— У приміщенні школи ще тривають ремонтні роботи, проте ми запрошуємо батьків подивитися на готовність і процес творення простору, який з 1 вересня відчинить двері своїм учням. У батьків буде можливість поспілкуватися з учителям, частково побачити матеріально-технічне забезпечення, відчути особливу атмосферу нашого закладу. Тож запрошуємо батьків наших учнів, а також тих, хто ще вагається і не обрав школу для своєї дитини. Приєднатися до нас можна 8 серпня і поставити усі питання, які вас хвилюють.Реєстрація на захід за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflENxWswZ09yqanZdLbjFGzgsrn_X1pE4jLZXHzle6gvZR_w/viewform



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