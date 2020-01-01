Сплачені «АТБ» податки у 2020-му вже перевищили річний бюджет Луцька*





Обравши стратегію динамічного розвитку, вона зуміла в нинішньому складному році побити власний рекорд за обсягом сплати податків і зборів. Тільки за шість місяців 2020-го корпорація «АТБ» перерахувала до бюджетів усіх рівнів, у тому числі й до скарбниці нашого головного міста Волині, 7,57 млрд грн. (включаючи митні платежі та ЄСВ). Згідно з інформацією з відкритих джерел це на 32,5% більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року.



«Цей рік, незважаючи на надзвичайно складні обставини, в яких опинився бізнес у результаті пандемії коронавірусу, корпорація «АТБ» проходить впевнено, залишаючись лідером ринку й одним із найбільших платників податків в Україні. Можу навести два приклади:



– сума сплачених нами податків за пів року в три рази перевищує річний (!) бюджет таких міст, як Суми, Херсон, Черкаси, Тернопіль, а також наш Луцьк;



– сплачені нами за перше півріччя податки в два рази перевищують суму державних інвестицій у будівництво нового аеропорту в Дніпрі.



Коли запитують, що таке соціально відповідальний і патріотичний бізнес, для мене відповідь очевидна. Це не тільки благодійні проєкти, соціальні ініціативи, інвестиції, нові робочі місця. По-перше, це прозора та системна діяльність бізнесу в наших економічних реаліях. По-друге, ефективне використання зроблених бізнесом інвестицій органами центральної та місцевої влади», – повідомляє на своїй сторінці у



Варто зазначити, що такі високі темпи зростання бюджетних платежів компанія демонструє вже кілька років поспіль. За підсумками 2019-го «АТБ» посіла перше місце в галузі у рейтингу 100 найбільших представників бізнесу за обсягом перерахованих платежів до бюджетів усіх рівнів.



Ця корпорація є однією з найпрозоріших і найвідкритіших в Україні. Минулого року до бюджетів різних рівнів і спецфондів передали 12,6 млрд грн., що на 34% перевищило показники попереднього періоду.



«АТБ» безперебійно забезпечує волинян якісними продуктами за доступними цінами. Як і завжди, вартість будь-якого товару в 1137 супермаркетах мережі по всій країні нижча за середньоринкову на 10–15%. Магазини лідера українського ритейлу сьогодні працюють у 293 населених пунктах 24 областей країни, включаючи й Волинську.



Асортимент кожного із дискаунтерів перевищує 3,5 тис. найменувань. Це гарантовано свіжі продукти та якісні товари першої необхідності. Приблизно третину цього асортименту становить продукція власних торгових марок «АТБ».



Цьогоріч компанія відкрила принципово новий для нас напрямок ритейлу – в Україні з'явився перший продуктовий



«АТБ» зуміла значно збільшити товарообіг і вже перерахувала 4,83 млрд грн. податків до державного бюджету, 1,62 млрд грн. – до місцевих бюджетів, а 1,12 млрд грн. – до цільових фондів. Варто пам’ятати, що після реформи децентралізації чимала частина сплачених відповідальним бізнесом грошей залишається на місцях. Ці кошти спрямовують на боротьбу з пандемією, ремонт доріг, шкіл, лікарень, будівництво парків, мостів тощо. Крім того, вони йдуть на виплату зарплат працівникам бюджетної сфери, а також пенсій і соціальної допомоги. Отже, компанія, яка працює відкрито та наповнює бюджет, робить гідний внесок у покращення рівня нашого життя.



Зважаючи на те, що останніми роками «АТБ» активно розширює власну мережу саме у наших західних областях, можна стверджувати, що місцева влада отримає потужний фінансовий ресурс для розвитку регіону.



Текст – Кирило ПОЗНЯК



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівень життя українців багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які фінансують із бюджету. Отже, кожен бізнес, який вчасно сплачує податки, дбає про наш добробут і комфорт. Наочним прикладом може бути діяльність багаторічного лідера української роздрібної торгівлі – компанії «АТБ».Обравши стратегію динамічного розвитку, вона зуміла в нинішньому складному році побити власний рекорд за обсягом сплати податків і зборів. Тільки за шість місяців 2020-го корпорація «АТБ» перерахувала до бюджетів усіх рівнів, у тому числі й до скарбниці нашого головного міста Волині, 7,57 млрд грн. (включаючи митні платежі та ЄСВ). Згідно з інформацією з відкритих джерел це на 32,5% більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року.«Цей рік, незважаючи на надзвичайно складні обставини, в яких опинився бізнес у результаті пандемії коронавірусу, корпорація «АТБ» проходить впевнено, залишаючись лідером ринку й одним із найбільших платників податків в Україні. Можу навести два приклади:– сума сплачених нами податків за пів року в три рази перевищує річний (!) бюджет таких міст, як Суми, Херсон, Черкаси, Тернопіль, а також наш Луцьк;– сплачені нами за перше півріччя податки в два рази перевищують суму державних інвестицій у будівництво нового аеропорту в Дніпрі.Коли запитують, що таке соціально відповідальний і патріотичний бізнес, для мене відповідь очевидна. Це не тільки благодійні проєкти, соціальні ініціативи, інвестиції, нові робочі місця. По-перше, це прозора та системна діяльність бізнесу в наших економічних реаліях. По-друге, ефективне використання зроблених бізнесом інвестицій органами центральної та місцевої влади», – повідомляє на своїй сторінці у Facebook Борис Марков , генеральний директор корпорації «АТБ».Варто зазначити, що такі високі темпи зростання бюджетних платежів компанія демонструє вже кілька років поспіль. За підсумками 2019-го «АТБ» посіла перше місце в галузі у рейтингу 100 найбільших представників бізнесу за обсягом перерахованих платежів до бюджетів усіх рівнів.Ця корпорація є однією з найпрозоріших і найвідкритіших в Україні. Минулого року до бюджетів різних рівнів і спецфондів передали 12,6 млрд грн., що на 34% перевищило показники попереднього періоду.«АТБ» безперебійно забезпечує волинян якісними продуктами за доступними цінами. Як і завжди, вартість будь-якого товару в 1137 супермаркетах мережі по всій країні нижча за середньоринкову на 10–15%. Магазини лідера українського ритейлу сьогодні працюють у 293 населених пунктах 24 областей країни, включаючи й Волинську.Асортимент кожного із дискаунтерів перевищує 3,5 тис. найменувань. Це гарантовано свіжі продукти та якісні товари першої необхідності. Приблизно третину цього асортименту становить продукція власних торгових марок «АТБ».Цьогоріч компанія відкрила принципово новий для нас напрямок ритейлу – в Україні з'явився перший продуктовий онлайн-магазин «АТБ» повного циклу. Весь процес від замовлення необхідних товарів до їхнього отримання займає менше однієї години. Крім того, почали працювати сервіси попереднього замовлення й адресної доставки продуктів. Це дозволило мільйонам громадян, у тому числі й мешканцям нашого Луцька, не відчувати нестачі якісних продуктів і при цьому економити власні кошти.«АТБ» зуміла значно збільшити товарообіг і вже перерахувала 4,83 млрд грн. податків до державного бюджету, 1,62 млрд грн. – до місцевих бюджетів, а 1,12 млрд грн. – до цільових фондів. Варто пам’ятати, що після реформи децентралізації чимала частина сплачених відповідальним бізнесом грошей залишається на місцях. Ці кошти спрямовують на боротьбу з пандемією, ремонт доріг, шкіл, лікарень, будівництво парків, мостів тощо. Крім того, вони йдуть на виплату зарплат працівникам бюджетної сфери, а також пенсій і соціальної допомоги. Отже, компанія, яка працює відкрито та наповнює бюджет, робить гідний внесок у покращення рівня нашого життя.Зважаючи на те, що останніми роками «АТБ» активно розширює власну мережу саме у наших західних областях, можна стверджувати, що місцева влада отримає потужний фінансовий ресурс для розвитку регіону.

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