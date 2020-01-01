«Будуємо майбутнє». Інтерв'ю з Андрієм Разумовським*

Селфі з президентом. Чи є тут політичний підтекст?

Перед приїздом Зеленського був іще один візит високопосадовця: дитсадок інспектував віце-прем’єр Олексій Чернишов

Чому саме таку частину фасаду вибрали для зустрічі президента - знають лише в адміністрації

Про участь у виборах Разумовський говорить мало. А от про будівництво і розвиток міста - в деталях

Дитсадок у Крупі буде показовим, обіцяє Разумовський

“Нас багато. Нас неможливо не почути”, - коментує Разумовський проблеми у дозвільній системі

“Супернова” - наразі найбільший проект “Інвестора”. І це той ЖК, який змінив правила на ринку новобудов Луцька

Разумовський обіцяє, що його новий проект - ЖК “Амстердам” - стане новою точкою відліку у будівництві Волині

Фасади в стилі “Супернови” тепер можна побачити в різних куточках Луцька

Успішний бізнес завжди стоїть поруч із політикою. Представники ділового світу люблять пояснювати: якщо не ми політику, то вона – нас… Особливо на місцевому рівні, де усі всіх знають, де еліти пов’язані родинними та дружніми зв’язками, важко знайти бізнесмена, про якого можна сміливо сказати – не політик.Досі такий образ зберігав засновник Будівельної компанії «Інвестор». Попри те, що свого часу був депутатом Луцької міської ради, усе ж більш публічним став завдяки бізнесу. Бізнесу, чистому від політики.Та останнім часом все більше чуток пов’язують його ім’я із черговими місцевими виборами. Прізвище Разумовського навіть з’являється в списках потенційних кандидатів на посаду міського голови. А приїзд президента Зеленського на один із об’єктів Разумовського в кулуарах безсумнівно розглядали як подію політичну.Чи справді так багато політики з’явилося в житті забудовника? Чим сьогодні живе його бізнес? Як пережив карантин і на які нові ідеї надихнула вимушена ізоляція? Читайте в інтерв’ю з нагоди Дня будівельника.– На Волині всього зараз будується тільки три дитячі садки. Вони фінансуються в рамках програми «Велике будівництво». Наш – майже готовий. Думаю, через це і вибрали.Взагалі по країні таких об’єктів, які за державні гроші будуються роками – багато. Садок в Крупі спроектували ще в 2012 році, а це – навіть не при Порошенкові. Два роки тому його внесли до цієї програми і виділили гроші. Це правильно, що таке будівництво перевіряють, і правильно, що виділяють гроші для того, щоб завершити вже почате. А не закладають нові камені під якісь нові довгобуди.– Ми цей садок будуємо тільки два роки, коли виділили фінансування. І всі питання, пов’язані з термінами, залежать тільки від грошей. Дають – будуємо. Але дають з паузами.До вересня ми цей садок на 99,9% добудуємо і почнемо процес передачі. Не думаю, що вже з вересня він запрацює. Ми свою роботу однозначно до цього часу зробимо, але ж є ще організаційні питання. Має бути персонал, мають бути заяви від батьків.– Перед президентом до нас іще приїжджав віце-прем’єр Олексій Чернишов. Від нього я почув дуже корисні коментарі. Відчувалось, що це був робочий візит фахової людини, а не якась показова прогулянка. Він дав доволі слушні поради, наприклад, стосовно вимог інклюзивності.В мене більше питань не до місць, куди приїжджають високопосадовці, а до місць, де починають нові будівництва. Я, наприклад, стежив за ситуацією в будівництві медичних закладів на Волині. Чесно – так і не зрозумів, хто вибирав села, хто визначав, де саме має починатись будівництво?..– На фасаді садочка – багато звіряток різних кольорів. Там є і єдиноріг, зайчик, їжачок… До речі, малював їх відомий вуличний художник Андрій Присяжнюк. Чому адміністрація вибрала місце, де намальований крокодил – не знаю. Можливо, це спеціально був якийсь маркетинговий хід, щоб відвернути увагу від чогось іншого.– Під час самого візиту – ні.– Я мав розмову з представниками різних політичних сил. І з представниками «Слуги народу» теж.– Декілька.– Останній день висунення – 25 вересня. Тому поки інтрига…– Не бачу іншого виходу. Якщо комерційні об’єкти в Луцьку вже потрохи підтягують якість, то з соціальними – справжня біда. Треба вивести будівництво садочків, медпунктів, інших соціальних закладів на новий рівень. Хочу, щоб в місті почали з’являтись зовсім інші проекти, а не отакі «мурзілки»… Це так проектанти на своєму професійному жаргоні називають примітивні, недосконалі і недеталізовані проекти.– 99%. І ми хочемо це змінити. Хочемо змінити якість не тільки фасадів, а і самого будівництва.Якщо ми знаємо, як це робити, то маємо ділитись цими знаннями. Ми почнемо робити щось по-іншому, а за нами і решта підтягнуться. Так було з житлом, і так станеться з цими об’єктами.Те саме стосується і скверів, яких зараз багато проектують в Луцьку. Це теж треба перевести на інший рівень. Парки, сквери, майдани – це капіталізація міста. Їх треба будувати так, щоб люди з інших міст питали одне в одного: «А ти був в Луцьку? Бачив такий-то сквер? І такий-то майдан?» Це має бути справді круто. І ми це вміємо.– Мінімальний прибуток з цього отримувати можна. Але для мене важливим є соціальний фактор. Те, що я більше не можу бути осторонь і мовчки дивитися на те, як це все будується.– Однозначно. Для нас це дуже відповідальний об’єкт. По-перше, це дитячий садок – місце, де будуть проводити час діти, а вимоги до їхньої безпеки і комфорту, звичайно ж, вищі. По-друге, це громада, де я сам живу. Можливо, моя дитина буде ходити в цей садочок, діти моїх сусідів. Я хочу бути гордим за те, що зробив.Для цього садочка ми не просто збудували приміщення. Уже замовили дерева, із 15 серпня висадимо там неймовірну кількість дерев. А ще там за парканом є одне велике дерево, то ми його запланували декорувати під будиночок феї. Ми ретельно вибираємо все, що буде всередині: від обладнання для приготування їжі і навіть до іграшок. Звичайно ж, ми пропонуємо зміни до цього проекту, що малювали в 2012 році, щоб придбати набагато якісніші та сучасніші речі. Думаю, якщо не в вересні, то в жовтні батьки зможуть привести сюди діток.– Останні два місяці це реальна проблема для будівельників. ДАБІ ніби ліквідовується, нової схеми, як це має працювати, ще немає, старе ДАБІ щось видає, а щось – не видає…Якщо в місті Луцьку – жодних проблем, бо там працює Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Луцької міськради, то в районі дуже дивні речі відбуваються. Не можемо об’єкт здати в експлуатацію, не можемо отримати дозволи на новий об’єкт… Важко зрозуміти, чи це якась корупція, чи хтось просто на зло все це затягує.На останній раді директорів Конфедерації будівельників України першим питанням розглядали проблеми, пов’язані із ДАБІ. Пів України скаржиться на те саме. Навіть найпотужніші київські забудовники не можуть знайти з ними спільну мову.Ми, звичайно, маємо іншу роботу. Але якби дозволи на нове будівництво отримували вчасно, були б нові робочі місця. Купували б будматеріали. Люди б купували житло, робили ремонти…. Будівництво – це той напрямок, який дає серйозний поштовх економіці, стимулює справжній рух. І коли його штучно зупиняють… Не розумію, кому це потрібно. Такого хаосу в дозвільній системі в масштабах всієї країни я ще не бачив, скільки працюю.– Думаю, є частина людей, які справді хочуть на цьому заробити. Але глобально проблема не тільки в цьому. Чув історії від колег про те, що навіть такі спроби «порозумітися» нічим не закінчувались.І мова не тільки про забудовників. Сільські ради не можуть отримати документи на ремонти доріг! Знаю, таке було у кількох ОТГ на Волині.В системі – реально повний хаос. Чим це закінчиться?.. Нас багато, нас не можна не почути. Думаю, ми справимося. Ми ж не боремося за те, щоб від нас приймали якісь незаконні об’єкти. Просто хочемо працювати за зрозумілими правилами.– Думаю, в Луцьку є будинки, де давно живуть люди і які досі не здані в експлуатацію. Це неправильно, звичайно, але факт. А якщо взяти не Луцьк, а якийсь інший населений пункт, то впевнений, що там спокійно працюють і торгові центри, не здані в експлуатацію.Контролювати в будь-якому випадку такі речі потрібно. Хоча я б сказав, що контроль можна і зменшити, але додати відповідальності. За порушення підрядникам мають загрожувати такі санкції, щоб їм просто не хотілось цього робити.– Мораторій був потрібен для того, щоб закінчити Генеральний план Луцька. Після виборів цієї осені ми отримаємо місто, яке збільшиться у кілька разів. Це дуже відповідальний момент і від якості створення нового Генерального плану багато залежить. Це ж не просто креслення, а бачення розвитку, куди місто має рухатись, як ми будемо жити наступні 20-30 років.– Так. Треба добре все обдумати. Десь передбачити промислову зону. Десь, можливо, ринок. До речі, зараз популярна тема в Україні – сучасні сільськогосподарські ринки, де є складські приміщення, щоб зберігати продукцію. Я з повагою ставлюся до будь-якого бізнесу, але час продажу батарейок в «черепашках» на базарі має закінчитись. Малий бізнес не повинен стояти на місці, а шукати нові, сучасні і потрібні ідеї.– Не розумію, чого не використовується річка Стир. В Європі, якщо через місто протікає річка, використовують всю територію набережної. Будують пірси, пляжі, спортивні зони… У нас береги просто заросли чагарниками, і з цим треба щось робити.Є в місті будівлі промислових підприємств, які не використовуються. В Івано-Франківську з приміщення приладобудівного заводу зробили крутий інноваційний центр Промприлад.Реновація: офісний центр із культурним простором. Є частина офісів, але паралельно – місце для творчих людей, художників, різні кафе, грають джаз… До того ж, цей проект приносить непоганий прибуток. У нас в Луцьку немає такого великого офісного центру, де були б всі потрібні послуги, інфраструктура і в той же час – особлива атмосфера.– Думаю, малий і середній бізнес більше не може собі дозволити стояти на паузі. Кафе, дрібні магазинчики або не будуть зупинятися, або зовсім закриються. Моральні і матеріальні запаси вичерпалися.Я взагалі не розумію, як зараз працюють підприємства, які стояли два місяці, як вони назад до купи позбирали людей…Якби ситуація справді була критичною, лікарні були переповненими, тоді б, мабуть, варто було піднімати ці питання. Встановлювати якісь додаткові заходи. На цей час вже мали б зрозуміти і вивчити, де найбільші точки поширення, і підкорегувати поведінку в цих місцях. Але знову закривати бізнес – точно не варіант.Думаю, вже всі зрозуміли, що ми в цій ситуації надовго, і треба якось пристосовуватись. Люди мусять працювати, їздити транспортом, купувати продукти.– Будівельники працюють на свіжому повітрі. Ризик захворіти на відкритій місцевості мінімальний. Я не чув поки жодного випадку про те, щоб хтось інфікувався – ні в колег, ні в нас на об’єктах.Поки не можна сказати, що ситуація на нас якось вплинула. Все ніби стабільно.– Тільки в квітні ми не виконали план із продажів. Але це був найбільш «глухий» місяць, ми працювали з дому, і, чесно кажучи, не розраховували навіть на ті продажі, які були. Але потім все стало на свої місця. Рухаємось за планом, який визначили раніше.Цікаво, що помітно більше продали житла в «Струмочку». Люди об’єктивно почали цікавитись нерухомістю за містом.– Це вплине на ваші плани? Почнете більше будувати приватного житла, а не багатоповерхівки?– З’явилась ідея збудувати великий дачний масив десь на 20-30 гектарів. Так, щоб поруч був ліс і озеро. Набудувати невеличких будиночків по 30-40 квадратів, щоб це коштувало недорого. Або взагалі – під оренду. Кататись на велосипедах, смажити шашлик, ловити рибу…Карантин дуже обмежив наші можливості. Не можна поїхати закордон, немає де відпочивати, то чого б не зробити таке місце самим? В радіусі десяти кілометрів від Луцька є купа мальовничих місць, де можна класно відпочити і зробити такі світлини для інстаграму, що ще не з кожної закордонної подорожі привезеш. Але ми мало звертаємо увагу на такі місця, і поки ніхто в це не інвестує.– У нас не було жодних сумнівів, що ми маємо це зробити. Було багато інших переживань, не фінансових. Матері і дружини працівників дуже хвилювалися, що ті будуть працювати на такому об’єкті. Хоча насправді не було жодних причин для цього, ми ж ремонтували приміщення, де ще не було хворих. Але в той період була загальна паніка, як тільки чули слово «коронавірус».За кілька тижнів ми завершили роботи. Укріпили приміщення, перепланували, зробили ремонт, і там на сьогодні є апарат комп’ютерної томографії, це допомагає рятувати людські життя.Звичайно, я міг відмовитись. Але я ніколи не забуваю про те, що сам теж живу тут, що тут живуть мої рідні, і відчуваю відповідальність. Я знаю багато бізнесменів, які мислять так само. Зараз не те покоління, що звикло тільки брати. Зараз є дуже багато людей, які вміють ділитися і вважають це нормальним.– Є речі, які завдяки карантину ми навпаки навчилися робити ще швидше. Тому багато в яких напрямках ми навіть випереджаємо план. Але, звичайно ж, є обставини, які від нас не залежать і десь в чомусь заважають рухатись вперед. Як, наприклад, ситуація з ДАБІ, про яку ми говорили.– Нових ідей і справді багато. Я вже розказував про дачі. Маємо ще одну задумку стосовно заміського житла. Проект 6-8 квартирних будинків, які хочемо навчитись будувати дуже швидкими темпами.Уже зараз іпотечна ставка впала вдвічі, і я переконаний, що невдовзі іпотека в Україні запрацює. Ми маємо бути до цього готові. І от готуємо таку пропозицію. Для цього плануємо зводити будинки від фундаменту і до здачі в експлуатацію за чотири місяці. Ще два місяці – на ремонт. Будинки будуть відразу вмебльовані. Людям залишиться тільки оформити іпотеку і заселитись.Із того, що ще буде найближчим часом – це житловий комплекс «Амстердам». Ми вже пройшли експертизу, і як тільки отримаємо дозвіл, зробимо презентацію. Розкажемо дуже багато нових думок і ідей, чому «Амстердам» стане таким ЖК, якого в Луцьку ще не було. Новою точкою відліку волинського будівництва.– Найбільша його особливість буде в плануванні квартир. Воно буде сучаснішим і зручнішим. Ми серйозно піднімемо планку в цьому питанні. Раніше багато обмежень було пов’язано із системою опалення, але ми замінимо автономне опалення на дещо інноваційне і це дуже розв’яже руки.Все, що залишиться іншим – побачити, здивуватись і перейняти цей досвід. По-іншому в Луцьку вже не буде.– Кожного разу, коли в Луцьку презентують новий проект, я з таким азартом стежу: ну, давайте, покажіть, здивуйте!.. Ні разу не здивували.Я б дуже хотів, щоб щось змінилося в цій ситуації, щоб у нас було змагання якісних проектів.Я не вважаю, що запроектувати типову багатоповерхівку з радянським плануванням, використати посередні матеріали в будівництві і просто назвати її «преміум» - це великий прорив у будівництві й архітектурі житла.