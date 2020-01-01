Усе для школи, офісу і творчості – в одному місці: що, як і за скільки в магазині «Офіс Центр» у Луцьку*
Сьогодні, 09:52
Якщо потрібно зібрати дитину до школи за вигідними цінами, облаштувати офіс «під ключ» або ж просто для натхнення захотілося купити новий неймовірний блокнот, тоді вам у «Офіс Центр».
Мережа магазинів пропонує близько 40 тисяч найменувань товарів і має 36 торгових точок у 27 містах України. Одна із них знаходиться у самому центрі Луцька. Керуючий магазином Олег Кобилинський провів Інформаційному агентству ВолиньPost невелику екскурсію торговельною залою та розповів про актуальні пропозиції із асортименту.
«На стіл, під стіл і до столу»
Із самого ранку у магазині вистачає людей, батьки із дітьми обирають зошити, приміряють рюкзаки і цікавляться, де можна зробити копії документів. Консультанти та менеджер магазину «Офіс Центр», яких легко знайти завдяки брендованому одягу, люб’язно допомагають покупцям.
В наявності – великий спектр канцелярії: від маленької скріпки до презентабельних бізнес-наборів. А також в асортименті – товари для діловиробництва, творчості, стільці, блокноти та щоденники, копіювальна техніка, штемпельна продукція, хімія, сейфи. Більше того, тут навіть займаються виробництвом власних меблів.
При вході у магазин, на першому ж стелажі навпроти – товари для дітей. Жартують, що малечу можна лишити тут, поки батьки обиратимуть «усе по списку», а на виході лише розрахуватися на касі за забавлянки для своїх дітей.
Ліворуч від входу – копіцентр. Тут надають надзвичайно широкий спектр послуг: стандартний кольоровий, чорно-білий друк, копіювання різних форматів, друк фотографій, брошурування документів, зшивання дипломів, ламінування і навіть друк на магнітному та самоклеючому видах пареру.
Біля нього – зона пакування подарунків. Олег Кобилинський каже, що саме працюють над тим, аби розширити цю філію і невдовзі повноцінно надавати послуги якісного святкового пакування, а поки – тут представлені десятки цікавих візерунків та однотонних варіантів обгорток, які стануть чудовою окрасою для особливих презентів.
Далі вздовж залу – куточок творчості: пензлики, олівці, пластилін, мольберти та усе, чого тільки може бажати мистецька душа. А для тих, хто поки не набрався вправності у створенні власних шедеврів, у магазині «Офіс Центр» є найширший у Луцьку вибір наборів для створення картин за номерами. Усі полотна завжди є в наявності. Тут турбуються, аби творчі поривання не відкладали на потім.
«У нас асортимент таких картин постійно оновлюється, от сьогодні ще 100 має під’їхати, на них є попит. Щодня ми продаємо в середньому від 10 до 15 картин», – розповідає менеджер й веде далі залою.
Олег Кобилинський додає, що у магазині знаходять усе необхідне для творчості як юні художники-початківці, так і професійні митці.
Підходимо до книг.
На полицях представлені видання різних жанрів та тематики. Є дитяча література, книги для дорослих, навчальна література, атласи та навіть підручники з іноземної мови, посібники для бізнесу і подарункові книги. Маленьким відвідувачам магазину можуть підібрати цікаву розмальовку чи зошит для прописів.
Переходимо у іншу «серйозну» залу, де на стелажах вже не фарби і розмальовки, а набори канцелярії для школи і офісу, зошити, нотатники і взагалі усе, що знадобиться для навчання і роботи.
Однією із особливостей мережі магазинів «Офіс Центр» є папір. Частину товару імпортують, а частина є власного виготовлення із цікавим пакуванням. Справа в тому, що зображення птахів на упаковках паперу «Асорті» – авторські фотографії власника магазину – Анатолія Вітюка.
«Анатолій Микитович займається фотографією, тому вирішили, що було б непогано зробити щось таке для історії і для всієї мережі», – розповідає Олег Кобилинський і демонструє мініатюрних яскравих пташенят на обгортках.
У наявності завжди є величезний вибір зошитів, ціни на які стартують від 75 копійок. Каже, лінійка – величезна, можна знайти за 40 і більше гривень, однак тут є можливість підібрати товар на кожен смак і гаманець. Однотонні, з візерунками, з малюнками, із фотографіями улюблених мульти- і телегероїв... Очі розбігаються, коли доводиться обирати, тож будьте готові: якщо ви прийшли збирати дитину до школи, то поблизу стелажів із зошитами доведеться витратити трохи більше часу, аніж ви могли планувати.
Збираючи усе в рюкзак, важливо не забути придбати і сам ранець. Вони є різної категорії, але, перш за все, тут цінують комфорт і безпеку тих, хто їх носитиме, тож підбирають лінійку, зважаючи на потреби та, звісно, враховуючи модні тенденції. До вибору є дитячі та молодіжні рюкзаки, окрім цього у магазині «Офіс Центр» представлений великий вибір сумок відомого бренду David Jones.
Для офісних працівників тут представлений великий вибір товару: папки, блокноти, органайзери, дошки, фліпчарти, калькулятори і багато іншого. Якщо потрібно, фахівці магазину можуть обладнати робоче місце «під ключ» і стосується це не лише офісів, а й комфортних місць для навчання.
«Наші майстри прийдуть, оглянуть приміщення, поставлять і стіл, і стільці, і повісять картину, і на стіл, і під стіл, як то кажуть», – говорить Олег Кобилинський.
Замовити вмеблювання можна попередньо на сайті або ж безпосередньо, звернувшись до менеджерів у магазині.
Окрім усього іншого, в «Офіс Центр» є дуже широкий вибір побутової хімії світових брендів, посуд, кава, чай, антисептики, захисні маски і навіть постільна білизна.
Повертаємося до першої зали. Відвідувачів більшає з кожною хвилиною.
«От що таке справжні продажі», – починає говорити Олег Кобилинський. «Потрібно подарувати клієнтові емоції. Коли люди заходять до нас в магазин, то вони отримують не лише необхідні товари, але й позитивні емоції. Необов’язково це має бути покупка, дуже часто до нас приходять за консультаціями, просять поради, що краще купити, який товар обрати і можуть навіть не купити його у нас, але ми точно знаємо, що за місяць – два чи в сезон покупець повернеться», – розповідає керуючий магазином.
Каже, що багато клієнтів скаржаться, що є всього лише один магазин в центрі, тож дехто змушений добиратися сюди з інших районів міста, але знають, що тут діє вигідна система знижок.
Зокрема, до 31-го серпня в магазині діє акція «Разом вигідніше». На покупки від 10 позицій однакового товару надають 15% знижки. Це допоможе зекономити на гуртовій закупівлі приладдя на групу чи клас. Також для постійних клієнтів у магазині «Офіс Центр» передбачили дисконтну накопичувальну систему. До того ж, тут постійно діє «знижка вихідного дня», коли у суботу та неділю при покупці від 100 гривень відвідувачі отримують -10% на товар. Окрім цього, часто влаштовують знижки і розіграші, а щотижня обирають товар чи декілька і «скидають» на нього ціну, тож, якщо вам зараз потрібні пластилін на 6 кольорів і книги видавництва «Жорж» – наразі саме час завітати в магазин і придбати їх за акційною ціною.
Нагадаємо, днями мережа магазинів «Офіс Центр» влаштовувала для своїх клієнтів гучне святкування 26-го дня народження і дарувала подарунки – знижки до -50% практично на увесь асортимент товару.
Аби не загубитися у такому різноманітті товарів магазину «Офіс Центр», усім відвідувачам пропонують ознайомитися з чек-листом необхідного шкільного приладдя. Такі брошурки тут передбачили для учнів усіх класів.
– Дорого сьогодні зібрати дитину до школи?
– Ранець в середньому коштує до тисячі гривень, при покупці канцтоварів можна вкластися у таку ж суму.
У магазині є три цінові сегменти: дешевші варіанти, товари із середніми цінами і, відповідно, високими.
«Багато у кого є така хибна думка, що якщо магазин у центрі, то все завжди дорожче, але ми пояснюємо людям, що мережа налічує 36 магазинів і у всіх однакові закупівельні ціни. Нам вистачає тієї стандартної торгнацінки, аби заплатити і за оренду, і працівникам зарплату дати, і, аби ціна лишалася нижче ринкової», – переконує Олег Кобилинський.
Важливо, що магазин «Офіс Центр» має не лише потужний асортимент товарів, але є й соціально відповідальним представником бізнесу. Щороку тут збирають кошти на благодійність і допомагають дітям загиблих на війні військових підготуватися до школи.
«Цього року у Луцьку 18 діток наших солдат йдуть до першого класу, ми їм зберемо повністю усі необхідні канцтовари до школи і на День Незалежності вручимо ці пакунки», – каже керуючий магазином.
Контакти:
Адреса магазину: вул. Кривий Вал, 31
Магазин працює щодня з 8:00 до 19:00.
У суботу та неділю із 10:00 до 18:00.
У шкільний сезон, який у «Офіс Центр» розпочинається 12 серпня і триває до 15 вересня, у будні працюватимуть до 20:00, у вихідні графік лишається незмінним.
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Мережа магазинів пропонує близько 40 тисяч найменувань товарів і має 36 торгових точок у 27 містах України. Одна із них знаходиться у самому центрі Луцька. Керуючий магазином Олег Кобилинський провів Інформаційному агентству ВолиньPost невелику екскурсію торговельною залою та розповів про актуальні пропозиції із асортименту.
«На стіл, під стіл і до столу»
Із самого ранку у магазині вистачає людей, батьки із дітьми обирають зошити, приміряють рюкзаки і цікавляться, де можна зробити копії документів. Консультанти та менеджер магазину «Офіс Центр», яких легко знайти завдяки брендованому одягу, люб’язно допомагають покупцям.
В наявності – великий спектр канцелярії: від маленької скріпки до презентабельних бізнес-наборів. А також в асортименті – товари для діловиробництва, творчості, стільці, блокноти та щоденники, копіювальна техніка, штемпельна продукція, хімія, сейфи. Більше того, тут навіть займаються виробництвом власних меблів.
При вході у магазин, на першому ж стелажі навпроти – товари для дітей. Жартують, що малечу можна лишити тут, поки батьки обиратимуть «усе по списку», а на виході лише розрахуватися на касі за забавлянки для своїх дітей.
Ліворуч від входу – копіцентр. Тут надають надзвичайно широкий спектр послуг: стандартний кольоровий, чорно-білий друк, копіювання різних форматів, друк фотографій, брошурування документів, зшивання дипломів, ламінування і навіть друк на магнітному та самоклеючому видах пареру.
Біля нього – зона пакування подарунків. Олег Кобилинський каже, що саме працюють над тим, аби розширити цю філію і невдовзі повноцінно надавати послуги якісного святкового пакування, а поки – тут представлені десятки цікавих візерунків та однотонних варіантів обгорток, які стануть чудовою окрасою для особливих презентів.
Далі вздовж залу – куточок творчості: пензлики, олівці, пластилін, мольберти та усе, чого тільки може бажати мистецька душа. А для тих, хто поки не набрався вправності у створенні власних шедеврів, у магазині «Офіс Центр» є найширший у Луцьку вибір наборів для створення картин за номерами. Усі полотна завжди є в наявності. Тут турбуються, аби творчі поривання не відкладали на потім.
«У нас асортимент таких картин постійно оновлюється, от сьогодні ще 100 має під’їхати, на них є попит. Щодня ми продаємо в середньому від 10 до 15 картин», – розповідає менеджер й веде далі залою.
Олег Кобилинський додає, що у магазині знаходять усе необхідне для творчості як юні художники-початківці, так і професійні митці.
Підходимо до книг.
На полицях представлені видання різних жанрів та тематики. Є дитяча література, книги для дорослих, навчальна література, атласи та навіть підручники з іноземної мови, посібники для бізнесу і подарункові книги. Маленьким відвідувачам магазину можуть підібрати цікаву розмальовку чи зошит для прописів.
Переходимо у іншу «серйозну» залу, де на стелажах вже не фарби і розмальовки, а набори канцелярії для школи і офісу, зошити, нотатники і взагалі усе, що знадобиться для навчання і роботи.
Однією із особливостей мережі магазинів «Офіс Центр» є папір. Частину товару імпортують, а частина є власного виготовлення із цікавим пакуванням. Справа в тому, що зображення птахів на упаковках паперу «Асорті» – авторські фотографії власника магазину – Анатолія Вітюка.
«Анатолій Микитович займається фотографією, тому вирішили, що було б непогано зробити щось таке для історії і для всієї мережі», – розповідає Олег Кобилинський і демонструє мініатюрних яскравих пташенят на обгортках.
У наявності завжди є величезний вибір зошитів, ціни на які стартують від 75 копійок. Каже, лінійка – величезна, можна знайти за 40 і більше гривень, однак тут є можливість підібрати товар на кожен смак і гаманець. Однотонні, з візерунками, з малюнками, із фотографіями улюблених мульти- і телегероїв... Очі розбігаються, коли доводиться обирати, тож будьте готові: якщо ви прийшли збирати дитину до школи, то поблизу стелажів із зошитами доведеться витратити трохи більше часу, аніж ви могли планувати.
Збираючи усе в рюкзак, важливо не забути придбати і сам ранець. Вони є різної категорії, але, перш за все, тут цінують комфорт і безпеку тих, хто їх носитиме, тож підбирають лінійку, зважаючи на потреби та, звісно, враховуючи модні тенденції. До вибору є дитячі та молодіжні рюкзаки, окрім цього у магазині «Офіс Центр» представлений великий вибір сумок відомого бренду David Jones.
Для офісних працівників тут представлений великий вибір товару: папки, блокноти, органайзери, дошки, фліпчарти, калькулятори і багато іншого. Якщо потрібно, фахівці магазину можуть обладнати робоче місце «під ключ» і стосується це не лише офісів, а й комфортних місць для навчання.
«Наші майстри прийдуть, оглянуть приміщення, поставлять і стіл, і стільці, і повісять картину, і на стіл, і під стіл, як то кажуть», – говорить Олег Кобилинський.
Замовити вмеблювання можна попередньо на сайті або ж безпосередньо, звернувшись до менеджерів у магазині.
Окрім усього іншого, в «Офіс Центр» є дуже широкий вибір побутової хімії світових брендів, посуд, кава, чай, антисептики, захисні маски і навіть постільна білизна.
Повертаємося до першої зали. Відвідувачів більшає з кожною хвилиною.
«От що таке справжні продажі», – починає говорити Олег Кобилинський. «Потрібно подарувати клієнтові емоції. Коли люди заходять до нас в магазин, то вони отримують не лише необхідні товари, але й позитивні емоції. Необов’язково це має бути покупка, дуже часто до нас приходять за консультаціями, просять поради, що краще купити, який товар обрати і можуть навіть не купити його у нас, але ми точно знаємо, що за місяць – два чи в сезон покупець повернеться», – розповідає керуючий магазином.
Каже, що багато клієнтів скаржаться, що є всього лише один магазин в центрі, тож дехто змушений добиратися сюди з інших районів міста, але знають, що тут діє вигідна система знижок.
Зокрема, до 31-го серпня в магазині діє акція «Разом вигідніше». На покупки від 10 позицій однакового товару надають 15% знижки. Це допоможе зекономити на гуртовій закупівлі приладдя на групу чи клас. Також для постійних клієнтів у магазині «Офіс Центр» передбачили дисконтну накопичувальну систему. До того ж, тут постійно діє «знижка вихідного дня», коли у суботу та неділю при покупці від 100 гривень відвідувачі отримують -10% на товар. Окрім цього, часто влаштовують знижки і розіграші, а щотижня обирають товар чи декілька і «скидають» на нього ціну, тож, якщо вам зараз потрібні пластилін на 6 кольорів і книги видавництва «Жорж» – наразі саме час завітати в магазин і придбати їх за акційною ціною.
Нагадаємо, днями мережа магазинів «Офіс Центр» влаштовувала для своїх клієнтів гучне святкування 26-го дня народження і дарувала подарунки – знижки до -50% практично на увесь асортимент товару.
Аби не загубитися у такому різноманітті товарів магазину «Офіс Центр», усім відвідувачам пропонують ознайомитися з чек-листом необхідного шкільного приладдя. Такі брошурки тут передбачили для учнів усіх класів.
– Дорого сьогодні зібрати дитину до школи?
– Ранець в середньому коштує до тисячі гривень, при покупці канцтоварів можна вкластися у таку ж суму.
У магазині є три цінові сегменти: дешевші варіанти, товари із середніми цінами і, відповідно, високими.
«Багато у кого є така хибна думка, що якщо магазин у центрі, то все завжди дорожче, але ми пояснюємо людям, що мережа налічує 36 магазинів і у всіх однакові закупівельні ціни. Нам вистачає тієї стандартної торгнацінки, аби заплатити і за оренду, і працівникам зарплату дати, і, аби ціна лишалася нижче ринкової», – переконує Олег Кобилинський.
Важливо, що магазин «Офіс Центр» має не лише потужний асортимент товарів, але є й соціально відповідальним представником бізнесу. Щороку тут збирають кошти на благодійність і допомагають дітям загиблих на війні військових підготуватися до школи.
«Цього року у Луцьку 18 діток наших солдат йдуть до першого класу, ми їм зберемо повністю усі необхідні канцтовари до школи і на День Незалежності вручимо ці пакунки», – каже керуючий магазином.
Контакти:
Адреса магазину: вул. Кривий Вал, 31
Магазин працює щодня з 8:00 до 19:00.
У суботу та неділю із 10:00 до 18:00.
У шкільний сезон, який у «Офіс Центр» розпочинається 12 серпня і триває до 15 вересня, у будні працюватимуть до 20:00, у вихідні графік лишається незмінним.
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