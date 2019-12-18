«Сімейна Фортеця» дарує 1000 доларів новоспеченим невісткам
Сьогодні, 08:00
Тема сімейних відносин - вічна і невичерпна. У період карантину вони стали ще драматичнішими. Іноді загальну площу житла доводиться ділити кільком поколінням. У китайському Ухані кількість розлучень під час ізоляції зросла на 20%. Крім подружніх розбіжностей, актуальним залишається конфлікт поколінь.
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Наприклад, тема невісток і свекрух — родюче поле для жартів, анекдотів і кумедних ситуацій. Про цю гримучу суміш жіночих характерів писали книги та знімали фільми. Кожен з нас не раз був свідком, а може й учасником пристрасних баталій на стику поколінь.
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Образ свекрухи дуже яскраво зобразив ще у 1879 році Іван Нечуй-Левицький. Ось з якою пристрастю описує свою свекруху Кайдашиху невістка Мотря:
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«В мене свекруха люта змія: ходить по хаті, полум’ям на мене дише, а з носа гонить дим кужелем. На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне, а як гляне, то од її очей молоко кисне...»
⠀
Сама свекруха теж не лишається у боргу. Ось її звичайне звертання до невістки: «- Чи ти людина, чи ти звірюка. — Бач, іродова душе...».
⠀
Час минає, а конфлікт лише набирає обертів. І якщо у 19 сторіччі це були сільські сварки через грушу чи горшки, то у 20 сторіччі декорації дещо змінилися. Пам’ятаєте один з радянських шедеврів — фільм «За сімейними обставинами» 1977 року?
Головна героїня Галина Аркадіївна з тещі раптом перетворюється на невістку: « — ... я раніше ким була? Тещею. А тепер я хто? Невістка! Відчуваєте різницю?»
⠀
Епічна свекруха Ізольда Тихонівна вже не так відверто свариться з невісткою, у бій йде відчуття провини та докори: « — Називає її «Галчоночком», «пташеням», а для мене одне сухе — «ма».
⠀
21 перше сторіччя — наше сьогодення. Чи вичерпався конфлікт поколінь та чи помирилися невістки зі свекрухами? Як вони спілкуються, як будують стосунки, що їм болить і на що вони скаржаться у світі штучного інтелекту, інстаграм, Фейсбук, світової пандемії?
⠀
Цю тему вирішили дослідити у житловому комплексі «Сімейна Фортеця», що у Струмівці. Нові часи вимагають нових рішень. Тож забудовники вирішили трохи відкрити завісу приватності. Адже зараз прозорість та відвертість — новий тренд.
⠀
Тож, якщо раніше сварки та розмови свекрух і невісток можна було почути на сходовому майданчику, то у «Сімейній Фортеці» пішли далі - віддали сторінку житлового комплексу у розпорядження мешканців. Зокрема, молодій парі, до якої під час карантину завітала свекруха та й залишилася на невизначений термін. Точніше невістці Оксані та її свекрусі, яка оселилася з молодою родиною — Валентині Йосипівні.
⠀
Кожна писала про своє щоденне життя-буття. Звикла до міста свекруха відкривала для себе передмістя, а молода невістка — всі відтінки стосунків з любою свекрухою. То вони з’ясовували, де краще жити: у місті чи за містом. То де краще працювати: в офісі, чи вдома.
⠀
Потім добралися і до телефонів та месенджерів. Взагалі обійшлося без відвертих сварок. Свекруха й на території комплексу декілька разів проходилась, проте все швидко вирішувалось. Тож можете заглянути на сторінку та пошукати їхні пости, аби переконатися, що час минає, а проблеми родинних стосунків лишаються такими ж.
Для новоспечених невісток є хороша новина — 1000 $ подарунок молодятам від «Сімейної Фортеці».
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⠀
Наприклад, тема невісток і свекрух — родюче поле для жартів, анекдотів і кумедних ситуацій. Про цю гримучу суміш жіночих характерів писали книги та знімали фільми. Кожен з нас не раз був свідком, а може й учасником пристрасних баталій на стику поколінь.
⠀
Образ свекрухи дуже яскраво зобразив ще у 1879 році Іван Нечуй-Левицький. Ось з якою пристрастю описує свою свекруху Кайдашиху невістка Мотря:
⠀
«В мене свекруха люта змія: ходить по хаті, полум’ям на мене дише, а з носа гонить дим кужелем. На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне, а як гляне, то од її очей молоко кисне...»
⠀
Сама свекруха теж не лишається у боргу. Ось її звичайне звертання до невістки: «- Чи ти людина, чи ти звірюка. — Бач, іродова душе...».
⠀
Час минає, а конфлікт лише набирає обертів. І якщо у 19 сторіччі це були сільські сварки через грушу чи горшки, то у 20 сторіччі декорації дещо змінилися. Пам’ятаєте один з радянських шедеврів — фільм «За сімейними обставинами» 1977 року?
Головна героїня Галина Аркадіївна з тещі раптом перетворюється на невістку: « — ... я раніше ким була? Тещею. А тепер я хто? Невістка! Відчуваєте різницю?»
⠀
Епічна свекруха Ізольда Тихонівна вже не так відверто свариться з невісткою, у бій йде відчуття провини та докори: « — Називає її «Галчоночком», «пташеням», а для мене одне сухе — «ма».
⠀
21 перше сторіччя — наше сьогодення. Чи вичерпався конфлікт поколінь та чи помирилися невістки зі свекрухами? Як вони спілкуються, як будують стосунки, що їм болить і на що вони скаржаться у світі штучного інтелекту, інстаграм, Фейсбук, світової пандемії?
⠀
Цю тему вирішили дослідити у житловому комплексі «Сімейна Фортеця», що у Струмівці. Нові часи вимагають нових рішень. Тож забудовники вирішили трохи відкрити завісу приватності. Адже зараз прозорість та відвертість — новий тренд.
⠀
Тож, якщо раніше сварки та розмови свекрух і невісток можна було почути на сходовому майданчику, то у «Сімейній Фортеці» пішли далі - віддали сторінку житлового комплексу у розпорядження мешканців. Зокрема, молодій парі, до якої під час карантину завітала свекруха та й залишилася на невизначений термін. Точніше невістці Оксані та її свекрусі, яка оселилася з молодою родиною — Валентині Йосипівні.
⠀
Кожна писала про своє щоденне життя-буття. Звикла до міста свекруха відкривала для себе передмістя, а молода невістка — всі відтінки стосунків з любою свекрухою. То вони з’ясовували, де краще жити: у місті чи за містом. То де краще працювати: в офісі, чи вдома.
⠀
Потім добралися і до телефонів та месенджерів. Взагалі обійшлося без відвертих сварок. Свекруха й на території комплексу декілька разів проходилась, проте все швидко вирішувалось. Тож можете заглянути на сторінку та пошукати їхні пости, аби переконатися, що час минає, а проблеми родинних стосунків лишаються такими ж.
Для новоспечених невісток є хороша новина — 1000 $ подарунок молодятам від «Сімейної Фортеці».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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