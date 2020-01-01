Торговельне диво, або Як «АТБ» підвищує рівень ритейлу на Волині*





Аби на поличках кожного із магазинів мережі завжди були свіжі продукти та якісні товари першої необхідності, лідер ритейлу збудував одну з найбільш розвинених логістичних інфраструктур в країні. У різних регіонах звели надсучасні мультитемпературні складські центри європейського зразка. До кінця поточного року їхня загальна кількість досягне десяти. Асортимент маркетів «АТБ» перевищує 3,5 тис. найменувань, а близько тисячі з них представлені товарами власних торгових марок. Цінова політика компанії залишається незмінною за будь-яких умов та обставин – вартість товарів у мережі «АТБ» на 10–15% нижча за середньоринкову. Досягають цього не за рахунок якості. Маркети цієї торговельної мережі вже кілька років проходять сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005, який у розвинених країнах вважають своєрідним знаком якості. Окрім того, власний фаховий відділ контролю «АТБ» системно проводить планові та позапланові внутрішні перевірки, які не поступаються суворим міжнародним аудитам.



Чималий асортимент якісних товарів, зручне розташування магазинів, великий паркінг, по-європейськи комфортні умови, доступні ціни – все це робить «АТБ» улюбленим магазином майже чотирьох мільйонів громадян. Саме стільки клієнтів щодня ходять на закупи до магазинів цієї мережі.



Забезпечувати покупців, у тому числі й мешканців Луцька, гарантовано свіжими продуктами за максимально доступними цінами компанії допомагає оптимізація багатьох бізнес-процесів і принципова відмова від посередників. «АТБ» завжди працює з постачальниками продукції безпосередньо. З огляду на масштаби бізнесу, виробникам вигідно укладати ексклюзивні контракти з галузевим лідером.



Спираючись на європейський досвід, а також щедро інвестуючи у власні інноваційні розробки, компанія зуміла створити ефективну модель соціально орієнтованого та патріотичного бізнесу. Вже багато років поспіль «АТБ» утримує абсолютне лідерство в галузі за багатьма показниками. Йдеться про товарообіг (за шість місяців 2020 року він становив 70,7 млрд грн.), обсяг сплати податків і зборів (за перше півріччя – 7,57 млрд грн.), кількість магазинів, розвиток логістичної інфраструктури, чисельність співробітників (більш як 60 тис. осіб), мапу присутності, благодійні проєкти, створення нових робочих місць (це дуже важливо для невеличких населених пунктів).

«За цими цифрами – податки, сплачені до державного та місцевих бюджетів, тисячі створених нових робочих місць, реалізовані національні та регіональні благодійні проєкти, а також програми допомоги та підтримки... Можна сміливо сказати, що наша команда сформувала стійку бізнес-модель, здатну відповідати на будь-які виклики сучасності! Й ми не зупиняємося!», – розповів генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.



Багато років працюючи у вітчизняному ритейлі, «АТБ» стала драйвером усієї галузі. У цьому немає нічого дивного. Свого часу саме «АТБ» став першим українським магазином, де можна було самостійно наповнювати кошик необхідними продуктами. Багато того, що сьогодні є звичною справою для будь-якого волинського супермаркету, було протестовано, впроваджено, а в деяких випадках і розроблено в цій торговельній мережі. Це системи підвищення енергоефективності, рекуперації тепла, сучасні онлайн-сервіси та діджитал-рішення, які роблять процес купівлі комфортним, безпечним, зручним, а отже, європейським. Зараз компанія продовжує задавати високий темп для усієї української торгівлі. Останнім часом були реалізовані такі сміливі проєкти, як адресна доставка продуктів, перший український продуктовий



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відома мільйонам громадян торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Волинь. У 293 населених пунктах нашої країни функціонує тисяча сто сорок чотири інноваційних і комфортних магазини найбільшого вітчизняного ритейлера. Цей показник постійно зростає. Послуговуючись стратегією динамічного розвитку, компанія кожного року відкриває майже сотню нових магазинів, а також проводить модернізацію ще не менш як п'ятдесяти торгових точок.Аби на поличках кожного із магазинів мережі завжди були свіжі продукти та якісні товари першої необхідності, лідер ритейлу збудував одну з найбільш розвинених логістичних інфраструктур в країні. У різних регіонах звели надсучасні мультитемпературні складські центри європейського зразка. До кінця поточного року їхня загальна кількість досягне десяти. Асортимент маркетів «АТБ» перевищує 3,5 тис. найменувань, а близько тисячі з них представлені товарами власних торгових марок. Цінова політика компанії залишається незмінною за будь-яких умов та обставин – вартість товарів у мережі «АТБ» на 10–15% нижча за середньоринкову. Досягають цього не за рахунок якості. Маркети цієї торговельної мережі вже кілька років проходять сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005, який у розвинених країнах вважають своєрідним знаком якості. Окрім того, власний фаховий відділ контролю «АТБ» системно проводить планові та позапланові внутрішні перевірки, які не поступаються суворим міжнародним аудитам.Чималий асортимент якісних товарів, зручне розташування магазинів, великий паркінг, по-європейськи комфортні умови, доступні ціни – все це робить «АТБ» улюбленим магазином майже чотирьох мільйонів громадян. Саме стільки клієнтів щодня ходять на закупи до магазинів цієї мережі.Забезпечувати покупців, у тому числі й мешканців Луцька, гарантовано свіжими продуктами за максимально доступними цінами компанії допомагає оптимізація багатьох бізнес-процесів і принципова відмова від посередників. «АТБ» завжди працює з постачальниками продукції безпосередньо. З огляду на масштаби бізнесу, виробникам вигідно укладати ексклюзивні контракти з галузевим лідером.Спираючись на європейський досвід, а також щедро інвестуючи у власні інноваційні розробки, компанія зуміла створити ефективну модель соціально орієнтованого та патріотичного бізнесу. Вже багато років поспіль «АТБ» утримує абсолютне лідерство в галузі за багатьма показниками. Йдеться про товарообіг (за шість місяців 2020 року він становив 70,7 млрд грн.), обсяг сплати податків і зборів (за перше півріччя – 7,57 млрд грн.), кількість магазинів, розвиток логістичної інфраструктури, чисельність співробітників (більш як 60 тис. осіб), мапу присутності, благодійні проєкти, створення нових робочих місць (це дуже важливо для невеличких населених пунктів).«За цими цифрами – податки, сплачені до державного та місцевих бюджетів, тисячі створених нових робочих місць, реалізовані національні та регіональні благодійні проєкти, а також програми допомоги та підтримки... Можна сміливо сказати, що наша команда сформувала стійку бізнес-модель, здатну відповідати на будь-які виклики сучасності! Й ми не зупиняємося!», – розповів генеральний директор корпорації «АТБ»Багато років працюючи у вітчизняному ритейлі, «АТБ» стала драйвером усієї галузі. У цьому немає нічого дивного. Свого часу саме «АТБ» став першим українським магазином, де можна було самостійно наповнювати кошик необхідними продуктами. Багато того, що сьогодні є звичною справою для будь-якого волинського супермаркету, було протестовано, впроваджено, а в деяких випадках і розроблено в цій торговельній мережі. Це системи підвищення енергоефективності, рекуперації тепла, сучасні онлайн-сервіси та діджитал-рішення, які роблять процес купівлі комфортним, безпечним, зручним, а отже, європейським. Зараз компанія продовжує задавати високий темп для усієї української торгівлі. Останнім часом були реалізовані такі сміливі проєкти, як адресна доставка продуктів, перший український продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. Скасовану урядом навесні минулого року паперову книгу скарг і пропозицій замінив інтелектуальний чат-бот, з яким можна спілкуватися у Viber і Telegram. У магазинах мережі встановлюють поштомати. На стадії впровадження також технологія Scan & Go, яка дозволяє покупцеві самостійно сканувати товари й оплачувати їх в мобільному додатку.

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