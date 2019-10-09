Життя – не цукор: як двоє лучанок і львів'янка відмовилися від солодкого

Сьогодні стало модно не їсти шкідливу їжу. Люди виключають зі свого раціону не лише фаст-фуд, калорійні страви, а й цукор. Останній навіть називають «білою отрутою». Адже саме надмірне споживання солодощів призводить до проблем із зайвою вагою та навіть цукрового діабету.Журналісткадляпоспілкувалася з людьми, які відмовились від цукру, про те, як це змінило їхнє життя., 28 років, засновниця танцювальної студії UDC в Луцьку, тренерка зі стріп-денсу та тверку«Раніше я їла солодощі на сніданок, обід і вечерю. Їла їх замість основних страв. Якось після однієї з відпусток я зрозуміла, що набрала вагу. І кинула собі виклик: спробувати пожити три тижні без цукру та солодощів.Потім, коли вони минули, наприкінці травня, я вирішила спробувати, чи зможу протриматися до кінця літа. Змогла. Потім подумала: «А спробую ще до Нового року протриматися, а потім – точно почну їсти солодке». Але після цього мені його просто не захотілося.Коли я кидала собі виклик, то зовсім забула, що скоро має бути мій день народження. Я не могла уявити, яке це свято без солодощів та торта. Але у Луцьку я знайшла хлопця, який сам готує солодощі на основі рослинних компонентів. Вони без молока, цукру. І я попросила у нього приготувати мені такий торт. Він виявився дуже смачним. Тоді зрозуміла, що можна їсти те, що любиш, і воно не обов'язково має бути з цукром.Після цього я вирішила спробувати їсти солодощі без цукру. Їх знайшла у супермаркетах у відділах для діабетиків. Там є дуже багато цукерок, вафель, навіть є шоколадна паста і згущене молоко без цукру. Але вони – з замінниками (). Поступово почала їсти такі солодощі.Я розумію, що замінники некорисні. Але тоді їх їла, щоб відволіктися і не думати про цукор. Це було не щодня. Періодично я купувала або солодощі для діабетиків, або цукерки на основі рослинних компонентів. Так тривало десь півроку. Зараз я вже настільки відвикла від солодкого, що мені уже й солодощів без цукру не хочеться.Наприкінці мого челенджу думала спробувати солодке. У моїй сім’ї є традиція: на Новий рік мама пече дуже смачний торт. Тому цього свята я завжди чекала заради десерту. Коли приїхала до батьків, то подумала: «Ну, все, закінчую ці свої експерименти, тому що хочу з’їсти торт». А коли спробувала шматочок, відчула, що мене нудить. Я просто виплюнула його. Після цього більше не їла солодощів».• У мене стало більше енергії. Тоді я проводила по п’ять тренувань на день щодня, і до відмови від цукру це було нереально важко, не вистачало сил. Після того, як перестала їсти солодощі, помітила, що вже маю сили та енергію, щоб провести всі тренування до кінця.• Я скинула вагу та перестала набирати зайві кілограми навіть на карантині, коли тренувань не було. Хоча раніше могла набрати 2 кг за вихідні.• Покращилось самопочуття й імунітет. Я почала відчувати легкість, бо раніше, коли об’їдалась солодощами, часто важко було щось робити.• Не витрачаю гроші на бездумні покупки.«Я планую й далі не їсти солодощів, бо зрозуміла усі переваги. Та й тепер вони мені не смакують»., 31 рік, майстриня манікюру (Луцьк)«Після Різдва у мене раптом почав боліти шлунок і з'явилася печія. Я навіть не хотіла їсти – тільки через те, що печія проявлялась постійно. З 17 лютого я не їм цукру, солі та картоплі і не п'ю молоко. Задля експерименту я сама вирішила відмовитися від цих продуктів. Поштовхом до цього стали проблеми зі здоров’ям.Спочатку мені здавалося, що відмовитися від солодощів – не важко. Лайфхак: треба, аби солодощів не було вдома, щоб не бачити їх. Я нічого не купувала, тому перший тиждень видався легким. Важче стало під час другого тижня – коли вдома з'явилося багато солодощів. Їх мені у подарунок приносили клієнтки. Відмовитися було соромно, тому брала їх і складала в холодильнику. Також і сама купувала щось для сина, тому солодощі вдома були постійно.Раніше я думала, що у нас в сім’ї мій 5-річний син– головний любитель солодкого. А коли відмовилася від цукру, зрозуміла, що це була я. Так, відколи я не їла цукру, в холодильнику лежало значно більше солодощів, ніж до того.Щоб не зірватися та не почати знову їсти солодощі з цукром, купляла собі фініки. Я мала звичку їсти щось солоденьке з кавою. Коли ж відмовилась від цукру, то з кавою їла фініки.Також я почала сама готувати солодощі без цукру з фруктів та сухофруктів. Підписалась на сторінки в Instagram, де були рецепти корисних солодощів, їх і навчилась готувати. Я так захопилась приготуванням, що тепер думаю над тим, щоб продавати їх в інтернеті.Коли я вирішила не їсти цукор, не думала, що це – на все життя. Натомість хотіла перевірити, чи зможу прожити без нього місяць. Мовляв, це – експеримент, а потім я дозволятиму собі хоча б чізкейк. Просто не купуватиму солодощів з барвниками чи шкідливими компонентами. Але коли минув місяць я просто не захотіла солодкого. Зараз навіть сину обираю більш корисні солодощі, без штучних барвників та на основі рослинних компонентів».• Я навчилася готувати вдома страви без цукру. Солодощі замінювала сухофруктами та робила цукерки з фініків.• Зникла печія. Думаю, що це від не тільки через те, що я відмовилась від цукру, а й через відмову від солі.• Зникли висипи на обличчі.«Хочу продовжувати жити без цукру. Чай без нього п’ю ще зі школи. Сподіваюсь, і це на все життя»., 23 роки, журналістка (Львів)«Я дуже люблю, чи то вже любила, цукерки і шоколадки. Я їла їх практично щодня. Ще більше їла, коли нервувала і хотіла заспокоїтись. Але якось я захотіла красивий прес. І для цього треба було трохи зменшити частку жиру, під яким він «ховається».Відмова від цукру ніяк не допоможе накачати прес. Над ним треба працювати. Прес стає видно, коли частка жиру суттєво зменшується. Тому задля експерименту я вирішила відмовитися від цукру.Я не ставила собі дедлайнів, було цікаво, скільки я так протягну. Щодня перших десять днів я нотувала, скільки уже не їм цукру. Це – щоб мотивувати себе. Коли знаєш, що тримаєшся вже, наприклад, шість днів поспіль, важче зірватися і з'їсти щось солодке. Перші два тижні щодня виникало бажання зірватися. Але я трималася.Потім мені стало ліньки робити помітки. Якраз почався карантин. Триматися стало важче. Бо я виходила з дому тільки погуляти з собакою і в магазин, де багато солодощів. А ще була постійно близько до кухні, де можна щось готувати.Не можу сказати, що щось кардинально змінилось після відмови від цукру, прес вийшов, але це не лише через відмову від солодкого. Тут ще спорт і збільшення фізичної активності відіграли свою роль. За три місяці карантину зменшила вагу до 41 кг (трохи більше 5 кг скинула). Тепер маю проблему – весь одяг на мене завеликий: від усіх штанів і шортів до суконь. Добре, що в мене мама кравчиня і вона оце все потрохи завужує, бо так довелось би повністю весь гардероб міняти.Інколи, коли хотілося солодкого, я їла пастилу. Але це було не часто. Я така людина, що мені легше повністю відмовитись від чогось, ніж частково. А вже через два тижні мені менше хотілося солодкого. Зараз мені його не хочеться взагалі. Якщо я готую якісь десерти, то цукор заміняю фруктами, наприклад, бананами, чи стевією (натуральний замінник цукру).• Через те, що я готую десерти без цукру, мама теж його менше їсть. Наприклад, на Великдень я пекла паску зі стевією замість цукру, нею смакувала уся сім’я.• Накачала прес, але не тільки завдяки відмові від солодкого. Допоміг спорт.• За 3 місяці карантину схудла на 5 кілограмів.«Нині мене не тягне на солодке. Але якщо я колись його захочу, то з’їм»., нутриціологиня, коучка зі здорового способу життя«Насправді нашому організму потрібен цукор. Але ми можемо отримати його із продуктів, які споживаємо щодня, – зі складних вуглеводів. Це – крупи, овочі, фрукти та ягоди. Вони дають нам необхідні вітаміни, мікроелементи та енергію. Також складні вуглеводи забезпечують нас глюкозою, яку клітини використовують для підтримки метаболізму і життєдіяльності. Вони сприяють хорошому травленню та доброму самопочуттю.Ми не так швидко відчуваємо голод, бо складні вуглеводи насичують наш організм і стабілізують рівень цукру в крові харчовими волокнами. Завдяки їм в організмі немає різких стрибків цукру. Таким чином наша підшлункова не виділяє багато інсуліну, а всі процеси в організмі відбуваються поступово.Іншим джерелом, звідки організм отримує цукор, є прості вуглеводи. Це – молоко, звичайний рафінований цукор, випічка, солодощі, фаст-фуд, консерви тощо. Але такий цукор користі організму не приносить. Тому їх кількість у раціоні варто зводити до мінімуму. І робити акцент на складних вуглеводах.Норма цукру для здорової людини – до 50 грамів в день. Однак це – для людини, яка не має проблем зі здоров’ям, і якій не треба худнути. Якщо йдеться про людей, які хочуть позбутися зайвих кілограмів, то норма – не більше 20 грамів цукру в день. Її ми можемо взяти із тих продуктів, які вживаємо щодня і при цьому не потрібно додавати цукор у вигляді меду, рафінованого цукру чи будь-яких сиропів.Цукор не варто додавати в раціон, бо він виводить з організму магній і чимало вітамінів. До прикладу, щоб переробити 1 грам цукру, організму потрібно вивести 56 молекул Магнію. Саме таким чином в організмі виникають дефіцитні стани.Від процесу виведення цукру з організму людина отримує ряд негативних наслідків. Зокрема, це погана пам'ять, неможливість зосередитися, проблеми з волоссям, шкірою, нігтями, запальні процеси, карієс, перенавантажена підшлункова. Також нерідко у дітей є проблема гіперактивності. Наразі проведено ряд досліджень, які пов'язують гіперактивність саме з надмірним споживанням цукру.Щоб отримати достатню норму цукру з повсякденних продуктів, варто збалансовано харчуватися: їсти каші, овочі, фрукти і ягоди – це нам дасть енергію, необхідні вітаміни для повноцінної роботи організму. Ягоди та фрукти можна їсти щодня, однак не більше 300-350 грамів в день. Адже вони містять фруктозу, тому якщо їсти їх більше, вони також можуть перенавантажити підшлункову залозу. Також не варто споживати фрукти та ягоди ввечері, краще їх їсти в першій половині дня до 16:00.Якщо говорити про збалансоване харчування, то найкраще дотримуватись правила – 80 на 20, де 80% – це збалансований раціон, а 20% – це якісь улюблені смаколики, які можна собі дозволити. Але їсти їх можна раз в тиждень, не частіше.