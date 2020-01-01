Корисні поради: як на Волині купити свіжі овочі і фрукти без пестицидів*





Відповідь на це запитання є очевидною для майже чотирьох мільйонів постійних клієнтів найбільшої за багатьма показниками (товарообігом, кількістю магазинів, обсягом сплати податків тощо) торговельної мережі «АТБ». Гарантовану якість продуктів на поличках супермаркетів «АТБ», а також можливість економити кошти вже оцінили покупці в 298 населених пунктах України, у тому числі й у Луцьку. Станом на сьогодні в 24 областях країни функціонують 1150 магазинів лідера вітчизняного ритейлу. На численних поличках кожного з них є понад 3,5 тис. найменувань свіжої, здорової та безпечної продукції, яку також можна замовити онлайн



Особливе місце в цьому переліку посідають сезонні продукти вітчизняного виробництва. Уявіть: щодня компанія «АТБ-Маркет» закуповує в українських аграріїв для власних магазинів понад 300 тонн свіжих овочів, фруктів, зелені! Важливо, що всі угоди укладають відкрито, легально, оплату проводять безготівково. Це виключає найменшу ймовірність фальсифікації. Багато хто із вітчизняних виробників аграрної продукції вже усвідомив, що співпраця з лідером торговельної галузі країни гарантує їм стабільність, отже, можна спокійно планувати свою діяльність і успішно її провадити. У контракті чітко зазначають обсяги продукції, умови, суми та терміни, що дає можливість будувати конкретні плани на весь сезон, добре розуміти, скільки чого потрібно виростити, який прибуток можна отримати.



Цікаво, що цьогоріч «АТБ» став найбільшим в Україні покупцем овочевої продукції вітчизняного виробництва, підтримавши розвиток українського аграрного сектору. Завдяки співпраці з «АТБ» фермерські господарства країни мали солідний ринок збуту та зуміли гідно подолати непрості часи суворого національного карантину. Зараз ситуація на аграрному ринку, на щастя, стабілізувалася.



Кожного дня у збудовані за європейським зразком мультитемпературні розподільні центри «АТБ» надходить близько 70 тонн свіжої капусти, 100–150 тонн томатів і огірків, 10–15 тонн кабачків і баклажанів, 7–8 тонн зелені, десятки тонн овочів так званого борщового набору тощо. Після ретельної перевірки, у тому числі на вміст нітратів та інших небезпечних речовин, все це спрямовують до магазинів мережі. Важливо розуміти, що будь-які вітчизняні овочі та фрукти в «АТБ» сертифіковані та безпечні. Це стосується й екзотичних закордонних плодів, які у будь-яку пору року можна придбати в цих супермаркетах. Зазвичай імпортують те, що неможливо виростити в українських умовах (наприклад, банани, ананаси, кокоси, цитрусові тощо).



«АТБ» системно допомагає мільйонам своїх клієнтів економити кошти. Вся продукція на поличках магазинів мережі традиційно представлена за максимально доступними цінами, які на 10–15% нижчі за середньоринкові. Акційні пропозиції та бонусна програма допомагають клієнтам економити 40% і навіть більше. При цьому якість сумніву не піддається. В усіх супермаркетах найбільшої торговельної мережі, в тому числі й на Волині, діє програма «Гарантія свіжості». За її умовами тому, хто знайде в торговому залі маркету продукт, термін придатності якого закінчився, компенсують його вартість у трикратному розмірі. Таким чином, до контролю якості лідер вітчизняного ритейлу долучив ще й мільйони клієнтів. Саме ми з вами можемо бути найсуворішими ревізорами, оскільки купуємо продукти для себе та своєї сім’ї. Випадків такого «швидкого заробітку» вкрай мало. Завдяки складній багаторівневій системі контролю якості до «АТБ» потрапляють тільки стовідсотково якісні продукти. Це стосується й овочів з фруктами нинішнього врожаю, які в цих супермаркетах завжди сертифіковані, гарантовано свіжі та безпечні.



Текст - Катерина ГРИВНАК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні багато хто з мешканців Волині замислюється на тим, де купити свіжу і якісну картоплю або ж томати, кабачки, моркву, яблука, груші, кавуни, зелень тощо. Всі хочуть придбати овочі та фрукти нинішнього врожаю, які були б цілком безпечними, не містили нітратів, пестицидів та інших шкідливих для здоров'я речовин.Відповідь на це запитання є очевидною для майже чотирьох мільйонів постійних клієнтів найбільшої за багатьма показниками (товарообігом, кількістю магазинів, обсягом сплати податків тощо) торговельної мережі «АТБ». Гарантовану якість продуктів на поличках супермаркетів «АТБ», а також можливість економити кошти вже оцінили покупці в 298 населених пунктах України, у тому числі й у Луцьку. Станом на сьогодні в 24 областях країни функціонують 1150 магазинів лідера вітчизняного ритейлу. На численних поличках кожного з них є понад 3,5 тис. найменувань свіжої, здорової та безпечної продукції, яку також можна замовити онлайн в інтернет-магазині «АТБ» Особливе місце в цьому переліку посідають сезонні продукти вітчизняного виробництва. Уявіть: щодня компанія «АТБ-Маркет» закуповує в українських аграріїв для власних магазинів понад 300 тонн свіжих овочів, фруктів, зелені! Важливо, що всі угоди укладають відкрито, легально, оплату проводять безготівково. Це виключає найменшу ймовірність фальсифікації. Багато хто із вітчизняних виробників аграрної продукції вже усвідомив, що співпраця з лідером торговельної галузі країни гарантує їм стабільність, отже, можна спокійно планувати свою діяльність і успішно її провадити. У контракті чітко зазначають обсяги продукції, умови, суми та терміни, що дає можливість будувати конкретні плани на весь сезон, добре розуміти, скільки чого потрібно виростити, який прибуток можна отримати.Цікаво, що цьогоріч «АТБ» став найбільшим в Україні покупцем овочевої продукції вітчизняного виробництва, підтримавши розвиток українського аграрного сектору. Завдяки співпраці з «АТБ» фермерські господарства країни мали солідний ринок збуту та зуміли гідно подолати непрості часи суворого національного карантину. Зараз ситуація на аграрному ринку, на щастя, стабілізувалася.Кожного дня у збудовані за європейським зразком мультитемпературні розподільні центри «АТБ» надходить близько 70 тонн свіжої капусти, 100–150 тонн томатів і огірків, 10–15 тонн кабачків і баклажанів, 7–8 тонн зелені, десятки тонн овочів так званого борщового набору тощо. Після ретельної перевірки, у тому числі на вміст нітратів та інших небезпечних речовин, все це спрямовують до магазинів мережі. Важливо розуміти, що будь-які вітчизняні овочі та фрукти в «АТБ» сертифіковані та безпечні. Це стосується й екзотичних закордонних плодів, які у будь-яку пору року можна придбати в цих супермаркетах. Зазвичай імпортують те, що неможливо виростити в українських умовах (наприклад, банани, ананаси, кокоси, цитрусові тощо).«АТБ» системно допомагає мільйонам своїх клієнтів економити кошти. Вся продукція на поличках магазинів мережі традиційно представлена за максимально доступними цінами, які на 10–15% нижчі за середньоринкові. Акційні пропозиції та бонусна програма допомагають клієнтам економити 40% і навіть більше. При цьому якість сумніву не піддається. В усіх супермаркетах найбільшої торговельної мережі, в тому числі й на Волині, діє програма «Гарантія свіжості». За її умовами тому, хто знайде в торговому залі маркету продукт, термін придатності якого закінчився, компенсують його вартість у трикратному розмірі. Таким чином, до контролю якості лідер вітчизняного ритейлу долучив ще й мільйони клієнтів. Саме ми з вами можемо бути найсуворішими ревізорами, оскільки купуємо продукти для себе та своєї сім’ї. Випадків такого «швидкого заробітку» вкрай мало. Завдяки складній багаторівневій системі контролю якості до «АТБ» потрапляють тільки стовідсотково якісні продукти. Це стосується й овочів з фруктами нинішнього врожаю, які в цих супермаркетах завжди сертифіковані, гарантовано свіжі та безпечні.

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