Хто підтверджує якість та безпеку продуктів у магазинах «АТБ» на Волині *

Сьогодні в продажу є все, чого тільки душа забажає: від свіжих вітчизняних овочів нового врожаю до екзотичних делікатесів. Однак основними критеріями під час вибору продуктів для багатьох мешканців Волині є безпека та якість.Аби завжди безперебійно забезпечувати свіжими та здоровими продуктами своїх клієнтів, яких уже налічується майже чотири мільйони, компанія «АТБ-Маркет» за європейським зразком створила складну багаторівневу систему аудиту якості.Давайте детальніше розглянемо, як саме вона працює. Завдяки їй до 1150 супермаркетів лідера вітчизняного ритейлу в 24 областях України, включаючи і Волинську, надходить якісна продукція: без небезпечних добавок, токсичних барвників і шкідливих для здоров’я консервантів.Спочатку варто згадати, що супермаркети найбільшої української торговельної мережі з 2017 року проходять сертифікацію на відповідність загальновизнаному міжнародному стандарту ISO 22000:2005. У багатьох розвинених країнах світу наявність такого документа вважають своєрідним знаком якості та гарантією безпеки продуктів харчування. Ґрунтується даний стандарт на принципах Hazard Analysis and Critical Control Points (аналіз ризиків і критичні точки контролю). Фахівці ретельно відстежують повний шлях того чи іншого харчового продукту: від обробки сировини, дотримання технологій під час виробництва, суворого виконання умов зберігання, транспортування до того моменту, коли клієнт купує цей товар у магазині.Ця система складна, потребує величезних зусиль, уваги та ресурсів. Вона дозволяє прогнозувати, враховувати, оцінювати, попереджати та зводити до нуля будь-які можливі ризики для продукту.Станом на початок поточного року було сертифіковано вже понад п'ятсот магазинів найбільшої національної торговельної мережі.Також з літа 2020 року супермаркети «АТБ» проходять так званий ресертифікаційний аудит системи менеджменту безпеки харчової продукції. Проводить його незалежний міжнародний орган з сертифікації – «Quality Austria». Він перевіряє відповідність новій версії міжнародного стандарту ISO 22000:2018. Такі документи повторно отримали вже 502 магазини «АТБ». Ще 130 дискаунтерів найбільшої за багатьма показниками торговельної мережі країни цю сувору перевірку пройдуть вперше. Таким чином, до кінця поточного року буде сертифіковано за міжнародним стандартом ISO 22000:2018 більше половини магазинів «АТБ».В асортименті кожного із супермаркетів «АТБ», у тому числі й тих, що працюють у Луцьку, налічується понад 3,5 тис. найменувань різноманітних товарів. Якщо певний продукт є в асортименті мережі «АТБ» – багаторічного лідера вітчизняної галузі ритейлу – це можна вважати підтвердженням його гарантованої якості, безпеки та відповідності найвищим міжнародним стандартам.Разом із цим якість і безпеку тисяч найменувань продуктів харчування та товарів першої необхідності в «АТБ» ретельно відстежує власний відділ контролю – причому робить це не менш суворо, ніж закордонні аудитори. Регулярно проводяться перевірки якості: щомісячні, щоквартальні, піврічні, річні. Також у будь-який момент можуть назначити позаплановану перевірку, якщо у цьому виникне потреба.Щомісяця з поличок магазинів торговельної мережі відбирають понад тисячу найменувань різних товарів, які спрямовують на експертизу. Потім у лабораторіях експерти аналізують хімічні, фізичні, органолептичні показники продукту. Перевіряють практично всі характеристики – від вмісту заборонених харчових добавок до смакових якостей.До реалізації в дискаунтерах мережі «АТБ» допускають тільки перевірені та безпечні продукти.Прагнучи забезпечити клієнта виключно якісною продукцією, компанія «АТБ» пішла на безпрецедентний крок – долучила до цього масштабного процесу власних покупців. В усіх супермаркетах мережі діє програма «Гарантія свіжості». Згідно з її умовами тому, хто навіть просто знайде на поличці прострочений товар, компенсують його вартість у трикратному розмірі.Такий ретельний підхід дозволяє бути цілком впевненим у свіжості та безпеці будь-якого продукту в «АТБ», зокрема й у Луцьку.