«Струмівка справді стала щасливішою», – житель села про те, як забудовник змінив життя мешканців
Сьогодні, 08:00
Житель Струмівки Назар Климчук переконує, що життя приміського села та його благоустрій дуже змінилися від того часу, коли тут з’явився житловий комплекс «Сімейна фортеця».
Лист із аргументами, які це доводять, чоловік надіслав у редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost.
Назар Климчук запевняє, що уперше в житті він вирішив написати лист журналістам. Адже нині – час, коли у вирі негативу кожен з нас неабияк потребує добрих новин.
«Вже довгий час я живу у Струмівці і спостерігаю за одним із забудовників. Взагалі, коли у новий район приходить бізнес, це завжди дві сторони медалі. З одного боку – це додаткові робочі місця, проте, а зі іншого, особливо якщо йдеться про виробництво, – це можливий сморід, погіршення умов життя у сусідніх районах тощо.
Тож спочатку ідея будівництва у нашій Струмівці житлового комплексу мені не сподобалась. «Якийсь дядя вирішив заробити грошей, сам тут ні разу не з’явиться, наробить «курників», щоб ціну зменшити та злиняє», – приблизно так думав я та багато хто з моїх знайомих», – розповідає пан Назар.
Зараз же, каже, визнає, що дуже помилявся, а також розповідає, як вплинув на комфорт жителів усієї Струмівки прихід у село нового забудовника.
«Забудовник відмовився від поширеного принципу «моя хата з краю» та дійсно запарюється благоустроєм всієї Струмівки.
Наприклад ліс, який поступово перетворювався на звалище – зараз крута зона відпочинку. Минулого року організували толоку, найняли вантажівки, вивезли все сміття, прибрали. Цього року – чергова толока і ще більше лавочок і незвичайних фотооб’єктів для мешканців та місцевих.
Хоча після того, як забудовник, а це відомий всім Олександр Князєв, написав пост про те, що в зоні барбекю – купа сміття, яке просто не прибирають відпочивальники, ми побоювалися, що у нього опустяться руки. Ні, він продовжує вірити в нашу Струмівку», – пише у листі Назар Климчук.
Він додає, що зараз в лісі – нові казкові персонажі, солом’яні півник та парочка кроликів.
Окрім того, тут облаштували комфортне місце для барбекю. Цьогоріч побудували волейбольний майданчик. Тож тепер щодня і щовечора тут – повно дітей, дорослих, родин на відпочинку.
«І все це поступово, системно. Хоча ми всі звикли, що будь-які добрі справи робляться лише напередодні виборів.
Мені довелося у роботі зіткнутися з командою «Фортеці», робили ремонт в одній квартирі – натяжні стелі та обробку. Був вражений відсутністю бюрократії та постійних «погоджень». Рішення приймають швидко, і вони відразу йдуть в реалізацію. Це стосується як підрядників, так і питань, що стосуються комплексу. Сам бачив, як це працює. Був присутній при вирішенні якогось запиту від власників. І хоча будинок давно зданий, Князєв все одно оперативно все вирішив. Співробітники заточені на результат. Підхід – європейський», – розповідає житель Струмівки про методи роботи команди забудовника.
Більше того, автор листа переконує, що вражений головним принципом роботи компанії, який втілений у її салогані: «Роблячи щасливими наших мешканців, ми стаємо щасливими самі». Зауважує: у той час, як інші забудовники нерідко відкрито декларують, що хочуть потрапити Forbes або збагатитися, «Сімейна фортеця» ставить зовсім іншу мету.
«Струмівка справді стала щасливішою. Раніше ніхто і не мріяв про центральну каналізацію, а тепер вона вже в процесі. З іншого боку селища – знову ж стараннями Князєва і його команди, йде газифікація. Але головне – це те, що наш спільний ліс, наше надбання стає красивішим просто на очах.
Нехай так буде і надалі! Сподіваюся інші забудовники та бізнес теж зможуть приємно здивувати й надихнути на такі листи», – резюмує у своєму зверненні до редакції житель Струмівки Назар Климчук.
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Лист із аргументами, які це доводять, чоловік надіслав у редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost.
Назар Климчук запевняє, що уперше в житті він вирішив написати лист журналістам. Адже нині – час, коли у вирі негативу кожен з нас неабияк потребує добрих новин.
«Вже довгий час я живу у Струмівці і спостерігаю за одним із забудовників. Взагалі, коли у новий район приходить бізнес, це завжди дві сторони медалі. З одного боку – це додаткові робочі місця, проте, а зі іншого, особливо якщо йдеться про виробництво, – це можливий сморід, погіршення умов життя у сусідніх районах тощо.
Тож спочатку ідея будівництва у нашій Струмівці житлового комплексу мені не сподобалась. «Якийсь дядя вирішив заробити грошей, сам тут ні разу не з’явиться, наробить «курників», щоб ціну зменшити та злиняє», – приблизно так думав я та багато хто з моїх знайомих», – розповідає пан Назар.
Зараз же, каже, визнає, що дуже помилявся, а також розповідає, як вплинув на комфорт жителів усієї Струмівки прихід у село нового забудовника.
«Забудовник відмовився від поширеного принципу «моя хата з краю» та дійсно запарюється благоустроєм всієї Струмівки.
Наприклад ліс, який поступово перетворювався на звалище – зараз крута зона відпочинку. Минулого року організували толоку, найняли вантажівки, вивезли все сміття, прибрали. Цього року – чергова толока і ще більше лавочок і незвичайних фотооб’єктів для мешканців та місцевих.
Хоча після того, як забудовник, а це відомий всім Олександр Князєв, написав пост про те, що в зоні барбекю – купа сміття, яке просто не прибирають відпочивальники, ми побоювалися, що у нього опустяться руки. Ні, він продовжує вірити в нашу Струмівку», – пише у листі Назар Климчук.
Він додає, що зараз в лісі – нові казкові персонажі, солом’яні півник та парочка кроликів.
Окрім того, тут облаштували комфортне місце для барбекю. Цьогоріч побудували волейбольний майданчик. Тож тепер щодня і щовечора тут – повно дітей, дорослих, родин на відпочинку.
«І все це поступово, системно. Хоча ми всі звикли, що будь-які добрі справи робляться лише напередодні виборів.
Мені довелося у роботі зіткнутися з командою «Фортеці», робили ремонт в одній квартирі – натяжні стелі та обробку. Був вражений відсутністю бюрократії та постійних «погоджень». Рішення приймають швидко, і вони відразу йдуть в реалізацію. Це стосується як підрядників, так і питань, що стосуються комплексу. Сам бачив, як це працює. Був присутній при вирішенні якогось запиту від власників. І хоча будинок давно зданий, Князєв все одно оперативно все вирішив. Співробітники заточені на результат. Підхід – європейський», – розповідає житель Струмівки про методи роботи команди забудовника.
Більше того, автор листа переконує, що вражений головним принципом роботи компанії, який втілений у її салогані: «Роблячи щасливими наших мешканців, ми стаємо щасливими самі». Зауважує: у той час, як інші забудовники нерідко відкрито декларують, що хочуть потрапити Forbes або збагатитися, «Сімейна фортеця» ставить зовсім іншу мету.
«Струмівка справді стала щасливішою. Раніше ніхто і не мріяв про центральну каналізацію, а тепер вона вже в процесі. З іншого боку селища – знову ж стараннями Князєва і його команди, йде газифікація. Але головне – це те, що наш спільний ліс, наше надбання стає красивішим просто на очах.
Нехай так буде і надалі! Сподіваюся інші забудовники та бізнес теж зможуть приємно здивувати й надихнути на такі листи», – резюмує у своєму зверненні до редакції житель Струмівки Назар Климчук.
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