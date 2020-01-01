Волинь інноваційна: як сучасні сервіси «АТБ» працюють на користь покупця*

Дотримуючись стратегії динамічного розвитку, компанія «АТБ» освоює передові діджитал-рішення в галузі роздрібної торгівлі та є лідером із впровадження сучасних клієнтських сервісів.Вони покликані зробити процес купівлі товарів у цій мережі максимально комфортним, простим і безпечним для кожного клієнта. Ця місія компанії має важливу соціальну складову, так само як і безперебійне забезпечення мільйонів громадян України, в тому числі й мешканців Волині, гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності. Треба сказати, що в асортименті кожного із 1162 магазинів «АТБ» у 24 областях країни зараз представлено понад 3,5 тисячі найменувань продукції. Компанія системно докладає чималих зусиль, аби виводити обслуговування покупців і весь процес купівлі загалом на якісно новий, сучасний, комфортний рівень.«Стратегія нашого розвитку заснована на інтересах і потребах клієнтів, яких в «АТБ» традиційно вважають партнерами по бізнесу. Ми системно підходимо до питань, які важливі для більш ніж чотирьох мільйонів наших покупців – це комфорт, гарантована якість та доступні ціни. Ефективно вирішувати такі завдання нам вдається завдяки впровадженню сучасних інноваційних рішень і створенню додаткових клієнтських сервісів», – розповів генеральний директор корпорації «АТБ»Цього року відкрився перший в країні продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. Весь процес приймання замовлення, його обробки та доставки вибраних товарів на зазначену клієнтом адресу в Луцьку зазвичай займає менше часу, ніж ми очікуємо кур'єра з піцою. Такий сервіс дозволив мільйонам українців мати гідний рівень життя навіть в умовах найсуворішого національного карантину.Крім того, «АТБ» тепер пропонує сервіс попереднього замовлення. Його суть в тому, що покупцеві більше не треба витрачати час на пошуки продуктів у торговому залі. Щоб заощадити час і мінімізувати контакти, слід зібрати продукти онлайн та вибрати будь-який магазин на Волині, щоб їх отримати. До того моменту, коли клієнт прийде в маркет, все вже буде зібрано. Слід лише оплатити замовлення (також це можна зробити онлайн і показати чек в спеціально відведеній зоні магазину). На все вистачить і п'яти хвилин. Швидко, просто, безпечно та зручно!Одразу в десяти магазинах «АТБ» наразі тестують ще один сервіс, завдяки якому черг біля кас не буде. Йдеться про технологію Scan & Go, що дозволяє за допомогою смартфона самостійно відсканувати штрих-коди обраних продуктів і оплатити їх онлайн у спеціальному мобільному додатку «Скануй Купуй». Потім потрібно лише показати консультанту на виході інформацію щодо оплати. Незабаром компанія планує поширити цю технологію на всі свої супермаркети.Варто зазначити, що черг біля кас «АТБ» зараз майже не побачиш. Для цього впровадили ще один сервіс – «Єдина черга», що розподіляє поток клієнтів у прикасових зонах.«Наше завдання – створити для клієнтів максимально комфортні та безпечні умови для купівлі товарів у мережі «АТБ». Всі сервіси, які ми сьогодні впроваджуємо в магазинах, спрямовані на полегшення і прискорення цього процесу. Зручність і легкість купівлі товарів – ось головна мета, яку сьогодні має всеукраїнська торговельна мережа “АТБ”», – пояснила генеральний директор ТОВ «АТБ-Маркет»У торговому залі кожного з магазинів мережі все облаштовано зручно, інформативно і лаконічно. Довго шукати товар не доведеться. Вже стартував проєкт зі встановлення в магазинах прайс-чекерів. Це невеличкі прилади, за допомогою яких можна самому відсканувати товар і дізнатися його вартість. Поки нововведення тестують у п'яти магазинах, але незабаром його можна буде використовувати вже в сотні супермаркетів мережі.Серед нетривіальних діджитал-рішень компанії – інтелектуальний помічник «АТБОТ», який з 2019 року спілкується з мільйонами клієнтів у популярних сьогодні месенжерах Viber і Telegram. Він замінив застарілу та скасовану паперову книгу скарг і пропозицій. Чат-бот здатен швидко надавати детальну інформацію про асортимент, акції, магазини, вакансії. Аби його запустити, потрібно відсканувати камерою смартфона QR-код та перейти за посиланням. Це зручний канал зворотного зв'язку і визначний крок в диджиталізації українського ритейлу.Цікаво, що багато з того, що в наші дні є нормою для будь-якого волинського супермаркету, протестували та впровадили (а часом навіть розробили) саме в цій мережі. Концепція магазину самообслуговування, коли покупець власноруч вибирає продукти у торговому залі, кладе їх до кошика чи візка, а оплачує, підходячи до каси, вперше в нашій країні з'явилася саме в «АТБ».