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Волинь інноваційна: як сучасні сервіси «АТБ» працюють на користь покупця*

Волинь інноваційна: як сучасні сервіси «АТБ» працюють на користь покупця*
Дотримуючись стратегії динамічного розвитку, компанія «АТБ» освоює передові діджитал-рішення в галузі роздрібної торгівлі та є лідером із впровадження сучасних клієнтських сервісів.

Вони покликані зробити процес купівлі товарів у цій мережі максимально комфортним, простим і безпечним для кожного клієнта. Ця місія компанії має важливу соціальну складову, так само як і безперебійне забезпечення мільйонів громадян України, в тому числі й мешканців Волині, гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності. Треба сказати, що в асортименті кожного із 1162 магазинів «АТБ» у 24 областях країни зараз представлено понад 3,5 тисячі найменувань продукції. Компанія системно докладає чималих зусиль, аби виводити обслуговування покупців і весь процес купівлі загалом на якісно новий, сучасний, комфортний рівень.

«Стратегія нашого розвитку заснована на інтересах і потребах клієнтів, яких в «АТБ» традиційно вважають партнерами по бізнесу. Ми системно підходимо до питань, які важливі для більш ніж чотирьох мільйонів наших покупців – це комфорт, гарантована якість та доступні ціни. Ефективно вирішувати такі завдання нам вдається завдяки впровадженню сучасних інноваційних рішень і створенню додаткових клієнтських сервісів», – розповів генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.

Цього року відкрився перший в країні продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. Весь процес приймання замовлення, його обробки та доставки вибраних товарів на зазначену клієнтом адресу в Луцьку зазвичай займає менше часу, ніж ми очікуємо кур'єра з піцою. Такий сервіс дозволив мільйонам українців мати гідний рівень життя навіть в умовах найсуворішого національного карантину.

Крім того, «АТБ» тепер пропонує сервіс попереднього замовлення. Його суть в тому, що покупцеві більше не треба витрачати час на пошуки продуктів у торговому залі. Щоб заощадити час і мінімізувати контакти, слід зібрати продукти онлайн та вибрати будь-який магазин на Волині, щоб їх отримати. До того моменту, коли клієнт прийде в маркет, все вже буде зібрано. Слід лише оплатити замовлення (також це можна зробити онлайн і показати чек в спеціально відведеній зоні магазину). На все вистачить і п'яти хвилин. Швидко, просто, безпечно та зручно!

Одразу в десяти магазинах «АТБ» наразі тестують ще один сервіс, завдяки якому черг біля кас не буде. Йдеться про технологію Scan & Go, що дозволяє за допомогою смартфона самостійно відсканувати штрих-коди обраних продуктів і оплатити їх онлайн у спеціальному мобільному додатку «Скануй Купуй». Потім потрібно лише показати консультанту на виході інформацію щодо оплати. Незабаром компанія планує поширити цю технологію на всі свої супермаркети.
Волинь інноваційна: як сучасні сервіси «АТБ» працюють на користь покупця*

Варто зазначити, що черг біля кас «АТБ» зараз майже не побачиш. Для цього впровадили ще один сервіс – «Єдина черга», що розподіляє поток клієнтів у прикасових зонах.

«Наше завдання – створити для клієнтів максимально комфортні та безпечні умови для купівлі товарів у мережі «АТБ». Всі сервіси, які ми сьогодні впроваджуємо в магазинах, спрямовані на полегшення і прискорення цього процесу. Зручність і легкість купівлі товарів – ось головна мета, яку сьогодні має всеукраїнська торговельна мережа “АТБ”», – пояснила генеральний директор ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.

У торговому залі кожного з магазинів мережі все облаштовано зручно, інформативно і лаконічно. Довго шукати товар не доведеться. Вже стартував проєкт зі встановлення в магазинах прайс-чекерів. Це невеличкі прилади, за допомогою яких можна самому відсканувати товар і дізнатися його вартість. Поки нововведення тестують у п'яти магазинах, але незабаром його можна буде використовувати вже в сотні супермаркетів мережі.
Волинь інноваційна: як сучасні сервіси «АТБ» працюють на користь покупця*

Серед нетривіальних діджитал-рішень компанії – інтелектуальний помічник «АТБОТ», який з 2019 року спілкується з мільйонами клієнтів у популярних сьогодні месенжерах Viber і Telegram. Він замінив застарілу та скасовану паперову книгу скарг і пропозицій. Чат-бот здатен швидко надавати детальну інформацію про асортимент, акції, магазини, вакансії. Аби його запустити, потрібно відсканувати камерою смартфона QR-код та перейти за посиланням. Це зручний канал зворотного зв'язку і визначний крок в диджиталізації українського ритейлу.

Цікаво, що багато з того, що в наші дні є нормою для будь-якого волинського супермаркету, протестували та впровадили (а часом навіть розробили) саме в цій мережі. Концепція магазину самообслуговування, коли покупець власноруч вибирає продукти у торговому залі, кладе їх до кошика чи візка, а оплачує, підходячи до каси, вперше в нашій країні з'явилася саме в «АТБ».

Текст – Марія КУРЧАК

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Теги: АТБ, Луцьк
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