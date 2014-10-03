Богдан Гусак: «Мій принцип – стабільний розвиток громади»*





Про те, що вдалося зробити, Богдан Петрович Гусак.



– Богдане Петровичу, ніхто раніше і гадки не мав, що Липинську громаду об’єднають із не менш самодостатньою й великою Підгайцівською…



– Для мене і так само для депутатів на першому плані завжди було прагнення розвивати наше село. Стратегією роботи сільської ради було вибрано самостійність або ж у об’єднанні з іншими громадами. На жаль, у цьому ми не відчували підтримку органів обласної влади. Волинська облдержадміністрація тричі подавала перспективний план формування громад, у якому всі сільські ради в радіусі 25 кілометрів мали бути включені до Луцька.



Працюючи на громадських засадах заступником голови Всеукраїнської асоціації громад, старався зберегти від об’єднання з обласним центром не тільки нашу, а й сусідні громади. Завдяки підтримці Асоціації міст, вдалося створити навколо Луцька дві великі й потужні громади – Липинську та Боратинську. В травні Кабмін ухвалив таке рішення. Та народний депутат Валерій Стернійчук, очоливши на Волині обласний осередок “Слуги народу”, ініціював, щоб центр нашої громади перенесли з Липин у Підгайці. Так і зробили.



Але, враховуючи, що новоутворена громада матиме великий фінансовий ресурс, надіюся, що в ній Липини отримають солідне представництво серед депутатів і в наших селах розвиватимуться освіта, культура, їх упорядковуватимуть. В новій громаді треба буде підняти рівень розвитку всіх сіл до рівня Липин.







– Ви вирішили на цих виборах не змагатися за посаду сільського голови, хоч мали для цього вагомі підстави. Чому?



– На сьогодні у Липинській громаді є чимало проблем, які потребують вирішення. Це, в першу чергу, реконструкція центрального перехрестя по вулиці Шевченка та об’їзній дорозі. На ці роботи, за підрахунками спеціалістів, потрібно приблизно 30 мільйонів гривень, тому що доведеться розширювати дорогу, влаштовувати смуги роз’їзду і встановити світлофор. Оскільки ця дорога є державною і знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг, цю проблему можна вирішити тільки разом з нею. Сільська рада готова взяти участь у співфінансуванні, але самі ми нічого не зможемо зробити.



Великих капіталовкладень потребують й інші проекти. Це – капітальний ремонт школи та будинку культури, будівництво нового дитсадка в Борохові, капітальний ремонт школи і дитсадка у Вишневі. Кожен із цих об’єктів – це десятки мільйонів гривень. Якщо ми будемо витрачати гроші тільки сільського бюджету, то зможемо здавати один-два об’єкти за рік. І більше абсолютно нічого. Але, крім них, треба ремонтувати дороги, впорядковувати села, готувати школи до навчання, дитсадки. Сама громада без державної підтримки не зможе обійтися.



Мені запропонували йти кандидатом у депутати до Волинської обласної ради. Я погодився. Враховуючи мій досвід, я можу принести користь нашій новій громаді, адже в нас ще є дуже багато питань, які треба буде вирішувати не тільки на обласному, а й на державному рівнях.







– Давайте повернемося до питання, що конкретно дала децентралізація об’єднаній Липинській громаді.



– В першу чергу, вона дала той фінансовий ресурс, який давно був нам потрібен для вирішення багатьох питань, які постійно виникали. Це – підвищення соціальних стандартів, розвиток території, будівництво доріг, це – освіта, культура, спорт, все те, з чим щоденно доводиться мати справу.



Практично всі громади відчули, що децентралізація дала нам можливість працювати для людей. Якщо поцікавитися в жителів колишньої Борохівської сільради, то почуєте ще раз, що об’єднання виправдало їхні сподівання. За два неповні роки, ми влаштували в цих селах вуличне освітлення, капітально відремонтували дорогу між Бороховом і Липинами, збудували дитячий майданчик, серйозно зайнялися благоустроєм. Загалом, за цей час на розвиток наших сіл уже витратили майже 30 мільйонів гривень.



У кінці жовтня – на початку листопада відкриваємо в Липинах свій ЦНАП. Ці послуги, які наші жителі отримували в громаді, отримуватимуть їх і надалі, не відчуваючи дискомфорту, хоч центр громади – в Підгайцях.







– Чи був смисл об’єднувати такі дві самодостатні громади як Липинська та Підгайцівська в одну?



– В цьому випадку ми маємо перший прецедент в Україні, коли об’єдналися дві великі громади. По-суті, в такий саме спосіб Гірка Полонка об’єдналася з Боратином. Це було зроблено для того, щоб переконати Кабінет міністрів, аби нас не приєднали до Луцька. В Уряді були приємно здивовані таким нашим кроком. До цього існувала думка, що кожен голова тримається за своє крісло до останнього. А тут ми запропонували об’єднати чотири успішні громади в дві. Якщо ми цього не зробили б, а відпустили це питання на самоплив, то не знаю, що ми сьогодні робили б.



– Від того, що очолювана вами громада об’єдналася з Підгайцями, Липини здобули, чи, можливо, трохи втратили?



– Ми абсолютно нічого не програли. Якщо подивитися на бюджет Липинської територіальної громади і Луцька, скільки ми вкладаємо в розрахунку на одного жителя коштів на розвиток громади, то в місті виходить менше 1000 гривень, а в нас – більше 2000 гривень. Давайте порівняємо благоустрій села Липини і міста Луцьк: які дороги в нас і які – в них, які подвір’я в селі і які – в місті. Така ось справжня картина. Якщо вже об’єдналися дві наші сильні громади, то принаймні ми маємо стати ще сильнішими.



А коли черга дійде до тих громад, що приєдналися до Луцька, не тільки я, а й ніхто не знає…







– Можливо, опинилися б у такому становищі, як Забороль і Княгининок. Зрештою, сталося те, що сталося. Отже, чекаємо 25 жовтня, дня місцевих виборів…



– Мені, звичайно, прикро, що правляча нині партія не дослухалася до пропозицій органів місцевого самоврядування, які були категорично проти партизації місцевих рад. В жодному випадку не можна було допустити по­літизації сільських і селищних рад, хіба що – в містах, де кількість населення перевищує щонайменше 50 тисяч.­



Дотепер в сільських радах була налагоджена ефективна система роботи. Люди вибирали депутатами місцевих активістів, які захищали їх інтереси і вирішували питання розвитку громади. Але, на жаль, бажання мати політичний вплив над громадами, взяло верх над здоровим глуздом. Сьогодні більшість сільських виборців відсторонені від права висувати й обирати місцевих депутатів.



По-суті, місцеве самоврядування перекладено на політичні партії, а вони переважно займаються своїми питаннями. Сільський голова, який іде самовисуванцем, без партійної підтримки, практично не зможе працювати відповідно до наданих йому повноважень… І такі приклади вже є, коли умови сільському голові диктують депутати. В іншому випадку треба шукати партійну підтримку, щоб заручитися нею.



Чому я вирішив балотуватися до Волинської обласної ради від партії “За майбутнє”? Та тому, що вона має най­більшу популярність у нашій області. “За майбутнє” зробила ставку на господарників і професіоналів,тобто на тих людей, які своїми справами довели свою здатність вирішувати проблеми на місцях і мають реальну стратегію розвитку не тільки громад, а й загалом нашої області на перспективу. Від цієї політичної сили йде багато кандидатів не тільки в обласну раду, а й на посади керівників громад. На­діюся, що новообрані депутати, від цієї політичної сили старатимуться виправдати довір’я виборців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже скоро минуть два роки, як на теренах Волині утворилася сильна й перспективна Липинська територіальна громада, в яку, окрім самих Липин, увійшли сусідні Борохів, Вишнів і Діброва. Цей короткий проміжок часу проминув аж занадто швидко.Про те, що вдалося зробити, 12 каналу розповів сільський голова– Для мене і так само для депутатів на першому плані завжди було прагнення розвивати наше село. Стратегією роботи сільської ради було вибрано самостійність або ж у об’єднанні з іншими громадами. На жаль, у цьому ми не відчували підтримку органів обласної влади. Волинська облдержадміністрація тричі подавала перспективний план формування громад, у якому всі сільські ради в радіусі 25 кілометрів мали бути включені до Луцька.Працюючи на громадських засадах заступником голови Всеукраїнської асоціації громад, старався зберегти від об’єднання з обласним центром не тільки нашу, а й сусідні громади. Завдяки підтримці Асоціації міст, вдалося створити навколо Луцька дві великі й потужні громади – Липинську та Боратинську. В травні Кабмін ухвалив таке рішення. Та народний депутат, очоливши на Волині обласний осередок “Слуги народу”, ініціював, щоб центр нашої громади перенесли з Липин у Підгайці. Так і зробили.Але, враховуючи, що новоутворена громада матиме великий фінансовий ресурс, надіюся, що в ній Липини отримають солідне представництво серед депутатів і в наших селах розвиватимуться освіта, культура, їх упорядковуватимуть. В новій громаді треба буде підняти рівень розвитку всіх сіл до рівня Липин.– На сьогодні у Липинській громаді є чимало проблем, які потребують вирішення. Це, в першу чергу, реконструкція центрального перехрестя по вулиці Шевченка та об’їзній дорозі. На ці роботи, за підрахунками спеціалістів, потрібно приблизно 30 мільйонів гривень, тому що доведеться розширювати дорогу, влаштовувати смуги роз’їзду і встановити світлофор. Оскільки ця дорога є державною і знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг, цю проблему можна вирішити тільки разом з нею. Сільська рада готова взяти участь у співфінансуванні, але самі ми нічого не зможемо зробити.Великих капіталовкладень потребують й інші проекти. Це – капітальний ремонт школи та будинку культури, будівництво нового дитсадка в Борохові, капітальний ремонт школи і дитсадка у Вишневі. Кожен із цих об’єктів – це десятки мільйонів гривень. Якщо ми будемо витрачати гроші тільки сільського бюджету, то зможемо здавати один-два об’єкти за рік. І більше абсолютно нічого. Але, крім них, треба ремонтувати дороги, впорядковувати села, готувати школи до навчання, дитсадки. Сама громада без державної підтримки не зможе обійтися.Мені запропонували йти кандидатом у депутати до Волинської обласної ради. Я погодився. Враховуючи мій досвід, я можу принести користь нашій новій громаді, адже в нас ще є дуже багато питань, які треба буде вирішувати не тільки на обласному, а й на державному рівнях.– В першу чергу, вона дала той фінансовий ресурс, який давно був нам потрібен для вирішення багатьох питань, які постійно виникали. Це – підвищення соціальних стандартів, розвиток території, будівництво доріг, це – освіта, культура, спорт, все те, з чим щоденно доводиться мати справу.Практично всі громади відчули, що децентралізація дала нам можливість працювати для людей. Якщо поцікавитися в жителів колишньої Борохівської сільради, то почуєте ще раз, що об’єднання виправдало їхні сподівання. За два неповні роки, ми влаштували в цих селах вуличне освітлення, капітально відремонтували дорогу між Бороховом і Липинами, збудували дитячий майданчик, серйозно зайнялися благоустроєм. Загалом, за цей час на розвиток наших сіл уже витратили майже 30 мільйонів гривень.У кінці жовтня – на початку листопада відкриваємо в Липинах свій ЦНАП. Ці послуги, які наші жителі отримували в громаді, отримуватимуть їх і надалі, не відчуваючи дискомфорту, хоч центр громади – в Підгайцях.– В цьому випадку ми маємо перший прецедент в Україні, коли об’єдналися дві великі громади. По-суті, в такий саме спосіб Гірка Полонка об’єдналася з Боратином. Це було зроблено для того, щоб переконати Кабінет міністрів, аби нас не приєднали до Луцька. В Уряді були приємно здивовані таким нашим кроком. До цього існувала думка, що кожен голова тримається за своє крісло до останнього. А тут ми запропонували об’єднати чотири успішні громади в дві. Якщо ми цього не зробили б, а відпустили це питання на самоплив, то не знаю, що ми сьогодні робили б.– Ми абсолютно нічого не програли. Якщо подивитися на бюджет Липинської територіальної громади і Луцька, скільки ми вкладаємо в розрахунку на одного жителя коштів на розвиток громади, то в місті виходить менше 1000 гривень, а в нас – більше 2000 гривень. Давайте порівняємо благоустрій села Липини і міста Луцьк: які дороги в нас і які – в них, які подвір’я в селі і які – в місті. Така ось справжня картина. Якщо вже об’єдналися дві наші сильні громади, то принаймні ми маємо стати ще сильнішими.А коли черга дійде до тих громад, що приєдналися до Луцька, не тільки я, а й ніхто не знає…– Мені, звичайно, прикро, що правляча нині партія не дослухалася до пропозицій органів місцевого самоврядування, які були категорично проти партизації місцевих рад. В жодному випадку не можна було допустити по­літизації сільських і селищних рад, хіба що – в містах, де кількість населення перевищує щонайменше 50 тисяч.­Дотепер в сільських радах була налагоджена ефективна система роботи. Люди вибирали депутатами місцевих активістів, які захищали їх інтереси і вирішували питання розвитку громади. Але, на жаль, бажання мати політичний вплив над громадами, взяло верх над здоровим глуздом. Сьогодні більшість сільських виборців відсторонені від права висувати й обирати місцевих депутатів.По-суті, місцеве самоврядування перекладено на політичні партії, а вони переважно займаються своїми питаннями. Сільський голова, який іде самовисуванцем, без партійної підтримки, практично не зможе працювати відповідно до наданих йому повноважень… І такі приклади вже є, коли умови сільському голові диктують депутати. В іншому випадку треба шукати партійну підтримку, щоб заручитися нею.Чому я вирішив балотуватися до Волинської обласної ради від партії “За майбутнє”? Та тому, що вона має най­більшу популярність у нашій області. “За майбутнє” зробила ставку на господарників і професіоналів,тобто на тих людей, які своїми справами довели свою здатність вирішувати проблеми на місцях і мають реальну стратегію розвитку не тільки громад, а й загалом нашої області на перспективу. Від цієї політичної сили йде багато кандидатів не тільки в обласну раду, а й на посади керівників громад. На­діюся, що новообрані депутати, від цієї політичної сили старатимуться виправдати довір’я виборців.

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