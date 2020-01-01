Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*

Якісно випрати і висушити килим в домашніх умовах – майже нереально, якщо ж в теплі пори року таке ще практикують і лишають килим сохнути під палючим сонячним промінням, де він забруднюється пилом ще більше, аніж до прання, то що ж тоді робити восени та взимку?



У холодну пору року краще довірити цю справу професіоналам. У Луцьку – це килимовий сервіс



Більше того, у хімчистці «Торнадо» весь рік працює потужна сушильна камера, де після маніпуляцій із пранням та виведенням плям, килим позбавлять від усіх шкідливих «мешканців», висушать, вичешуть, продезінфікують і навіть поприскають спеціальними парфумами, аби віддати запакованим уже в ідеальному стані.



Менеджер по роботі із персоналом та клієнтами компанії «Торнадо» Тарас Самчук розповів про увесь алгоритм роботи хімчистки і провів до зали, де саме працював майстер Сергій.







Тарас Самчук зауважив, що перед тим, як почати чистку килима спеціалістам потрібно оцінити стан його забрудненості, аби зорієнтувати клієнтів у ціні та тому, скільки ж часу знадобиться, аби повернути йому стан «ніби щойно з магазину». У «Торнадо» практикують також оцінку за фото, кажуть, що так навіть швидше і зручніше. Опісля вже починається сам процес чистки.







Спочатку килим біркують, заміряють і вносять усі дані в спеціальний бланк. Далі його змочують водою і наливають спеціальний гіпоалергенний шампунь. До слова, усі засоби чистки мають відповідні сертифікати якості та є абсолютно безпечними для здоров’я.



Потім у дію вступає дискова роторна машина, яка розмиває поверхню килима і вичищає частинки бруду із ворсу, які в домашніх умовах зібрати просто неможливо.



Сергій, який саме показував, як працює апарат, каже, що найважчими плямами, є саме ті, які люди намагалися зачистити в домашніх умовах, адже структура волокна килима змінюється і повернути йому попередній стан, як це могли б зробити у хімчистці відразу, – неможливо. Важко боротися також із чорнилом, плямами крові, дитячими лизунами та «сюрпризами» домашніх улюбленців.







Після роботи роторної машини із шампунем килим прополіскують звичайною водою декілька разів, аби змити залишки засобів і вже тоді дивляться, чи лишилися стійкіші плями, які потрібно чистити вручну із застосуванням більш сильної хімії.



Тарас Самчук пояснює, що у боротьбі з кожним із видів забруднень є окремі категорії засобів, про усю специфіку кожного із них фахівці «Торнадо» знають, адже майстри проходили навчання у професіоналів.



«Вони вивчали типи тканин килимів та як, власне, формуються плями і як та чим із ними потрібно боротися, аби не зашкодити виробу», – зазначає менеджер.



Спеціалісти луцького килимового сервісу «Торнадо» виведуть із вашого килима усі забруднення, натомість повернуть чистеньким без пилу, шерсті, волосся і неприємних запахів, які лишаються у волокнах після звичайної домашньої чистки.



Далі килим скручують і завантажують у центрифугу. Під тиском обертання барабану він позбавляється зайвої води і таким чином за 5–7 хвилин, зважаючи на розмір, килим дістають вже майже сухим. Цей процес скорочує час сушки на декілька годин.



Ці процедури дозволяють позбавитися від 90% забруднень. Опісля фахівці «зачищають» інші недоліки на килимі, але вже у сушильній кімнаті, аби досягнути стовідсоткового результату.







Коли плям на килимі вже не лишилося, то його заносять до спеціально обладнаної сушильної кімнати, де його вичісують, пилососять і він проходить дезінфекцію під час процедур озонування та кварцування.



Сушать килими тут цілий рік, адже приміщення пристосоване для того, аби ефективно працювати навіть взимку.







У приміщенні працює потужна вентиляційна система, турбіна, яка ганяє і контролює температуру та вологість повітря, а також осушувач.



Тут же проводять процедуру дезінфекції, яка у час пандемії коронавірусу є дуже важливою. Це дозволяє позбутися усіх мікробів, грибків та неприємного запаху.



Кварцування та озонування дозволяють знезаразити поверхню килима від шкідливих мікроорганізмів і позбавити його від вірусів. Особливо ці процедури важливо робити, коли удома є діти, котрі постійно граються на килимі.



Далі килим пилососять і розчісують ворс, опісля чого поприскають його спеціальними «килимовими» парфумами, які є абсолютно безпечними та водночас надають виробу приємного аромату.







Загалом процес сушки займає до 8 годин, однак усе залежить від розмірів.



Все ж, здаючи килим на професійний клінінг від «Торнадо», потрібно розраховувати, що вам його повернуть не раніше, аніж за день. Вартість чистки становить 60 гривень за квадратний метр. Також тут діє безкоштовна послуга доставки по місту, однак, якщо клієнт сам завозить і забирає килим, то компанія дарує -10% знижки на послуги, а за наявності пенсійного посвідчення -20%.







Як замовити професійну чистку килима



Залишити заявку на чистку килима можна на сайті сервісу «



Також зробити замовлення можна, написавши на сторінках «Торнадо» в Facebook, зателефонувавши за номером (099) 050 38 88 чи приїхавши безпосередньо на вулицю Запорізьку, 37, де знаходиться цех сервісу килимів.



Варто зауважити, що







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