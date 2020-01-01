Купівля продуктів онлайн: «АТБ» сприяє епідеміологічній безпеці Волині*

На жаль, крок за кроком Україна наближається до другої хвилі пандемії коронавірусу. Нещодавно кількість нових випадків зараження за добу перевищила сім тисяч осіб, що стало черговим антирекордом. Щоб максимально убезпечити себе та свої родини та мінімізувати ризик зараження, багато хто з мешканців Волині вже опанував нові онлайн-сервіси й інноваційні рішення. Наприклад, чималої популярності серед покупців набув перший в Україні продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. Його відкрили навесні поточного року. Він став справжнім порятунком для громадян, зокрема й мешканців нашого Луцька, в умовах надзвичайно суворого національного карантину. Цей новий для української галузі роздрібної торгівлі сервіс дозволив мільйонам українців підтримувати гідний рівень життя, за будь-яких умов мати змогу купити продукти для родини і при цьому ще й економити сімейні кошти. В асортименті онлайн-маркету «АТБ» сьогодні представлено понад сім тисяч найменувань гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності. Найбільшим попитом нині користуються категорії «Бакалія», «Алкоголь» і «Молочна продукція». Наразі за статистикою близько 65% онлайн-покупок здійснюють за допомогою смартфонів і мобільних додатків. Цей показник швидко продовжує зростати, адже це робити дуже просто – процес не займає багато часу та не вимагає зусиль.В онлайн-магазині «АТБ» від приймання замовлення та його обробки до доставки вибраних товарів на зазначену клієнтом адресу в Луцьку проходить менше двох годин. Найчастіше це відбувається навіть оперативніше.«Ринок онлайн-торгівлі продуктами харчування почав бурхливо розвиватися лише в 2020 році, коли до цієї справи долучилися всі ключові гравці ринку. У покупця до цього часу просто не було можливості повною мірою оцінити всі переваги купівлі товарів онлайн. Тому наше першочергове завдання сьогодні – остаточно зламати стереотипи, прищепити людям добру звичку робити те, що зручно та безпечно!», – повідомив в одному з інтерв'ю генеральний директор корпорації «АТБ»Варто зазначити, що ціни в інтернет-магазині тотожні тим, які ми з вами звикли бачити в звичайному супермаркеті «АТБ» – у середньому вони на 10–15% нижчі за середньоринкові. Якщо клієнт купує в найбільшій українській торговельній мережі акційні пропозиції чи вибирає продукцію власних торгових марок «АТБ», то може зекономити навіть 40 відсотків. Корпорація нині володіє чотирма власними торговими марками, що належать до різних цінових категорій. Преміальний сегмент представлений ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – «Спецзамовлення «АТБ», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економну продукцію пропонує ТМ «Розумний вибір». Це здорові продукти, їхня якість нічим не поступається якості продукції розкручених брендів, хоча вони значно дешевші.Про зростання популярності інтернет-магазину «АТБ» серед громадян також свідчить те, що середній чек (підсумкова виручка, поділена на кількість чеків) наразі становить 500–700 гривень. Це є досить солідним показником для будь-якого магазину, особливо якщо враховувати, що він відкрився менше року тому і став новим явищем в галузі роздрібної торгівлі країни.«Ринок онлайн-торгівлі в Україні стрімко зростає. Пандемія тільки прискорила цей процес. Зараз ми є свідками трансформації роздрібного ринку в Україні, оскільки ситуація змусила покупця подолати певні страхи та недовіру до купівлі товарів онлайн і здійснення платежів в Інтернеті. Змусила зрозуміти, що це безпечно», – розповів Борис Марков.Пандемія коронавірусу та карантинні обмеження надали потужного імпульсу розвитку онлайн-ритейлу. Якщо раніше цей вид торгівлі розглядали, скоріше, як таке собі доповнення до основного напряму діяльності, то сьогодні він довів власну ефективність і швидко набирає обертів. Навіть ті волиняни, які ставилися до покупок онлайн вельми обережно, зараз на власному досвіді переконалися, наскільки це просто та комфортно.