НЕ «одного поля ягоди»: на Волині родичі ішли у депутати від різних партій
Сьогодні, 17:30
На цьогорічні місцеві вибори волиняни нерідко подавалися цілими сім’ями. І якщо кандидування однієї людини від різних партій на різних виборах нині вже нікого не дивує, то те, що «сімейні підряди» грають у різні ворота під час однієї виборчої кампанії – поки звучить дисонансом.
Зауважимо одразу ж, що балотуватися родичам закон «Про місцеві вибори» не забороняє, але родинні династії у списках свідчать, щонайменше, про неспроможність партій знайти сильних кандидатів. Коли місця у списку пустують – їх займають братами, сестрами, мамами, татами, дружинами, батьками чи доньками іншими людей зі списку. Інколи причиною стає гендерна квота, коли кандидатам-чоловікам прямо кажуть привести «за руку» свою маму, сестру чи дочку.
І в горі, і в радості, і в партії…
Для прикладу, на цьогорічних виборах на Волині серед кандидатів у депутати – чимало подружніх пар. Як і обіцяли, разом і в горі, і в радості, – подружжя Олександра і Тетяни Пирожиків (партія «Свободи»), Андрія Білана і Оксани Саць (партія «Свобода»), Артура і Марини Мартіросянів («Аграрна партія України»), Сергія та Іванни Шкод («Слуга Народу») та чимало інших. Щоправда, за результатами попереднього підрахунку голосів, жодна із цих пар не стане «депутатським дуетом».
Натомість подружжя Дружиновичів із Ковеля стане. Відомі у Ковелі активісти Сергій та Тетяна Дружиновичі, за попередніми підрахунками, будуть депутатами Ковельської міської ОТГ від «Європейської Солідарності». Кожен із них вів свою перевиборчу кампанію і активно закликав голосувати і за іншого члена подружжя.
Не «одного поля ягоди»
Інша справа, коли представники однієї сім’ї – нібито мають кардинально різні політичні погляди і вподобання. На цьогорічних місцевих виборах у нашій області таких було чимало. Особливо ж яскраві приклади, коли представники подружжя подалися на вибори не від «споріднених» партій, а від жорстких конкурентів.
Так, для прикладу, подружжя Сніжків з Луцька (Віталій Сніжко був головою ГО «Студентська рада Волині») намагалося отримати депутатські мандати, йдучи на вибори від «Слуги Народу» і «Європейської Солідарності». Христина Сніжко – четвертий номер в списку до Боратинської сільської ради від партії «Слуга Народу», а її чоловік Віталій Сніжко – п’ятий в списку до Луцької районної ради від «ЄС». Тобто фактично один член сім’ї симпатизує поглядам Зеленського, інший – Порошенка.
У сім’ї Собуцьких депутатами намагалися стати тато, мама і син. Але тут яблуко впало далеко від яблуні. Адже Собуцький Микола Тихонович (голова фермерського господарства «Собуцький М.Т.» ) був першим номером у Боратинську сільську раду і 12-м номером до Луцької районної ради від «Свободи». Він, за результатими паралельного підрахунку, стане депутатом. Його дружина – Собуцька Лідія Володимирівна ішла під 11 номером у цю ж сільську раду теж від «Свободи». Натомість сюди ж балотувався і син Собуцьких – наразі ще чинний депутат Луцької міської ради, обраний за списками «Сапопомочі», директор ТзОВ «ЮВМ–Авто» Микола Собуцький. Він у списку – під третім номером у спику від «Європейської Солідарності». За попередніми результатами виборів – теж ймовірний депутат новообраної сільської ради. Тож батько і син, найімовірніше, будуть депутатами Боратинської сільської ради від різних політичних сил.
Цікавий антитандем – і у політичних поглядів яскравого місцевого представника партії «Опозиційна Платформа – За Життя» Олега Чикиди і його матері Марії Чикиди. Олег Чикида – перший у списку кандидатів від «ОПЗЖ» до Луцькради і другий – до Волинської обласної ради. Його мама Марія Чикида (чинна заступниця голови Любешівської районного ради) – 17 номер в списку «Аграрної партії України» до Волинської обласної ради. За попередніми результатами, обоє із цих кандидатів так і залишаться кандидатами.
Сергій Яручик – єдиний кандидат на посаду Боратинського сільського голови. Тож у його руках – вже перемога. На вибори його висунула партія «За майбутнє». Тоді як його рідний брат Микола Яручик, чинний кандидат Луцької міської ради, продовжує залишатися вірним «Європейській Солідарності», від якої і цього разу йшов на вибори до Луцької міської ради під третім номером у списку. За попередніми підрахунками, він знову отримає мандат.
Приклади, наведені у публікації, – лише частина наявних у реаліях місцевих виборів–2020 на Волині. Яку партію, обирати, звісно, – особиста справа кожного. Але чи обирають їх тоді кандидати із їхніх списків справді за своїми світоглядними принципами та політичними переконаннями, чи залишаться вірними їм після виборів, чи назва партії – лише ярлик для загалу – питання, що залишається відкритим у випадку, коли люди, об’єднані шлюбами, дітьми, спільним дахом, планами, грішми – у різних політичних таборах.
Іванна РУДИШИН
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Зауважимо одразу ж, що балотуватися родичам закон «Про місцеві вибори» не забороняє, але родинні династії у списках свідчать, щонайменше, про неспроможність партій знайти сильних кандидатів. Коли місця у списку пустують – їх займають братами, сестрами, мамами, татами, дружинами, батьками чи доньками іншими людей зі списку. Інколи причиною стає гендерна квота, коли кандидатам-чоловікам прямо кажуть привести «за руку» свою маму, сестру чи дочку.
І в горі, і в радості, і в партії…
Для прикладу, на цьогорічних виборах на Волині серед кандидатів у депутати – чимало подружніх пар. Як і обіцяли, разом і в горі, і в радості, – подружжя Олександра і Тетяни Пирожиків (партія «Свободи»), Андрія Білана і Оксани Саць (партія «Свобода»), Артура і Марини Мартіросянів («Аграрна партія України»), Сергія та Іванни Шкод («Слуга Народу») та чимало інших. Щоправда, за результатами попереднього підрахунку голосів, жодна із цих пар не стане «депутатським дуетом».
Натомість подружжя Дружиновичів із Ковеля стане. Відомі у Ковелі активісти Сергій та Тетяна Дружиновичі, за попередніми підрахунками, будуть депутатами Ковельської міської ОТГ від «Європейської Солідарності». Кожен із них вів свою перевиборчу кампанію і активно закликав голосувати і за іншого члена подружжя.
Не «одного поля ягоди»
Інша справа, коли представники однієї сім’ї – нібито мають кардинально різні політичні погляди і вподобання. На цьогорічних місцевих виборах у нашій області таких було чимало. Особливо ж яскраві приклади, коли представники подружжя подалися на вибори не від «споріднених» партій, а від жорстких конкурентів.
Так, для прикладу, подружжя Сніжків з Луцька (Віталій Сніжко був головою ГО «Студентська рада Волині») намагалося отримати депутатські мандати, йдучи на вибори від «Слуги Народу» і «Європейської Солідарності». Христина Сніжко – четвертий номер в списку до Боратинської сільської ради від партії «Слуга Народу», а її чоловік Віталій Сніжко – п’ятий в списку до Луцької районної ради від «ЄС». Тобто фактично один член сім’ї симпатизує поглядам Зеленського, інший – Порошенка.
У сім’ї Собуцьких депутатами намагалися стати тато, мама і син. Але тут яблуко впало далеко від яблуні. Адже Собуцький Микола Тихонович (голова фермерського господарства «Собуцький М.Т.» ) був першим номером у Боратинську сільську раду і 12-м номером до Луцької районної ради від «Свободи». Він, за результатими паралельного підрахунку, стане депутатом. Його дружина – Собуцька Лідія Володимирівна ішла під 11 номером у цю ж сільську раду теж від «Свободи». Натомість сюди ж балотувався і син Собуцьких – наразі ще чинний депутат Луцької міської ради, обраний за списками «Сапопомочі», директор ТзОВ «ЮВМ–Авто» Микола Собуцький. Він у списку – під третім номером у спику від «Європейської Солідарності». За попередніми результатами виборів – теж ймовірний депутат новообраної сільської ради. Тож батько і син, найімовірніше, будуть депутатами Боратинської сільської ради від різних політичних сил.
Цікавий антитандем – і у політичних поглядів яскравого місцевого представника партії «Опозиційна Платформа – За Життя» Олега Чикиди і його матері Марії Чикиди. Олег Чикида – перший у списку кандидатів від «ОПЗЖ» до Луцькради і другий – до Волинської обласної ради. Його мама Марія Чикида (чинна заступниця голови Любешівської районного ради) – 17 номер в списку «Аграрної партії України» до Волинської обласної ради. За попередніми результатами, обоє із цих кандидатів так і залишаться кандидатами.
Сергій Яручик – єдиний кандидат на посаду Боратинського сільського голови. Тож у його руках – вже перемога. На вибори його висунула партія «За майбутнє». Тоді як його рідний брат Микола Яручик, чинний кандидат Луцької міської ради, продовжує залишатися вірним «Європейській Солідарності», від якої і цього разу йшов на вибори до Луцької міської ради під третім номером у списку. За попередніми підрахунками, він знову отримає мандат.
Приклади, наведені у публікації, – лише частина наявних у реаліях місцевих виборів–2020 на Волині. Яку партію, обирати, звісно, – особиста справа кожного. Але чи обирають їх тоді кандидати із їхніх списків справді за своїми світоглядними принципами та політичними переконаннями, чи залишаться вірними їм після виборів, чи назва партії – лише ярлик для загалу – питання, що залишається відкритим у випадку, коли люди, об’єднані шлюбами, дітьми, спільним дахом, планами, грішми – у різних політичних таборах.
Іванна РУДИШИН
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