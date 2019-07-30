НЕ «одного поля ягоди»: на Волині родичі ішли у депутати від різних партій

На цьогорічні місцеві вибори волиняни нерідко подавалися цілими сім’ями. І якщо кандидування однієї людини від різних партій на різних виборах нині вже нікого не дивує, то те, що «сімейні підряди» грають у різні ворота під час однієї виборчої кампанії – поки звучить дисонансом.Зауважимо одразу ж, що балотуватися родичам закон «Про місцеві вибори» не забороняє, але родинні династії у списках свідчать, щонайменше, про неспроможність партій знайти сильних кандидатів. Коли місця у списку пустують – їх займають братами, сестрами, мамами, татами, дружинами, батьками чи доньками іншими людей зі списку. Інколи причиною стає гендерна квота, коли кандидатам-чоловікам прямо кажуть привести «за руку» свою маму, сестру чи дочку.Для прикладу, на цьогорічних виборах на Волині серед кандидатів у депутати – чимало подружніх пар. Як і обіцяли, разом і в горі, і в радості, – подружжя(партія «Свободи»),(партія «Свобода»),(«Аграрна партія України»),та(«Слуга Народу») та чимало інших. Щоправда, за результатами попереднього підрахунку голосів, жодна із цих пар не стане «депутатським дуетом».Натомість подружжяіз Ковеля стане. Відомі у Ковелі активісти Сергій та Тетяна Дружиновичі, за попередніми підрахунками, будуть депутатами Ковельської міської ОТГ від «Європейської Солідарності». Кожен із них вів свою перевиборчу кампанію і активно закликав голосувати і за іншого члена подружжя.Інша справа, коли представники однієї сім’ї – нібито мають кардинально різні політичні погляди і вподобання. На цьогорічних місцевих виборах у нашій області таких було чимало. Особливо ж яскраві приклади, коли представники подружжя подалися на вибори не від «споріднених» партій, а від жорстких конкурентів.Так, для прикладу, подружжяз Луцька (був головою ГО «Студентська рада Волині») намагалося отримати депутатські мандати, йдучи на вибори від «Слуги Народу» і «Європейської Солідарності».– четвертий номер в списку до Боратинської сільської ради від партії «Слуга Народу», а її чоловік Віталій Сніжко – п’ятий в списку до Луцької районної ради від «ЄС». Тобто фактично один член сім’ї симпатизує поглядам Зеленського, інший – Порошенка.У сім’їдепутатами намагалися стати тато, мама і син. Але тут яблуко впало далеко від яблуні. Адже(голова фермерського господарства «Собуцький М.Т.» ) був першим номером у Боратинську сільську раду і 12-м номером до Луцької районної ради від «Свободи». Він, за результатими паралельного підрахунку, стане депутатом. Його дружина –ішла під 11 номером у цю ж сільську раду теж від «Свободи». Натомість сюди ж балотувався і син Собуцьких – наразі ще чинний депутат Луцької міської ради, обраний за списками «Сапопомочі», директор ТзОВ «ЮВМ–Авто». Він у списку – під третім номером у спику від «Європейської Солідарності». За попередніми результатами виборів – теж ймовірний депутат новообраної сільської ради. Тож батько і син, найімовірніше, будуть депутатами Боратинської сільської ради від різних політичних сил.Цікавий антитандем – і у політичних поглядів яскравого місцевого представника партії «Опозиційна Платформа – За Життя»і його матері. Олег Чикида – перший у списку кандидатів від «ОПЗЖ» до Луцькради і другий – до Волинської обласної ради. Його мама Марія Чикида (чинна заступниця голови Любешівської районного ради) – 17 номер в списку «Аграрної партії України» до Волинської обласної ради. За попередніми результатами, обоє із цих кандидатів так і залишаться кандидатами.– єдиний кандидат на посаду Боратинського сільського голови. Тож у його руках – вже перемога. На вибори його висунула партія «За майбутнє». Тоді як його рідний брат, чинний кандидат Луцької міської ради, продовжує залишатися вірним «Європейській Солідарності», від якої і цього разу йшов на вибори до Луцької міської ради під третім номером у списку. За попередніми підрахунками, він знову отримає мандат.Приклади, наведені у публікації, – лише частина наявних у реаліях місцевих виборів–2020 на Волині. Яку партію, обирати, звісно, – особиста справа кожного. Але чи обирають їх тоді кандидати із їхніх списків справді за своїми світоглядними принципами та політичними переконаннями, чи залишаться вірними їм після виборів, чи назва партії – лише ярлик для загалу – питання, що залишається відкритим у випадку, коли люди, об’єднані шлюбами, дітьми, спільним дахом, планами, грішми – у різних політичних таборах.