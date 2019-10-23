«Мене це стосується. А тебе?»: стартує національна благодійна акція для допомоги онкохворим дітям*

Компанія «АТБ-Маркет» разом зі Всеукраїнським благодійним фондом «АТБ» долучилася до допомоги онкохворим дітям, яким зараз вельми не вистачає ліків. Покупцям на касах магазинів торговельної мережі «АТБ» пропонують придбати благодійні шоколад і чай (вартістю 7 і 5 гривень) і товари партнерів у залі, що позначені спеціальними цінниками. Усі кошти від продажу благодійних товарів і по 50 копійок від кожного з придбаних товарів партнерів спрямують на лікування онкохворих дітей – підопічних фонду «Таблеточки».Обгортку шоколадки прикрасила співачка, а пакетики чаю – музикант«Не треба бути зіркою, щоб займатися благодійністю, – сказала співачка. – Треба займатися благодійністю, щоб бути зіркою».«Коли дитина хворіє на рак – це стосується кожного, – підкреслює директорка фонду «Таблеточки» зі стратегічних партнерств. – Адже рак – перша серед хвороб причина смертності дітей у світі. Перемогти його можна тільки об’єднавшись. Неможливо переоцінити підтримку компанії «АТБ», яка залучає мільйони покупців до допомоги дітям, що борються з раком. Я переконана, що разом ми створимо майбутнє, де жодна дитина не помиратиме від раку».«Якісна та результативна благодійність, на наше переконання, може бути тільки системною. Особливо зараз, – підкреслив директор Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ». – Саме тому ми об'єднуємося з фондом «Таблеточки» для подолання проблеми – смертності від дитячих онкохвороб, яка стосується кожного. Впевнені, що спільними зусиллями зможемо допомогти онкохворим дітям, які дуже потребують нашої допомоги та підтримки».Придбати благодійні товари і допомогти онкохворим дітям можна з 1 по 15 листопада.Зібрану суму передадуть на закупівлю життєво необхідних ліків і витратних матеріалів для онкохворих дітей – підопічних фонду «Таблеточки».Щороку в Україні рак діагностують у 1000 дітей. На жаль, одужує менше половини з них.Партнери благодійної акції: рекламна агенція Leo Burnett Ukraine, відеопродакшн повного циклу Contrabas video production, медіаагенція OMD media.«Таблеточки» — благодійний фонд, який з 2011 року допомагає онкохворим дітям в Україні. Щомісяця під опікою фонду – 400 дітей і 19 онковідділень по всій Україні. За час роботи фонду адресну допомогу отримали більше 4500 родин.Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ» заснована у 2017 році. Головною метою діяльності фонду є всебічна підтримка та допомога різним верствам населення: воїнам АТО та їхнім родинам, вимушеним переселенцям, пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям, дітям, які потребують термінового лікування. За час роботи фонду було проведено декілька всеукраїнських благодійних програм («Дерево життя», «Благодій» тощо), спрямованих на цільову підтримку та допомогу дитячим лікувальним закладам України. У межах їхньої реалізації обласним дитячим лікарням фонд передав сучасне медичне обладнання та необхідні витратні матеріали на суму понад 7 мільйонів гривень.