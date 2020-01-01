Алкогольний абстинентний синдром: що це таке та як з ним боротися*





На другій стадії алкоголізму абстинентний синдром ділиться на три групи за ступенем тяжкості з такими симптомами:



● 1-й ступінь тяжкості проявляється пітливістю, сухістю в роті, тахікардією. При цьому людина в змозі стримати бажання похмелитися;



● 2-й ступінь. ААС другого ступеня виникає при багатоденному зловживанні алкогольними напоями. Супроводжується він гіпертермією (підвищенням температури тіла), тахікардією та/або різким зниженням тиску, «тяжкістю» в голові, а також тремором (тремтінням) кінцівок, вік, голови або всього тіла. На цій стадії людина вже практично не може стримувати бажання похмелитися;



● 3-й ступінь тяжкості характеризується переважанням психічних розладів. Може виникати тривожний настрій, сон стає «поверхневим» і супроводжується страхітливими сновидіннями. Людина може відчувати почуття туги, тривоги, страху, провини, може проявляти агресивність;



На третій стадії алкоголізму симптоматика абстинентного синдрому стає важчою, виникає практично весь спектр як психічних, так і фізичних порушень. На цьому етапі ААС може перерости в алкогольний делірій («біла гарячка»), що супроводжується зоровими та/або слуховими галюцинаціями.



Чому виникає абстиненція



Механізм виникнення алкогольного абстинентного синдрому такий:



● після тривалого вживання алкоголю в крові накопичуються продукти розпаду етанолу. Здоровий організм «нейтралізує» ці токсини за допомогою спеціальних ферментів, які виробляються печінкою. Але організм, «приголомшений» великою кількістю алкоголю, вже не може виробляти ці ферменти;



● токсичні речовини, які утворюються в результаті розпаду етанолу і не нейтралізовані печінкою, залишаються в організмі та розносяться судинами в усі органи та органічні системи.



В результаті ААС в першу чергу страждає центральна нервова система (ЦНС) як максимально чутлива до впливу будь-яких шкідливих речовин. Після закінчення запою продукти алкогольного розпаду починають отруювати нервові волокна та головний мозок. Саме тому лікування алкогольного абстинентного синдрому в першу чергу направлене на підтримку нервової системи.



При терапії ААС необхідно зняти нездорове збудження ЦНС, після чого поступово зникають тремор, психічні розлади, а також відновлюються інші функції організму. Головне – почати лікування вчасно, щоб уникнути погіршення стану пацієнта та/або нового запою.



Як лікують абстинентний синдром при алкоголізмі



У «легких» випадках серйозне лікування ААС не потрібне, оскільки негативні симптоми проходять самостійно (в середньому за 10 днів). Однак у більш важких ситуаціях, особливо коли людина не може самостійно вийти з запою, потрібна медична допомога.



Повноцінне лікування в такому випадку складається з чотирьох основних етапів:



● зняття важкого стану за допомогою медикаментів;



● детоксикація організму. Ослаблений алкоголем організм виводить токсини дуже довго, тому необхідно допомогти йому очиститися від продуктів розпаду етанолу;



● психологічна реабілітація;



● соціальна адаптація (повернення пацієнта в соціум за підтримки фахівців).



При медикаментозній терапії можуть призначатися препарати з найрізноманітніших груп, залежно від ступеня тяжкості стану пацієнта, наявності супутніх захворювань і багатьох інших факторів.



Досить часто використовують препарати, що поєднують в собі кілька ефектів: протисудомний, антигіпоксичний, ноотропний, анксіолітичний. До таких препаратів належать, наприклад,



Крім того, можуть призначати:



● вітаміни та засоби, що містять іони (особливо вітаміни групи В,



● ноотропи та церебропротектори



● препарати для зменшення тривожності, снодійні, протисудомні (нерідко всі ці засоби підбираються з групи бензодіазепінів – Діазепам, Лоразепам, Феназепам, Флунітразепам та ін., залежно від мети терапії).



● плазмаферез, спеціальна дієта тощо.



В особливо важких випадках пацієнта можуть госпіталізувати. Основні показання для його поміщення в стаціонар – сильне зневоднення та/або виснаження, виражена гіпертермія, сильний тремор кінцівок, повік, язика, наявність галюцинацій, епілептичних припадків, серйозні порушення свідомості.



Також стаціонарне лікування рекомендують у випадку, якщо у пацієнта на тлі ААС розвиваються шлунково-кишкові кровотечі, дихальна недостатність, печінкова недостатність, панкреатит, важкий бронхіт або пневмонія.



Зрозуміло, пацієнта госпіталізують також і в разі серйозних психічних розладів, при яких його стан загрожує життю чи здоров'ю людей, що поруч, або його власному життю.



ВАЖЛИВО! Вкрай необхідно при важкому перебігу ААС звернутися за медичною допомогою. В іншому випадку організм у цілому і центральна нервова система зокрема можуть серйозно постраждати, аж до розвитку важких хронічних хвороб і слабоумства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Абстинентний синдром трапляється при II і III стадіях алкоголізму і виникає після тривалого вживання алкоголю (особливо при раптовій відміні вживання). Іноді цей стан плутають з похміллям, однак це неправильно – алкогольний абстинентний синдром (ААС) є набагато складнішим і небезпечнішим за звичайне похмілля. Зараз ми розберемося, що таке ААС і які заходи потрібно вжити, щоб зменшити його шкоду для організму.На другій стадії алкоголізму абстинентний синдром ділиться на три групи за ступенем тяжкості з такими симптомами:● 1-й ступінь тяжкості проявляється пітливістю, сухістю в роті, тахікардією. При цьому людина в змозі стримати бажання похмелитися;● 2-й ступінь. ААС другого ступеня виникає при багатоденному зловживанні алкогольними напоями. Супроводжується він гіпертермією (підвищенням температури тіла), тахікардією та/або різким зниженням тиску, «тяжкістю» в голові, а також тремором (тремтінням) кінцівок, вік, голови або всього тіла. На цій стадії людина вже практично не може стримувати бажання похмелитися;● 3-й ступінь тяжкості характеризується переважанням психічних розладів. Може виникати тривожний настрій, сон стає «поверхневим» і супроводжується страхітливими сновидіннями. Людина може відчувати почуття туги, тривоги, страху, провини, може проявляти агресивність;На третій стадії алкоголізму симптоматика абстинентного синдрому стає важчою, виникає практично весь спектр як психічних, так і фізичних порушень. На цьому етапі ААС може перерости в алкогольний делірій («біла гарячка»), що супроводжується зоровими та/або слуховими галюцинаціями.Механізм виникнення алкогольного абстинентного синдрому такий:● після тривалого вживання алкоголю в крові накопичуються продукти розпаду етанолу. Здоровий організм «нейтралізує» ці токсини за допомогою спеціальних ферментів, які виробляються печінкою. Але організм, «приголомшений» великою кількістю алкоголю, вже не може виробляти ці ферменти;● токсичні речовини, які утворюються в результаті розпаду етанолу і не нейтралізовані печінкою, залишаються в організмі та розносяться судинами в усі органи та органічні системи.В результаті ААС в першу чергу страждає центральна нервова система (ЦНС) як максимально чутлива до впливу будь-яких шкідливих речовин. Після закінчення запою продукти алкогольного розпаду починають отруювати нервові волокна та головний мозок. Саме тому лікування алкогольного абстинентного синдрому в першу чергу направлене на підтримку нервової системи.При терапії ААС необхідно зняти нездорове збудження ЦНС, після чого поступово зникають тремор, психічні розлади, а також відновлюються інші функції організму. Головне – почати лікування вчасно, щоб уникнути погіршення стану пацієнта та/або нового запою.У «легких» випадках серйозне лікування ААС не потрібне, оскільки негативні симптоми проходять самостійно (в середньому за 10 днів). Однак у більш важких ситуаціях, особливо коли людина не може самостійно вийти з запою, потрібна медична допомога.Повноцінне лікування в такому випадку складається з чотирьох основних етапів:● зняття важкого стану за допомогою медикаментів;● детоксикація організму. Ослаблений алкоголем організм виводить токсини дуже довго, тому необхідно допомогти йому очиститися від продуктів розпаду етанолу;● психологічна реабілітація;● соціальна адаптація (повернення пацієнта в соціум за підтримки фахівців).При медикаментозній терапії можуть призначатися препарати з найрізноманітніших груп, залежно від ступеня тяжкості стану пацієнта, наявності супутніх захворювань і багатьох інших факторів.Досить часто використовують препарати, що поєднують в собі кілька ефектів: протисудомний, антигіпоксичний, ноотропний, анксіолітичний. До таких препаратів належать, наприклад, Армадін , Тризипін та ін.Крім того, можуть призначати:● вітаміни та засоби, що містять іони (особливо вітаміни групи В, вітамін С , РР, сульфат магнію);● ноотропи та церебропротектори● препарати для зменшення тривожності, снодійні, протисудомні (нерідко всі ці засоби підбираються з групи бензодіазепінів – Діазепам, Лоразепам, Феназепам, Флунітразепам та ін., залежно від мети терапії).● плазмаферез, спеціальна дієта тощо.В особливо важких випадках пацієнта можуть госпіталізувати. Основні показання для його поміщення в стаціонар – сильне зневоднення та/або виснаження, виражена гіпертермія, сильний тремор кінцівок, повік, язика, наявність галюцинацій, епілептичних припадків, серйозні порушення свідомості.Також стаціонарне лікування рекомендують у випадку, якщо у пацієнта на тлі ААС розвиваються шлунково-кишкові кровотечі, дихальна недостатність, печінкова недостатність, панкреатит, важкий бронхіт або пневмонія.Зрозуміло, пацієнта госпіталізують також і в разі серйозних психічних розладів, при яких його стан загрожує життю чи здоров'ю людей, що поруч, або його власному життю.ВАЖЛИВО! Вкрай необхідно при важкому перебігу ААС звернутися за медичною допомогою. В іншому випадку організм у цілому і центральна нервова система зокрема можуть серйозно постраждати, аж до розвитку важких хронічних хвороб і слабоумства.

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