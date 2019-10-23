Благодійна акція «АТБ»: Волинська обласна дитяча клінічна лікарня отримала нове обладнання*

На щастя, друга хвиля пандемії коронавірусу не змогла перешкодити благодійним проєктам соціально орієнтованого вітчизняного бізнесу. Як і рік тому, на початку осені компанія «АТБ», що давно стала лідером українського ритейлу, провела вже традиційну акцію зі збирання коштів і закупівлі сучасного медичного обладнання для дитячих обласних лікарень по всій Україні. Масштаб проєкту «БлагоДій», ініціатором якого став спеціально створений для системної підтримки найбільш незахищених верств населення Благодійний фонд «АТБ», величезний – він проходив одночасно у всіх супермаркетах найбільшої вітчизняної торговельної мережі.На касах дискаунтерів «АТБ» у всіх куточках країни клієнтам пропонували за невелику плату придбати яскравий аркуш зі схемою оригамі, яке нескладно зібрати навіть дитині дошкільного віку. Кожен з більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів торговельної мережі протягом місяця міг купити стільки аркушів, скільки бажав. Для тих, хто не мав уявлення про особливості цього східного мистецтва, автори запропонували QR-код із посиланням на докладну інструкцію зі складання оригамі. Всі зібрані в рамках проєкту кошти Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ» витратив на адресну підтримку дитячих лікувальних відділень і закладів країни.«Проєкт унікальний тим, що проходив у всіх магазинах мережі «АТБ» в Україні. Ми вдячні нашим покупцям за небайдужість. Разом із вами нам вдалося зібрати значну суму, яку ми інвестували в здоров'я нації», – поділився керівник Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ»Небайдужі клієнти, які відвідують супермаркети «АТБ» на Волині, лише протягом місяця допомогли зібрати 42 тисячі гривень. На цю суму Благодійний фонд «АТБ» придбав для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання «Волинська обласна дитяча клінічна лікарня» сучасне обладнання – пульсоксиметр (модель 7500). Завдяки такій медичній техніці лікарі зможуть надавати допомогу маленьким пацієнтам. Тоді вони отримають шанс на здорове та щасливе життя.На жаль, на Волині сьогодні є чимало дітей із серйозними захворюваннями, лікування яких, не по кишені ані їхнім батькам, ані країні, що наразі має складне фінансове становище та ще й бореться із COVID-19. Порятунком для хворих діточок стає підтримка соціально орієнтованого та патріотичного бізнесу.Компанія «АТБ» надихає на добрі справи не тільки мільйони своїх постійних клієнтів, але й партнерів по бізнесу, а також інших гравців на ринку роздрібної торгівлі. Для надання системної допомоги тим, хто її найбільше потребує, компанія у 2017 році створила Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ». Він акумулює зібрані під час проведення акцій кошти, корпорація додає свій благодійний внесок. Гроші використовують для закупівлі медичного обладнання й адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення. Компанія постійно допомагає родинам воїнів, загиблих на Донбасі, багатодітним сім'ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, людям, постраждалим від стихійного лиха, і багатьом іншим.Цікаво, що не встиг фінішувати благодійний проєкт «БлагоДій», як компанія «АТБ» і Всеукраїнський благодійний фонд розпочали нову масштабну соціальну ініціативу. Акція «Мене це стосується. А тебе?» вже стартувала в магазинах найбільшої української торговельної мережі. Тепер збирають кошти для надання допомоги онкохворим діткам. Обличчями проєкту стали українські зіркита. На численних касах супермаркетів «АТБ» покупцям пропонують за символічну ціну (5 і 7 гривень) придбати мінішоколадки і пакетики чаю.Всі отримані від реалізації спецтоварів кошти, а також по 0,5 грн. від вартості позначених спеціальними цінниками акційних товарів від партнерів проєкту спрямують на лікування онкохворих малюків, якими опікується фонд «Таблеточки». Щорічно в нашій країні рак діагностують майже у тисячі дітей. На жаль, за статистикою одужує менше половини з них. Але є надія, що завдяки зусиллям соціально орієнтованого бізнесу та допомозі кожного з нас ці сумні цифри у найближчому майбутньому зміняться.«Не треба бути зіркою, щоб займатися благодійністю…» – прокоментувала свою участь у проєкті «Мене це стосується. А тебе?» Ольга Полякова.