General Motors відновить виробництво в Канаді*
Сьогодні, 13:35
Концерн General Motors (GM) виконав частину вимог канадської профспілки автомобільних робітників і тепер може відновити виробництво автомобілів в Канаді. На канадських підприємствах почнуть випускати окремі комплектуючі та готові автомобілі. А каталог запчастин Avtopro.ua допоможе власникам транспорту від GM знайти всі необхідні деталі для ремонту.
Детальніше про відновлення виробництва
За словами виконавчого директора GM Мері Барра, раніше у Канаді працювало кілька заводів концерну. Завод у Квебеку закрили на початку минулого десятиріччя. Минулоріч те ж сталося з виробництвом в Ошаві. Після укладення попередньої згоди з профспілками GM має намір інвестувати кошти саме у завод в Ошаві.
Що відомо:
- На модернізацію виробництва витратять $767 млн.
- До роботи на заводі залучать до 1700 нових працівників.
- Підготовка заводу і навчання профільних фахівців закінчиться у 2021 році.
- Виробництво розпочнеться у січні 2022 року.
Хоч GM рапортує про успіх в переговорах з профспілкою, робітники ще не ухвалили рішення американського автоконцерну. Керівництво та представники органів управління профспілки Unifor рекомендують їм погодитися на подальшу роботу з GM. Інтерес концерну до виробництва в Ошаві пов'язаний з тим, що даний завод може випускати як легковий, так і вантажний транспорт на декількох виробничих лініях.
Канадське виробництво автомобілів
Американський концерн інвестував не лише в завод, а й у виробництво трансмісій та силових агрегатів у Сент-Катарінс. На останнє витратили приблизно $84 млн. Також GM планує розширити склад запчастин у Вудстоку. У перспективі найближчих 2-3 років Канада стане місцем виробництва найбільш популярних автомобілів на північноамериканському континенті.
У розширенні канадських виробництв зацікавлені не тільки американські, а й італійські автоконцерни. Інвестиції в розмірі $ 770 млн від Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отримає завод у Віндзорі, щоб Онтаріо. Тут буде налагоджена збірка підключаємих гібридів. Представники GM повідомили про зростання попиту на транспорт відразу 2 категорій: гібриди та пікапи з ДВС. У минулому на заводі в Ошаві збиралися пікапи Silverado та седани Cadillac XTS, Chevrolet Impala. Тепер це виробництво буде спеціалізуватися на новому сімействі пікапів. У GM не повідомляють, які моделі складатимуть це сімейство.
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Детальніше про відновлення виробництва
За словами виконавчого директора GM Мері Барра, раніше у Канаді працювало кілька заводів концерну. Завод у Квебеку закрили на початку минулого десятиріччя. Минулоріч те ж сталося з виробництвом в Ошаві. Після укладення попередньої згоди з профспілками GM має намір інвестувати кошти саме у завод в Ошаві.
Що відомо:
- На модернізацію виробництва витратять $767 млн.
- До роботи на заводі залучать до 1700 нових працівників.
- Підготовка заводу і навчання профільних фахівців закінчиться у 2021 році.
- Виробництво розпочнеться у січні 2022 року.
Хоч GM рапортує про успіх в переговорах з профспілкою, робітники ще не ухвалили рішення американського автоконцерну. Керівництво та представники органів управління профспілки Unifor рекомендують їм погодитися на подальшу роботу з GM. Інтерес концерну до виробництва в Ошаві пов'язаний з тим, що даний завод може випускати як легковий, так і вантажний транспорт на декількох виробничих лініях.
Канадське виробництво автомобілів
Американський концерн інвестував не лише в завод, а й у виробництво трансмісій та силових агрегатів у Сент-Катарінс. На останнє витратили приблизно $84 млн. Також GM планує розширити склад запчастин у Вудстоку. У перспективі найближчих 2-3 років Канада стане місцем виробництва найбільш популярних автомобілів на північноамериканському континенті.
У розширенні канадських виробництв зацікавлені не тільки американські, а й італійські автоконцерни. Інвестиції в розмірі $ 770 млн від Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отримає завод у Віндзорі, щоб Онтаріо. Тут буде налагоджена збірка підключаємих гібридів. Представники GM повідомили про зростання попиту на транспорт відразу 2 категорій: гібриди та пікапи з ДВС. У минулому на заводі в Ошаві збиралися пікапи Silverado та седани Cadillac XTS, Chevrolet Impala. Тепер це виробництво буде спеціалізуватися на новому сімействі пікапів. У GM не повідомляють, які моделі складатимуть це сімейство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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