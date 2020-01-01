General Motors відновить виробництво в Канаді*





Детальніше про відновлення виробництва



За словами виконавчого директора GM Мері Барра, раніше у Канаді працювало кілька заводів концерну. Завод у Квебеку закрили на початку минулого десятиріччя. Минулоріч те ж сталося з виробництвом в Ошаві. Після укладення попередньої згоди з профспілками GM має намір інвестувати кошти саме у завод в Ошаві.



Що відомо:



- На модернізацію виробництва витратять $767 млн.

- До роботи на заводі залучать до 1700 нових працівників.

- Підготовка заводу і навчання профільних фахівців закінчиться у 2021 році.

- Виробництво розпочнеться у січні 2022 року.



Хоч GM рапортує про успіх в переговорах з профспілкою, робітники ще не ухвалили рішення американського автоконцерну. Керівництво та представники органів управління профспілки Unifor рекомендують їм погодитися на подальшу роботу з GM. Інтерес концерну до виробництва в Ошаві пов'язаний з тим, що даний завод може випускати як легковий, так і вантажний транспорт на декількох виробничих лініях.



Канадське виробництво автомобілів



Американський концерн інвестував не лише в завод, а й у виробництво трансмісій та силових агрегатів у Сент-Катарінс. На останнє витратили приблизно $84 млн. Також GM планує розширити склад запчастин у Вудстоку. У перспективі найближчих 2-3 років Канада стане місцем виробництва найбільш популярних автомобілів на північноамериканському континенті.



У розширенні канадських виробництв зацікавлені не тільки американські, а й італійські автоконцерни. Інвестиції в розмірі $ 770 млн від Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отримає завод у Віндзорі, щоб Онтаріо. Тут буде налагоджена збірка підключаємих гібридів. Представники GM повідомили про зростання попиту на транспорт відразу 2 категорій: гібриди та пікапи з ДВС. У минулому на заводі в Ошаві збиралися пікапи Silverado та седани Cadillac XTS, Chevrolet Impala. Тепер це виробництво буде спеціалізуватися на новому сімействі пікапів. У GM не повідомляють, які моделі складатимуть це сімейство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Концерн General Motors (GM) виконав частину вимог канадської профспілки автомобільних робітників і тепер може відновити виробництво автомобілів в Канаді. На канадських підприємствах почнуть випускати окремі комплектуючі та готові автомобілі. А каталог запчастин Avtopro.ua допоможе власникам транспорту від GM знайти всі необхідні деталі для ремонту.За словами виконавчого директора GM, раніше у Канаді працювало кілька заводів концерну. Завод у Квебеку закрили на початку минулого десятиріччя. Минулоріч те ж сталося з виробництвом в Ошаві. Після укладення попередньої згоди з профспілками GM має намір інвестувати кошти саме у завод в Ошаві.Що відомо:- На модернізацію виробництва витратять $767 млн.- До роботи на заводі залучать до 1700 нових працівників.- Підготовка заводу і навчання профільних фахівців закінчиться у 2021 році.- Виробництво розпочнеться у січні 2022 року.Хоч GM рапортує про успіх в переговорах з профспілкою, робітники ще не ухвалили рішення американського автоконцерну. Керівництво та представники органів управління профспілки Unifor рекомендують їм погодитися на подальшу роботу з GM. Інтерес концерну до виробництва в Ошаві пов'язаний з тим, що даний завод може випускати як легковий, так і вантажний транспорт на декількох виробничих лініях.Американський концерн інвестував не лише в завод, а й у виробництво трансмісій та силових агрегатів у Сент-Катарінс. На останнє витратили приблизно $84 млн. Також GM планує розширити склад запчастин у Вудстоку. У перспективі найближчих 2-3 років Канада стане місцем виробництва найбільш популярних автомобілів на північноамериканському континенті.У розширенні канадських виробництв зацікавлені не тільки американські, а й італійські автоконцерни. Інвестиції в розмірі $ 770 млн від Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отримає завод у Віндзорі, щоб Онтаріо. Тут буде налагоджена збірка підключаємих гібридів. Представники GM повідомили про зростання попиту на транспорт відразу 2 категорій: гібриди та пікапи з ДВС. У минулому на заводі в Ошаві збиралися пікапи Silverado та седани Cadillac XTS, Chevrolet Impala. Тепер це виробництво буде спеціалізуватися на новому сімействі пікапів. У GM не повідомляють, які моделі складатимуть це сімейство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію