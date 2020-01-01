У центрі Луцька з'явився новий бізнес-простір із коворкінгом. ФОТО*

Для багатьох поняття коворкінг асоціюється із купкою фрілансерів, які збираються в одному офісі, можливістю відмежувати роботу від хатніх справ та безлімітною кавою. Частково – так, але не зовсім.



Сучасні та прогресивні бізнес-центри практикують організацію коворкінгу, ніби створюючи щось на кшталт міні-корпорації, де працюватимуть люди, професії яких часто зовсім недотичні. Водночас коворкери, насамперед, зацікавлені в максимально комфортному робочому просторі без зайвих відволікаючих факторів і... керівництва.



Віднедавна і у Луцьку з’явилося таке місце. У новому бізнес-центрі



Консультант Артем Гончаров розповів Інформаційному агентству ВолиньPost про особливості коворкінгу в «Plato» та провів екскурсію семиповерховим БЦ, під дахом якого спроектували потужний осередок для організації будь-якого робочого процесу.







Коворкінг розташований на 6-му поверсі і розрахований на 30 постійних робочих місць. Перше, що впадає у вічі, – неймовірний краєвид, який відкривається із великих панорамних вікон, та стильний дизайн у пастельних тонах.







«Коли у мене питають, що ж таке коворкінг, то я завжди пояснюю простими словами: оренда робочого місця від години і до безкінечності. Будь-хто може сюди прийти і попрацювати у комфортному та сучасному офісі», – каже Артем і додає «оптовим» орендарям тут передбачена постійна система знижок.



Так, вартість місця стартує від 50-ти гривень за годину, однак ціна за увесь робочий день складає всього 150 гривень, тобто, заплативши за 3 години, можна лишатися й на довше без додаткових внесків. Оренда на тиждень складає 800 гривень, у місяць обійдеться у 2 800.



У разі, коли людина орендує робоче місце не на день, то може не турбуватися про те, що усі свої речі потрібно буде щоразу нести додому, адже девайси, папери та інше є можливість лишати у «Plato», де дбають про охорону: встановили тривожну кнопку, працює відеонагляд та сигналізація, а також тут передбачили навіть окремі комірки «під ключ» для особистих речей коворкерів.







Окрім того, тут подбали про затишні лаунж-зони перед панорамними вікнами із виглядом на місто, комфортну кухню, де є усе необхідне, до слова – кава-чай і до чаю тут справді безлімітні та входять у вартість оренди, незабаром на кухні обіцяють встановити ще й PlayStation, так би мовити, для перезавантаження мізків. У приймальні працює копіцентр, за необхідності навіть дають в оренду техніку.



Важливо, що бізнес-центр обслуговує відразу два інтернет-провайдери, забезпечуючи швидкісний та безперебійний доступ до мережі.







Жодного керівництва і «напрягів»



Ще однією величезною перевагою роботи у коворкінгу є відсутність будь-якого керівництва, тобто людина сама оперує своїм часом і складає власний розклад. Поруч теж працюватимуть люди, які мотивуватимуть працювати, але водночас не будуть заважати, тиснути і казати, що й коли робити. Кожен коворкер – сам керівник свого часу і своєї роботи, головне – бути зацікавленим у результаті.



Ціль коворкінгу – створити ефективний симбіоз часом зовсім несумісних бізнесів, адже, зі слів Артема Гончарова, як показує практика, дуже часто вони починають взаємодіяти між собою і реалізовують уже власні проекти. Така собі міні-корпорація під одним бізнес-дахом.



Незважаючи на відсутність керівництва, як і кожен офіс, коворкінг теж має свої правила, основне – не заважати роботі інших та бути взаємоввічливим.







На цьому ж поверсі також розміщений так званий meeting room, вартість оренди якого складає 250 гривень за годину. Наступні замовлені години після перших трьох вартуватимуть вже 200 гривень за кожну.



Приміщення має усе необхідне обладнання для проведення презентацій, перемовин чи бізнес-зустрічей «за зачиненими дверима».



Більше того, у кожному приміщенні передбачена окрема система вентиляції та кондиціонери.







Поверхом вище, на сьомому, розташована велика конференц-зала, розрахована на 50 людей. Простір можна використовувати для будь-яких бізнес-івентів: влаштовувати тренінги, лекції, проводити презентації тощо.



На обладнанні, освітленні, дизайні та комфорті не економили, натомість передбачили устаткування, як то кажуть, на усі випадки життя і для усіх найпопулярніших приладів та носіїв.



Вартість оренди конференц-залу стартує від 500 гривень за годину зі звичною для «Plato» системою знижок.







Окрім того, бізнес-центр «Plato» здає в оренду офіси від 11 до 200 м2. Обрати можна як невеликий затишний кабінет, так і великий open space. Наразі ремонтні роботи у офісних приміщеннях - на завершальному етапі, але вільних залишилося не так і багато, в оренді уже понад 40% простору.







Власники бізнес-центру потурбувалися і про те, аби водії мали можливість безпроблемно припаркуватися поруч із офісом, що у центральній частині міста – доволі проблемно. Більше того, незабаром встановлять декілька зарядних пристроїв для електрокарів.







Контакти:



БЦ «Plato» розташований за адресою вул. Даргомижського, 7. (вулиця від мерії до Набережної)



Для уточнення деталей та з питань оренди офісів варто телефонувати за номером 066 618 0103.



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