У центрі Луцька відкрили танцювальну школу для дітей і дорослих*

«Evol Dance Studio», яка розмістилася у самісінькому центрі міста (на вулиці Кривий Вал, 28)



Про це повідомляє



Знайти потрібний будинок не складно, а куди рухатися далі – підказують на вахті першого поверху.



Засновниця та одна із тренерів студії – Богдана Чилій. Вона переможниця та призерка численних всеукраїнських і міжнародних танцювальних змагань, про що свідчать десятки кубків, медалей, нагород, дипломів та відзнак на чільній стіні залу.



Із танцями дівчина пов’язана уже 15 років, з них 8 років – активно навчає танцювати інших. Професійно займається східними танцями, додатково викладає також класичні та бальні.



«На танці я пішла ще дитиною, і мені одразу це сподобалося. Потім я навчалася на факультеті хореографії у СНУ імені Лесі Українки і в якийсь момент зрозуміла, що мені хочеться чогось більшого, ніж просто виступати на конкурсах. У мене на той час уже був досвід викладання танців у групах і рано чи пізно це бажання передати свої знання мало реалізуватися», – розповідає Богдана.



Дівчина також зізнається, що довго обдумувала ці плани, але карантин дав час прийняти правильне рішення:



«На карантині з’явився час скласти план, почати шукати вдале приміщення, перебороти невпевненість і зрозуміти, що я справді цього хочу».



Що цікаво: якщо читати слово «Evol» з кінця до початку, то виходить «Love». У такий спосіб засновниця студії хотіла вкласти у свій бренд максимально багато любові до танців та зробити її дещо загадковою.



Урочистий момент перерізання червоної стрічки, вистріл кольорових блискіток з хлопавки – і нова танцювальна школа офіційно готова зустрічати перших гостей!



Зараз у студії набирають охочих на заняття за напрямками: східні танці для дорослих та дітей, stretching (розтяжка), бальні танці для дорослих та дітей, strip dense, dancehall, break dance, hip hop. Також шукають пари, яким цікаво вивчати класичні танці (а це всі стилі латиноамериканської та європейської програми!). Можна звертатися сюди і за постановкою того самого весільного танцю.



Поставити питання щодо графіку або ж записатися на перше заняття можна за телефоном +38 066 562 2821 або написати на сторінку в інстаграмі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо ви давно помітили у своєї дитини танцювальний хист або ж зі своєю другою половинкою шукаєте оригінальний спосіб провести час разом, то є гарна ідея. Нещодавно у Луцьку відкрили школу танців, яка розмістилася у самісінькому центрі міста (на вулиці Кривий Вал, 28)Про це повідомляє «Таблоїд Волині» , журналісти якого нещодавно відвідали школу танців.Знайти потрібний будинок не складно, а куди рухатися далі – підказують на вахті першого поверху.Засновниця та одна із тренерів студії –. Вона переможниця та призерка численних всеукраїнських і міжнародних танцювальних змагань, про що свідчать десятки кубків, медалей, нагород, дипломів та відзнак на чільній стіні залу.Із танцями дівчина пов’язана уже 15 років, з них 8 років – активно навчає танцювати інших. Професійно займається східними танцями, додатково викладає також класичні та бальні.«На танці я пішла ще дитиною, і мені одразу це сподобалося. Потім я навчалася на факультеті хореографії у СНУ імені Лесі Українки і в якийсь момент зрозуміла, що мені хочеться чогось більшого, ніж просто виступати на конкурсах. У мене на той час уже був досвід викладання танців у групах і рано чи пізно це бажання передати свої знання мало реалізуватися», – розповідає Богдана.Дівчина також зізнається, що довго обдумувала ці плани, але карантин дав час прийняти правильне рішення:«На карантині з’явився час скласти план, почати шукати вдале приміщення, перебороти невпевненість і зрозуміти, що я справді цього хочу».Що цікаво: якщо читати слово «Evol» з кінця до початку, то виходить «Love». У такий спосіб засновниця студії хотіла вкласти у свій бренд максимально багато любові до танців та зробити її дещо загадковою.Урочистий момент перерізання червоної стрічки, вистріл кольорових блискіток з хлопавки – і нова танцювальна школа офіційно готова зустрічати перших гостей!Зараз у студії набирають охочих на заняття за напрямками: східні танці для дорослих та дітей, stretching (розтяжка), бальні танці для дорослих та дітей, strip dense, dancehall, break dance, hip hop. Також шукають пари, яким цікаво вивчати класичні танці (а це всі стилі латиноамериканської та європейської програми!). Можна звертатися сюди і за постановкою того самого весільного танцю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію