Збираймо новорічний кошик на Волині з «АТБ», або Як накрити святковий стіл без зайвих витрат*





Багаторічний лідер вітчизняної галузі роздрібної торгівлі до Нового року та Різдва помітно розширив асортимент продукції власного імпорту. Більш ніж чотири мільйони постійних клієнтів, серед яких і волиняни, вже встигли оцінити доступність і високу якість імпортних товарів в «АТБ». Цього року в магазинах мережі розширили асортиментний ряд. З'явилися сотні нових найменувань імпортних товарів: кава, алкогольні напої, шоколад, сири, консерви і багато іншого. У винних відділах представлені топові сорти вин виробництва Аргентини, Чилі, Німеччини, Іспанії, Нової Зеландії, Молдови, ПАР тощо. Лінійку вже знайомих багатьом грузинських, французьких та італійських вин збільшили аж у п'ять разів, а от ціни на цей товар значно нижчі, ніж в будь-якому іншому українському маркеті.



На поличках «АТБ» тепер можна побачити нові найменування якісної продукції багатьох відомих європейських брендів. Це популярні польські сири та молочна продукція, італійські цільнозернові (тверді сорти з висівками) макаронні вироби, а також польські макаронні вироби без глютену (виготовлені з кукурудзяного борошна). Серед новинок – смачна піца німецького виробництва, яка після розігрівання в мікрохвильовці не поступається свіжоспеченій. Запропоновано три варіанти: «Шинка класична», «Прошуто» та «Чотири сири».



У відділах власної випічки розширено асортимент свіжої хлібобулочної продукції від європейських виробників: хрусткі багети, здобні та листкові булочки, донати, круасани… В «АТБ» можна купити до новорічного столу справжній грузинський лимонад, натуральний вірменський гранатовий сік прямого віджимання, є багато нових натуральних соків польського та іспанського виробництва. Ціни цілком доступні для українського споживача! В асортименті кожного з 1180 супермаркетів «АТБ» сьогодні представлено понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності. На поличках добре цих знайомих українцям супермаркетів є все і для звичайної вечері в сімейному колі, і для святкового новорічного застілля.



Близько п'ятисот представлених у магазинах мережі товарних позицій – це популярні серед волинян імпортні продукти. Йдеться про бакалію, молочну продукцію, овочі та фрукти, спиртні та безалкогольні напої, кондитерські вироби, смачні м'ясні делікатеси і сотні інших товарів від відомих якістю своєї продукції іноземних виробників.



Цікаво, що мелена та зернова кава від найбільшого німецького бренда настільки припала до смаку клієнтам «АТБ», що стала однією з трьох найкращих торгових марок у рейтингу споживчих уподобань в Україні в 2020 році (згідно з даними американської аналітичної компанії Nielsen Holdings PLC).



Важливим є й те, що вартість імпортних продуктів у дискаунтерах «АТБ» помітно нижча, ніж аналогічних товарів у магазинах інших торговельних мереж. Причина у тому, що найбільший український ритейлер «АТБ» працює із зарубіжними виробниками напряму. Таке правило дозволяє компанії, продаючи клієнтам власний імпорт, уникнути найменшої ймовірності фальсифікації та гарантувати високу якість продуктів, а покупцям – заощаджувати значні кошти. До вартості товару не включають витрати на послуги, що надають посередники, торгові представники тощо. Впровадження енергоощадних технологій і оптимізація багатьох бізнес-процесів дозволяють «АТБ» вже понад чверть століття поставляти українцям якісні продукти за максимально доступними цінами. Вартість продукції в АТБ у 24 областях країни завжди нижча за середньоринкову на 10–15%. Щотижневі акції дозволяють клієнту заощадити на купівлі продуктів до 40%.



Мільйони громадян, у тому числі й мешканці нашої Волині, вже оцінили унікальну можливість навіть в найважчі часи не відмовляти собі в придбанні улюблених європейських делікатесів і при цьому економити власні кошти. Нагадаємо, що цьогоріч в Україні створили перший продуктовий інтернет-магазин повного циклу, отже, будь-які продукти і товари з «АТБ» тепер можна





Текст – Григорій ПАВЛІШИН

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