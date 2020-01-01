Що таке «клубне» житло та чим відрізняється новий тип елітного помешкання від багатоповерхівок і приватних будинків. ФОТО*
Сьогодні, 09:18
Будинок клубного типу – нова пропозиція елітного помешкання серед новобудов на Волині, яка відразу почала цікавити охочих придбати не просто квартиру зі зручним плануванням, а щось набагато цікавіше у плані простору. Місце, де було б максимально комфортно, затишно та безпечно. Коли ж у родині виникають суперечки щодо того, що ліпше купувати – квартиру чи помешкання у приватному секторі, доводиться йти на компроміси. У такому випадку ідеальним симбіозом переваг життя у власному будинку та квартирі стає житло клубного типу.
Що ж таке «клубний» будинок та які його переваги, допомагали розбиратися спеціалісти луцького ЖК «StyleUР» – першого на Волині житла такого типу.
Основні плюси та особливості нового елітного житла
Поняття «клубний будинок» зародилося на європейському ринку нерухомості, в Україні ж такі трапляються у великих обласних центрах – Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, а тепер і на Волині. У таких будинках архітектура, дизайн, комфорт, автономність та продуманість зводяться до більш високого рівня, аніж у традиційних міських багатоповерхівках, водночас високо цінується приватність, аби там жилося так, ніби у власному будинку десь за містом.
– Малоповерховість.
Помешкання клубного типу зазвичай є малоповерховими спорудами із невеликою кількістю квартир на сходовому майданчику та у самому житлі.
До того ж, зазвичай квартири «клубних» будинків мають вільне планування, аби нові власники могли продумати до дрібниць свою ідеальну оселю та не обмежуватися тими перестінками, які обрав для нього забудовник. Таким чином у ЖК клубних типів є простір, який не обмежує у креативі задля реалізації усіх задумів. Чого не можна сказати про традиційні багатоповерхівки, де при купівлі часто доводиться погоджуватися із тим розмежуванням житлової площі, яке попередньо задумав архітектор. Купуючи приватний будинок, теж навряд вдасться щось кардинально змінити, тоді вже хіба зводити власний, що на сьогодні вимагає значних ресурсів та капіталовкладень.
Навіщо щось будувати, коли можна купити вже готову оселю і облаштувати її на власний смак, до того ж, маючи гарантію спокою, приватності та тиші без зайвих клопотів.
– Жодної комерції!
Салони краси, перукарні, продуктові магазини чи ресторани можна часто бачити на перших поверхах навіть елітних новобудов, із помешканнями клубного типу ситуація інакша. У таких об’єктах територія – лише для своїх.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Свій серед своїх: яким буде перше у Луцьку «клубне» житло. ФОТОЕКСКУРСІЯ*
Обираючи квартиру не просто у новобудові еліт-класу, а у житловому просторі, який створюють з дотриманням вимог приватності, мешканці можуть бути спокійними, що у їхню зону комфорту не потраплять сторонні. «Клубний» будинок – гарантія тиші і того, що сусіди поруч так само високо цінуватимуть особистий простір.
Проєкт території житлового комплексу «StyleUP» розрахований на спорудження 9-ти чотириповерхових будинків, у кожному із яких – по 64 квартири, та один приватний дошкільний навчальний заклад. Кожен будинок матиме свою окрему, відділену від інших територію із дитячим майданчиком, локацією із тренажерами, паркінгом, підвалами та продуманим дизайном ландшафту. Мешканці перших поверхів розпоряджатимуться огородженою терасою на 20 «квадратів», а жителі 2–4 поверхів будинку зможуть насолоджуватися вранішньою кавою на своїх просторих балконах на 7 м.кв. Кожна деталь продумана до дрібниць, аби ніщо не порушувало спокою мешканців першого на Волині «клубного» комплексу, які обрали його через гарантію тиші й автономності.
Архітектор цього житла – литовець Відімантас Самаліоніс. Через постійні поїздки до Польщі, Литви, Чехії та інших країн Європи він вивчив і сформував розуміння передової будівельної культури.
«В успішній Фінляндії, Норвегії, Швеції навіть в думках не виникає ідея створення 12-16-ти поверхової будівель, Територія, на якій зводимо ЖК «StyleUP», чимала. Тут майже 5,76 гектара, де можна будувати, наприклад, семи-, а не чотириповерхові будинки. Звичайно, це вигідно, але забудовник зрозумів, що треба робити для людей, для тих, хто усвідомлює, що при придбанні житла важливі не лише квадратні метри. Саме за наявності забудовників із такою ідеологією ринок буде повноцінним. Будуть ті, хто продає просто квадратні метри житла, і ті, хто продає рівень життя», – розповідав у одному із попередніх інтерв’ю архітектор. Зазначив, що саме таким і було завдання щодо зведення першого в області «клубного» будинку – створити якісний рівень життя і європейські умови на території комплексу.
«StyleUP» став одним із проєктів, у який забудовник в пріоритет поставив не вигоду, а роботу на благо людей. Зазначимо, що Відімантас Самаліоніс є також автором проєкту ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркету «Там-Там», що у Луцьку.
На прикладі європейських країн, де житлові комплекси клубного типу вже давно у ТОПі популярності, такий же задум вирішили втілити і в обласному центрі Волині, аби люди зрозуміли і вивчили усі переваги життя не в багатоповерховому «мурашнику», а в просторі, де про них турбуються навіть після здачі об’єкту в експлуатацію.
– Функціональність кожної із зон житлового комплексу
Кожна із функцій будинку клубного типу має бути продумана до дрібниць і створювати максимально вигідні та комфортні умови для усіх мешканців. Водночас забудовнику необхідно продумати простір території так, аби він взаємодіяв між собою.
Для прикладу, у луцькому «клубному» будинку вирішили розділити здачу кожної із черг та створювати повноцінні окремі простори, відділяючи їх від наступних будмайданчиків. Перша черга із двох малоповерхівох увійде в експлуатацію вже на весні 2021-го року і при здачі мешканці матимуть облагороджену територію, викладену різнокольорову бруківку для пішоходів авто- та велотранспорту, позначені паркомісця для кожної із квартир, підведені комунікації у оселях, бонусні 4 «квадрати» у підвалах для зберігання особистих речей та інше. Загалом лишиться тільки зробити ремонт, вмеблювати та заселятися.
Цікавий факт, що у цьому ЖК відмовилися від облаштування східців, архітектор вирішив, що на території не повинно бути жодних перешкод. Натомість подбали, аби батьки могли безпечно відпускати своїх дітей бавитися на дитячий майданчик у внутрішньому дворі, знаючи, що будь-який рух транспорту там просто неможливий.
Будинки клубного типу зазвичай обирають ті, хто надає перевагу затишку і комплексності, які не закінчуються за дверима квартири. Таким чином мешканцям «StyleUP» не доведеться створювати ОСББ і турбуватися про прибирання території, відеонагляд, облагородження. Усім цим і навіть пошуками няні для дитини за потреби займеться одна компанія, яка і буде утримувати весь комплекс.
– Енергоефективність
Вагомим фактором вибору житла є саме економія та якість будівництва. У «клубних» оселях до цього ставляться із неабиякою відповідальністю, адже, будуючи житло такого типу, потрібно розуміти, що називатися елітним ЖК неможливо без дотримання відповідних стандартів. Забудовники надають перевагу висококласним матеріалам: тепло-та шумоізоляційним вікнам (часто використовують євромонтаж), красивому, а головне якісному, внутрішньому наповненню: проводка, труби, кабелі – усе підбирають так, як для себе.
При зведенні ЖК «StyleUP» використовували 380-ти міліметрову цегляну кладку та додатково утеплили будинки 200 міліметрами пінополістиролу, аби у помешканні завжди було тепло, а мешканці не турбувалися про додаткові «ковдри» для своїх квартир. При здачі в оселях буде автономне опалення, тут відмовилися від газового, натомість облаштували електролічильники на тепло і воду окремо для кожної оселі. До того ж, власникам квартир не доведеться турбуватися про заміну вхідних дверей, адже вони виготовлені з якісного матеріалу та є звуконепроникними.
– Особлива приваблива родзинка (і не одна)
Не секрет, що кожен забудовник намагається зробити свою споруду не такою, як інші, вигадує цікаві маркетингові ходи та використовує яскраві кольори, які, на жаль, часто стають лише гарною зовнішньою картинкою. Особливість будинків клубного типу в тому, що кожна деталь, навіть декоративна, повинна буди частинкою цілої системи і працювати не лише «на фасад», а мати й інші функції, окрім як милувати око потенційних власників «квадратних» метрів.
Хтось хоче робити підземний паркінг, інший монтує під землею сміттєві баки або ж обрамлює увесь будинок і територію яскравим освітленням. У луцькому ж «клубному» помешканні, окрім фішок «начинки», вирішили із креативом підійти до оформлення фасаду, подібних якому у місті немає. Зокрема, зробили так звані відкриті вікна й огородили територію комплексу скляним шумозахисним парканом.
Балкони тут – не засклені, і у цьому є свої переваги, зокрема – наявність холодних шаф. Тепер власникам квартир не потрібно псувати фасад споруди, встановлюючи кондиціонери, великі білі коробки та інші речі легко сховаються за дерев’яними дощечками на балконі. До того ж, там встановили додаткове освітлення і передбачили вихід на розетку, аби влітку можна було оформити міні-офіс на свіжому повітрі.
Щодо парканів, то вони будуть огороджувати територію відразу за контрольно-пропускним пунктом, звідки буде вестися цілодобовий нагляд за об’єктом. Такі паркани зазвичай встановлюють поблизу магістралей з напруженим потоком транспорту, і хоч на околиці Луцька такої ситуації немає, забудовник вирішив вжити максимальних заходів для збереження тиші і спокою мешканців свого ЖК.
– Зручна логістика.
Споруджуючи помешкання клубного типу, забудовник повинен зважати на місце розташування та інфраструктуру навколо житлового комплексу. У пішій доступності повинні бути найбільш необхідні сервіси і, не менш важливо, територія для прогулянок. Парк, ліс чи озеро стануть неабияким бонусом для майбутніх мешканців.
Будинок клубного типу більше враховує можливість швидко дійти/доїхати до школи, супермаркету, скористатися більшою кількістю сервісів на місці, перейтися до одного чи іншого парку, безпосередня близькість транспортних розв’язок.
За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном +38(067)220 00 35 чи безпосередньо у відділ продажу ЖК «StyleUP», що розміщений на першому поверсі ТРЦ «ПортCity» або ж домовляйтеся і приїздіть у комплекс обирати свою ідеальну житлову площу. Краще один раз побачити і самому переконатися, аніж десятки разів читати про переваги життя у елітному комплексі нового покоління.
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Що ж таке «клубний» будинок та які його переваги, допомагали розбиратися спеціалісти луцького ЖК «StyleUР» – першого на Волині житла такого типу.
Основні плюси та особливості нового елітного житла
Поняття «клубний будинок» зародилося на європейському ринку нерухомості, в Україні ж такі трапляються у великих обласних центрах – Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, а тепер і на Волині. У таких будинках архітектура, дизайн, комфорт, автономність та продуманість зводяться до більш високого рівня, аніж у традиційних міських багатоповерхівках, водночас високо цінується приватність, аби там жилося так, ніби у власному будинку десь за містом.
– Малоповерховість.
Помешкання клубного типу зазвичай є малоповерховими спорудами із невеликою кількістю квартир на сходовому майданчику та у самому житлі.
До того ж, зазвичай квартири «клубних» будинків мають вільне планування, аби нові власники могли продумати до дрібниць свою ідеальну оселю та не обмежуватися тими перестінками, які обрав для нього забудовник. Таким чином у ЖК клубних типів є простір, який не обмежує у креативі задля реалізації усіх задумів. Чого не можна сказати про традиційні багатоповерхівки, де при купівлі часто доводиться погоджуватися із тим розмежуванням житлової площі, яке попередньо задумав архітектор. Купуючи приватний будинок, теж навряд вдасться щось кардинально змінити, тоді вже хіба зводити власний, що на сьогодні вимагає значних ресурсів та капіталовкладень.
Навіщо щось будувати, коли можна купити вже готову оселю і облаштувати її на власний смак, до того ж, маючи гарантію спокою, приватності та тиші без зайвих клопотів.
– Жодної комерції!
Салони краси, перукарні, продуктові магазини чи ресторани можна часто бачити на перших поверхах навіть елітних новобудов, із помешканнями клубного типу ситуація інакша. У таких об’єктах територія – лише для своїх.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Свій серед своїх: яким буде перше у Луцьку «клубне» житло. ФОТОЕКСКУРСІЯ*
Обираючи квартиру не просто у новобудові еліт-класу, а у житловому просторі, який створюють з дотриманням вимог приватності, мешканці можуть бути спокійними, що у їхню зону комфорту не потраплять сторонні. «Клубний» будинок – гарантія тиші і того, що сусіди поруч так само високо цінуватимуть особистий простір.
Проєкт території житлового комплексу «StyleUP» розрахований на спорудження 9-ти чотириповерхових будинків, у кожному із яких – по 64 квартири, та один приватний дошкільний навчальний заклад. Кожен будинок матиме свою окрему, відділену від інших територію із дитячим майданчиком, локацією із тренажерами, паркінгом, підвалами та продуманим дизайном ландшафту. Мешканці перших поверхів розпоряджатимуться огородженою терасою на 20 «квадратів», а жителі 2–4 поверхів будинку зможуть насолоджуватися вранішньою кавою на своїх просторих балконах на 7 м.кв. Кожна деталь продумана до дрібниць, аби ніщо не порушувало спокою мешканців першого на Волині «клубного» комплексу, які обрали його через гарантію тиші й автономності.
Архітектор цього житла – литовець Відімантас Самаліоніс. Через постійні поїздки до Польщі, Литви, Чехії та інших країн Європи він вивчив і сформував розуміння передової будівельної культури.
«В успішній Фінляндії, Норвегії, Швеції навіть в думках не виникає ідея створення 12-16-ти поверхової будівель, Територія, на якій зводимо ЖК «StyleUP», чимала. Тут майже 5,76 гектара, де можна будувати, наприклад, семи-, а не чотириповерхові будинки. Звичайно, це вигідно, але забудовник зрозумів, що треба робити для людей, для тих, хто усвідомлює, що при придбанні житла важливі не лише квадратні метри. Саме за наявності забудовників із такою ідеологією ринок буде повноцінним. Будуть ті, хто продає просто квадратні метри житла, і ті, хто продає рівень життя», – розповідав у одному із попередніх інтерв’ю архітектор. Зазначив, що саме таким і було завдання щодо зведення першого в області «клубного» будинку – створити якісний рівень життя і європейські умови на території комплексу.
«StyleUP» став одним із проєктів, у який забудовник в пріоритет поставив не вигоду, а роботу на благо людей. Зазначимо, що Відімантас Самаліоніс є також автором проєкту ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркету «Там-Там», що у Луцьку.
На прикладі європейських країн, де житлові комплекси клубного типу вже давно у ТОПі популярності, такий же задум вирішили втілити і в обласному центрі Волині, аби люди зрозуміли і вивчили усі переваги життя не в багатоповерховому «мурашнику», а в просторі, де про них турбуються навіть після здачі об’єкту в експлуатацію.
– Функціональність кожної із зон житлового комплексу
Кожна із функцій будинку клубного типу має бути продумана до дрібниць і створювати максимально вигідні та комфортні умови для усіх мешканців. Водночас забудовнику необхідно продумати простір території так, аби він взаємодіяв між собою.
Для прикладу, у луцькому «клубному» будинку вирішили розділити здачу кожної із черг та створювати повноцінні окремі простори, відділяючи їх від наступних будмайданчиків. Перша черга із двох малоповерхівох увійде в експлуатацію вже на весні 2021-го року і при здачі мешканці матимуть облагороджену територію, викладену різнокольорову бруківку для пішоходів авто- та велотранспорту, позначені паркомісця для кожної із квартир, підведені комунікації у оселях, бонусні 4 «квадрати» у підвалах для зберігання особистих речей та інше. Загалом лишиться тільки зробити ремонт, вмеблювати та заселятися.
Цікавий факт, що у цьому ЖК відмовилися від облаштування східців, архітектор вирішив, що на території не повинно бути жодних перешкод. Натомість подбали, аби батьки могли безпечно відпускати своїх дітей бавитися на дитячий майданчик у внутрішньому дворі, знаючи, що будь-який рух транспорту там просто неможливий.
У ЖК «StyleUP» внутрішній двір – повністю закритий для проїзду, там знаходиться дитячий майданчик, локація із тренажерами, лаундж зони та входи до під’їздів. На зовнішній стороні від парковки – буде ще один окремий вхід.
Перший поверх у комплексі – прохідний для максимального комфорту і безпеки, аби поруч із дитячим майданчиком не їздили автомобілі.
Будинки клубного типу зазвичай обирають ті, хто надає перевагу затишку і комплексності, які не закінчуються за дверима квартири. Таким чином мешканцям «StyleUP» не доведеться створювати ОСББ і турбуватися про прибирання території, відеонагляд, облагородження. Усім цим і навіть пошуками няні для дитини за потреби займеться одна компанія, яка і буде утримувати весь комплекс.
– Енергоефективність
Вагомим фактором вибору житла є саме економія та якість будівництва. У «клубних» оселях до цього ставляться із неабиякою відповідальністю, адже, будуючи житло такого типу, потрібно розуміти, що називатися елітним ЖК неможливо без дотримання відповідних стандартів. Забудовники надають перевагу висококласним матеріалам: тепло-та шумоізоляційним вікнам (часто використовують євромонтаж), красивому, а головне якісному, внутрішньому наповненню: проводка, труби, кабелі – усе підбирають так, як для себе.
При зведенні ЖК «StyleUP» використовували 380-ти міліметрову цегляну кладку та додатково утеплили будинки 200 міліметрами пінополістиролу, аби у помешканні завжди було тепло, а мешканці не турбувалися про додаткові «ковдри» для своїх квартир. При здачі в оселях буде автономне опалення, тут відмовилися від газового, натомість облаштували електролічильники на тепло і воду окремо для кожної оселі. До того ж, власникам квартир не доведеться турбуватися про заміну вхідних дверей, адже вони виготовлені з якісного матеріалу та є звуконепроникними.
– Особлива приваблива родзинка (і не одна)
Не секрет, що кожен забудовник намагається зробити свою споруду не такою, як інші, вигадує цікаві маркетингові ходи та використовує яскраві кольори, які, на жаль, часто стають лише гарною зовнішньою картинкою. Особливість будинків клубного типу в тому, що кожна деталь, навіть декоративна, повинна буди частинкою цілої системи і працювати не лише «на фасад», а мати й інші функції, окрім як милувати око потенційних власників «квадратних» метрів.
Хтось хоче робити підземний паркінг, інший монтує під землею сміттєві баки або ж обрамлює увесь будинок і територію яскравим освітленням. У луцькому ж «клубному» помешканні, окрім фішок «начинки», вирішили із креативом підійти до оформлення фасаду, подібних якому у місті немає. Зокрема, зробили так звані відкриті вікна й огородили територію комплексу скляним шумозахисним парканом.
Балкони тут – не засклені, і у цьому є свої переваги, зокрема – наявність холодних шаф. Тепер власникам квартир не потрібно псувати фасад споруди, встановлюючи кондиціонери, великі білі коробки та інші речі легко сховаються за дерев’яними дощечками на балконі. До того ж, там встановили додаткове освітлення і передбачили вихід на розетку, аби влітку можна було оформити міні-офіс на свіжому повітрі.
Щодо парканів, то вони будуть огороджувати територію відразу за контрольно-пропускним пунктом, звідки буде вестися цілодобовий нагляд за об’єктом. Такі паркани зазвичай встановлюють поблизу магістралей з напруженим потоком транспорту, і хоч на околиці Луцька такої ситуації немає, забудовник вирішив вжити максимальних заходів для збереження тиші і спокою мешканців свого ЖК.
– Зручна логістика.
Споруджуючи помешкання клубного типу, забудовник повинен зважати на місце розташування та інфраструктуру навколо житлового комплексу. У пішій доступності повинні бути найбільш необхідні сервіси і, не менш важливо, територія для прогулянок. Парк, ліс чи озеро стануть неабияким бонусом для майбутніх мешканців.
Будинок клубного типу більше враховує можливість швидко дійти/доїхати до школи, супермаркету, скористатися більшою кількістю сервісів на місці, перейтися до одного чи іншого парку, безпосередня близькість транспортних розв’язок.
За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном +38(067)220 00 35 чи безпосередньо у відділ продажу ЖК «StyleUP», що розміщений на першому поверсі ТРЦ «ПортCity» або ж домовляйтеся і приїздіть у комплекс обирати свою ідеальну житлову площу. Краще один раз побачити і самому переконатися, аніж десятки разів читати про переваги життя у елітному комплексі нового покоління.
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