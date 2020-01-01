Що таке «клубне» житло та чим відрізняється новий тип елітного помешкання від багатоповерхівок і приватних будинків. ФОТО*

У ЖК «StyleUP» подбали про кожну деталь, як у самих будинках, так і ззовні.

У ЖК «StyleUP» внутрішній двір – повністю закритий для проїзду, там знаходиться дитячий майданчик, локація із тренажерами, лаундж зони та входи до під’їздів. На зовнішній стороні від парковки – буде ще один окремий вхід.

Перший поверх у комплексі – прохідний для максимального комфорту і безпеки, аби поруч із дитячим майданчиком не їздили автомобілі.