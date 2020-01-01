Приготували за 3 хвилини, доставили – за 29: як працює доставка піци LA П’ЄЦ у Луцьку*
Сьогодні, 09:15
Доставка LA П’ЄЦ, що родом зі Львова, запустилася в Луцьку ще восени, але лучани ще мають до неї багато питань. Спробували знайти і озвучити відповіді на найпопулярніші з них.
Чому так швидко — до 29-ти хвилин
Бо піца випікається в п’єці — пічці на дровах. Завдяки високій температурі печі піца в ній готова вже через 1-2 хвилини (у електричній пічці це відбувається довше). Потім її моментально пакують та передають кур’єрам.
У команді працюють автокур’єри, які привозять піцу до 29-ти хвилин. Логістика правильно налаштована: місто ділиться на зони, які розташовані недалеко від виробництва.
Чому так смачно
Піца на дровах має хрусткий бортик та ніжну основу. Усі рецептури зберігають в секреті, щоб ніхто не зміг відтворити смак піци з доставки LA П’ЄЦ. Інгредієнти для піци ретельно відбирають, перевагу надають локальним виробникам.
Що по акціях
Для піцоманів діють постійні пропозиції: «2+1» (з понеділка по четвер включно) та «3+1» (з п’ятниці по неділю). Більше крутих акцій є на сайті, а також в Instagram доставки: там часто проводять круті конкурси: @pizza_la_piec
Про додаткові фішки сервісу та життя компанії можна дізнатися на власному YouTube-каналі доставки:
Як краще замовити
1) Через власний додаток LA П’ЄЦ (новим користувачам нараховують знижку 100 грн на перше замовлення):
https://apps.apple.com/ua/app/l%D0%B0-%D0%BF%D1%94%D1%86/id1448586060?l=uk (IOS)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lapiec.android&hl=en (Android)
2) На сайті: https://www.instagram.com/pizza_la_piec/
Чи можливий самовивіз
Так. І не лише можливий, а ще й вигідний. Той, хто купує піцу на локації LA П’ЄЦ (вулиця Набережна, 14), отримує 20% знижки.
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Чому так швидко — до 29-ти хвилин
Бо піца випікається в п’єці — пічці на дровах. Завдяки високій температурі печі піца в ній готова вже через 1-2 хвилини (у електричній пічці це відбувається довше). Потім її моментально пакують та передають кур’єрам.
У команді працюють автокур’єри, які привозять піцу до 29-ти хвилин. Логістика правильно налаштована: місто ділиться на зони, які розташовані недалеко від виробництва.
Чому так смачно
Піца на дровах має хрусткий бортик та ніжну основу. Усі рецептури зберігають в секреті, щоб ніхто не зміг відтворити смак піци з доставки LA П’ЄЦ. Інгредієнти для піци ретельно відбирають, перевагу надають локальним виробникам.
Що по акціях
Для піцоманів діють постійні пропозиції: «2+1» (з понеділка по четвер включно) та «3+1» (з п’ятниці по неділю). Більше крутих акцій є на сайті, а також в Instagram доставки: там часто проводять круті конкурси: @pizza_la_piec
Про додаткові фішки сервісу та життя компанії можна дізнатися на власному YouTube-каналі доставки:
Як краще замовити
1) Через власний додаток LA П’ЄЦ (новим користувачам нараховують знижку 100 грн на перше замовлення):
https://apps.apple.com/ua/app/l%D0%B0-%D0%BF%D1%94%D1%86/id1448586060?l=uk (IOS)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lapiec.android&hl=en (Android)
2) На сайті: https://www.instagram.com/pizza_la_piec/
Чи можливий самовивіз
Так. І не лише можливий, а ще й вигідний. Той, хто купує піцу на локації LA П’ЄЦ (вулиця Набережна, 14), отримує 20% знижки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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