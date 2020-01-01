Приготували за 3 хвилини, доставили – за 29: як працює доставка піци LA П’ЄЦ у Луцьку*





Чому так швидко — до 29-ти хвилин



Бо піца випікається в п’єці — пічці на дровах. Завдяки високій температурі печі піца в ній готова вже через 1-2 хвилини (у електричній пічці це відбувається довше). Потім її моментально пакують та передають кур’єрам.



У команді працюють автокур’єри, які привозять піцу до 29-ти хвилин. Логістика правильно налаштована: місто ділиться на зони, які розташовані недалеко від виробництва.



Чому так смачно



Піца на дровах має хрусткий бортик та ніжну основу. Усі рецептури зберігають в секреті, щоб ніхто не зміг відтворити смак піци з доставки LA П’ЄЦ. Інгредієнти для піци ретельно відбирають, перевагу надають локальним виробникам.



Що по акціях



Для піцоманів діють постійні пропозиції: «2+1» (з понеділка по четвер включно) та «3+1» (з п’ятниці по неділю). Більше крутих акцій є на сайті, а також в Instagram доставки: там часто проводять круті конкурси:



Про додаткові фішки сервісу та життя компанії можна дізнатися на власному





Як краще замовити



1) Через власний додаток LA П’ЄЦ (новим користувачам нараховують знижку 100 грн на перше замовлення):











2) На сайті:





Чи можливий самовивіз



Так. І не лише можливий, а ще й вигідний. Той, хто купує піцу на локації LA П’ЄЦ (вулиця Набережна, 14), отримує 20% знижки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доставка LA П’ЄЦ, що родом зі Львова, запустилася в Луцьку ще восени, але лучани ще мають до неї багато питань. Спробували знайти і озвучити відповіді на найпопулярніші з них.Бо піца випікається в п’єці — пічці на дровах. Завдяки високій температурі печі піца в ній готова вже через 1-2 хвилини (у електричній пічці це відбувається довше). Потім її моментально пакують та передають кур’єрам.У команді працюють автокур’єри, які привозять піцу до 29-ти хвилин. Логістика правильно налаштована: місто ділиться на зони, які розташовані недалеко від виробництва.Піца на дровах має хрусткий бортик та ніжну основу. Усі рецептури зберігають в секреті, щоб ніхто не зміг відтворити смак піци з доставки LA П’ЄЦ. Інгредієнти для піци ретельно відбирають, перевагу надають локальним виробникам.Для піцоманів діють постійні пропозиції: «2+1» (з понеділка по четвер включно) та «3+1» (з п’ятниці по неділю). Більше крутих акцій є на сайті, а також в Instagram доставки: там часто проводять круті конкурси: @pizza_la_piec Про додаткові фішки сервісу та життя компанії можна дізнатися на власному YouTube-каналі доставки:1) Через власний додаток LA П’ЄЦ (новим користувачам нараховують знижку 100 грн на перше замовлення): https://apps.apple.com/ua/app/l%D0%B0-%D0%BF%D1%94%D1%86/id1448586060?l=uk (IOS) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lapiec.android&hl=en (Android)2) На сайті: https://www.instagram.com/pizza_la_piec/ Так. І не лише можливий, а ще й вигідний. Той, хто купує піцу на локації LA П’ЄЦ (вулиця Набережна, 14), отримує 20% знижки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію