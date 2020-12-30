Маленькі пацієнти обласної лікарні Волині не залишилися без новорічного дива*

У період новорічно-різдвяних свят кожен очікує на диво. І поки світ сповнений людьми, готовими творити це диво для інших, його в Україні відчувають навіть ті, хто у святковий період змушений перебувати на лікарняному ліжку.Четвертий рік поспіль «Звичайне диво» маленьким пацієнтам обласної лікарні у Луцьку влаштовує ПриватБанк та Mastercard. Цей проект вже став новою всеукраїнською новорічною традицією. Адже цього року чудову ідею привітати зі святом малечу, яка зустрічає Новий рік на лікарняних ліжках, підтримали майже 150 тисяч українців.Тож 1 січня аніматори тішили малечу у обласній лікарні Волині розвагами та подарунками. Посмішки та щирі позитивні емоції, кажуть лікарі та батьки маленьких пацієнтів, допомагають пришвидшити одужання дітей. Діти раділи сюрпризам, тішилися увазі і відчуттю свята, фотографувалися із казковими персонажами.«Такі надзвичайні проєкти є найкращим втіленням сучасного запиту суспільства та тренду на активну системну благодійність. Завдяки зручній можливості зробити посильний внесок в велике добре діло до проєкту приєдналася рекордна кількість українців, - повідомила керівник благодійних проєктів ПриватБанку. - Саме завдяки їм більш ніж 3 тисячі дітей зустріли 2021-й у лікарнях разом з помічниками Санти та казковими героями, подарунками та розвагами. А медики отримали таке необхідне обладнання для лікування малечі».Та найголовніше, кажуть організатори доброчинної акції, – це те, що завдяки «Звичайному диву» вже чотири роки поспіль маленькі пацієнти обласної лікарні в Новий рік можуть відчути себе як удома, адже на них чекає справжнє свято.Медики ж обласної лікарні додають, що у рамках акції «Звичайне диво» заклад отримує і дороговартісне медичне обладнання. Так, за цей час лікарня отримала такі необхідні їй операційні лампи, приліжкові монітори, електрохірургічний апарат тощо.До слова, цього разу українці разом із банком та MasterCard зібрали на подарунки дітям та необхідне для дитячих лікарень обладнання понад 10 млн грн. Умови участі в проєкті дуже прості: потрібно зареєструватись на сайті акції, а після цього з кожної оплати, здійсненої за допомогою картки ПриватБанку, 1 гривня йде на благодійність і до неї ще по 1 гривні додають ПриватБанк та Mastercard. Акція тривала з 1 листопада по 31 грудня 2020 року. Наступна акція планується в кінці 2021 року.