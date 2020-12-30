Розквіт міжнародного напрямку в освіті – нові проєкти в Одесі за участю «Євротерміналу»*





Про важливість знайомства з іншими культурами в сфері освіти говорять уже не одне десятиліття, але тривалий час цей напрямок залишався вузьким. Однак в останні кілька років фокус почав зміщатися у бік інклюзивності. Учні одеських шкіл мають можливість вивчати не тільки англійську мову, але й, для прикладу, іспанську, польську або навіть китайську.



Розвиток міжнародних проєктів в Одесі



Одеса – унікальне для України місто в плані взаємодії різних культур. Завдяки активній торгівлі й Одеському морському порту, це місто поєднує безліч представників різних країн і національностей. Це створює сприятливий ґрунт для міжнародного співробітництва в галузі освіти. Однак це не було б можливим без підтримки зі сторони. Представники бізнесу, такі як компанія «Євротермінал», усе частіше виступають спонсорами проєктів у галузі освіти.



З кожним роком в Одесі запускається усе більше освітніх програм, які дозволяють школярам краще пізнавати інші країни, подорожувати й знайомитися з новими для себе культурами на власному практичному досвіді. У ряді середніх шкіл уже налагоджене активне співробітництво з Ізраїлем, Німеччиною, Китаєм та іншими країнами. Такі проєкти вдається реалізовувати багато в чому завдяки підтримці з боку тих, хто зацікавлений у підготовці молодих фахівців нового покоління.



Підтримка від «Євротерміналу» в освітніх проєктах



Багато великих підприємств, такі як компанія «Євротермінал», виявляють свій інтерес до освіти не тільки на словах, але й на практиці. «Євротермінал» крім своїх основних бізнес-проєктів, пов'язаних із логістикою й транспортом, приділяє велику увагу соціальному напрямку. За участю «Євротерміналу» на базі Ришельєвського ліцею була створена



У рамках онлайн-школи за підтримки «Євротерміналу» учні мають можливість вивчати цілу низку необхідних предметів:



● математику

● економіку

● основи програмування

● біологію

● хімію



У часи пандемії, коли потреба в онлайн-освіті зростає, неможливо недооцінити важливість таких проєктів, відзначає генеральний директор «Євротерміналу» Олександр Ейсмонт. За його словами, спонсорство в сфері освіти - довгострокове вкладення, яке згодом окупиться багаторазово, і участь у підготовці майбутніх професіоналів надзвичайно почесна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сучасній освіті все більше розвиваються тенденції глобалізації й міжкультурних відносин. Так, невід'ємною частиною освітнього процесу стає міжнародне співробітництво. Не залишається осторонь і Одеса. Одеські школярі активно вивчають мови й культуру інших країн, беруть участь в освітніх програмах, подорожують за кордон.Про важливість знайомства з іншими культурами в сфері освіти говорять уже не одне десятиліття, але тривалий час цей напрямок залишався вузьким. Однак в останні кілька років фокус почав зміщатися у бік інклюзивності. Учні одеських шкіл мають можливість вивчати не тільки англійську мову, але й, для прикладу, іспанську, польську або навіть китайську.Одеса – унікальне для України місто в плані взаємодії різних культур. Завдяки активній торгівлі й Одеському морському порту, це місто поєднує безліч представників різних країн і національностей. Це створює сприятливий ґрунт для міжнародного співробітництва в галузі освіти. Однак це не було б можливим без підтримки зі сторони. Представники бізнесу, такі як компанія «Євротермінал», усе частіше виступають спонсорами проєктів у галузі освіти.З кожним роком в Одесі запускається усе більше освітніх програм, які дозволяють школярам краще пізнавати інші країни, подорожувати й знайомитися з новими для себе культурами на власному практичному досвіді. У ряді середніх шкіл уже налагоджене активне співробітництво з Ізраїлем, Німеччиною, Китаєм та іншими країнами. Такі проєкти вдається реалізовувати багато в чому завдяки підтримці з боку тих, хто зацікавлений у підготовці молодих фахівців нового покоління.Багато великих підприємств, такі як компанія «Євротермінал», виявляють свій інтерес до освіти не тільки на словах, але й на практиці. «Євротермінал» крім своїх основних бізнес-проєктів, пов'язаних із логістикою й транспортом, приділяє велику увагу соціальному напрямку. За участю «Євротерміналу» на базі Ришельєвського ліцею була створена STEM-школа , що дозволяє учням одержувати нові знання в доступному онлайн-форматі.У рамках онлайн-школи за підтримки «Євротерміналу» учні мають можливість вивчати цілу низку необхідних предметів:● математику● економіку● основи програмування● біологію● хіміюУ часи пандемії, коли потреба в онлайн-освіті зростає, неможливо недооцінити важливість таких проєктів, відзначає генеральний директор «Євротерміналу». За його словами, спонсорство в сфері освіти - довгострокове вкладення, яке згодом окупиться багаторазово, і участь у підготовці майбутніх професіоналів надзвичайно почесна.

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