Розквіт міжнародного напрямку в освіті – нові проєкти в Одесі за участю «Євротерміналу»*
Сьогодні, 09:35
У сучасній освіті все більше розвиваються тенденції глобалізації й міжкультурних відносин. Так, невід'ємною частиною освітнього процесу стає міжнародне співробітництво. Не залишається осторонь і Одеса. Одеські школярі активно вивчають мови й культуру інших країн, беруть участь в освітніх програмах, подорожують за кордон.
Про важливість знайомства з іншими культурами в сфері освіти говорять уже не одне десятиліття, але тривалий час цей напрямок залишався вузьким. Однак в останні кілька років фокус почав зміщатися у бік інклюзивності. Учні одеських шкіл мають можливість вивчати не тільки англійську мову, але й, для прикладу, іспанську, польську або навіть китайську.
Розвиток міжнародних проєктів в Одесі
Одеса – унікальне для України місто в плані взаємодії різних культур. Завдяки активній торгівлі й Одеському морському порту, це місто поєднує безліч представників різних країн і національностей. Це створює сприятливий ґрунт для міжнародного співробітництва в галузі освіти. Однак це не було б можливим без підтримки зі сторони. Представники бізнесу, такі як компанія «Євротермінал», усе частіше виступають спонсорами проєктів у галузі освіти.
З кожним роком в Одесі запускається усе більше освітніх програм, які дозволяють школярам краще пізнавати інші країни, подорожувати й знайомитися з новими для себе культурами на власному практичному досвіді. У ряді середніх шкіл уже налагоджене активне співробітництво з Ізраїлем, Німеччиною, Китаєм та іншими країнами. Такі проєкти вдається реалізовувати багато в чому завдяки підтримці з боку тих, хто зацікавлений у підготовці молодих фахівців нового покоління.
Підтримка від «Євротерміналу» в освітніх проєктах
Багато великих підприємств, такі як компанія «Євротермінал», виявляють свій інтерес до освіти не тільки на словах, але й на практиці. «Євротермінал» крім своїх основних бізнес-проєктів, пов'язаних із логістикою й транспортом, приділяє велику увагу соціальному напрямку. За участю «Євротерміналу» на базі Ришельєвського ліцею була створена STEM-школа, що дозволяє учням одержувати нові знання в доступному онлайн-форматі.
У рамках онлайн-школи за підтримки «Євротерміналу» учні мають можливість вивчати цілу низку необхідних предметів:
● математику
● економіку
● основи програмування
● біологію
● хімію
У часи пандемії, коли потреба в онлайн-освіті зростає, неможливо недооцінити важливість таких проєктів, відзначає генеральний директор «Євротерміналу» Олександр Ейсмонт. За його словами, спонсорство в сфері освіти - довгострокове вкладення, яке згодом окупиться багаторазово, і участь у підготовці майбутніх професіоналів надзвичайно почесна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про важливість знайомства з іншими культурами в сфері освіти говорять уже не одне десятиліття, але тривалий час цей напрямок залишався вузьким. Однак в останні кілька років фокус почав зміщатися у бік інклюзивності. Учні одеських шкіл мають можливість вивчати не тільки англійську мову, але й, для прикладу, іспанську, польську або навіть китайську.
Розвиток міжнародних проєктів в Одесі
Одеса – унікальне для України місто в плані взаємодії різних культур. Завдяки активній торгівлі й Одеському морському порту, це місто поєднує безліч представників різних країн і національностей. Це створює сприятливий ґрунт для міжнародного співробітництва в галузі освіти. Однак це не було б можливим без підтримки зі сторони. Представники бізнесу, такі як компанія «Євротермінал», усе частіше виступають спонсорами проєктів у галузі освіти.
З кожним роком в Одесі запускається усе більше освітніх програм, які дозволяють школярам краще пізнавати інші країни, подорожувати й знайомитися з новими для себе культурами на власному практичному досвіді. У ряді середніх шкіл уже налагоджене активне співробітництво з Ізраїлем, Німеччиною, Китаєм та іншими країнами. Такі проєкти вдається реалізовувати багато в чому завдяки підтримці з боку тих, хто зацікавлений у підготовці молодих фахівців нового покоління.
Підтримка від «Євротерміналу» в освітніх проєктах
Багато великих підприємств, такі як компанія «Євротермінал», виявляють свій інтерес до освіти не тільки на словах, але й на практиці. «Євротермінал» крім своїх основних бізнес-проєктів, пов'язаних із логістикою й транспортом, приділяє велику увагу соціальному напрямку. За участю «Євротерміналу» на базі Ришельєвського ліцею була створена STEM-школа, що дозволяє учням одержувати нові знання в доступному онлайн-форматі.
У рамках онлайн-школи за підтримки «Євротерміналу» учні мають можливість вивчати цілу низку необхідних предметів:
● математику
● економіку
● основи програмування
● біологію
● хімію
У часи пандемії, коли потреба в онлайн-освіті зростає, неможливо недооцінити важливість таких проєктів, відзначає генеральний директор «Євротерміналу» Олександр Ейсмонт. За його словами, спонсорство в сфері освіти - довгострокове вкладення, яке згодом окупиться багаторазово, і участь у підготовці майбутніх професіоналів надзвичайно почесна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні статті
Розквіт міжнародного напрямку в освіті – нові проєкти в Одесі за участю «Євротерміналу»*
Сьогодні, 09:35
Новорічний подарунок для волинян: святкові знижки в «АТБ»*
30 грудень, 2020, 17:43
Шлях вищої освіти від першого університету до часів незалежності
29 грудень, 2020, 13:41
Останні новини
На дачному масиві у Луцьку сталася пожежа
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку на 19 січня
Сьогодні, 09:09
На Волині горів автомобіль Mazda
Сьогодні, 09:05
На Водохреще частина міста на Волині залишилася без води
Сьогодні, 08:55