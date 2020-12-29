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В Україні відбудеться перший в історії «Ланцюг Соборності» онлайн

В Україні відбудеться перший в історії «Ланцюг Соборності» онлайн
Цьогоріч мужній бренд з українським характером КОZАЦЬКА РАDА доведе, що жодні перешкоди не стануть українцям на заваді. За його сприяння створять віртуальний ланцюг, що поєднає Київ та Сімферополь 21–22 січня.

Про це повідомляють організатори.

22 січня 1919 року проголосили Акт Злуки — в єдину Українську соборну державу об'єдналися Українська Народна Республіка і Західно-Українська Народна Республіка. Рівно через 80 років після цієї доленосної події на законодавчому рівні ухвалили святкування Дня Соборності України, що засвідчує єдність нашого народу, про яку мріяли ще з княжих часів видатні державні, політичні і релігійні діячі, літописці, письменники і звичайні люди. Але шлях до свободи і незалежності був довгий і тяжкий, сповнений трагічних подій. На жаль, і сьогодні нам доводиться за це боротись і справами підкріплювати наше прагнення жити в єдиній Україні.

Живий ланцюг 2021

День Соборності — свято, що символізує не тільки об’єднання нації, але й день, коли лишаються в стороні всі суперечки. Зрозуміти, що сила в єдності нас вчить історія і нагадує сьогодення. У час, коли ми маємо українські території, непідконтрольні українській владі, День Соборності — ще один привід нагадати, що Крим та Донеччина — це Україна.

Цього року між Києвом та Сімферополем збудують перший в історії віртуальний ланцюг Соборності. Він простягнеться на 1058 кілометрів і п’ять разів перетне Дніпро, символічно поєднавши Україну.
В Україні відбудеться перший в історії «Ланцюг Соборності» онлайн

В часи, коли випробовується єдність нашого народу, українці зможуть вписати нові сторінки в історію Соборності. І хоча живий ланцюг єдності традиційно будувався зі Сходу на Захід, цього року він повинен поєднати Україну там, де її намагаються розділити — між Києвом та Сімферополем.

Акція розпочнеться у 31 річницю «Української хвилі» — 21 січня і триватиме протягом двох днів. Вперше вона зможе поєднати усіх українців, незалежно від відстані та фізичної можливості бути присутнім, адже ланцюг Соборності буде збудований в Інтернеті.

Щоб стати у ланцюг, достатньо авторизуватися на сайті «Ланцюг Соборності»
https://unite-ukraine.com.ua Звідти автоматично підтягнеться аватарка і стане наступною в черзі із тисяч аватарок інших учасників, що мають метр за метром вишикуватись на 1058 кілометрів маршруту.

Ланцюг п’ять разів символічно перетне Дніпро: на мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.

В День Соборності через COVID-19 ми не зможемо як завжди взяти одне одного за руки. Але відтепер для єдності немає обмежень і відстань не має значення. Значення має лише наше прагнення бути разом — в одній соборній Україні.

21 січня відкриється доступ на сайт, де розпочнеться створення Ланцюга Соборності. А поки всі охочі приєднатися до цієї акції можуть дізнаватися про перебіг подій на сторінці https://www.facebook.com/unite.ukraine у Фейсбуці.
В Україні відбудеться перший в історії «Ланцюг Соборності» онлайн


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Теги: реклама, козацька рада, ланцюг соборності онлайн
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