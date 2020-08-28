Хочеш високий бал на іспитах? У Луцьку запрацював центр підготовки до ЗНО та ДПА – школа «Кевін»*

Перша філія школи підготовки до ЗНО та ДПА «Кевін» запрацювала ще 4 роки тому в Одесі. На сьогодні мережа налічує 25 філій на території всієї України. Луцький осередок запрацював у листопаді 2020-го року та розташований на вулиці Шопена, 22. Хоч у Луцьку «Кевін» функціонує лише кілька місяців, проте охочих навчатися тут уже чимало. І далі ми детальніше розповімо чому.- українську мову та літературу;- історію України та всесвітню історію;- математику;- біологію;- англійську мову.Також є можливість підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з географії або фізики.Заняття у школі з кожного предмета відбуваються два рази в тиждень, кожне триває 1,5 години (передбачена перерва 15 хвилин). Учні можуть займатися як індивідуально, так і у групах до 8 осіб.Так, є, але викладачі задають щось не надто трудомістке та ще й цікаве, як от переглянути історичний фільм чи послухати пісню англійською.У «Кевіні» учні не залишаються сам на сам зі своїми думками та хвилюваннями стосовно певних питань, які у звичайних школах потрібно «тримати в собі» до наступного заняття. Тут можна у будь-який час проконсультуватися з викладачем у меседжерах.Завдяки авторській методиці викладання, у школі «Кевін» обіцяють покращити ваш результат на 30+ балів, залежно від поточного рівня знань, часу та інтенсивності підготовки.Не потрібно додатково купувати книжки, зошити, ручки, що часто доставляє клопотів та створює додаткове навантаження на гаманець, – у «Кевіні» про це подбали та роздають усі необхідні матеріали для навчання безпосередньо перед уроком.Місячна оплата за навчання становить 1200 гривень (тобто 1,5-годинне вартує лише 150 гривень). Окрім цього, є можливість записатися на безкоштовний пробний урок.Чи не найголовнішою особливістю школи «Кевін» є її молоді викладачі. Усім їм – до 25 років, тому між учнями та вчителями не існує певного бар’єра, адже у школі – товариські стосунки, тут знаходять не лише хороших наставників, а й друзів, однодумців. До того ж, свого часу викладачі «Кевіна» склали ЗНО на найвищі бали – 190 і більше, є фанатами своєї справи та про улюблений предмет можуть розповідати годинами.Однак, не зважаючи на досягнення, перш ніж потрапити у «Кевін» викладачі проходили три етапи перевірки: іспит з ораторського мистецтва, відкритий урок, що потрібно було провести серед усіх претендентів, і лише за 20 хвилин доступно пояснити тему присутнім, а також проходили тестування за програмою зовнішнього незалежного оцінювання без попередньої підготовки.«До ЗНО та ДПА з української залишилося кілька місяців, а ти досі «ні без ні ме», бо на уроках бив байдики? Не варто опускати руки, перестань жаліти себе й недооцінювати, бо головне - бажання! І у тебе обов'язково воно з'явиться, якщо вивчатимеш українську зі мною», - впевнена Юлія.Юлія Бубало каже, що щаслива мати змогу ділитися своїми знаннями й досвідом. Вона намагається стати для учнів не лише вчителем, а й їх другом, бо коли викладач і учень на одній хвилі, то навчання стає хобі.«Ти навчишся писати творчі завдання, з легкістю зможеш визначити частини мови та члени речення й правильно розставлятимеш розділові знаки. І найголовніше - полюбиш українську так, як її люблю я», - переконана викладачка.Молодий викладач – студент 3-го курсу історичного факультету СНУ імені Лесі Українки, де навчається за спеціальністю «історія та археологія». Заглиблюватися у предмет йому допомагає ще й заняття в школі «Айна Бера» – найчисленніша і титулована асоціація клубів середньовічного бою України.«З історією до ЗНО підготуватися за одну ніч не вийде», - наголошує Андрій Сидор. Він каже, якщо підходити до історії лише як до предмету, де треба завчити дати, нічого путнього із цього не вийде.«А от якщо історія стає для нас цікавим серіалом із живими людьми, які робили неординарні вчинки, скажімо, як Богдан Хмельницький, котрий був маленьким шляхтичем і підняв таку війну, тоді це стає цікаво. Зайдіть в інстаграм - там люди більше стежать за живими людьми, слідкують за їхніми долями. Те ж і з історією: коли ти стежиш за постатями, перипетіями, що вони відчувають і переживають під час цього, коли ти заглиблюєшся, то це тебе неймовірно зацікавлює. Коли я подивився на історію не просто як на дати, а як на події, картини, замки, битви, місцевість, тоді полюбив цей предмет», - говорить викладач.За словами Андрія Сидора, таки заглибитися у події, зрозуміти суть певних історичний перипетій допоможуть улюблені речі підлітків та молоді – комп’ютерні ігри на кшталт якісних стратегій та фільми і серіали, наприклад «Гра престолів». Це і може стати домашнім завданням для учнів, зазначає вчитель:«Краще сприймати якусь інформацію, коли це підкріплено візуально. Вам кажуть: «Олег пішов на Константинополь і взяв данину». Як ви це уявили? А коли ви бачите як пливуть лодії, людей, які висаджуються на березі, б’ються з візантійцями, коли десь щось горить… Значно цікавіше, правда?».«Я вчилася у стандартній сільській школі, тому, відповідно, і рівень освіти там був як у звичайній сільській школі. Тепер я розумію, що методика викладання, яка й тепер трапляється у школах, – застаріла, граматико-перекладна, тобто орієнтована на те, аби учень читав граматичні речення і їх перекладав», - розповідає Анастасія. Викладачка каже, що через цю неефективну модель школярі нерідко не люблять англійську мову та вважають її надто складною для розуміння. Однак, вивчити англійську до рівня В1, В2 цілком реально, якщо змінити підхід та зацікавити, переконана Анастасія Сидор.«У програмі ЗНО, наприклад, є перелік тем, на які варто орієнтуватися: сім'я, культура, культура твоєї країни, свята, здоров’я, проведення вільного часу. Це не щось захмарне, це доволі базові теми, які знадобляться у звичайному житті, зокрема у подорожах», - наголошує вона. У «Кевіні» на уроці англійської намагаються охопити усі важливі моменти: слухання, читання, граматику, аудіювання та говоріння. Найбільший акцент звертають на лексику, адже більшість завдань у тестуванні стосуються саме її.Викладачка зазначає, що окрім стандартних завдань застосовує інтерактив, дає слухати пісні з потрібною для того чи іншого заняття лексикою та граматикою чи дивитися мінісерії популярних серіалів.«Одна справа, коли ти «зазубрюєш» матеріал, інша – коли ти розумієш реальне застосування правил, слів, коли тобі це цікаво. Усі ж пам’ятають сторінку поділену на три колонки, де є слово, транскрипція і переклад? Насправді це вже не працює», - додає Анастасія Сидор.«Я лікар-інтерн. Уже 3 роки я займаюся з випускниками і круто, коли приходжу з роботи, де переважно і колеги, і пацієнти старшого віку, та переходжу на зовсім інший рівень спілкування, де у людей горять очі. Насправді викладання стало для мене не роботою, а радше хобі», - зізнається Вадим Шепшелей.Природа побудована на твердій логіці (біологія – наука про живу природу), у природі не буває алогічних речей, усе неефективне зникає протягом певного проміжку часу – саме на ці тези акцентують увагу під час занять з біології у «Кевіні». Щоб не бути голослівним, Вадим Шепелей одразу наводить зрозумілий усім приклад: будь-який хворобортворний мікроорганізм на кшталт коронавірусу є лімітуючим фактором популяції і робить так, аби дати життєвий простір новому поколінню.Із досвіду, каже викладач, найважче учням дається загальна біологія, бо це саме той розділ, де треба вивчити багато матеріалу, зрозуміти його, обдумати.«Є багато інтерактиву та мультимедіа, що допоможуть зрозуміти суть питання. Завжди матеріал, який потрібно вивчити, треба прив’язувати до знайомого прикладу. Наприклад, той же коронавірус входить до групи ГРВІ (гострі респіраторні вірусні інфекції). ГРВІ – будь-які віруси, що викликають хвороби дихальної системи. Тепер це вже не 4 незрозумілі літери», - відзначає лікар-інтерн. Вадим Шепшелей додає, що заняття з біології по-новому відкриють цей предмет і розставлять усі хаотичні знання на свої полички.Математика – той предмет, котрий змушує серця багатьох учнів битися частіше, а переживання нарощувати у геометричній прогресії. До того ж, цьогоріч випускників шкіл обов'язково складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики у формі ЗНО. Саме тому Віктор Томчук наголошує, що передусім варто звернути увагу на подолання остраху.«У ЗНО з математики, якщо десь не там поставиш знак «-», буде зовсім не та відповідь. Навіть якщо у розв’язанні задачі буде помилка, хоч відповідь і написана правильно, певні бали знімуть. Тож передусім треба опанувати себе», - підкреслює викладач. Впоратися з цим допоможуть у школі «Кевін», де «підкорюють» не лише високим рівнем навчання, а й ставленням до процесу та дружньою атмосферою.«Для мене найголовніше – навчити дітей думати. У математиці можна завчити найпростіші формули і вивести з них складні. Звісно, треба мати базу, але діти завжди кажуть, на який бал вони розраховують і ми будуємо заняття відповідно. Я не хочу перевантажувати учнів, давати їм занадто складні завдання. Але, знову ж таки, потрібно дотримуватися «золотої середини», бо якщо задати легкий матеріал, стане нецікаво, домашні завдання виконуватися не будуть», - додає магістр математики.