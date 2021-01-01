Адвокат з Луцька подорожує на велосипеді у пошуках унікальних автобусних зупинок. ФОТО

Село Линівка

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Село Погіньки

Село Оконськ

Село Воля-Любитівська

Я працюю адвокатом вже більше десяти років. Моя професія передбачає психологічний аспект, де постійно доводиться вирішувати чужі проблеми. Це дуже виснажує. Тому для того, аби розвантажити мозок та відпочити, я займаюсь велоспортом та бігаю трейли.Разом з моїми друзями із туристичного магазину «Миклухо Маклай» маємо свій маленький велоклуб і багато катаємось Волинню. Маю навіть карту, на якій позначаю всі дороги, де їздив і куди ще планую поїхати.Саме завдяки велоспорту я зрозумів, яка у нас гарна місцевість та краєвиди. Адже ми часто не помічаємо того, що маємо. Для прикладу, велосипедисти в Англії не можуть подорожувати так, як ми, бо в них майже всі поля — це приватна власність, загороджена забором.А ми маємо простір та свободу: виїжджаєш чотири кілометри за Луцьк і вже починаються неосяжні поля та ліси. Тому ми з друзями вирішили дослідити терени, на яких живемо.Людський розум побудований таким чином, що він не помічає того, що нам здається непотрібним. І завдяки такому «фільтру» ми пропускаємо багато цікавого. Тому особисто я ніколи не звертав уваги на автобусні зупинки, що стоять біля дороги.Але одного разу я побачив дуже цікаву мозаїчну зупинку. Вона була така гарна, що я її сфотографував. І після цього став частіше до них придивлятись.Згодом в одному селі я знайшов зупинку із дуже цікавим сюжетом: русалки, мавки, болота. І мене зацікавила етимологія походження цих малюнків. Чому художники свого часу зобразили саме це? Як виявилось, усі мозаїки — не випадкові. Зазвичай митці малювали, відштовхуючись від особливості краю та навіть його міфології.Для прикладу, у селі Оленівка на зупинці зображені олені, а у Линівці — лини. Мавки або русалки часто намальовані там, де є болотиста місцевість.Я звернув увагу на те, що на Волині найпоширенішими сюжетами є олені, кабани та зайці. Тобто, жирафу та зебру на зупинці ніхто не малював.Однак, засмучував той факт, що більшість цих споруд — у жахливомі стані. Багато з них майже зруйновані, а ті, що цілі, люди перетворили на смітник або туалет. Сама мозаїка на багатьох з них повідвалювалась або її чимось заклеїли. І від цього сумно, адже це — унікальні малюнки, зроблені за допомогою унікальної техніки.Тому я настільки цим перейнявся, що вирішив відфотографувати усі красиві та історично цінні зупинки. Адже це допоможе хоч якось зберегти пам’ять про них.Був випадок, коли зупинку, яку я сфотографував, через декілька днів просто знесли. Коли я туди повернувся, то мозаїка валялась розкидана на землі. І ти розумієш, що вона вже знищена і ніхто її більше не відтворить.Тому окрім фотографування, я відмічаю ще всі маршрути, де їздив. Мрію колись зробити інтерактивну карту або цікавий велосипедний маршрут.Я почав шукати інформацію про мозаїку на зупинках у різних джерелах, самостійно досліджувати цю тематику. Про це є багато історичних публікацій навіть в інтернеті. А ще в Україні є фотографи, які також цим займаються. Один з них - Євген Нікіфоров, який видав альбом-книгу про мозаїку Київської області. Там є розділ і про автобусні зупинки. Він довго досліджував цю тематику та багато фотографував.Отож, як виявилось, багато «автобусних павільйонів» побудували у 1970-1980-их роках перед відкриттям Олімпіади.У деяких джерелах пишуть, що завдяки красивим зупинкам влада хотіла вразити іноземців, які мали приїхати дивитись Олімпіаду.Адже в Америці, для прикладу, на той час вже була розвинена автомобільна індустрія із придорожними мотелями та автобанами.А Радянський Союз був бідною країною, в якій більшість людей їздили на громадському транспорті. Тому влада поставила собі за ціль упорядкувати дороги, аби вразити іноземців.Тобто, у країні все так заможно, що навіть автобусні зупинки обкладені мозаїкою.Також я знайшов інформацію про самих художників, які працювали над зупинками. Правда, її дуже мало.Однак, очевидці розповідають, що художники приїжджали до села часто із своїми помічниками. Вони жили у людей «по хатах» і декілька тижнів працювали над однією зупинкою. Їх можна назвати першими райтерами.Кажуть, що цей вид монументального мистецтва приваблював багатьох молодих художників-студентів через відсутність примусової комуністичної пропаганди.Тобто, художники не викладали на одній стороні зупинки оленя, а на іншій — Леніна, який веде того оленя до світлого комунізму. Бо ми всі добре знаємо, як у Радянському Союзі було із пропагандою та тісними рамками для митців.Майже усі ці малюнки на зупинках — унікальні та не повторюються. А це — одна з головних причин, чому варто зберігати цю культурну спадщину.Як виявилось, є навіть різні методи викладання мозаїки. Я не професіонал, але вже можу розрізняти та знаходити відмінності у техніці виконання. Є дуже маленька мозаїка, є малюнки, викладені перевернутими камінчиками, тощо.Можна сказати, що мозаїка — це пікселізація. Тому чим менші деталі — тим якісніша картинка.Автобусні зупинки, що розміщені над дорогою загального значення знаходяться на балансі Укравтодору. А за ті, що побудовані у селах, відповідає ОТГ.Зараз багато таких зупинок просто руйнують у рамках проектів реорганізації. На їх місці ставлять нові — повний несмак. Оці сині будки-зупинки часто будують фірми, що виготовляють огорожі на могилах. А потім ще підписують назву села золотими буквами та шрифтом, яким пишуть на могилах. То я цього геть не розумію. Як на мене, навіть якщо зупинка перебуває у поганому стані, то після ремонту вона буде гарнішою, чим оці «собачі будки». Проте, це обійдеться набагато дорожче.А ті зупинки, що залишились, люди самі руйнують, перетворивши їх на сміттєзвалища та туалети. В результаті — цінна мозаїка руйнується та обсипається, а навколо — гори сміття.Люди просто не розуміють, наскільки це красиві та унікальні малюнки. Мене часто питають у селах, для чого я фотографую ту зупинку, адже «вона тут вже стільки років стоїть».Я маю цікаву ідею: прибрати одну зупинку, відчистити її від бруду і подивитись, за скільки часу люди зроблять з неї смітник. Я думаю, що чуда не буде і це станеться дуже швидко.Мені здається, якщо люди навчаться цінувати красу, яка їх оточує, то відбудуться якісь зміни у їх естетичному сприйнятті світу.Часто під моїми дописами у Facebook мені користувачі пишуть «я пам’ятаю цю мозаїку з дитинства». Мені здається, що це — ключ до всього.Нехай ми вже деформовані психологічно, але ще можемо правильно виховати своїх дітей. Навчити їх цінувати та берегти те, що нас оточує. Тобто, коли вони у селі будуть чекати автобус біля гарної зупинки з мозаїкою, у них і думки не виникне насмітити або відбити кусок стіни.Ось чому в Європі є стільки багато збереженої історичної спадщини, різних замків і так далі? Тому що вони вміють цінувати та зберігати. А у нас є декілька замків, частина з яких — зруйнована. А чому? Бо нікому це непотрібно.Я думаю над тим, як зберегти ті зупинки, що залишились. Зараз це дуже важливо. Сподіваюсь, що у мене вистачить часу пошукати в архівах різні документи про затвердження будівництва та розпису цих споруд. Адже, на мою думку, їх можна відновити і зберегти як історичну пам’ять.Одного разу я фотографував зупинку з класною мозаїкою, а через деякий час її повністю знесли. Тоді я надіслав запит до місцевої ОТГ та запитав, для чого таке робити. А вони відповіли, що по-перше, я не є мешканцем того села, щоб мені щось пояснювати. А по-друге, у них був проэкт із модернізації села, тому все законно.Я вважаю, що всі відфотографовані зупинки треба каталогізувати. Потім зробити спеціальний проект із пропозиціями, як зберегти унікальну мозаїку. І з цим звернутись до Укравтодору та ОТГ.Я маю багато ідей, як популяризувати цю унікальну мозаїку. Можна робити туристичний маршрут, інтерактив, карту, гру або велосипедний маршрут. Я думаю, що багатьом людям буде цікаво таке побачити. Тим паче, що через трохи це мистецтво взагалі стане рідкіснім та унікальним.Адже мозаїка є однією з найскладніших технік. Займатись нею - довго і дорого. А історична мозаїка — це ще цінніше. Тому люди мають цінувати її та берегти.Ми звикли жити, не помічаючи того, що відбувається поруч з нами. Однак, поки ми заклопотані своїми справами, навколо нас руйнуються історичні пам’ятки, що мають великий культурний пласт. Так ми втрачаємо не лише свою історію та пам’ять про працю наших предків, але і здатність цінувати те, що маємо.Через це наші діти можуть не тільки залишитись без історичної спадщини, але я не навчитись зберігати те, що є.Також, на мою думку, люди мають думати не лише про матеріальне. Але й звертати увагу на те, що відбувається навколо, робити щось для суспільства. Адже ми - частина цього світу і маємо його берегти.для