Від танцюриста до дворазового олімпійського чемпіона: Василь Ломаченко прагне домінування в легкій вазі

Існує навряд чи достатньо чудових ступенів, щоб описати боксерського генія. Це може пояснити, чому фанати схильні вдаватися до прізвиськ замість цього. Українець був відомий як "Хай-Тек", коли він вперше з'явився на сцені, завдяки своїй електричній швидкості рук і точним ударам.З рекордом в 396 перемог і однією поразкою, включаючи дві золоті олімпійські медалі і два титули чемпіона світу, він став відомий як найбільший боксер-любитель всіх часів.На професійному рингу непередбачувана робота ніг Ломаченка залишала супротивників пробивати повітря, як ніби він боксував в іншому вимірі. У нього було так багато часу на рингу, що одного разу він знущався над своїм суперником, справляючи враження матадора. Так народилося нове прізвисько: «Матриця».Його останнє прізвисько з'явилося в 2017 році після того, як кубинський колега, дворазовий олімпійський чемпіон Гільєрмо Рігондо відмовився продовжувати бій проти українця в шостому раунді в Медісон-сквер-Гарден. В інтерв'ю після бою Ломаченко запропонував, щоб його нове ім'я було "No Mas Chenko" або No More Chenko по-англійськи.Коли Ломаченко був ще хлопчиком і його прізвисько було "Лома", його перший вихід в спорт був на зовсім іншій сцені. Його батько і майбутній тренер з боксунаполіг на тому, щоб син відвідував уроки традиційних українських танців, а також гімнастику, дзюдо і боротьбу, перш ніж приступати до занять боксом. Можливо, ці уроки є ключем до розуміння здатності Ломаченка ковзати навколо суперників на рингу з неперевершеним атлетизмом. Так чи інакше, після першого виходу на ринг його місія в житті була поставлена.«Коли я був дитиною, моєю мрією було виграти Олімпійські ігри, – сказав 32-річний спортсмен у передматчевому рекламному ролику в Instagram. – Це завжди було моєю метою. Я лягав спати зі своєю метою. Я ходив в школу зі своєю метою. Я йшов тренуватися. Олімпійська медаль завжди була у мене в голові».Після перемоги на юніорському чемпіонаті світу 2006 року в напівлегкій вазі мрія Ломаченка стала реальністю... двічі. Боєць висотою 1,70 м (5 футів 7 дюймів) завоював золоту олімпійську медаль у напівлегкій вазі в Пекіні 2008 року, набравши 58 очок і пропустивши тільки 13, що означало, що він також забрав додому трофейдля самого технічного боксера турніру.Він переніс цей імпульс вперед у 2009 рік, щоб виграти титул чемпіона світу в напівлегкій вазі в Мілані.Коли ця вагова категорія була скасована керівним органом боксу, Ломаченко плавно перейшов в легку вагову категорію і завоював титул чемпіона світу 2011 року в Баку, ставши чемпіоном світу в двох вагах.Завоювавши титул чемпіона в легкій вазі на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, він забезпечив собі репутацію одного з найбільших любителів зашнурувати рукавички, поряд з кубинською легендоюі угорцемАле при всьому його артистизмі і загадковості всередині рингу, спосіб життя Ломаченка за його межами – це жорстка дисципліна. Він прокидається о 4.45 ранку, щоб пробігтися перед сном. Потім він знову встає через кілька годин, щоб поїсти і потренуватися в тренажерному залі, перш ніж побити по боксерських лапах протягом декількох годин ввечері.На Олімпіаді він відмовлявся давати інтерв'ю, поки не переможе, така була його рішучість не втрачати концентрацію.Його показові виступи змусили угорського олімпійського чемпіоназізнатися: «Слава Богу, в той час в моєму дивізіоні не було Ломаченка, я ніколи раніше не бачив такого бійця, як він».