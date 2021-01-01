Про виклики 2020-го та плани на рік прийдешній – генеральний директор компанії «Місто для людей» в Луцьку Тарас Ромчук*

Керуюча компанія «Місто для людей» розпочала роботу в Луцьку з 1 липня 2020 року. Пів року – зовсім невеликий термін, але він дозволяє підбити підсумки і зробити важливі висновки на майбутнє. Яким був 2020 рік для керуючої компанії і на що чекати лучанам, які є або хочуть стати клієнтами керуючої компанії «Місто для людей», розповів генеральний директор “Місто для людей” в Луцьку«Місто для людей» – найбільша керуюча компанія України. Наразі вона представлена у Києві, Миколаєві, Одесі, Запоріжжі, Кременчуці, Енергодарі, Дніпрорудному, Маріуполі, Рівному і, нарешті, в Луцьку. Міста дещо відрізняються одне від одного. Наприклад, в Луцьку найбільше розповсюджені ОСББ. Тут їх більше 500. Приємно дивує, наскільки люди свідомі того, що їхня власність не обмежується порогом власної квартири, а розповсюджується на всі місця загального користування у будинку. Якщо ти є власником квартири, то ти автоматично є власником спільного майна – покрівлі, підвалу, ліфта, інженерних мереж будинку тощо. І ринок ОСББ не стоїть на місці, він активно розвивається.Коли ми лише розпочали роботу, в управлінні керуючої компанії було 99 будинків. За цей час 33 з них створили ОСББ. Це найяскравіше свідчення того, яким чином відбувається еволюція ринку ЖКГ.Ні, це хибний висновок. ОСББ – це потенційні партнери та клієнти керуючої компанії. До того ж, клієнти ініціативні, зацікавлені в підтримці свого майна, активні. Я це стверджую, виходячи з реального досвіду, наша керуюча компанія в інших містах України має достатньо прикладів конструктивної співпраці з ОСББ.Надання послуг об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків – це один з важливих напрямків в стратегії всього холдингу. «Місто для людей» докорінно відрізняється від колишніх ЖЕКів саме клієнтоорієнтованістю. В кожному будинку може бути свій перелік послуг, план поточних ремонтів. Всі побажання мешканців будинку можна зафіксувати в індивідуальному договорі. Спираючись на нього, ми надаємо будинку саме ті послуги, які хочуть отримувати співвласники і яких потребує будинок.У випадку з наданням послуг ОСББ все ще більш конструктивно. Відомо, що договір на обслуговування укладається з усім будинком, а не з окремими квартирами. Іноді це спричиняє деякі складнощі в комунікації. Наприклад, на зборах мешканців з’ясовується, що частира мешканців хоче в першу чергу ремонтувати під’їзд, інша частина – труби. Коли в будинку є ОСББ, комунікація між самими мешканцями, як правило, більш злагоджена. Зазвичай в будинку є «старший», голова ОСББ, людина зацікавлена, авторитетна для співвласників, адже вони його самі обрали більшістю голосів, як того вимагає закон. Отже і комунікація керуючої компанії з будинком стає набагато простішою, вона відбувається через голову ОСББ, якому довіряють мешканці, який представляє їхні інтереси, побажання, зауваження.Перевага індивідуального договору полягає якраз в тому, що мешканці можуть самостійно обирати перелік послуг. Ми пропонуємо прибирання прибудинкової території, прибирання в під’їзді, перевірку димовентиляційних каналів (важливий захід протипожежної безпеки), дератизацію, дезінсекцію, кронування дерев, ТО інженерних та електричних мереж будинку, поточний ремонт інженерних мереж і конструктивних елементів будинку.Також до послуг наших клієнтів – аварійна служба, яка працює цілодобово, Центр обслуговування клієнтів, цілодобова гаряча лінія.Зважаючи на потреби будинку та побажання мешканців формується не лише перелік послуг, але і об’єм та періодичність їх надання. Наприклад, в одному будинку люди хочуть щоденного вологого прибирання під’їзду і готові відповідно оплачувати послугу оператора клінінгу. В іншому будинку обирають необхідний мінімум – підмітання вологим віником раз на тиждень, а зекономлені кошти радше направлять на поточний ремонт. Все залежить від побажань мешканців. Ціна, відповідно, змінюється залежно від переліку послуг та їхньої періодичності.Роботу ми розпочали з липня, тому весняний карантин як найскладніший період 2020 року не застали в Луцьку. Але при будь-яких показниках розповсюдження захворюваності лучани здебільшого сумлінно сплачували за послугу управління. Різкого падіння платіжної дисципліни тут не було, на відміну від деяких інших міст.За шість місяців ми опрацювали 8775 заявок від мешканців, 1936 з них були аварійними. 1452 заявок стосувались холодного водопостачання, 1388 – гарячого водопостачання, 2245 – центрального опалення, 1223 – каналізації, 1228 – електропостачання.В рамках поточного ремонту та підготовки до опалювального сезону наші фахівці встановили 128 одиниць запірної арматури, встановили 71 засувку, замінили 158 погонних метрів трубопроводу. Також дуже важливою в осінньо-зимовий період якість покрівлі. Тому наші покрівельники відновили більше 1800 м.кв покрівель в житловому фонді, яким опікується "Місто для людей".Також на будинках встановили 35 світильників, 65 автоматичних вимикачів, замінили 150 м.п. проводів, замінили 122 метри каналізаційних труб.Поточні ремонти здійснюються за рахунок накопичень за однойменним пунктом в тарифі. Отже можливість проводити поточні ремонти забезпечують самі мешканці будинків, це цілком їхня заслуга.Останнім часом дещо змінився підхід мешканців до оплати послуг.Люди не готові тепер платити за послугу наперед, що раніше було досить розповсюдженою практикою, а управлінцям це дозволяло планувати ремонтні роботи в будинках. Зараз через побоювання, що пов'язані з пандемією, карантинами, переважно оплачують послугу суто по платіжці. Але це не заважає працювати і проводити ремонтні роботи. Головне, щоби не накопичувались борги.Є ще одна риса, притаманна нашим містянам. На жаль, часто буває таке, що люди звертаються до керуючої компанії лише тоді, коли виникає вже критична проблема, але не звертаються з невеликими зауваженнями. Все ж таки краще попереджати аварійні ситуації, ніж ліквідовувати їх. Тому, користуючись нагодою, звертаюсь до наших користувачів послуг і прошу звертатися на гарячу лінію «Місто для людей» із вашими зауваженнями, заявками та пропозиціями.