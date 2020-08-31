Голитися чи зекономити час і гроші: як позбуватися небажаного волосся

Жінка протягом життя голить ноги 11 500 разів. І витрачає на гоління приблизно 958 годин. Лазерна епіляція значно швидша і комфортніша. 80% волосся зникає лише за 3 процедури.Якщо звернутися до історії лазерної епіляції, то ми чітко побачимо, як стрімко вона розвивалася. Першим лазерним апаратом, який активно застосовували фахівці біля витоків лазерного видалення волосся, був так званий «рубіновий лазер». Його промінь не був спрямований на пігмент волосини, тому лазер не підходив тим, у кого темна і засмагла шкіра, неефективний на світлих і не жорстких волосинках.Пізніше з’явився александритовий лазер, який вже націлений на пігмент, проте, як і раніше, викликав болісні відчуття під час проведення процедури.Згодом широкої популярності набули неодимові та діодні лазери, але і вони мають певні недоліки у використанні.Проаналізувавши досить багато апаратів для лазерного видалення волосся, експерти до іноваційного апарату - CANDELA.Досягнення, які зроблені за допомогою цього пристрою, вражають. Тому саме його вважають наступним етапом і вершиною в розвитку лазерної епіляції.Промінь лазера спрямовується в корінь волосяного фолікула, забезпечуючи приплив енергії та тепла для того, щоб забезпечити тривале зменшення волосся протягом декількох процедур. Лазерна епіляція на апараті CANDELA забезпечує додатковий комфорт завдяки запатентованому динамічному охолоджувальному пристрої який використовує охолоджуючі сплески рідкого кріогену для найбільш щадної лазерної епіляції, доступної сьогодні.Процедури проводять в спеціально обладнаному кабінеті. Для процедури використовують спеціальний невеликий наконечник, який підбирають в залежності до площі ділянки. Його попередньо дезинфікують та обробляють задля безпеки клієнта. Завдяки насадці подається інтенсивний, але ніжний спалах енергії на цільові ділянки шкіри. Тоді лазерний промінь безпечно та ефективно видаляє небажане волосся.Деякі люди можуть відчувати незначний дискомфорт, який порівнюють із щільним натисканням на шкіру. Цей дискомфорт швидко минає і мінімізується завдяки динамічному охолодженню.Процедура може зайняти від кількох хвилин до години, залежно від ділянки. Обидві ноги часто можна епілювати за 60 хвилин, як і спину середньостатистичної людини. А ділянка пахв може зайняти всього 15 хвилин.Для досягнення повного ефекту видалення волосся потрібно кілька процедур.Це тому, що волосся росте у три стадії:• Анаген (стадія росту). Волосся найгустіше та найтемніше, тому лазерні процедури найбільш ефективні.• Катаген (перехідний етап). Волосся починає розпушуватися з фолікула.• Телоген (стадія линяння). Волосся випадає, щоб звільнити місце для нового зростання.Волосся на нашому тілі не завжди перебуває на одній і тій же стадії, тому доводиться пройти кілька процедур, в середньому з шеститижневим інтервалом, щоб охопити усі стадії росту.Приблизно за шість тижнів до процедури слід уникати вищипування, електролізу або депіляції воском. У день епіляції шкіра повинна бути виголеною та ретельно очищеною від будь-якого макіяжу, кремів, масел, місцевих анестетиків або засобів для самозасмаги. Варто нанести сонцезахисний крем (SPF 30 або вище) перед процедурою.Не варто піддавати шкіру впливу сонячного світла та світлу солярію до або безпосередньо після процедури.Якщо у клієнта був вірус простого герпесу, може бути призначена профілактична противірусна терапія.Для додаткового комфорту після процедури можна застосувати охолоджуючий крем. Якщо виникли почервоніння або набряк, то не варто одраху хвилюватися, вони повинні зникнути за кілька годин.Побічні ефекти трапляються вкрай рідко і можуть бути у формі почервонінь, набряків на обробленій ділянці, вони зазвичай тривають не більше декількох днів.Та якщо процедуру проводить досвідчений фахівець, який попередньо зібрав детальну інформацію про клієнта, а також правильно підібрав інтенсивність випромінювання, ці побічні дії унеможливлюються.Тож,: така процедура (а саме лазерна епіляція апаратом CANDELA) вирізняється посеред інших своєю ефективністю:• волосся випадає вже за декілька процедур і одразу з коренем;• процедура не болюча, адже застосовується динамічна система охолодження;• процедура практично немає протипоказів.