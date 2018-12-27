Для зручності придбання житла в кредит Ощадбанк відкриває OSCHAD HOME*





Через зростаючий попит на іпотеку в Ощадбанку вирішено створити більш комфортні умови для оформлення іпотечних угод. З середини лютого в 10 містах України на базі діючих відділень банку розпочали працювати 12 іпотечних центрів OSCHAD HOME. У місті Луцьк такий центр розташований за адресою вул. Богдана Хмельницького, 3а. В подальшому такі центри відкриються майже в усіх обласних центрах та найбільших містах країни. Планується, що загалом їх мережа досягне 35 установ.



В Україні суттєво поліпшились умови іпотечного кредитування. Банки почали активно конкурувати між собою, щоб запропонувати споживачу найвигідніші умови за такими кредитами. Лише в Ощадбанку діють 4 іпотечні програми, за більшістю з яких позичальникам пропонується фіксована процентна ставка на весь термін користування кредитом. Це дуже важливо, адже клієнт може з самого початку чітко визначити суму платежу за кредитом на весь термін його використання, оцінити повну вартість кредиту. Ставку не може бути змінено банком в односторонньому порядку після укладення кредитного договору.



Іпотека від Ощадбанку, що визнаний кращим іпотечним банком України за версією



Іпотечні центри надають комфортні умови та повний комплекс послуг для укладення угод купівлі-продажу нерухомого майна, в тому числі некредитних. Важливо, що всі етапи угоди відбуваються в одній локації – надання кредиту, послуги нотаріуса, перевірка, конвертація та перерахунок грошей, усі банківські операції. Кожну кредитну угоду супроводжує персональний менеджер. Банк перевіряє всі документи – як щодо самого об'єкта нерухомості, так і інформацію щодо продавця. Для зручного та надійного зберігання грошових і матеріальних цінностей є можливість зарезервувати індивідуальний сейф.



Скористатись іпотечним центром можуть не лише клієнти, а й партнери банку: агентства нерухомості, брокери, забудовники. Для цього необхідно заздалегідь забронювати зручний для всіх сторін час та кімнату.



Забронювати кімнату для укладення угоди на необхідну дату у вашому місті можна за посиланням



Нагадуємо, за результатами 2020 року іпотечні продукти Ощадбанку визнано найкращими за версією Prostobank Awards від компанії «Простобанк Консалтинг»: програми «Звісно, 15» та «Звісно, 9,99» посіли I та II місця як «Кращі кредити на вторинному ринку житла», а «Кредит під заставу нерухомості» утримує I місце в номінації «Кращі споживчі кредити під заставу». Ощадбанк визнаний кращим іпотечним банком України за версією Global Banking & Finance Awards 2020.



Детальніше про іпотечні продукти Ощадбанку – на офіційному сайті

Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011







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