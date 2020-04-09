Весь товар по 20 гривень: в чому секрет мережі таких магазинів у Луцьку

У магазинах цієї мережі пропонують понад 6 тисяч найменувань товарів – побутову хімію, косметику, іграшки, дитячі книги, посуд тощо.Подружжя відкрило перший магазин мережі у 2014 році у Луцьку. Сюди Саленки приїхали того ж року, тоді на Луганщину увірвався «руський мир», а мирні мешканці змушені були нашвидкуруч пакувати валізи і, залишаючи все, що нажили, тікати від рідного дому.У 2014 році мережа почала працювати під лозунгом: «Єдина країна – єдина ціна».За шість років Юлія та Олексій відкрили 35 магазинів мережі «Odna Cina», чотири з яких – у Луцьку, решта – у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Львівській та Одеській областях. В умовах карантину мережа запустила також й інтернет-магазин.За понад 4 роки існування магазинів ціна на товар тут зросла всього на 2 гривні, тоді як долар (на ріст якого так люблять посилатися підприємці, аргументуючи здорожчання) з того часу виріс суттєво на більше. Чому так, Олексій та Юлія пояснюють декількому аргументами.По-перше, кажуть, 70% асортименту мережі магазинів «Odna Cina» – українського виробництва. Тобто формування ціни не залежить від курсу долара, немає витрат на розмитнення тощо.По-друге, магазини працюють не у збиток через чималий оборот Покупець завдяки фіксованій низький ціні може купити не одну річ, а декілька.Третя причина того, чому саме за таким принципом працюють магазини «Odna Cina» – певний альтруїстичний момент, зауважують власники. Додають, що, як і будь-який бізнес, вони ставлять за мету – заробіток. Утім, не ставлять за мету наживу за рахунок «космічної націнки».«Ми ж теж заробляємо. Це – не благодійність, це – бізнес. Заробляють наші продавці, орендодавці, держава за рахунок податків і так далі. Якщо є можливість заробляти на продажі товару за 20 гривень, то не важко здогадатися, як на такому ж товарі заробляють ті, хто продає його удвічі дорожче», – каже Юлія Саленко.За її словами, у час, коли люди відчувають на собі наслідки кризи, пандемії та інших негативних явищ, для них особливо важливо відчувати й стабільність, а не постійні зміни, у тому числі – і у цінах. Саме цю стабільність, впевненість, надійність їм, на переконання власників мережі, може дати «Odna Cina». І у цьому і є «філософія». І сьогодні, і завтра, і через місяць тут усе пропонуватимуть за одну фіксовану суму. Продавець жодним чином не зможе надурити, обважити, не дорахувати решту тощо. Тут – усе просто: одна одиниця товару – 20 гривень, дві – 40, п’ять – 100.«Два роки тому, коли усе скрізь суттєво дорожчало, була для нас дуже знакова ситуація. Жіночка, відкривши двері в наш магазин на проспекті Волі, спитала: «Ви теж дорожчає те?». Ми відповіли, що ні. Вона каже: «А, ну тоді все добре». Тоді ми зрозуміли, що все робимо правильно», – розповідає пані Юлія.Юлія і Олексій Саленки кажуть через сформований у суспільстві стереотип, що все має бути дорогим, люди інколи навіть соромляться заходити до їхніх магазинів або ж соромляться визнати, що купили певну річ саме там. Частина людей, жодного разу не випробувавши товарів на собі, думає, що тут пропонують китайський непотріб. Хоча, як вже зауважували, 70% асортименту – товар українських виробників.«Ми працюємо напряму з українським виробником товарів для дому торгової марки «Фрекен Бок», без посередників працюємо з луцьким виробником санітарно-гігієнічної продукції «Рута» (серветки, паперові рушники, носові хустинки). Днями, до речі, я був дуже здивований, коли в одному з магазинів побачив серветки цієї фірми (155 штук у коробці) за 35 гривень, у нас вони коштують 20. Працюємо з рівненським виробником колготок, з червоноградським – шкарпеток, харківським – побутової хімії та засобів догляду. Від рівненського виробника постачаємо, для прикладу, добрива і кору для рослин. Маємо свій бренд туалетного паперу, для цього працюємо з луцьким виробником. Пластик (вазони, відра тощо) – теж українського виробництва. Весь товар має дозвільні документи та сертифікати», – розповідає Олексій Саленко.Більше того, перед тим, як пропонувати товар покупцеві, продавці та власники часто перевіряють його на собі.Для прикладу, розповідають, група компанія «Ельфа», яка сьогодні є одним з провідних і найбільших вітчизняних виробників косметичних засобів і товарів для будинку, проводить для продавців мережі тренінги. У портфелі брендів компанії – такі торгові марки, як «Зелена аптека», «Salon SPA collection», «Fresh Juice», «Dr.Sante» тощо. На тренінгах продавцям розповідають, з якої сировини і на яких заводах виготовляють продукцію, дають випробувати її на собі. Деякі виробники також надсилають зразки товарів засновникам мережі на пробу. Тоді вони приймають рішення про те, чи варто брати таку продукцію у продаж.Пригадують також, що їздили на завод харківського виробника торгової марки «Шик». Дивилися, зокрема, як виготовляють мило, яке нині є на полицях магазинів мережі «Odna Cina».Інколи, кажуть Юлія і Олексій, можна почути закиди щодо того, що українська побутова хімія за якістю поступається закордонній, тож, мовляв, варто було б ввести іноземну у асортимент. Більше того, додають, навіть надходили пропозиції щодо продажу контрабандної побутової хімії. Утім, щодо цього у засновників мережі «Odna Cina» принципова позиція: український товар не гірший, а вітчизняний виробник гідний підтримки.Стереотип «дешево – означає погано», кажуть власники мережі «Odna Cina», руйнують для себе ті, хто прийшов до магазину, прочитав про товар, спробував його, а головне – порівняв з ціною на аналогічний товар у іншому магазині.«Усі наші локації – це магазини самообслуговування, щоб людина могла сама прочитати інформацію на упаковці, побачити, хто виробник, понюхати, відчути на дотик тощо. Подобається – купуєш, ні – ставиш назад. Ми не продаємо кота у мішку», – каже Юлія Саленко.Нині, на сьомому році існування мережі, виробники вже самі звертаються з пропозицією взяти у продаж їхній товар. А крім того – підтримують мережу лояльними пропозиціями, адже знають, що тут не зроблять великої націнки, а продаватимуть усе рівно за 20 гривень за одиницю.Не так давно, для прикладу, у асортимент мережі зайшла дитяча зубна паста українського виробника, який тривалий час лише експортував свою продукцію за кордон. Утім, власниці припала до душі ідея і філософія мережі «Odna Cina», тож вона вирішила навіть трохи піти у збиток, але щоб виготовлена її підприємством зубна паста європейського рівня була представлена у мережі.На пакетах мережі «Odna Cina» написано: «Одна ціна – ціна щастя». Юлія та Олексій Саленки вважають, що можна дарувати щастя, не маючи величезних статків. Його можна дарувати й завдяки доступним дрібницям.«Жодна дитина не залишиться без іграшки, бо у батьків знайдеться 20 гривень саме у той момент, коли виникне бажання потішити малечу, чи тоді, коли їй аж дуже захочеться нову іграшку. Дитині не важливо, скільки вона коштує. Їй головне емоція. А це емоція щастя», - каже Юлія Саленко.Більше того, відчувати щастя можливо лише за умови відчуття стабільності, яку теж пропонує мережа «Odna Cina».Власники кажуть: хочемо, аби люди знали, що є альтернатива, що є можливість купити доступно, але і якісно водночас.Свідчення того, що продукція якісна, – і те, що «Odna Cina» неодноразово вигравала у тендерах і постачала, для прикладу, посуд у навчальні заклади, а інші державні структури купують тут інші групи товарів.Юлія та Олексій Саленки резюмують: у скрутний для України час – час війни, пандемії, кризи – хочеться підтримати своїх співвітчизників, даючи їм принаймні можливість доступно купувати найнеобхідніше.«За допомогою наших крамниць хочемо це донести людям таку істину: якими б не були обставини, там вони завжди зможуть дозволити купити те, що треба або навіть якусь дрібничку, яка певною мірою принесе щастя їм чи їхнім рідним», – кажуть засновники.