У пилу і мікробів – жодного шансу: де у Луцьку якісно і безпечно почистити килим. ФОТО*

Чи не кожен з нас має у своїй оселі килим, адже він додає інтер’єру вишуканості, робить приміщення затишнішим, допомагає глушити сторонні шуми, а в холодну пору року ще й зберігає тепло. Однак, є й інша сторона медалі – килим за своєю структурою нагадує фільтр: він вбирає пил, котрий міститься в повітрі, бруд, який, наприклад, лишається після застіль із друзями чи чергової прогулянки з домашнім улюбленцем.



Килим, як і інші речі, якими ми користуємося, необхідно чистити (тільки уявіть, що бактерії та мікроби, які «увібрав» ворс, щодня мають контакт із вашими ногами чи руками дітей, які точно люблять там гратися). Якщо ж почистити килим неправильно, у ньому й далі накопичуватиметься пил, що може в майбутньому призвести до неприємних хвороб, наприклад алергії, сам виріб може втратити яскраві кольори та презентабельний вигляд або ж узагалі затхнутися через неправильне чи недостатнє просушування.



Щоб не витрачати час на пошуки різноманітних порад в інтернеті, котрі, до того ж, можуть не спрацювати і зіпсувати килим, зберегти своє здоров’я, адже як правило виріб важить кілька кілограмів і потребує значних зусиль під час «доставки» на вулицю, та не «труїти» сусідів хмарами пилу – довірте чищення килимів професіоналам – спеціалістам луцького килимового сервісу «Торнадо». Вони за допомогою сучасної техніки та безпечних і якісних засобів не лише почистять поверхню килиму, як під час прибирання в домашніх умовах, а й глибинні шари виробу.



Як у «Торнадо» чистять килими



Фахівці сервісу «Торнадо» видалять забруднення різної складності – плями від вина, їжі, сечі та навіть ті, походження яких ви вже й не пам'ятаєте, очистять килим від пилу, кліщів, клопів та інших паразитів, видалять шерсть, волосся з ворсу, виведуть усі неприємні побутові та хімічні запахи.



Спочатку спеціалісти оглядають виріб та оцінюють рівень забруднення. Килим відбивають, пилососять потужною технікою, вичесують. Перевіряють виріб і на стійкість барвників та тканини до професійних засобів.



Далі килим заливають шампунем, працюючи після цього спеціальною роторною машиною, котра вичищає бруд із ворсу. Опісля виріб змивають водою, видаляючи вологу вакуумним пилососом. Ці процедури дозволяють позбавитися від 90 % забруднень. Згодом спеціалісти позбавляються від інших недоліків, якщо вони є.



Після чистки на килим наносять ополіскувач, що нейтралізує залишки «хімії», і змивають його водою. Варто зазначити, що всі засоби, які використовує килимовий сервіс «Торнадо», мають відповідні сертифікати якості та безпечні для здоров’я. Шампуні не мають різких запахів, покращують колір виробу, захищають його від прилипання пилу і бруду в подальшому.



Після всіх маніпуляцій, якщо цього потребує килим, його скручують та закладають у центрифугу, де він проходить додатковий етап ополіскування та витискається, стаючи практично сухим.



Далі ж килим поміщають у закриту сушильну кімнату, тому він не знаходиться під впливом палючих сонячних променів та потоками пилу, як буває під час чистки в домашніх умовах чи на автомийках.



Після кількагодинного осушення килим проходить етап кварцування і озонування. Ці процедури дозволяють знезаразити поверхню від шкідливих мікроорганізмів, а також позбавити від вірусів, що особливо актуально в період карантину. Фахівці радять обов'язково робити кварцування та озонування тоді, коли удома є діти, котрі постійно граються на килимі.



Насамкінець виріб знову вичесують, щоб відновити форму ворсу, і пакують в плівку, аби уникнути забруднень під час транспортування.



Загалом професійний клінінг килима від «Торнадо» займає від 2 до 4 днів.



Як замовити професійну чистку килима



Залишити заявку на чистку вашого килима можна на сайті сервісу «Торнадо» – https://tornados.com.ua/.



Також зробити замовлення можна, написавши на сторінках «Торнадо» в (099) 050 38 88.



Для клієнтів «Торнадо» підготували вигідні пропозиції. До 15 березня ви можете скористатися знижкою -10 % на всі послуги, що надає «Торнадо», зокрема чистку килимів, килимових доріжок, ковроліну; видалення плям, паразитів та запахів; хімчистку салону всіх класів авто.



Оплатити послугу ви зможете будь-яким зручним способом: готівкою чи безготівково.



Килимовий сервіс «Торнадо» розташований за адресою: м.Луцьк, вул. Запорізька, 37 (район Теремно). Сервіс працює у будні з 9:00 до 18:00, у суботу – із 10:00 до 15:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці сервісу «Торнадо» видалять забруднення різної складності – плями від вина, їжі, сечі та навіть ті, походження яких ви вже й не пам'ятаєте, очистять килим від пилу, кліщів, клопів та інших паразитів, видалять шерсть, волосся з ворсу, виведуть усі неприємні побутові та хімічні запахи.Спочатку спеціалісти оглядають виріб та оцінюють рівень забруднення. Килим відбивають, пилососять потужною технікою, вичесують. Перевіряють виріб і на стійкість барвників та тканини до професійних засобів.Далі килим заливають шампунем, працюючи після цього спеціальною роторною машиною, котра вичищає бруд із ворсу. Опісля виріб змивають водою, видаляючи вологу вакуумним пилососом. Ці процедури дозволяють позбавитися від 90 % забруднень. Згодом спеціалісти позбавляються від інших недоліків, якщо вони є.Після чистки на килим наносять ополіскувач, що нейтралізує залишки «хімії», і змивають його водою. Варто зазначити, що всі засоби, які використовує килимовий сервіс «Торнадо», мають відповідні сертифікати якості та безпечні для здоров’я. Шампуні не мають різких запахів, покращують колір виробу, захищають його від прилипання пилу і бруду в подальшому.Після всіх маніпуляцій, якщо цього потребує килим, його скручують та закладають у центрифугу, де він проходить додатковий етап ополіскування та витискається, стаючи практично сухим.Далі ж килим поміщають у закриту сушильну кімнату, тому він не знаходиться під впливом палючих сонячних променів та потоками пилу, як буває під час чистки в домашніх умовах чи на автомийках.Після кількагодинного осушення килим проходить етап кварцування і озонування. Ці процедури дозволяють знезаразити поверхню від шкідливих мікроорганізмів, а також позбавити від вірусів, що особливо актуально в період карантину. Фахівці радять обов'язково робити кварцування та озонування тоді, коли удома є діти, котрі постійно граються на килимі.Насамкінець виріб знову вичесують, щоб відновити форму ворсу, і пакують в плівку, аби уникнути забруднень під час транспортування.Загалом професійний клінінг килима від «Торнадо» займає від 2 до 4 днів.Залишити заявку на чистку вашого килима можна на сайті сервісу «Торнадо» –Також зробити замовлення можна, написавши на сторінках «Торнадо» в Instagram Facebook чи зателефонувавши за номеромДля клієнтів «Торнадо» підготували. До 15 березня ви можете скористатися, що надає «Торнадо», зокрема чистку килимів, килимових доріжок, ковроліну; видалення плям, паразитів та запахів; хімчистку салону всіх класів авто.Оплатити послугу ви зможете будь-яким зручним способом: готівкою чи безготівково.Килимовий сервіс «Торнадо» розташований за адресою:. Сервіс працює у будні з 9:00 до 18:00, у суботу – із 10:00 до 15:00.

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