Непроста фізична праця і відданість своїй справі: розмова з керівницею, що відповідає за порядок в луцьких будинках*

працює в сфері ЖКГ все життя. Нині вона керує колективом з 20 людей, які підтримують лад в будинках Луцька, котрими опікується керуюча компанія «Місто для людей».Напередодні Міжнародного дня жінок розпитали у Марії Шустрової, як це - бути жінкою в «не жіночій» професії.Я працюю з 88-го року. Після закінчення житлово-комунального технікуму я пішла працювати за фахом, стала майстром дільниці. За тридцять років бувало всяке, бували різноманітні аварійні ситуації і насичена поточна робота. Завжди спілкувалася і була відвертою з мешканцями. Люди різні, зазвичай приходять з проблемами, але я завжди намагалася робити все можливе, щоб допомогти і знайти підхід до кожного, дійти спільний знаменник з людьми.Я знаю немало людей в цій сфері, які мають освіту і працюють за фахом багато років. Сама я позитивно сприймаю прогрес взагалі і реформу зокрема. Але не можу погодитись, що всі без виключення люди, що працювали колись в «жеках» мають залишити цю сферу. Класні фахівці мають передавати свій досвід молоді. Для цього є декілька причин. По-перше, житловий фонд в нашій країні, на жаль, доволі зношений. За часи «совєтів» капітальні ремонти зазвичай не здійснювались і в спадок ми отримали зношені будинки зі старими інженерними системами. Тому молоді треба розумітися не лише на нових інженерних мережах, але і вміти опанувати те, що лишилось нам у спадок. По-друге, є люди, які в будь-які часи були віддані своїй справі і працювали на совість. Я, наприклад, дуже люблю свою роботу і своє місто. Наприклад, коли нещодавно в Луцьку випала надзвичайна кількість снігу, я сама брала в руки лопату і ставала разом з двірниками до роботи. Таких людей, відданих своїй справі, немало. І вони можуть бути корисними і після реформи ЖКГ. Все залежить від того, чи готова людина зростати і змінюватись.Одна з проблем, з якими наша компанія зіткнулась після цієї негоди - нерозуміння того, що входить до ціни на послугу управління. Наприклад, збивання бурульок. Така послуга не входить до типового договору, не включена у послугу управління. Але ж за деякими адресами ситуація стала небезпечною для мешканців. Тому ми розпочали таку роботу як соціальне навантаження, за кошти компанії замовляли техніку та збивали намерзання і бурульки.Ще одна складність, яка виникла під час ліквідації негоди - неготовність багатьох підрядників працювати згідно з вимогами чинного законодавства, чесно і прозоро. Ми не залучили техніку для розчистки снігу в перший же день негоди, тому що з великими труднощами знайшли згодних отримувати оплату за виконану роботу за банківським розрахунком. Трактористів в Луцьку немало, але більшість з них хотіли оплату готівкою. Наша компанія так не працює. А як же звітність, сплата податків, які наповнюють бюджет місцевої громади? Але, врешті решт, ми таки залучили техніку, щоби розчистити деякі двори будинків, що знаходяться у нас в управлінні, без жодних порушень. За деякими адресам використовували бобкати, за деякими - трактори.Знаєте, мені завжди щастило працювати у чудових, дружніх колективах. «Місто для людей» не є виключенням. Я завжди знаходжу підтримку і розуміння серед колег. Тим паче, я люблю свою роботу і завжди стараюсь знайти спільну мову як з колегами, так і з мешканцями. Мої підлеглі - дуже старанні люди, працюють, що називається, на совість. Тому і моя совість як у керівника за них спокійна. До речі, більшість з них - жінки. Хоч робота двірника - не найлегша. Це велика фізична праця. І я вдячна всім своїм колегам за роботу.