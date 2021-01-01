Програма JS Boot Camp: за крок від кар’єри веб-розробника в ІТ-компанії*

міжнародна ІТ-компанія Astound Commerce, яка і спеціалізується на проєктах електронної комерції і наразі зацікавлена в розширенні своєї команди веб-розробників. Та чи є можливість сьогодні почати кар'єру в ІТ, не маючи великого досвіду? Звичайно, є, і про це піде мова далі.



Вперше у Луцьку стартує набір на програму



— Всього лише за два місяці ми даємо знання, які отримують в кращому випадку за пів року. Ключова відмінність програми JS Boot Camp — не тільки в щільності подачі знань та насиченому графіку, але й в тому, що сам курс є прикладним. Всі наші тренери - спеціалісти компанії, які самі пишуть код, тому вони не просто діляться знаннями, але й власним досвідом та відкриттями з учасниками проекту. До того ж, усі практичні завдання — це задачі з реальних проектів або максимально наближені до них. Це означає, що сьогодні ти працюєш над домашнім завданням JS Boot Camp, а вже завтра застосовуєш отримані знання на справжньому проекті, — розповідає Ольга Мірошніченко, Web Development Lead Astound Commerce, яка також відповідає за формування програми навчання та підбір тренерів на JS Boot Camp.



Тренерами програми є експерти компанії, які не лише викладають навчальний матеріал на JS Boot Camp, але й паралельно працюють над створенням рішень для клієнтів компанії.



Серед викладачів курсу є і учасники попередніх наборів до програми JS Boot Camp. Одним із них є Ростислав Буланов, Web Development Lead в ужгородському офісі компанії. Ростислав закінчив факультет інформаційних технологій Ужгородського національного університету, але працював у різних сферах: від вчителя з інформатики до депутата міської ради. Проте, змінюючи професії і сфери роботи, усвідомив одне — вчитися ніколи не пізно. В свої 36 років Ростислав почав займатись веб-розробкою на фрилансі, але потім потрапив на JS Boot Camp-2018 і це рішення кардинально змінило його життя.



— Усі лекції, домашні завдання, кодрев’ю та практичні відбувалися дуже динамічно, насичено та цікаво. З хлопцями з Boot Camp дружимо до сьогоднішнього дня, не дивлячись на те, що під час навчання ми були свого роду конкурентами. В певний момент ми зрозуміли, що програма закінчилася, і почався етап очікування результатів. Здавалось, що це триватиме вічність. І тоді ми вирішили, що чекати простіше, якщо ти зайнятий, і просили тренерів про додаткові завдання. Це було весело, але в той момент ми зрозуміли, що Boot Camp конкретно підсадив нас на «кодінг», — ділиться Ростислав, який у 2018 році був учасником JS Boot Camp, а цього року ділитиметься знаннями з аплікантами вже в якості тренера.



Цьогорічний JS Boot Camp вперше проходитиме онлайн з можливістю приєднатися до занять з будь-якого місця чи локації, що є вагомою перевагою.



— Ми зацікавлені в участі аплікантів з мінімальним технічним бекграундом, але великим бажанням вчитися і розвиватися в майбутній професії. Учасники можуть програмувати на іншій мові чи працювати на роботі, не пов'язаній з ІТ-сферою, але мати базове розуміння і знання з основ програмування, розуміння того, що саме потрібно буде робити. Серед колишніх учасників програми були як PHP-розробники, так і банківські працівники чи звукооператори. JS Boot Camp - це можливість змінити професію і життя. Ви можете проживати в будь-якому місті на момент реєстрації на програму, але після завершення курсу важлива готовність працювати в одному з офісів компанії Astound Commerce у Луцьку, Чернігові, чи Вінниці, як тільки ситуація з пандемією зміниться, — прокоментував Артем Мєдвєдєв, проектний менеджер JS Boot Camp та Training & Development Manager в Astound Commerce.



Щоб спробувати свої сили, здобути знання і стати частиною компанії Astound Commerce, потрібно до 21 березня заповнити реєстраційну форму і пройти онлайн-співбесіду та бути готовим до двомісячного інтенсиву.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сфера інформаційних технологій розвивається надшвидкими темпами: зростає кількість проєктів від міжнародних замовників, а отже, — у компаній є потреба у рості команди ІТ-спеціалістів. Так, починаючи з минулого року спостерігається бум онлайн-торгівлі у всьому світі, тож цей напрямок в ІТ — розробка рішень електронної комерції — є доволі перспективним для програмістів. Два роки тому свій офіс у Луцьку відкрила, яка і спеціалізується на проєктах електронної комерції і наразі зацікавлена в розширенні своєї команди веб-розробників. Та чи є можливість сьогодні почати кар'єру в ІТ, не маючи великого досвіду? Звичайно, є, і про це піде мова далі.Вперше у Луцьку стартує набір на програму JS Boot Camp з підготовки спеціалістів з мінімальним досвідом і базовим рівнем знань в програмуванні до позиції веб-розробника. Це безкоштовний онлайн курс від компанії Astound Commerce з фокусом на JavaScript. Протягом двох місяців інтенсивних занять, практичних та домашніх робіт учасники освоять базовий теоретичний набір знань та практичних навичок, щоб розпочати роботу над проектами для міжнародних замовників. Перевагою програми є те, що після завершення JS Boot Camp учасники з високими показниками та прогресом в навчанні матимуть можливість приєднатися до команди Astound Commerce в Луцьку та почати роботу в офісі.— Всього лише за два місяці ми даємо знання, які отримують в кращому випадку за пів року. Ключова відмінність програми JS Boot Camp — не тільки в щільності подачі знань та насиченому графіку, але й в тому, що сам курс є прикладним. Всі наші тренери - спеціалісти компанії, які самі пишуть код, тому вони не просто діляться знаннями, але й власним досвідом та відкриттями з учасниками проекту. До того ж, усі практичні завдання — це задачі з реальних проектів або максимально наближені до них. Це означає, що сьогодні ти працюєш над домашнім завданням JS Boot Camp, а вже завтра застосовуєш отримані знання на справжньому проекті, — розповідає, Web Development Lead Astound Commerce, яка також відповідає за формування програми навчання та підбір тренерів на JS Boot Camp.Тренерами програми є експерти компанії, які не лише викладають навчальний матеріал на JS Boot Camp, але й паралельно працюють над створенням рішень для клієнтів компанії.Серед викладачів курсу є і учасники попередніх наборів до програми JS Boot Camp. Одним із них є, Web Development Lead в ужгородському офісі компанії. Ростислав закінчив факультет інформаційних технологій Ужгородського національного університету, але працював у різних сферах: від вчителя з інформатики до депутата міської ради. Проте, змінюючи професії і сфери роботи, усвідомив одне — вчитися ніколи не пізно. В свої 36 років Ростислав почав займатись веб-розробкою на фрилансі, але потім потрапив на JS Boot Camp-2018 і це рішення кардинально змінило його життя.— Усі лекції, домашні завдання, кодрев’ю та практичні відбувалися дуже динамічно, насичено та цікаво. З хлопцями з Boot Camp дружимо до сьогоднішнього дня, не дивлячись на те, що під час навчання ми були свого роду конкурентами. В певний момент ми зрозуміли, що програма закінчилася, і почався етап очікування результатів. Здавалось, що це триватиме вічність. І тоді ми вирішили, що чекати простіше, якщо ти зайнятий, і просили тренерів про додаткові завдання. Це було весело, але в той момент ми зрозуміли, що Boot Camp конкретно підсадив нас на «кодінг», — ділиться Ростислав, який у 2018 році був учасником JS Boot Camp, а цього року ділитиметься знаннями з аплікантами вже в якості тренера.Цьогорічний JS Boot Camp вперше проходитиме онлайн з можливістю приєднатися до занять з будь-якого місця чи локації, що є вагомою перевагою.— Ми зацікавлені в участі аплікантів з мінімальним технічним бекграундом, але великим бажанням вчитися і розвиватися в майбутній професії. Учасники можуть програмувати на іншій мові чи працювати на роботі, не пов'язаній з ІТ-сферою, але мати базове розуміння і знання з основ програмування, розуміння того, що саме потрібно буде робити. Серед колишніх учасників програми були як PHP-розробники, так і банківські працівники чи звукооператори. JS Boot Camp - це можливість змінити професію і життя. Ви можете проживати в будь-якому місті на момент реєстрації на програму, але після завершення курсу важлива готовність працювати в одному з офісів компанії Astound Commerce у Луцьку, Чернігові, чи Вінниці, як тільки ситуація з пандемією зміниться, — прокоментував, проектний менеджер JS Boot Camp та Training & Development Manager в Astound Commerce.

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