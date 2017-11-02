Як газифікувати домівку «під ключ» без зайвих клопотів: пояснення фахівця «Волиньгазу»

Волинь газифікована на понад 70%. Майже 250 тис споживачів природного газу оцінили всі переваги цього екологічного та безперебійного ресурсу. Вже цього року послугу з газифікації обрали більше 200 власників квартир і 35 індивідуальних житлових будинків. Про те, як зробити правильний вибір і чому газ – це суперпаливо, в інтерв’ю нам розкаже начальник відділу капітального будівництва АТ «Волиньгаз»Газ – це суперпаливо! Компанія «Волиньгаз» не продає газ, а надає послугу з розподілу природного газу. Споживачі, які мають в оселі газ, дійсно зробили правильний вибір! Кожен із нас хоче мати тепло і гарячу воду щодня. Безперебійно, незалежно від пори року. Будуючи будинок, або, купуючи квартиру, ми мріємо про затишок і комфорт. Звісно, обираємо джерело постачання енергії. І газ, я завжди наголошую всім, це – неодмінний фаворит.Найперше – вигода, бо використання природного газу для опалення оселі дозволяє економити кошти. Опалення природним газом обійдеться вам мінімум вдвічі дешевше, ніж опалення електрикою. Адже вартість одного кіловату енергії з газу 6,99 становить менше 70 копійок. Тоді як 1 кіловат електрики коштує майже 2 гривні. Ще ефективний. Для порівняння: газовий водонагрівач за той самий час нагріє вдвічі більше води, ніж електричний. А газова плита набагато швидше за електричну приготує чи підігріє їжу. Зручний. Газ постачається до будинку по трубах - це дуже зручно. Вам не треба турбуватись про те, що він закінчиться, як дрова або вугілля. На відміну від дров або пелет, його не потрібно спеціально заготовлювати «на зиму».Із усіх викопних палив, використання природного газу заподіює найменшу шкоду довкіллю. При його згорянні виділяється на 60% менше парникових газів, аніж при згорянні вугілля чи мазуту. Крім того, немає тих шкідливих і токсичних речовин, які виділяються при згоранні інших видів палива - оксидів сірки, азоту та важких металів. Природний газ – надійний. Час від часу в наших будинках і квартирах з різних причин на деякий час зникає те чи інше благо цивілізації: вода - холодна чи гаряча, централізоване опалення, електрика. Газ – надійне паливо, адже газорозподільне підприємство забезпечує безперебійну доставку газу до вашої оселі.Газ «під ключ»: комплексна послуга для тих, хто прагне заощадити гроші та час. Приєднання до газової мережі – складний технологічний процес, який варто довірити фахівцям. Комфортне споживання газу залежить від якості робіт з будівництва зовнішніх та внутрішніх газових мереж, індивідуального підбору газового обладнання. Замовити цю послугу газифікації «під ключ» можна в усіх одиннадцяти 104.ua Клієнтських просторах, які є на Волині: в Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Нововолинську, Горохові, Ківерцях, Рожищі, Камені-Каширському, Старій Вижівці, Турійську та Ратному. Там персональні менеджери проконсультують кожного клієнта. Серед переваг комплексного підключення: синхронність виконання всіх процесів, експертний супровід, якісні матеріали та новітнє газове обладнання – що дозволить суттєво заощадити клієнту час та кошти під час газифікації об’єкта. Також у клієнтському просторі кожен споживач може замовити і придбати газове обладнання за вигідними цінами та акціями: котли, водонагрівачі, модеми, сигналізатори газу.Послуга з газифікації – доступна всім. Живете ви в місті або у приватному секторі. Єдине, що має значення – відстань до газопровода та потужність споживання. Потужність - це максимальний об’єм використання газу всіма наявними газовими приладами. Простіше кажучи, який обсяг газу може споживати домогосподарство або підприємство, якщо включить усі газові прилади – це і є потужність. Для цього до підключення необхідно надати паспорти газового обладнання, яке планується встановити.Якщо вам потрібно газифікувати будинок чи підприємство, збудувати внутрішньо-будинкові мережі та підібрати обладнання для опалення, то необхідно звернутися до 104.ua Клієнтського простору. Написати заяву в Персонального менеджера, який надалі контролюватиме всі етапи підключення і навіть допоможе підібрати газове обладнання. Окрім заяви, потрібно надати пакет документів. Точний перелік додам нижче, щоб споживачі могли зорієнтуватись.- копії документів які посвідчують фізичну особу або її представника;- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;- копії документів про визначення права власності (користування) об’єкта газоспоживання (об’єкта містобудування, земельної ділянки);- графічний план земельної ділянки, або ситуаційний план (схема) місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;- копія належним чином оформленої довіреності представника замовника (за потреби);- копії паспортів газових приладів (пристроїв), із зазначенням технічних характеристик- копії свідоцтва про державну реєстрацію та/або витяг з державного реєстру;- довідка про взяття на облік або реєстрацію у ДФС відповідно до вимог Податкового кодексу України;- копії документів про визначення права власності (користування) об’єкта газоспоживання (об’єкта містобудування, земельної ділянки);- графічний план земельної ділянки, або ситуаційний план (схема) місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;- копія належним чином оформленої довіреності представника замовника (за потреби);- копії паспортів газових приладів (пристроїв), із зазначенням технічних характеристик;- свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість та/або свідоцтво про сплату єдиного податку.«Волиньгаз» – ексклюзивно надає послугу газ «під ключ», приєднання до газорозподільної системи. Дійсно, вже майже 60 років наша компанія працює з газовими мережами. Газорозподільна компанія є беззаперечним лідером у наданні послуги з газифікації. Тут поєднано багато складових. І досвід фахівців та новітні технології дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності. Працівники компанії, які будують газові мережі, щомісяця проходять атестацію в спеціалізованих лабораторіях. Наприклад, газозварювальники щомісяця здають зразок зварених деталей. Далі зразки передаються на експертизу і проходять випробування. Всі співробітники, задіяні в будівництві газових мереж, підтверджують свою кваліфікацію щомісяця, адже газ не пробачає помилок. Усі матеріали виключно сертифіковані. 100% матеріалів, які використовуються газовиками, проходять вхідний контроль на підприємствах. Усі матеріали тестуються на відповідність міжнародним стандартам якості.Якщо потужність газоспоживання не перевищує 16 куб.м/год., а відстань до місця приєднання по прямій лінії не перевищує 25 метрів у сільській та 10 метрів у міській місцевості – ви можете скористатись послугою стандартного приєднання. Строк такого приєднання - до 90 днів, вартість у кожному регіоні фіксована, її визначено постановою НКРЕКП.Якщо маєте інші параметри - вам підійде нестандартне приєднання. Строк і вартість тут будуть індивідуальними, залежно від технічних умов реалізації проєкту. Підключення об`єкта замовника до газових мереж складається з двох етапів: будівництва зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання.Газові мережі зовнішнього газопостачання – це газові мережі від місця забезпечення потужності до місця/точки приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника. Простіше кажучи, зовнішні мережі – це відрізок труби від газопроводу, до якого під’єднується споживач, до лічильника домогосподарства.Газові мережі внутрішнього газопостачання - газові мережі від місця/точки приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів). Це мережі, які йдуть від лічильника до газових приладів.